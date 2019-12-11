DHA YURT BÜLTENİ - 13

Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs kaza yaptı: 3 yaralı

HAKKARİ'de Özel Harekat polislerini taşıyan minibüs, girdiği virajda savrulup, şarampolden yuvarlandı. Kazada, 3 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Merzan Mahallesi Sanayi yolunda meydana geldi. Özel Harekat polislerini taşıyan 65 EV 756 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampolden yuvarlandı. Kazada, 3 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Minibüs ise vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberindeki Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte hastanede tedavi gören yaralı polisleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Doktorlardan bilgi alan Akbıyık, polislerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şarampole yuvarlanan Polis aracı

Güvenlik önlemi alan polis ekipleri

Hastaneye gelen Vali İdris Akbıyık

Yaralıları ziyaret eden Akbıyık

Basın mensuplarına açıklama yapan Vali İdris Akbıyık

Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -

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Yerel sanatçı, kahvede çay içerken kalp krizinden öldü

ANTALYA'da yerel sanatçı Mustafa Ödev (70), kahvehanede çay içerken kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Annesiyle birlikte yaşayan Mustafa Ödev, göğsündeki ağrı nedeniyle aile sağlık merkezine gidip muayene oldu. Daha sonra her zaman gittiği kahvehaneye gelen Ödev, çay içmek istediğini söyledi. Çayı yudumladığı sırada aniden fenalaşan Ödev, yere yığıldı. Ödev'in rahatsızlandığını gören iş yeri sahibi sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbarın ardından adrese gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Mustafa Ödev'i kurtarmak için uzun süre kalp masajı yaptı. Ancak Ödev, kurtarılamadı. Yerel sanatçı olduğu belirtilen Ödev'in cansız bedeni, incelemenin ardından morga götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kahvehaneden görüntüler

Mustafa Ödev'in cesedinden görüntüler

Polislerin çalışmalarından görüntüler

144 MB/01.19"

Haber: Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

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Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

ADIYAMAN'da, minibüs ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yavuz Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Şimşek idaresindeki 02 FF 381 plakalı minibüs ile Fatma Şahin yönetimindeki 02 HV 143 otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Salih Şimşek yaralandı. Yaralı sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan Şimşek'in sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

-Yaralı ambulansa götürülmesi

-Sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi

-Kaza yapan araçlar

-Trafik ekipleri

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Kız öğrenci yurdunda 'kedi kız' eylemi

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesi çıkarıp, kapıları tırmaladığı iddiasıyla öğrenciler eylem yaptı. 'Kedi kız' lakabı taktıkları öğrencinin yaptıklarından korkan öğrenciler, kapılarını kilitleyebilmek için anahtar istedi. Eylem sırasında bir öğrenci bayıldı.

Hendek Akova Mahallesi'nde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dün gece yurdun önünde toplandı. Bir süredir yurdun içerisinde bir öğrencinin kedi sesleri çıkarıp, kapıları tırmaladığını, kapının altından 'Mır mır cadılar bayramı başlasın' yazılı notlar atıldığını iddia eden öğrenciler, yurdun önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'Kedi kız' lakabı taktıkları kişiden korkarken, yurt yönetimi öğrencilerle görüştü. Öğrenciler odalarının kapılarını kilitleyebilmek için "Anahtar isterizö diye bağırdı.

Yapılan ilk incelemede iddialarla ilgili bir delil bulamayan polisler, öğrenciler ve yurt yönetimiyle görüştü. Odalarını kilitlemek isteyen öğrencilere anahtarların verilmesini sağlayan polis ekipleri daha sonra yurttan ayrılırken, 1 öğrenci korktuğu için baygınlık geçirdi. Öğrenci hastaneye kaldırılırken, diğer öğrenciler yurda girdi.

Olay sosyal medyada paylaşılırken, öğrenciler 'Kedi kız' lakabı takılan kişiye karşı kapıların arkasına sandalye koydukları fotoğrafları paylaştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Güven HASBAŞ/HENDEK (Sakarya), -

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Vatandaşımızın memnuniyeti bizim için esastır

DENİZLİ'ye gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, temel hedeflerinin kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması olduğunu belirterek, "Milletimizin gönlünü kazanma hedefi doğrultusunda gayret ediyoruz. Bakanlık olarak vatandaşımıza çok dokunan, onların günlük hayatını çok etkileyen bir görev sahamız, faaliyet alanımız var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için esastır" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında, Denizli Valiliği'ni ziyaret etti. Kentteki çalışmalar hakkında Vali Hasan Karahan'dan bilgi alan Çataklı, daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı. Çataklı, İçişleri Bakanlığı olarak temel hedeflerinin kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışını sağlamak olduğunu dile getirdi. İZDES Projesi kapsamında illeri ziyaret ederek istek, öneri ve tedbirleri yerinde incelediklerini belirten Çataklı, "Projemizin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret ederek 4 bine yakın personelimizle bir araya geldik. Bu ziyaretler sonucunda sorunlarla ilgili öneriler de geliştirilerek hazırlanan raporlar illerle paylaşılmış ve önerilerin hızlıca hayata geçirilmesi için talimatlar verilmiştir" dedi.

'VATANDAŞ ODAKLI HİZMET SEFERBERLİĞİ'

Projenin ikinci aşamasının temasının, vatandaş odaklı hizmet seferberliği olduğunu kaydeden Çataklı, "İçişleri Bakanlığı olarak Valiliklerimizde başlattığımız 'Vatandaş Odaklı Hizmet Seferberliği' kapsamında bütün bürokratlarımızla sahaya iniyoruz. Bugün 65'inci ilimizdeyiz. Bu öncelikle dinleme ve empati prensibi üzerine kurulmuş bir projedir. Biz STK'larımızın görüşlerini alarak, yürüttüğümüz faaliyetlerle ilgili bir değerlendirmede bulunmak ayrıca bazı hizmetlerimizden yararlanan vatandaşlarımızı ziyaret ederek, onların değerlendirmelerini almak amacıyla bir çalışma yürütüyoruz. Milletimizin gönlünü kazanma hedefi doğrultusunda gayret ediyoruz. Bakanlık olarak vatandaşımıza çok dokunan, onların günlük hayatını çok etkileyen bir görev sahamız, faaliyet alanımız var. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için esastır" diye konuştu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, basın açıklamasının ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın açıklaması

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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