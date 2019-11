DHA YURT BÜLTENİ-13

Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor

AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan toz nedeniyle hastaneye kaldırılarak karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar karantinaya devam edileceği belirtildi. Polis, zarfı iş yerinin kapısının altından atan kişinin belirlenmesi için çalışmasını sürdürürken, zarftan içinde sadece toz bulunduğu, not veya mektup herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı.

Kentte cep telefonu satışı yapan ve 1 hafta İstanbul kalan İlyas Köse (51), pazar günü, Aksaray'a geldiğinde iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı alan Köse, Hamidiye Mahallesi'ndeki evine gidip, açtığında içinden toz çıktı. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18), ile o sırada apartmana giren ve yardım etmek isteyen komşuları Bahtışen Altın (56), AFAD tarafından kurulan arınma çadırında dezenfekte edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'in yoğun bakım ünitesinde karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Zarftan çıkan toz ile ilgili yapılan detaylı incelemede kimyasal ve biyolojik maddeye rastlanmadığı takdirde 5 kişinin taburcu olacağı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun bugün de tedbir amaçlı akrabalarının yanında kaldığı görüldü.

ZARFTAN SADECE TOZ ÇIKMIŞ

Aksaray'da İlyas Köse'nin iş yerinin kapısının altından atılan isimsiz zarfın içinden sadece toz bulunduğu, herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı. Köse'nin zarfı evine götürüp açması ve toz çıktığını fark etmesi üzerine polis ve sağlık görevlilerini aramasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak karantina altına alındıkları belirtildi. O sırada apartmana giren yardım etmek isteyen komşuları Bahtişen Altın'ın da yine tedbir amaçlı karantina altına aldığını, 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zarftan çıkan toz ile ilgili yapılan detaylı incelemede kimyasal ve biyolojik maddeye rastlanmadığı takdirde 5 kişinin taburcu olacağı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun bugün de tedbir amaçlı akrabalarının yanında kaldığı görüldü.

Eşi Bahtışen Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirten Mehdi Altın, "Tesadüf hiç alakamız olmadığı halde, apartmana giriş yaparken olayın üzerine geldik. Hiçbir konudan bilgimiz yok ama asılsız bir olay" dedi.

Komşusu İlyas Köse'nin asılsız bir ihbarda bulunmuş olabileceğini düşündüğünü ifade eden Altın, "Konuyu gündeme getiren kişi hakkında, gereken işlemlerin yapılmasını ümit ediyorum. Dava açmak gerekiyor şu anda. Çünkü zaman kaybım, iş gücü kaybım benim bütün planlarımı altüst etti. Mağdurum. 3 gündür eşim hastanede yatıyor" diye konuştu.

Gündüz Öğretmenler Günü'nü kutladı, gece kalp krizinden öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, dün öğlen düzenlenen '24 Kasım Öğretmenler Günü' programına katılan, 28 yıllık Almanca öğretmeni Emin Alkan (51), gece geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Beyşehir'de oturan ve Fetullah Bayır Fen Lisesi'nde görev yapan Emin Alkan, dün '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla Beyşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen kutlama programına katıldı. Evli ve 2 çocuk babası olan Alkan, saat 01.00 sıralarında, fenalaşması üzerine Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Alkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Alkan için bugün Eşrefoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, Alkan'ın meslektaşları, öğrenciler ve yakınları katıldı. Emin Alkan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından memleketi Denizli'ye gönderildi.

Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde arkadaşlarının askere giderken harçlık olarak verdiği parayla tesis kuran Reşit Solguncu (29), ayda 2 ton solucan gübresi üretiyor.

İlçeye bağlı Kızılin köyünde yaşayan Reşit Solguncu, inşaat işçisi olarak gittiği Trabzon'da 5 yıl çalışarak askerlik için memleketine döndü. Trabzon'da birlikte çalıştığı arkadaşlarının asker harçlığı olarak toplayarak verdiği 2 bin liraya dokunmayan Solguncu vatani görevini yaprak döndüğü köyünde solucan gübresi tesisi kurdu. Evinin bodrum katına kurduğu tesis nedeni ile ilk başlarda köylüler tarafından dalga konusu olan Solguncu ailesinin de desteğiyle 2 milyon solucanla aylık 2 ton gübre üretiyor.

