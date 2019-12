DHA YURT BÜLTENİ -13

Bakan Albayrak: Kamu bankaları, 2020'ye girmeden tek haneli faizleri başlatıyor

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Faizler, maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları kamu bilinciyle hareket ediyorsa bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. İnşallah 11, 13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek inşallah bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtacağız. Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden kamu bankalarımız tek haneli faizleri piyasalarımıza başlatıyor" dedi.

Kayseri Ticaret Odası'nda düzenlenen 'Kayseri İş Dünyası Buluşması'na, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, ilçe belediye başkanları ve iş insanları katıldı.

Programda konuşan Bakan Albayrak, Kayseri'nin önemine değinerek, "Eğer Türkiye büyük başarılara imza atacaksa, Türkiye ekonomisi en üst ligde yer alacaksa girişimcisinden KOBİ'sine, sanayicisine kadar hep birlikte el ele vererek, birbirimizden güç alarak bu ekonomiyi inşa etmemiz lazım. Türkiye ekonomisinin kalkınma serüveninde en iyi sanayi üslerimizden bir tanesi olan Kayseri, Türkiye ve bizler için çok önemli. Çalışkan ve üretken olan şehrimiz Kayseri'de dün nasıl yerli ve milli bir ekonominin en önemli paydaşlarından birisi olduysa inşallah bundan sonra da bahsettiğim değişim sürecinin de en önemli taşıyıcılarından birisi olacak" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİNE GÜVENENLERİN KAZANDIĞI BİR DÖNEM OLDU'

Ülkenin zorlu süreçlerden geçtiğini kaydeden Albayrak, "Hepimizin malumu geçtiğimiz 1,5 yılda çok çetin bir süreçten geçtik. Tarihimizin en büyük ekonomik saldırılarına maruz kaldığımız bu süreci çok güçlü bir direnç ortaya koyarak geride bıraktık. Türkiye'nin potansiyeline güvenenlerin kazandığı, felaket senaryoları ile ülkemizi, milletimizi korkutmaya ve sindirmeye çalışanların hüsrana uğradığı bir dönem oldu. 'Türkiye sendelesin, yoluna devam edemesin' diye ümit besleyen çok kesim vardır. Bunların üzüldüğü, üreticisine, sanayicisine, yatırımcısına, Kayseri'ye güvenenler kazandı. Allah'ın izniyle bundan sonra da ülkesine, milletine, ülkesinin insan kaynağına yatırım yapanlar kazanmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

'ÇİFT HANELİ ENFLASYON DÖNEMİ BİTİYOR'

Enflasyon rakamlarına değinen Bakan Albayrak, şöyle konuştu:

"2019'un sonuna geldiğimizde güncel veriler gösteriyor ki ekonomideki normalleşmenin güçlü bir şekilde devam ediyor. Daha 1 yıl önce Türkiye'nin kur, faiz, enflasyonuna 'şeytan üçgeni' diyorlar. Buraya sıkışıp kalacağını ve Türkiye'nin bu sarmaldan çıkamayacağını iddia edenler büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Enflasyonda kaydettiğimiz iyileşmeyle birlikte yüzde 24'lerden başlayan süreç, elhamdülillah 1 yıl geçti Eylül-Ekim-Kasım ayı itibarıyla yüzde 9'lara 10'lara geldik. İnşallah yılsonu itibarıyla yüzde12 seviyesinin altında kapayacağımız ve tüm bu çerçevede önümüzdeki yıldan itibaren tek haneli enflasyonu kalıcı hale getirip, vatandaşımızın, üreticimizin gündeminden bu çift haneli enflasyonları çıkartacağımız bir döneme giriyoruz. Faiz oranlarında da enflasyondakine benzer bir şekilde ciddi bir iyileşme yapıldı. Enflasyonla mücadelenin başarısıyla piyasalarda güçlü toparlanma ve ciddi bir iyileştirme yapıldı."

