DHA YURT BÜLTENİ-13

Erzurum'da korkutan yangın; 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndü

ERZURUM'un Aziziye İlçesine bağlı Başkent Mahallesi'nde çıkan yangında 6 vatandaşa ait ev ve ahırlar küle döndü.

Olay, Aziziye ilçesine bağlı Başkent Mahallesi'nde sabaha karşı 02.30'da meydana geldi. Yangını farkeden köylüler imam Mehmet Çalık'ı arayarak camiden anons yapmasını istedi. Minareden yayılan anonsu duyan köylüler alarma geçti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Saat 11.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürülen yangında Celal Köse, Emin Bozkurt, Battal Kaya, Nafiz köse, Hulusi Köse ile Halis Köse'ye ait ev ve ahırlar tamamen yandı. Yangının ilk anında boşaltılan ahırlardaki hayvanlar diğer köylülerin ahırlarına yerleştirildi. Evleri yanan vatandaşlar imam Mehmet Çalık ve akrabalarının yanında geceyi geçirdi.

Cami imamı Mehmet Çalık, vatandaşların haber vermesinden sonra anons yaptığını belirterek, çevre mahallelerden yardıma gelenler olduğunu bildirdi. Çalık, ekiplerin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğünü ancak vatandaşların evsiz kaldıklarını söyledi.

Yangının söndürülmesiyle birlikte ev ve ahırlardaki enkazın kaldırılmasına başlandı. Büyükşehir Belediyesi, Aziziye Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.

Köy muhtarı İbrahim Köse, evleri oturulamaz hale gelen vatandaşların akraba ve komşularının evlerine yerleştirildiğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Alevlerin yükseldiği evler

-Yangını söndürme çalışmaları

-İmam Mehmet Çalık'ın konuşması

Haber: Salih TEKİN/ ERZURUM,

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Otobüs şöförü direksiyon başında telefondan video izledi

KONYA - Ankara arasında yolcu taşıyan bir otobüsün sürücüsü, sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken direksiyon başında WhatsApp durumlarına baktı, diğer eliyle de kahvesini içti. Bu anlar da bir yolcunun cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüler, Konya-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsünde kaydedildi. İsmi öğrenilemeyen otobüs şoförü, direksiyon başında cep telefonundan WhatsApp durumlarına baktı, diğer eliylede kahvesini içti. Sis nedeniyle görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yolda, 100 km hızla seyrederken sürücünün yaptığı bu tahlikeli hareketler bir yolcu tarafından kayda alındı.

Görüntü dökümü:

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Otobüs şoförünün video izlemesi

Haber-Kamera: KONYA DHA))

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Şırnak protokolü öğretmenlerle birlikte türkü okudu

ŞIRNAK'ta 24 Kasım Öğretmen Günü kutlamaları etkinliğinde Vali Ali Pehlivan ve diğer protokol üyeleri öğretmenlerle birlikte türkü söyledi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlama etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, öğretmenlerin toplumun gelişmesinde öncü olduklarını söyledi. Vali Pehlivan, öğretmenliğin bir meslekten öte olduğuna dikkat çekerek, "Üzerlerimizde büyük emekleri olan öğretmenlerimize sadece bugün değil, her daim devlet ve millet olarak müteşekkiriz. Öğretmenlerimiz ülkelerin, toplumların kalkınmasında gelişmesinde öncüdür. Öğretmenlik salt bir meslek olmanın ötesindedir. Dünyanın en onurlu en saygın mesleklerinden bir tanesidir. Öğretmenler dünyaya yön veren, dünyayı yöneten kişilerdir. Öğretmen deyince hoşgörü akla gelir. Çünkü öğretmenlerimiz gücünü sevgiden alır" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik kapsamında öğrenciler tarafından şiirler okunurken, şehit öğretmenlerin isimlerinin yer aldığı dövizler de sahnede taşındı. Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kentte görev yapan öğretmenlerden oluşan koroya eşlik edip, birlikte türkü söyledi.

Görüntü Dökümü

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Salonda bulunan öğretmenlerden detay

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın konuşması

Etkinliklerden detay

Vali Pehlivan, Başkan Yarka ve Rektör Erkan'ır şarkı söylemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

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Suriye Türkmen Meclisi Kongresi yapıldı

SURİYE Türkmen Meclisi Genel Kurul Toplantısı, Suriye'nin Çobanbey beldesinde yapıldı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın da katıldığı egnel kurulda Muhammed Vecih Cuma, yeniden meclis başkanlığı görevine seçildi.

Suriyeli Türkmenlerin tek çatı altında toplanması ile oluşturulan Suriye Türkmen Meclisi, 5'inci Genel Kurul Toplantısı'nı Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirilen Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Çobanbey beldesinde yaptı. Güvenlik önlemi alınan kurula; Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kilis Valisi Recep Soytürk, Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye muhalefetinin temsilcileri ile Suriye Milli Ordusu komutanları ve Türkmenler katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, kongrelerini ilk kez ana vatanları olan Suriye topraklarında yaptıklarına dikkat çekti. Konuşması sırasında, yıllar sonra kendi vatanlarında genel kurul yapmanın mutluluğu ile platformda eğilerek yeri öpen Cuma, bir an önce güvenli bölgenin kurulmasını istedi. Suriye'nin huzura kavuşması için teröristlerin ülkeden yok edilmesi gerektiğini belirten Cuma, "Artık dış güçler Suriyelileri bıraksınlar. Biz kendi kaderimizi çok güzel şekilde yazmaya hazırız. Güvenli bölge oluşursa biz çok hızlı şekilde vatanımıza dönüşe hazırız" dedi.