20 BİN SOLUCANLA BAŞLADI

İnternetten araştırdığı solucan işine 2 bin lira karşılığı aldığı 20 bin solucan ile başladığını belirten Reşit Solguncu, "Durumumuzun iyi olmamasında dolayı sağda solda çalışarak bir verim elde edemedik. Biz kendi işimizi nasıl kurarız diye düşünürken internette araştırma yaptığımda bu fikir aklımıza yattıktan sonra baktık ki sermaye yok sağ olsunlar Trabzon'da kaldığım arkadaşlar askere gideceğim için para toplamışlardı. Toplanan 2 bin lira ile bu işe girdim, ailemin de durumu olmadığı için askere gideceğim paramı evde bıraktım ve askerliğim bittiğinde bu işi yapmak istedim. Tabi bu işi yapacağımı ailem duyduğunda bana karşı çıktılar ben 2 bin lira ile Karaman'dan aldığım 20 bin solucanı getirerek 2 katlı evimizin bodrumda yapmaya başladım. Şu anda 2 milyona yakın solucanlarım var üretime devam ediyorum. Aylık 2 tona yakın solucan gübresi üretimi yapıyorum. Gerekli evraklarımı tamamladıktan sonra hayalimdeki tesisi kurup işletmemi büyütmek istiyorum" dedi.

'KÖY HAKLIDAN ALAY EDENLER OLDU'

Köylülerin dalga geçtiğini bu duruma aldırış etmeden solucan işine girdiğini belirten Solguncu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben bu işe ilk başladığımda köy haklıdan alay edenler oldu ama ben bunların hiçbirine aldırış etmedim. Tabi ben bunun ne getireceğini ve kazandıracağını bildiğim için bu işin arkasına düştük. Şu an bana gülenler tebrik ve takdir etme durumuna geldiler belki ilerleyen zamanlarda bunlarda bu işe girebilirler. Çünkü bu işin ne kadar kazandırdığını onlarda görecekler hem topraklara ve hem insanlara ülkeye ve ekonomiye nasıl fayda verdiğini insanlar görecek. 20 bin solucan başladım bu işe şu anda 2 milyon solucanım var. Hedefim devlet desteği ile bu işi burada büyütüp hem ilimizin kalkınmasına sağlamak insanlara iş istihdamı sağlamak."

'GÜN GEÇTİKTE SOLUCAN ÇOĞALMAYA BAŞLADI'

İlk başta karşı çıktıklarını fakat başarılı olacağını anladıkları için daha sonra destek çıktıklarını aktaran annesi Elif Solguncu, "5 yıl oğlum Trabzon'da kaldı orada üniversiteyi açıkta okuyordu. 5 yıl sonra eve geldiğinde solucan işine gireceğim söylemesi üzerine askerliğine 3 ay vardı. Çok tartışmamız oldu askere gideceksin ben bu solucanlara bakamam dedim oda bana yok ile bakacaksın dedi. Oğlum askere gittikten sonra solucanlara ben bakmaya başladım. Askerden geldikten sonra evimizin altında bir yeri kendisine ayırdı ve gün geçtikte solucan çoğalmaya başladı. Baktık ki; gerçekten bu işte başarılı olacak bizde ailece bu işe destek vermeye başladık" diye konuştu.

Bodrum'da sağanak sonrası güneşli hava

Bodrum'da, dün öğle saatlerinde başlayan fırtınanın ardından bu sabaha kadar aralıklarla süren yağmur, yerini güneşe bıraktı. Güneşli havayla birlikte birçok kişi, marina, sahil, cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparak, güzel havanın keyfini çıkardı.

Bodrum'da dün saat 13.00 sıralarında başlayarak saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına yerini sağanağa bıraktı. Sokak ve caddeler suyla dolup, taştı. Bazı ev ve iş yerlerinde su baskını yaşandı. Turgutreis- Bodrum karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı. Bodrum- Kos ve Bodrum- Datça feribot seferleri iptal edildi. Milas- Bodrum Havalimanı'na inmesi beklenen yolcu uçakları piste inemeyince, başka havalimanlarına yönlendirildi. Dere Sokak tamamen suyla doldu. Atatürk Bulvarı, Gümbet Kavşağı, Konacık Kavşağı sular altında kalınca, trafik polisleri yolu kısmi olarak trafiğe kapatıp, kontrollü geçiş sağladı. Karayolları, Bodrum Belediyesi ve Muğla Arama Kurtarma Derneği ekipleri yoğun mesai yaptı. Çalışmaların ardından yollar temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Bu sabah ise yağmurun etkisini kaybetmesinin ardından ilçede hayat normale döndü. Yerli ve yabancı turistler, güneşli havada köpekleriyle birlikte Bodrum Marina'da yürüyüş yaptı. Kentte bulunanlar güzel havanın keyfini yaşadı.

