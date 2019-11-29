DHA YURT BÜLTENİ-13

Kars'ta sis nedeniyle zincirleme kaza: 16 yaralı

KARS"da yoğun sis zincirleme kazaya neden oldu. 6 aracın birbirleriyle çarpıştığı kazada 16 kişi yaralandı. Karayolu savaş alanına döndü.

Zincirleme kaza bugün saat 08.30 sıralarında Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa Köyü yol ayrımı bölgesinde meydana geldi. Yoğun sis nedeniyle aralarında TIR, midibüs ve minibüsün bulunduğu 6 araç birbirine girdi. Kazada ikisi ağır toplam 16 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastaelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Sarıkamış-Kars yolu bir süre tek şeritten verildi. Kaza yaqpanlar araçlar vinç yardımı ile kurtarılarak yol trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yapanlar araçlar

-Çevrede güvenlik önlemi alınması

-Kaza yapan araçların çekilmesi

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Çorum'daki kazıda, 3 bin 500 yıllık kafatası bulundu

ÇORUM'un Ortaköy ilçesinde, dünyanın en büyük medeniyetlerinden biri olan Hitit İmparatorluğu'na başkentlik yapan askeri ve dini merkezlerden birisi olan Şapinuva Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazıda, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen insan kafatası ve sol uyluk (femur) kemiği bulundu.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde, Hitit Üniversitesi öncülüğünde Şapinuva Antik Kenti'nde Tepelerarası ve Ağılönü mevkilerinde arkeolojik kazı çalışması yürütülüyor. Kazılarda, 3 bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen insan kafatası ve sol uyluk (femur) kemiği bulundu. Kafatası ve kemik, Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde incelemeye alındı. İlk inceleme sonucunda kafatasının bir kadına ait olduğu tespit edilirken, antik DNA çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Hitit Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aygül Süel, Şapinuva Antik Kentinin Hitit Devletine başkentlik yapmış şehirlerden biri olduğunu söyledi. Süel, alanda Hitit dünyası için çok önemli bulgulara rastladıklarını belirterek "Atölyeler mahallesinin olduğu bölgede Hitit dönemine ait dolgu içerisinde insan kafatasına ve sol uyluk kemiğine rastladık. Bu çok önemli bulgudur. Bulunan bu insan kafatası ve uyluk kemiği bize, Hitit bilimine ve Hitit dünyasına çok şey kazandıracak." dedi.

Şapinuva ve Hattuşa'nın Hititlere ait bugüne kadar açığa çıkarılan iki şehir olduğunu belirten Prof. Dr. Süel, "Diğer Hitit çağına ait olan merkezlerin dışında bu iki şehir büyük bir önem kazanmaktadır. Bu bakımdan bulunan iskelet, Hitit dünyası için yepyeni bilgiler sunacağı düşüncesindeyiz. Bugüne kadar Hititlere ait bir Kral mezarı, ona ait Hititli bir insan iskeleti bulunmamıştır. Dolaysıyla bulunan iskelete ait kafatası ve sol femur kemiği bize büyük bilgiler sağlayacak. Hitit dönemine ait olduğunu düşündüğümüz bu iskeletin üzerinde antropolojik incelemeler ve çalışmalar başladı. İnsan iskeletinde kafatası ve sol femur üzerinde yapılacak C-14 testi ile birlikte bulunan kafatası ve femur kemiğinin hangi döneme ait olduğu ortaya çıkacak. Ayrıca antik DNA çalışmaları da ırksal olarak akrabalık ilişkilerini ortaya koyacak. Hitit dönemi dolgusunda bulunduğu için çok önemli bir buluntu." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kazı alanı detayları

Kafatası detayları

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR ÇORUM-DHA

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'A sınıfı' afişine, sanatçıların hayranlarından tepki

ADANA Büyükşehir Belediyesi'nce 'A sınıfı' başlığıyla Adanalı bazı ünlülerin isminin yazılıp, kentin belirli noktalarına asılan afişlere, adı yer almayan Ferdi Tayfur, Murat Kekilli, Murat Göğebakan, Aytaç Arman ve Yaşar'ın hayranlarından tepki geldi.