Tüm etnik unsurların Suriye'de bir arada yaşaması için Türkmenler olarak çabaladıklarını dile getiren Muhammed Vecih Cuma, "Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatı ile hepimizin umudu arttı. Şimdi tüm insanları kucaklayarak Suriye'de barış ve huzurun sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIRAN: ÇOBANBEY, SARSILMAZ BAĞIN SEMBOLÜ

Suriye Geçici Hükümet Başkanı Abdurrrahman Mustafa, Suriye'nin özgürleşmesi noktasında Türkmenlerin büyük bedeller ödediğini ve Türkiye'nin desteği ile umutlarını asla kaybetmediklerini kaydetti. Türkmenlerin bugün uluslararası arenada temsil edilmesinin nedeninin de bu mücadele olduğuna vurgu yapan Mustafa, elde edilen kazanımların korunması gerektiğini söyledi. Sahada ve masada verilen mücadele ile Türkmenlerin rahat nefes aldığını dile getiren Abdurrahman Mustafa, tüm etnik grupların haklarını korumak için de çabaladıklarını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ise Türkiye'den farklı duygularla ve heyecan içinde Suriye'ye geldiğini söyledi. Türkiye olarak her zaman Suriye Türkmenlerinin yanında olduklarına dikkat çeken Kıran, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin her zaman arkanızda olduğunu bilmenizi isterim. Bugün Suriye Türkmenleri için tüm Suriye'nin geleceği için yeni bir başlangıç günüdür. Türkmenler büyük acılar çekti, kayıplar verdi. Suriye Türkmenlerine acı çektirerek, şehit ederek varlığını yok edeceğini sananlar bugün buradaki varlığınızla hayal kırıklığı ve hüsrana uğramışlardır. Bizler şehitliği aziz bilen bir medeniyetin mensuplarıyız. Bu yüzden haykırıyoruz şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda Türkmen davası güçlenerek yoluna devam edecektir. Bunun en bariz göstergesi de Çobanbey'dir. Çobanbey, sıradan bir şehir belde değildir. Çobanbey esasen Türkiye ile Suriye halkı arasında sarsılmaz bağın sembolüdür. Çobanbey, Suriye'nin geleceği için önemli bir modeldir. Bu nedenle Suriye Türkmen Meclisinin Suriye topraklarında kongreyi toplaması çok anlamlıdır. Burası bir zamanlar DEAŞ'ın, bir dönem farklı terör örgütlerinin hedefindeydi ama başaramadılar. Suriye Türkmenlerinin katettiği başarı diğer etnik gruplar için de örnek olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti olarak tüm etnik grupların çektiği acıların dindirilmesi için çalışıyoruz. Bu birlik ve dayanışma Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması için en güzel model ve formüldür. Suriye'nin geleceği aydınlıktır ve bu aydınlık gelecek için Türkiye Cumhuriyeti olarak çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından tek liste ile gidilen genel kurulda mevcut başkan Muhammed Vecih Cuma, yeniden başkanlığa seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çobanbey

Suriye Türkmen meclisi genel kurul toplantısı

Toplantıya katılan Suriyeliler

Dış işleri Bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran kurul toplantısına katılması

Suriye geçici hükümeti Başkanı Abdurahman Mustafa konuşması

Bakan Yardımcısı Kıran'ın konuşması

Suriye Türkmen meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma'nın konuşması

Dua ve kuran okunması

Genel detay görüntüler

Haber- Hasan KIRMIZITAŞ-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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'Öğretmenler Günü' etkinliğinde evlilik teklifi

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliğinde salondaki 2 kişi, kendileri gibi öğretmen olan kız arkadaşlarına evlenme teklifi etti.

Siverek'in Abdalağa Mahallesi'ndeki kültür merkezinde, Öğretmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe yaklaşık 2 bin öğretmen katılırken, öğretmenlerden oluşan orkestranın konseri dinlendi. Konser sonrası orkestrada görevli öğretmenlere plaket verildi. Müzisyen öğretmenlerden Uğur Türkeri, kendisine verilecek plaketi, meslektaşı olan kız arkadaşı Ebru Altunöz'den almak istedi. Altunöz sahneye çıkıp, plaketi verdiği sırada diz çöken Türkeri, cebindeki yüzüğü çıkararak, evlenme teklifinde bulundu. Şaşıran Ebru Altunöz, 'evet' cevabını verirken, salondaki öğretmenler de uzun süre alkışladı. Evlilik teklifinin ardından sahneye çıkan öğretmen Cemal Zengin ise mikrofonu alarak, salonda bulunan öğretmen sevgilisi Gül Gül'e seslenip, "Benimle evlenir misin?" dedi. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Gül ise parmağına yüzüğü takarak, 'evet' yanıtını verdi.

Evlilik tekliflerinin ardından devam eden programda öğretmenler, çalınan müzikler eşliğinde halay çekerek, eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Salon ve müzik dinletisi

Plaketi taktim eden öğretmen sevgiliye evlilik teklifi

Sahneye çıkan öğretmenin evlilik teklifi

- Öğretmenlerin yüzük takması

Halay çekip oynayan öğretmenler

Genel ve detay görüntüler

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), -