'SON 4 TOPLANTIDA BİN 200 PUAN İNDİRİM SAĞLANMIŞ OLDU'

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle ilgili konuşan Albayrak, "Dün Merkez Bankamız en son toplantısında aldığı kararla politika faizlerinde 200 baz puan indirime gitti. Böylece sadece son 5 ayda 4 toplantıda bin 200 puan indirim sağlanmış oldu. Yani çok kısa bir sürede faizlerin yarı yarıya düşeceği bir performansı hep birlikte görmüş olduk. Peki 15 aydır ne oldu? Birileri felaket tellallığı yaptı. 'Dolar 6, 7, 8, 10 olacak' diyenler oldu. Her indirim kararından sonra Türk Lirası üzerinde güvensizlik oluşturmak isteyenlerin her biri bu adımdan sonra duvara tosladı. Ağustos 2018'den beri attığımız adımları uyguladığımız politikaların güzel ve hayırlı neticelerini almaya başladık. Bir kez daha ülkemizi korkutmaya, para birimi üzerinde güvensizlik oluşturmaya çalışanların kaybettiği, esnafımız, KOBİ'miz ve sanayicimizin kazandığı bir resme şahit olduk. Faizler indiği zaman ilk önce reel sektör kazanıyor. Allah'ın izniyle daha da düşecek. Daha da iyi olacak" dedi.

'PİYASALAR ÜZERİNDEKİ FAİZ BASKISINI BERTARAF ETTİK'

Faiz oranlarında geçen sürede hızlı bir düşüşün yaşandığını anlatan Albayrak, "Yüzde 40'ların telaffuz edildiği bir dönemin ardından bu adımlarla birlikte faizler de yüzde 11-12'leri yavaş yavaş görmeye başladı. Gerek Merkez Bankası'nın gerçekçi para politikası, gerek üreticinin yanında güçlü duruşuyla birlikte piyasalar üzerindeki faiz baskısını bertaraf ettik. Hep kamu bankaları konuşuluyor ya, 'kamu bankaları ne için var?' Kamu bankaları bunun için var. Bu dönem 'kamu bankalarının hepsini özelleştirelim' deniyordu. Cumhurbaşkanımız karşı çıkmıştı. İyi ki de karşı çıkmış. Şu son 3-5 yılda yaşanan süreçte kamu bankalarının piyasa yapıcı yerli ekonominin reel sektörün yanında duran pozisyonu olmasaydı belki daha ağır sıkıntılı süreçlerden geçerdik" şeklinde konuştu.

'KAMU BANKALARIMIZ TEK HANELİ FAİZLERİ PİYASALARIMIZA BAŞLATIYOR'

Albayrak, Merkez Bankası'nın piyasaların önünü açan faiz indiriminin ardından Kayseri'de güzel bir haberi paylaşmak istediğini söyleyerek şöyle konuştu:

"Her gün güzel haberler geliyor da kamu bankalarında bu süreci takip etmemezlik olmaz. Yolda gelirken bankalarımızla konuştuk. Faizler maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları kamu bilinciyle hareket ediyorsa bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok. Bugün yolda konuştuk. Kamu bankalarımız hesaplarını kitaplarını yapıyorlar. Çünkü eski Türkiye gibi de değil. Biliyorsunuz 2001 döneminde kamu bankaları görev zararı, 30 milyar, 40 milyar batırdı. Şimdi kamu bankalarımız görev zararı yapmıyor, kar ediyor makul kar edecek, zarar etmeyecek; ama hem de iyileşmeleri reel sektöre yansıtacak. İnşallah yüzde 11, 13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek inşallah bunu en kısa sürede reel sektöre yansıtacağız. Cumhurbaşkanımız 'inşallah tek haneli faizleri göreceğiz' dedi. Allah'ın izniyle 2020'ye girmeden kamu bankalarımız tek haneli faizleri piyasalarımıza başlatıyor."

