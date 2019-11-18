DHA YURT BÜLTENİ - 13

Tatilcileri milyonlarca lira dolandıran şüpheliler yakalandı

Almanya'da kurdukları şirket üzerinden uluslararası seyahat acentelerinin isimlerini kullanarak yüzlerce Türk ve yabancıyı milyonlarca lira dolandırdığı belirlenen 23 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü, Almanya'da kurulan şirketler üzerinden oluşturulan web sayfaları ve sosyal medya platformlarında Antalya'daki 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin adları kullanılarak dolandırıcılık yapıldığını belirledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada kurulan şirketlerin, normal fiyatın çok altında ucuz otel ve uçak rezervasyonu yaptırdığını, konum bazlı sponsorlu reklamlar verdiğini tespit etti.

Ekipler, bu şirketlerin Antalya, İstanbul ve Tekirdağ-Çorlu'da kurdukları Çağrı Merkezi ofisleri aracılığı ile otel ve uçak rezervasyonlarıyla sahte fatura düzenlediklerini, çoğunluğu Türk olmak üzere yüzlerce Alman vatandaşı ve farklı ülke vatandaşını dolandırdıklarını, bu kişilerden elde ettikleri paraları önce Almanya ve İsviçre'de bulunan farklı ülke vatandaşları adına açılan banka hesaplarına sonra da hesaplardan kendi hesaplarına aktardıklarını belirledi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Teknik ve fiziki takip yapan polis, 14 Kasım'da Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Tekirdağ- Çorlu ilçesinde isimleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Baskında, 23 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE FATURA VE SÖZLEŞME

Şüphelilerin kaldığı yerlerde yapılan aramada çok sayıda sahte otel rezervasyonuna ait fatura, sahte acente şirket sözleşmesi, yurt dışında başkaları adına açılmış banka hesapları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin sahte rezervasyon faturaları ile diğer belgeleri 'bulut' uygulamalarına aktardığı ve bu şekilde kendilerini gizlemeye çalıştıkları tespit edildi.

2 MİLYON LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin yurtdışında bulunan banka hesaplarından 2 milyon TL'yi Türkiye'de kendi hesaplarına aktararak kullandıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına mahkeme kararı ile tedbir konuldu. Gözaltına alınan 23 şüpheli işlemlerinin ardından 'Kurulmuş Bir Örgütün Faaliyeti Çerçevesinde Bilişim Sistemleri Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçu kapsamında adliyeye sevk edildi.

GörüntÜ Dökümü

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-Polis araçlarının sevrederken

-Çağrı merkezinde arama yapılması

-Bilgisayarların sökülmesi

-Hard disklerin çıkarılması

-Şüphelilerin adliyeye getirilişi

Haber: Yılmaz KILIÇKAYA- KAMERA: ANTALYA,

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Eski eşini yaralayıp, fırıncıyı öldüren zanlı çelik yelekle adliyeye sevk edildi

Kütahya'da 6 yıl önce boşandığı eşi 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i (43) tüfekle yaralayıp, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü fırıncı Fatih Görü'yü (49) başından vurarak öldüren katil zanlısı Süleyman D. (47), olay sırasında yanında olan arkadaşı Fazlı A. ile emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı Süleyman D., ifadesinde amacının eski eşiyle sadece konuşmak olduğunu savunarak, "Aramızda arbede çıktı, tüfekle ateş ettim. Yaralandığını görünce Fatih'in yüzünden olduğu için direk çalıştığı fırına gidip 'senin yüzünden eşimi vurdum bunun suçlusu sensin' diyerek rastgele ateş açtım" dedi.

Kütahya'da işsiz olan Süleyman D., dün sabah saat 07.30 sıralarında, 6 yıl önce boşandığı 2 çocuk annesi Meryem Çelik'i, Ali Paşa Mahallesi Ebeler Sokak'taki evinin önünde pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Ardından da eski eşinin sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Fatih Göre'nin Paşam Sultan Mahallesi'nde çalıştığı fırına giden Süleyman D., başından pompalı tüfekle vurup otomobille kaçtı. Meryem Çelik yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Fatih Göre ise olay yerinde hayatını kaybetti.