Kent merkezinin belli noktalarına '24 Kasım Öğretmenler Günü' kutlaması için asılan afişlerde; Adanalı olan Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Yılmaz Güney, Ayşe Arman, Müslüm Gürses, Ali Özgentürk, Fatih Terim, Timur Savcı, Etem Çalışkan, Suna Kan, Haluk Levent, Abidin Dino, Kıvanç Tatlıtuğ, Menderes Samancılar, Şener Şen ve Nebil Özgentürk'ün isimlerine yer verildi. Afişlerde Adanalı bazı sanatçıların isminin olmaması ise hayranları tarafından tepkiyle karşılandı. Kentte yaşayan ve Ferdi Tayfur hayranı olduğunu belirten Hüseyin Koca (38), afişleri gördüğünde gözlerinin Adanalı sanatçıyı aradığını söyledi. Tayfur'un, Adanalılar için çok değerli olduğunu belirten Koca, "Evet, afişte ismi bulunan sanatçılarımız da çok değerli ismiler. Fakat Ferdi Tayfur'un unutulması, biz hayranlarını çok üzmüş ve kendisine de saygısızlık olmuştur. Böyle büyük sanatçıların isimleri de orada olmalıydı. Ferdi Tayfur'un öldükten sonra mı değeri bilenecek?" dedi.

'UNUTULAN İSİMLER, ADANA İÇİN ÖNEMLİ'

İşe giderken, her gün afişleri gördüğünü ve üzülerek baktığını anlatan Mustafa Özgür (29) ise yapılan çalışmanın eksik olduğunu savunarak, "Ferdi Tayfur, Murat Göğebakan ve unutulan birçok isim Adana için çok önemli sanatçılar. Ferdi Tayfur Adana'yı birçok yere tanıttı. Ferdi Tayfur emektar bir sanatçı" diye konuştu.

60 yıldır Ferdi Tayfur dinlediğini ve eski sanatçıların ülke için altın değerinde olduğunu söyleyen emekli Mustafa Ezgin (66) de "Ferdi Tayfur sevilmez mi, unutulur mu? Benim kendisiyle tanışıklığım da var. Birlikte maçlara giderdik, sohbet ederdik. Burada ismini görmeyi canı gönülden isterdim" dedi.

Emekli Emel Özışık (65) ise bazı isimlerin afişlere konulmasının unutulmuş olabileceğini ve bu durumun eleştirilmesini doğru bulmadığını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Hüseyin Koca ile röp.

Hüseyin Koca'nın Ferdi Tayfur şarkılarını söylemesi

Ferdi Tayfur'un fotoğraflarını göstermesi

Plaktan detay

Hüseyin Koca ile afiş önünde röp.

Afişten genel ve detaylar

Vatandaşlarla afiş önünde röportajlar

SÜRE: 05'16" BOYUT: 584 MB

Haber: Can ÇELİK-Kamera: Rüşan Anıl ATAR/ADANA,

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DENMEK'in kursları kadınlara umut oldu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezleri (DENMEK) bünyesinde açılan ücretsiz kurslarda eğitim görüp, el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar, hem sosyalleşip hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

DENMEK, kentin 7 farklı noktasındaki tesislerde kadınlara 'Ebru', 'kaligrofi', 'dikiş', 'halı kilim', 'tel kırma', 'dantel', 'saçaklama', 'örgü', 'seramik', 'tığ örgü çanta', 'dekoratif ahşap süsleme', 'tezhip', 'kağıt rölyef', 'takı tasarımı, kat'ı, 'hüsn'i hat', 'geleneksel Türk el nakışı', 'çini ve 'cam boncuk' gibi 32 farklı branşta ücretsiz kurslar düzenliyor. Kurslara katılan kadınlar hem öğreniyor, hem üretiyor hem de ürettiklerini Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yer alan DENMEK El Sanatları Satış Merkezi'nde satarak, aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kurslara katılanlardan Zehra Güngör, eğitimlerin kendileri için oldukça faydalı olduğunu belirterek, "Evde boş zamanlarımı değerlendirerek birçok kurstan yararlanıyorum ve memnunum. Burada çok güzel vakit geçiyor. Sosyalleşiyoruz, çevremiz genişliyor. Ürün yapıp satarak gelir elde ediyoruz" dedi. DENMEK'in kendisi için yeni bir yuva olduğunu kaydeden ve boş vakitlerini değerlendirdiğini belirten Hale Nur Altsoy, ise, "Burası benim için bir yuva. Arkadaşlarla hoş vakitler geçiriyoruz. Hem terapi hem sağlık ve hem de ruh sağlığı açısından çok mutlu olduğum bir yer" diye konuştu. Bir diğer kursiyer Lale Çelik, 28 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekliye ayrıldığını, yeni yetenekler keşfetmek için kurslara katıldığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, belediyelerin görevinin sadece alt ve üst yapı çalışmaları yapmak olmadığını aynı zamanda kültürel değerlere de sahip çıkarak vatandaşların sosyal alanda da kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediyesinin tarihe, sanata ve kültüre her zaman sahip çıktığını kaydeden Zolan, "El sanatlarımızın yaşayarak gelecek nesillere aktarılması çok önemli. Ücretsiz kurslarımızda bu değerlerimiz yaşatılıyor, geleceğe aktarılıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kurslardan detay görüntüler

Kursuyerlerin çalışmasından detaylar

Kursiyerler ile röp.