' Türkiye Festivali', yılın en iyi ikinci etkinliği

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, dünyanın en büyük halkla ilişkiler birliği olan International Public Relations Association (IPRA) tarafından düzenlenen Golden World Awards'dan 2'ncilikle döndü. Rusya ile Antalya'nın turizm ilişkisini Antalya'nın oluşturduğunu belirten Vali Münir Karaloğlu, "Hedefimiz 1'inciliği almak" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen Türkiye Festivali, dünyanın en büyük halkla ilişkiler birliği olan IPRA tarafından düzenlenen Golden World Awards'tan ödülle döndü. Yaklaşık 150 bin kişinin ziyaret ettiği ve 270 milyon erişimin sağlandığı Türkiye Festivali, Best Event Of The Year (Yılın En İyi Etkinliği) kategorisinde 13 ülke arasında 2'nci olmayı başardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Birliği (TTYD) koordinasyonunda, Antalya Valiliği, İstanbul Valiliği ve Nevşehir Valiliği'nin katkılarıyla 'Yedi İletişim' ve 'Ziya Project' tarafından organize edilen Türkiye Festivali, önemli bir ödülü Türkiye'ye kazandırdı. Yedi Mehmet Restoran'da gerçekleşen basın toplantısına Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Kültür Müdürü İbrahim Acar, TÜROFED Başkanı Osman Ayık, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, Antalya Tanıtım Vakfı Başkanı Yeliz Gül Ege ve çok sayıda turizm sektörü temsilcisi katıldı.

AYIK: EN ÖNEMLİ ORGANİZASYONLARDAN BİRİ

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, turizm organizasyonlarının sayısını çoğaltmayı amaçladıklarını söyledi. Türkiye'nin ve bölgelerinin tanıtımına katkı sağlamak istediklerini anlatan Ayık, "Türkiye Festivali'nin 3'üncüsü yapıldı. Türkiye'nin yurt dışında bugüne kadar yaptığı benzer organizasyonlar içinde bizim için en önemlilerinden biriydi. Önümüzdeki yıllarda benzer organizasyonların sadece Moskova'da değil, diğer ülkelerde de yapılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

YILIN EN İYİ 2'NCİ ETKİNLİĞİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, her ay turizm sektörü temsilcileriyle bir araya gelip değerlendirme yaptıklarını anlattı. Vali Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Bu Türkiye Festivali ama Rusya ile Antalya arasındaki turizm ilişkisinin yüzde 85'i Antalya'yla olduğu için dolayısıyla Antalya Festivali'nde dönüşüyor. Türkiye'deki bütün turizm destinasyonları Moskova'da var olsun. Türkiye'deki diğer turizm destinasyonlarıyla da paylaşmak istiyoruz. Bu sene İstanbul Valiliğimiz ve Nevşehir Valiliğimizin de ciddi destekleri oldu. Önümüzdeki yıllarda il sayısını da artırmak istiyoruz. Moskova'da bir festival yapmak, 3 günde 150 bin kişiyi ağırlamak çok kolay bir iş değil. Fuarlara katılıyoruz. Fuarlar daha çok profesyonellerin birbirini ağırladığı, birbirine pazarlama yaptığı mekanlardır. Türkiye Festivali, doğrudan müşteriye dokunduğumuz, kültürümüzü oradaki insanlara aktardığımız çok önemli bir platformdur. Bunu diğer ülkelere de yaymak istiyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarından, bakanlıklardan ve özel sektörlerden de destekçi sayısını artırmamız lazım. Varşova, Ukrayna gibi yerlerde festival yapmak istiyoruz. Hem gelişme potansiyeli yüksek olan pazarlarda hem de var olduğumuz pazarlarda markamızı güçlendirmek için bu ve benzeri etkinlikleri yapmak istiyoruz. Bunu ülkemiz ve Türk kültürü adına yapmak istiyoruz. Turizm ilişkisi insanların gelip yiyip içip eğlendiği, güneşlendiği bir ilişki değildir. Toplumların birbiriyle kültür alışverişi yaptığı önemli bir ilişkidir. Yılın en iyi etkinlik ödülü yarışmasında 13 ülkenin katıldığı bir yarışmada Dünya Halk ve İlişkiler Birliği'nin en iyi 2'ncilik ödülünü aldık. Hedefimiz 1'inciliği almaktır."