'ESKİ EŞİMLE KONUŞMAK İÇİN GİTTİM'

Olayın ardından Altıntaş ilçesindeki Üçüzhöyük köyünde saklandığı belirlenen Süleyman D. ve ona yardım ettiği tespit edilen arkadaşı Fazlı A. yakalanarak gözaltına alındı. Dün gece sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan katil zanlısı Süleyman D., eski eşi Meryem Çelik ile konuşmak için gittiğini ve öldürmek istemediğini söyledi. Aralarında çıkan tartışmanın ardından arkasından tüfekle ateş ederek yaraladığını anlatan Süleyman D., "Fatih Görü benim çok eski ve çok samimi arkadaşımdır. Yıllar önce eşimden boşandıktan sonra psikolojik sorunlarım oldu, uzun süre tedavi gördüm. Benim hastanede yattığım süreçte Fatih Görü evime gelip gitmiş. Ben bunu hastaneden çıktıktan sonra kızımdan öğrendim ve aralarında bir ilişki olduğundan şüphe etmeye başladım. Daha önceleri de kendisini uyarmıştım uzak durması için. O zamanlarda tartıştık ve yanımda getirdiğim tabanca ile iki el ateş ettim ve ayağından vurdum. Kısa süre bu yüzden cezaevinde yattım çıktım" dedi.

Bu süreçte eski eşini takip etmeye devam ettiğini anlatan Süleyman D., şunları söyledi:

"Eski eşimi yine takip ediyordum, çocuklarıma kanıtlamak için. Olaydan bir gün önce Fazlı A. beni aradı 'bende geleyim' dedi. Onu da yanıma alıp eşimin evini takip ettik. Eşim evden çıkıp aracıyla harekete geçti. Benim denetim serbestliğim olduğu için birde eşim uzaklaştırma kararı var ve 10 metre yakınına gitmeme yasaktı. Elektronik kelepçe bozuktu. Bu yüzden ben uzaktan takip ettim yine Fazlı eşimi ve Fatih'i araçlarıyla yan yana durmuş konuşurken görmüş ve bana söyledi. Olay sabahı saat 07.00 gibi Fazlı ile kiralık otomobille eski eşimin evinin sokağına girdim. Bu sırada evden çıktığını gördük. Bizi görünce kaçmaya çalıştı. Benim amacım arabaya alıp konuşmaktı. O bana saldırınca aramızda arbede çıktı. Sonra yine kaçmaya başlayınca ben otomobilde bulunan ruhsatsız pompalı tüfekle hedef gözetmeden sadece durdurmak için ateş etti. Oda eski eşime isabet etti. Onu kanlar içinde görünce sinirlendim ve Fatih'in yüzünden olduğu için direk çalıştığı fırına gidip 'senin yüzünden eşimi vurdum bunun suçlusu sensin' diyerek rastgele ateş açıp olay yerinden çıkıp otomobil ile Altıntaş ilçesi Üçhöyük köyüne gittim. Daha sonra polisler gelip beni aldı"

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından katil zanlısı Süleyman D. ve arkadaşı Fazlı A. çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin 'pişman mısınız? sorusuna Süleyman D. 'pişmanım' diyerek cevap verdi.

Görüntü Dökümü

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-Katil zanlısı ve arkadaşının emniyet çıkışı

-Polis aracına bindirilmesi

-Pişman olduğunu söylemesi

-Araçların gidişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 5 Kasım'da, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Remzi Gönden'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Gönden, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gönden, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Remzi Gönden'in cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, götürüldüğü Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GörüntÜ Dökümü

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-Gönden'in fotoğrafı

-Kaza yeri

-Kaza yapan araç

-Olay yeri inceleme

-Güvenlik şeridi

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Elif YILMAZ-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN/DİYARBAKIR,

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Üstün yetenekli öğrenciler Antalya'da

Üstün yetenekli ve dahi öğrenciler, Uluslararası Yetenekli Çocuklar Eğitim Programları (UYCEP) ile Antalya AKEV Üniversitesi işbirliğiyle, ara tatil döneminde Antalya'da buluştu.

