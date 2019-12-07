DHA YURT BÜLTENİ - 13

Karda mahsur kalan 40 orman işçisi kurtarıldı

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde kar yağışı nedeniyle ormanlık alanda mahsur kalan 40 orman işçisi, İl Özel İdaresi ekiplerince yapılan 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Baskil ilçesinde 40 orman işçisi, gündüz saatlerinde çalışmak için gittikleri Sarıtaş köyü yakınlarındaki ormanlık alanda kar yağışına yakalandı. Yağış etkisini arttırınca işçiler mahsur kaldı. İşçilerin kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yoldaki karı temizleyip bölgeye ulaşan ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmayla işçileri Sakabaşı köyündeki evlerine ulaştırdı.

Sakabaşı Köyü Muhtarı Çetin Tekkuş, ormanlık alanda mahsur kalan köy sakinleri için yaptıkları kurtarma çalışmaları nedeniyle İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Görüntü Dökümü

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Kapalı yolların açılmasından görüntü

Mahsur kalan işçilerin kurtarılması

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY-Kamera: ELAZIĞ,

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Cerrahlar böbrek nakil operasyonlarını canlı yayında izledi (2)

AÜ'DE ROBOTİK CERRAHİ YÖNTEMLE BÖBREK NAKLİ YAPILDI

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Derneği ile Türk Nefroloji Derneği Antalya Şubesi işbirliğiyle düzenlenen 'Akdeniz Organ Nakli Günleri' kapsamında AÜ Hastanesi'nde ilk kez robotik cerrahi yöntemiyle canlı vericiden alınan böbrek, aynı yöntemle organ bekleyen hastaya nakledildi. Operasyonu yapan AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, ilk defa böbrek naklinde robotik cerrahi yöntemini kullandıklarını söyledi. Böbrek naklinde daha önce alıcıdan alınan böbreğin buz içinde en fazla 6 saat bekletilebildiğini kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "Bu operasyonda ise daha ileri bir teknoloji kullanıldı. Organ, bir makine içine konulup sanki vücuttaymış gibi çalışmaya devam etti. Bu da bize daha uzun bekleme şansı tanıyacak" dedi.

Operasyonu Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da gelen 380 cerrah ve organ nakil koordinatörünün canlı yayında izlediğini kaydeden Prof. Dr. Aydınlı, "2019 yılında 215 böbrek nakli, 68 karaciğer nakli ve 3 kalp nakli yaptık" dedi. Prof. Dr. Aydınlı, çift kol nakli ve diğer doku nakillerinin de aralıksız devam ettiğini belirtti.

PROF. DR. TUNCER KARPUZOĞLU'NUN ADI AMELİYATHANELERE VERİLDİ

Akdeniz Organ Nakli Günleri'nin ilk gününde AÜ Hastanesi'nde yapımı tamamlanan ve son teknoloji ile donatılan 4 ameliyathanenin açılışı da yapıldı. Ameliyathanelere, Organ Nakli Merkezi'nin kurucusu Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu'nun adı verildi. Açılışa, Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Başhekim Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Prof. Dr. Ömer Özkan, Prof. Dr. Özlenen Özkan, Prof. Dr. Nihal Boztuğ, Prof. Dr. Suat Hayri Sanlı doktorlar ve ameliyathane çalışanları katıldı.

Ameliyathanelere adının verilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, "Bu ortamın oluşturulmasında tüm emeği geçenlere ve rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Ünal'a teşekkür ediyorum" dedi.

AÜ Hastanesi'ne 2006-2007 yıllarında organ nakli seminer nedeniyle geldiğini ifade eden Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin ise "Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi bizim göz bebeğimiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Rektör Mustafa Ünal da açılışa katılanlara teşekkür etti.

ANTALYA

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Sivas'ta soğuk havada pancar mesaisi

SİVAS'ta son günlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk havaya rağmen çifçilerin pancar mesaisi devam etti.