Bakan Gül: Değil ByLock, dumanla haberleşseler bu mücadeleyi sürdüreceğiz(2)

BAKAN GÜL, BÖLGE İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Üst düzey yargı mensuplarının katıldığı Bölge İstişare Toplantısı'nın 9'uncusu Van'da gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, Bakan Yardımcıları Uğurhan Kuş, Zekeriya Birkan, HSK daire başkanları Halil Koç, Mehmet Ademoğlu, Alp Arslan, Yaşar Şimşek, Cafer Ergen, Mehmet Akif Ekinci, Hüseyin Şahin, Prof.Dr. Ali Cengiz, HSK Genel Sekreteri Saygı Han, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Teftiş Kurulu Başkanı Cihan Yıldız, Ceza İşleri Genel Müdürü Yakup Moğul, Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar, Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, hakim ve savcılar katıldı.

'ABD SENATOSUNUN KARARI, ÜLKEMİZ AÇISINDAN YOK HÜKMÜNDEDİR'

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, serhat şehri Van'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. ABD senatosunun aldığı karara tepki gösteren Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Dün ABD senatosunda 1915 olaylarıyla ilgili almış olduğu karar ülkemiz açısından, milletimiz açısından yok hükmündedir. Tarihin siyasallaştırılması, hukukun siyasallaştırılması hiçbir millete, hiçbir ülkeye bir yarar getirmez. 1915'te yaşanan, yaşandığı iddia edilen tüm olaylarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti olarak her türlü belgeleri, her türlü arşivimizi açmaya hazır olduğumuzu en üst düzeyde defalarca dile getirdik. Ancak hem Türkiye'nin kendi kararlılığı anlamında hem de bekasıyla ilgili atmış olduğu her adımda bu 1915 olaylarının bir sopa gibi gösterilmesine, bu ülkenin karnı toktur. Bizim için hiçbir şekilde anlamı olmayan bu kararla ilgili hukuki olarak tanımıyoruz, siyasi olarak tanımıyoruz, tarihsel olarak tanımıyoruz. Bu konuda bilim adamlarınca yapılacak olan her türlü toplantıya, her türlü çalışmaya ülke olarak büyük bir özgüvenle açık olduğumuzu defalarca ifade ettik. Bu dünyada, bu coğrafyalarda vesayet altına girmemiş ve hiçbir toplumun hegemonyasına, hiçbir toplumun soykırım gibi asla kabul edilemeyecek bir tutum, davranış içerisine almayan tek millet Türk milletidir."

Bakan Gül, yargı reformu, strateji belgesinin hazırlanmış bir yol haritası olduğunu da kaydederek, "Türkiye'de hukuk üstünlüğüne dair bir anayasa, devlet modelimiz vardır ve bu model de yargının bağımsız ve tarafsız olduğu bir sistem vardır, bir yargı düzeni vardır. Hukuk sistemimizin düzeyi, iyi olup olmadığı ya da vatandaş memnuniyetinin hangi seviyede olduğu da yine yargının iyi işleyişiyle anlaşılacaktır. Yargı kararları, hukuku bir soyut olmaktan çıkarıp ölçülebilir bir fayda haline getirir. Yargıya güven, öncelikle yargının kararlarıyla olur. Bu kararlar üzerine bina edilir ve yükselir. Güven veren ve erişilebilir bir adalet için yine güven veren ve erişilebilir bir adil kararların çıkması gerekmektedir. Bildiğiniz gibi Ekim ayında birinci yargı paketini uygulamaya sunduk ve bu pakette, ifade özgürlüğünün kapsamını daha genişleten ve soruşturma aşamasında tutukluluğa azami süre getiren, ceza muhakemesini sadeleştiren ve hızlandıran usuller getirilmiş. Yeni suç mağdurlarının korunması ve desteklenmesi amacıyla önemli düzenlemeler getirilmiştir. Elbette bu paket açıldığında böyle sihirli bir kutu gibi açılıyor ve tüm sorunları çözüyor 'diye' bir iddia kimse dile getiremez. Böyle doğaüstü güçlere sahip hiçbir kanun da hiçbir uygulama da dünyanın hiçbir yerinde bulunmamaktadır. Ama bu bir süreçtir, bu bir gidişattır ve bu sürecin doğru ve iyi gitmesi, uygulama tarafından sahiplenilip adalet hizmetlerine yansıtılmasıyla ancak mümkün olacaktır. Art arda reform paketlerini hazırlayabiliriz. Yeni mevzuat düzenlemelerini yürürlüğe alabiliriz. Uygulamaya dahil edebiliriz. Ancak sonuçta uygulamada yargı mensuplarının elinde bunlar şekillenecektir ve hiçbir reform esasen kendi başına iyi ya da kötü değildir. Sistemi iyi ya da kötü işletecek olan elbette uygulamadır" diye konuştu.