Türkiye'nin birçok ilinden gelen öğrenciler, 18-23 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek 'Antalya Kasım Tatili Kampı'nda, 'üstün yeteneklilerin eğitimi' alanında çalışan akademisyenler, bilim uzmanları ve eğitmenlerden oluşan ekip ile bir araya geldi. Üstün yetenekli ve dahi öğrencilere, 'tekno IT, doğa ve evrene dair, fenin eğlenceli dünyası, sayıların gücü, sanatta yansımalar, çocukla felsefe, yaratıcı drama' gibi dersler veriliyor. Ders dışında ise çocuklar, antik kentler ve at çiftliklerine götürülüp, sportif müsabakalara katılıyor.

İLGİNÇ PROJELER

Eğitim programına katılan öğrencilerin projeleri arasında, Cumhurbaşkanlığı özel ödülüne sahip mayın bulabilen drone projesi, sigara izmaritinden yakıt üretimi, lavabodaki yağ atıklarının kanalizasyona karışmasını engelleyen sistem, uzay kaşif araç geliştirmeleri, mikro yazılım gibi projeler bulunuyor.

Buluşma kapsamında AKEV Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ve öğrenciler fidan da dikti. Üstün yetenekli ve dahi çocuklara ilişkin davranış biçimlerini daha nitelikli kılabilmeyi amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Akgül, bu çocukların, çok özel becerilere ve alfa beyin dalgalarının daha aktif yaşam bulduğu ayrıcalığa sahip olduklarını söyledi. Üstün yetenekli ve dahi çocuklara akademik ortamın bir şekilde kucak açıyor olmasının, enteresan projelere imza atılabilmesi için çok önemli fırsat olduğunu kaydeden Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül, hayata geçirmeyi planladıkları Ar-Ge merkezinde, üstün zekalı çocukların ürettiği projelerin biçimlendirilmesiyle çok önemli bir fark yaratmayı düşündüklerini açıkladı.

Prof. Dr. Akgül, "Sigara izmaritinden yakıt üreten zekalar bunlar, çok ayrıcalıklı. Benim bir akademisyen olarak en temel kaygım, bizim bu denli yetenekli çocuklarımızın yurtdışında bir takım önemli fırsatları yakalama gayreti ve bu vesileyle de beyin göçünün daha bu yaştaki çocuklarda başlıyor oluşu. Bizim akademik ortamda sunabileceğimiz bu olanaklar aslında çocuklarımıza, kendi ülkemiz koşullarında bir şekilde bu fırsatı yakalama fırsatı da sunmuş oluyor" diye konuştu.

Ülkemizin bir takım duyarlılıklarının da sözkonusu olduğunu anlatan Prof. Dr. Akgül, "Örneğin drone ile mayın temizleyen projeyi hazırlayan, Cumhurbaşkanlığı tarafından ödüllendirilmiş bir çocuk, özel ve ayrıcalıklı çocuklar. Bu çocuklara sahip olmak da önemli bir ayrıcalık. Sadece anne-babanın bu çocuklara karşı ilişki biçiminde hedeflenen nitelikle yol alamayabiliriz. Toplumda da bu duyarlılığı yakalamamız gerekiyor. Bizim derdimiz toplumsal duyarlılığa da davette bulunmak" dedi.

TÜRKİYE'DE 200 BİN CİVARI DAHİ ÇOCUK VAR

UYCEP olarak yaklaşık 20 yıldır üstün yetenekli ve farklı ilgileri olan çocuklara eğitim programlarıyla, etkinlik ve seminerler düzenlediklerini belirten öğretim görevlisi Kutay Sarı da "Her çocuk özel ama ilgi ve yetenekleri doğrultusunda toplumda yüzde 2-3 aralığındaki üstün yetenekli ve zekalı çocuklarımızın etkinliklerle ve programlarla desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'de 20 milyona yakın öğrenci içinde 200 bin civarında üstün yetenekli ve dahi öğrenci var ama hepsi belirlenmiş değil. Bu çocuklara bireyselleştirilmiş eğitim programları uygulanıyor" dedi.

Görüntü Dökümü

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Öğrenciler toplu resim çektirmesi

Öğrencilerin üniversite bahçesinde görüntüsü

Bahçeye ağaç dikiminden görüntü

RÖP 1: Prof. Dr. Kamile Perçin Akgül ( AKEV Üniversitesi Rektörü )

RÖP 2: Kutay Sarı ( Öğretim Görevlisi )

497 MB -- 04.29/// HD

HABER: Mehmet ÇINAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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