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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İspanyol Büyükelçiden Vali Karaloğlu'na ziyaret

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, İspanya 'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'yı makamında ağırladı. Vali Karaloğlu ve Büyükelçi Barba, Akdeniz kıyıdaşı olan iki ülkenin birçok ortak noktası olduğunu söyledi.

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, İstanbul Başkonsolosu Alvaro de La Riva Guzman de Frutos ve Fahri Konsolos Hasan Akıncıoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti. Vali Münir Karaloğlu, Antalya'nın önemli bir turizm destinasyonu olduğunu anlattı. 2019 yılında iyi bir sezon geçirdiklerini belirten Karaloğlu, Antalya'nın İspanya'yla turizm açısından tatlı bir rekabeti olduğunu söyledi. Antalya turizminin 2016 yılındaki krizden sonra hızlı bir çıkış yakaladığını anlatan Karaloğlu, "Antalya 2019 yılında turizmde yüzde 17'lik büyüme gerçekleştirdi. Son 3 yıldır büyümemiz çift haneli devam ediyor. Dün 9. Resort Kongresi'nde sektör temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde 2020 yılının da çift haneli büyümenin gerçekleştirebileceğimizi tahmin ediyoruz" dedi.

'İSPANYA'YLA ORTAK NOKTAMIZ ÇOK'

İspanya'yla Türkiye'nin Akdeniz ülkesi olduğunu belirten Vali Karaloğlu, "İspanya'ya gittiğimizde yabancı hissetmiyoruz. İspanya ve Türkiye'nin çok güçlü ticari ve ekonomik ilişkisi var. 2018'deki ticaret hacmimiz 13 milyar doları geçti. İki ülke arasındaki bu ticaret hacmini daha da büyütebiliriz. Özellikle şehirler arasındaki ilişkiyi daha güçlü kılarsak daha da büyütebiliriz. Antalya'yla İspanya'nın Akdeniz Sahili'ndeki şehirlere baktığımızda çok fazla ortak noktalarımız var. Bizde turizm güçlü, İspanya'nın Akdeniz kıyılarında da güçlü. Örtüaltı üretiminde iki ülkede çok güçlü olduğunu görüyoruz. Ortak özelliklerimiz üzerinden yapabileceğimiz ilişkiler var. Eskiden İspanya turizmde bu kadar nasıl ileri gitti diye bakar ve örnek almaya çalışırdık. Geçen sene İspanya'dan bir heyet gelmişti, onlar da 'Antalya 2016 krizinden sonra bu kadar büyümeyi nasıl gerçekleştirdi', onu öğrenmek için Antalya'ya gelmişti. Birbirimizden öğrenecek şeyler olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR ÜLKE'

Antalya'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren Büyükelçi Barba ise şöyle konuştu:

"İki ülkenin ilişkileri ağırlıklı olarak İstanbul- Madrid ekseninde gidiyordu. Biz bunun dışında başka illerle de ilişkilerin geliştirilmesi için sizi ziyaret ettik. Buraya gelmeden önce ilişkilerin büyükşehirlerde de gelişmesi için İzmir, Bursa, Yalova ve Eskişehir illerini ziyaret ettim. İlişkilerin üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları gibi kuruluşlar üzerinden geliştirilebileceğini umuyorum. İspanya'nın kendisini iyi hissettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. Bizim karakter olarak, Akdenizli olmamızdan dolayı kültürel yakınlıklarımız sebebiyle İspanyollar olarak size kendimizi yakın hissediyoruz. İlişkilerimizin daha da gelişmesini istiyoruz. 13 milyar dolarlık ticaret hacmimiz var ama inanıyorum ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde ticaret hacmimiz 20 milyar dolara çıkartılabilir. Türkiye çok önemli bir ülke. Avrupa Birliği'nin dışında İspanya bakımından Türkiye üçüncü ticaret partneridir. Yabancı sermaye yatırımlarımız var. NATO ve diğer alanlarda da askeri ilişkiler boyutunda ortaklıklarımız söz konusu."

İspanyol Büyükelçi Barba'nın "İspanya'da hangi takımı tutuyorsunuz" diye sorması üzerine Vali Karaloğlu, "Madrid'e gitmediğim için herhalde bir takım tutacak olsaydım Barselona'yı tutardım" karşılığını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun konuşması

İspanya Ankara Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'nın konuşması

Valilik ziyaretinden detaylar

428 MB/// 03.55"

HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

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