257 BİN 419 İHBAR DOSYASI AÇILDI

FETÖ'nün cübbeli hainlerinin uydurma suçlarla adaleti karatmaya çalıştıklarını söyleyen Bakan Gül konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hakim görünümlü militanların ayaklar altına alma girişiminde bulunduğu hukuku en üstün tutma kararlılığındayız. Olaydan infazın tamamlanmasına kadar her aşamada insan onurunu koruyup, gözetleyen bir yargısal süreç bütün vatandaşlarımız için bir güvencedir. Vatandaşımız yastığına başını koyduğunda huzur içinde uyumalıdır. Asılsız iddia veya mesnetsiz soyut ihbarlarla vatandaşın kapısına, evine, işyerine polisin gelmesini önleyen bir düzenleme hukuka, adalete güveni elbette arttırabilir bir uygulama olacaktır. Ağustos 2017 yılında başlatılan bu uygulamayla bu duyguya hizmet veren, katkı sağlayan önemli bir düzenleme sağlanmıştır. Bu tarihten itibaren 257 ben 419 ihbar dosyası açılmıştır. Bu dosyalardan 152 bini soyut iddia gerekçesiyle soruşturma aşamasına geçmemiş, vatandaş şüpheli olarak kapısına, evine polis gitmemiş, ifadesi alınmamış ve soruşturma açılmasına gerek görülmemiştir. Yargının itibar suikastları için bir aparat olarak, bir araç olarak kullanılmasına izin vermemek vatandaşımızın en tabi beklentisidir. Buna yaptığınız katkı için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yargının bu mücadelesi yıllar sonra tarih kitaplarına geçecek önem ve kıymetlidir. Bu mücadelede asla rehavete yer yoktur. Türk yargısı özgürlük, güvenlik dengesini gözeterek yürüyüşünü sürdürecektir. Kuru ile yaşı, suçlu ile suçsuzu birbirinden ayıracak ve terörle mücadelemizi de hukuk içinde kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir. Buna milletçe inancımız tamdır. Devletin bekası, milletin varlığı, bireylerin hak ve özgürlükleri yargıya emanettir, yargının güvencesi altındadır. Yargının itibarı, hepimizin itibarıdır. Avukatlık mesleğini geliştirip, güçlendirmeyi adalet hizmetlerinin geliştirmesi hedefinin bir parçası olarak sayıyoruz. Hangi görevi üslenirsek üslenelim, asıl olan millete hizmettir. Esas olan milletin hakimi değil, milletin hadimidir."

Bakan Gül, "Son zamanlarda kadına şiddet vakalarına bakarak bu soruşturmalara daha yüksek bir özverili ile yaklaşılması ve bu caniliğe, bu zalimliğe karşı en büyük hassasiyeti de yine yargı mensuplarımız tarafından gösterileceğine hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır. Kadına yönelik şiddete en güçlü şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu insanlık, bu ahlak sorununa karşı tüm kurumlarla sürekli mücadelemizi elbirliğiyle sürdürmek zorundayız. Özellikle şiddete maruz kalmış kadınların yanında bir avukat desteğinin olması için en yakın zamanda protokolümüzü tamamlayacağız" diye konuştu.

Bakan Gül, toplantının ardından Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bölge İdare Mahkemesini ziyaret etti.