İl genelinde aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava çiftçileri olumsuz etkiledi. Sonbahar aylarında hasadı gerçekleştirilen şeker pancarı tarlaları da kar altında kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olması hasadın yapılmasına engel olmadı. Çiftçiler tarlalardan topladıkları şeker pancarını TIR'lara yüklemeye devam etti. Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Bostankaya köyünde uzun yıllardır şeker pancarı ektiğini söyleyen Hasan Kılıç (72), "Kamyon sıkıntısı çektiğimiz için pancarımız dağda kalıyor. Soğuk havaya rağmen çalışıyoruz. Mecbur ekmek paramızı çıkarıyoruz. İnşallah bu sene son kez pancar ektim. Bu sene çok zorluk çektik. Tarlalarda hala pancar var. Daha benim tarladan alınacak 3 ton pancarım var. Dün gece saat 4 gibi eve gittim." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Pancar hasadından görüntü

-Toplanan pancarlar

-Çiftçinin konuşmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS, -

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Mevlana'yı anma törenleri 'Vefa Vakti' yürüyüşüyle başladı

KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıl dönümü nedeniyle her yıl 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenen 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri', 'Vefa Vakti' temalı yürüyüşle başladı. Törene Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da katıldı.

30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği için de Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün 'Şeb-i Arus' olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde, 7-17 Aralık tarihlerine denk gelen haftada yapılan ve 'Vuslat (Sevgiliye kavuşma) Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' olarak isimlendirilen törenler, halk arasında 'Şeb-i Arus' olarak da anılmaktadır.

'VEFA VAKTİ' YÜRÜYÜŞÜ

Bu yıl düzenlenecek olan 'Hz. Mevlana'nın 746'ncı Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' bugün 'Vefa Vakti' temalı yürüyüşle başladı.

Törenlere Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile vatandaşlar katıldı. Şems-i Tebrizi Türbesi'ni ziyaretin ardından Valilik binası önünden yaklaşık 500 metre ilerideki Mevlana Müzesi önüne kadar Kültür ve Turizm Bakanı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Konya Türk Tasavvuf Müziği topluluğu öncülüğünde yürüyüş gerçekleşti. Müze önündeki meydanda ise Nevbe merasimi (Tekkelerde belirli ritim sazlarının ve seslerin iştirakiyle yapılan özel tören) yapıldı. Ardından Mevlana Müzesi'ne geçilerek Mevlana'nın sandukası başında Gülbang duası (Hep bir ağızdan ve makamla yapılan dua) okundu.

ABD'Lİ SANATÇI DELLA MİLES İLAHİ OKUYACAK

Bugün düzenlenen törenler saat 20.00'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek sema ayiniyle sona erecek. 'Hz Mevlana'nın 746'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri' boyunca her gün sema gösterileri, sergiler, seminerler, atölye çalışmaları, tasavvuf müziği konserleri, Mesnevi dersleri ile sürecek.

10 Aralık günü dünyaca ünlü şarkıcılar Michael Jackson ve Whitney Houston'a uzun süre vokalistlik yapan ve İslamiyet'i tercih edip Müslüman olan ABD'li rock müzik sanatçısı Della Miles, Türkçe olarak ilahi okuyacak. Törenler 17 Aralık günü düzenlenecek 'Şeb-i Arus' programıyla sona erecek.

Görüntü Dökümü

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Şems Tebriz-i türbesi ziyaret

Vefa Vakti, yürüyüşü

Mevlana meydanındaki törenler

Mevlana Müzesi'nde gülbang duasının okunması

Haber- Kamera: Tolga YANIK -Hasan DÖNMEZ/ KONYA

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Kadın girişimciler Yüksekova'da işletmeleri gezdi

HAKKARİ Üniversitesi'nin hayata geçirdiği ' Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında 75 kadın girişimci, Yüksekova ilçesinde işletmeleri gezerek bilgi aldı.

'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında 75 kadın girişimci, iş hayatına hazırlanıyor. Verilen kurslarla meslek edinen, kadınlar, Yüksekova'daki birkaç işletmeyi gezerek bilgi aldı. Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, "Bir yıldır hazırlıkları süren, eğitim modüleri hazırlanan bir proje, iş hayatına hazırlan girişimci kadınlara bu alanda eğitimler verip, destekli bir eğitim programı sunuyoruz. Mesleki eğitim dersleri ile bütünleşerek Hakkari'de ticarete dönüştürülmesi gereken ürünlerin projelendireceği bir proje, kadınların kendi sosyal yaşamında kişisel gelişiminde destek olacak eğitimlerinde yer alacağı bir proje olarak tasarlanmıştır" dedi.

Hakkari Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı projeye birçok kamu kurumu ve STK'nın de destek verdiğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Firdevs, "Aynı zamanda İsviçre Büyükelçiliği'nin de belirli bir desteği yer alıyor. Bizim bugün buraya gelmemizdeki amacımız, kadınlara işletmecileri gezdirmek işletmenin ne olduğu ve bir işletme kurarlarsa ilerde kafalarında bir şeylerin canlanması için bu işletmelerin gezmelerini planladık" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

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