Adana'da sahte içki operasyonu

ADANA'da, polis ekiplerince depoya yapılan baskında, 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü bağlı Kaçakçılık ve Organize Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde sahte içki üretildiği belirlenen depoya baskın yaptı. Operasyonda, piyasa sürülmek üzere hazırlanan 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirildi. Depoda bulunan F.K., gözaltına alınırken, sahte içkiler imha edildi.

Tesbih hırsızlığı güvenlik kamerasında

HATAY'ın İskenderun ilçesinde hediyelik aksesuar satışı yapan bir işyerine müşteri gibi giren 2 şüpheliden biri, tezgahtaki 2 bin 500 lira değerinde tesbih çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehit Pamir Caddesi üzerinde 2 şüpheli, cep telefonu kılıfı ve hediyelik aksesuar satışı yapan bir işyerine gündüz saatlerinde müşteri olarak geldi. Çevreyi kontrol eden şüphelilerden biri, işyeri sahibinden cep telefonu için kılıf istedi. Bu sırada diğer şüpheli, işyeri sahibinin uzaklaşmasını fırsat bilerek tezgaha yakın yerdeki 2 bin 500 lira değerinde 3 adet gümüş tesbihi alıp, cebine koydu. Kılıfı almaktan vazgeçtiklerini belirten şüpheliler, işyerinden ayrıldı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Bir süre sonra tespihlerin yerinde olmadığını gören işyeri sahibi, güvenlik kameralarını inceledikten sonra polise ihbarda bulundu. İşyerine gelen polis ekipleri, eşkalini belirledikleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Adana Kebap ve Şalgam Festivali yine iptal edildi

ADANA'da, tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda 2010 yılın bu yana her aralık ayının ikinci haftası gerçekleşen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl da valilik tarafından 'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği' gerekçesiyle iptal edildi.

Adana Valiliği, 14-15 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan Kebap ve Şalgam Festivali'nin iptal edildiğini yazılı açıklama ile duyurdu. Geçen yıl da aynı gerekçe ile iptal edilen festivalle ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bazı terör örgütleri ile art niyetli kişi ve gruplarca festivale katılan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin tehlikeye sokulabileceği ve bu yolla kamu düzeni ve güvenliğini bozmaya yönelik eylemlerde bulunabilecekleri değerlendirildiğinden söz konusu etkinlik Valilik makamı tarafından iptal edilmiştir. Bu kapsamda, iş yerlerimizin ruhsatlarına ve ilgili yasal düzenlemelere uygun faaliyette bulunması, ayrıca vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin kamuya açık alanlarda kamu düzeni ve güvenliği ile trafik düzenini tehlikeye sokabilecek faaliyetlerden kaçınmaları ve bu konuda belediyelerimiz ve ilgili kurum kuruluşlar tarafından yapılan uyarılara uyulması büyük önem arz etmektedir."

2010'da İLKİ YAPILMIŞTI

Onlarca yıl önce Kazancılar Çarşısı'nda kurulan Kuş Pazarı'na gelenler sabahın ilk ışıklarıyla ciğer kebapla kahvaltı yapar, o dönem pavyondan çıkanlar da gelip, birkaç kadeh daha içip ciğer yedikten sonra Irmak Hamamı'na gider kese attırırdı. Sonraki yıllarda Kuş Pazarı bölgeden taşındı, pavyonlar kapandı, ama ciğerciler yerinde kaldı. Ciğer kebap ve birkaç kadeh rakı alışkanlığı devam etti. Küçük gruplar halinde buraya gelenler 2010 yılında başka şehirlerde yaşayan Adanalıları, 'Adana'da Buluşalım', 'Dünya Rakı Günü' ve 'Rakı Festivali' adıyla kente davet etti. O gün çekilen görüntüler sosyal medyada yayınlanınca Aralık ayının ikinci haftası buluşmaya karar veren Adanalıların sayısı, Kazancılar Çarşısı'nda 3 bin kişiye ulaştı. Sonraki yıllarda ise katılımcı sayısı 20 binlere dayandı.

2015 yılında ise tepkiler üzerine etkinliğin adı Kebap ve Şalgam Festivali olarak değiştirilerek kutlandı.

