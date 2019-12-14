DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kırşehir'de otobüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı (2) Yeniden

KIRŞEHİR'de, cenaze evine taziyeye giden ailenin içinde bulunduğu otomobil, yolcu otobüsü ile çarpıştı. Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek (51) ve 2 çocuğu öldü, diğer çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Kırşehir merkeze bağlı Özbağ beldesi Erevik yolunda meydana geldi. Mustafa Köseoğlu (39) yönetimindeki 38 H 2600 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kavşakta Hacı Salih Çiçek'in kullandığı 40 AK 547 plakalı otomobil ile çarpıştı. Otobüsün önünde metrelerce sürüklenen otomobil hurda yığınına döndü.

Otomobil sürücüsü Hacı Salih Çiçek ile çocukları Yasin Çiçek (19) ve Seda Çiçek (18) olay yerinde hayatını kaybetti, Merve Nur Çiçek (14) ise, ağır yaralandı. Merve Nur, haber verilmesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Kırşehir Ali Evran Üinversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen baba ve çocuklarının cesetleri de yapılan incelemeden sonra aynı hastanenin morguna götürüldü.

Akçakent ilçe belediyesinde şoför olarak çalışan Hacı Salih Çiçek'in, çocuklarıyla bir yakınlarının cenazesi için taziyeye gittikleri öğrenildi. Çiçek'in eşi Serpil Çiçek'in (47) ise rahatsız olduğu için büyük kızı Pınar Çiçek (23) ile birlikte araca binmedikleri, Akçakent ilçesinde bulunan evlerinde kaldıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, -

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Otomobille çarpışan traktör yan yattı: 2 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobille traktörün kavşakta çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, İzmir- Ankara karayolu üzerinde bulunan Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hasan Orun (27) yönetimindeki 45 ZA 966 plakalı otomobil ile İsmail Özer'in (48) kullandığı 45 TN 336 plakalı traktör kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan traktörün sürücüsü ve traktörde yolcu olarak bulunan oğlu Mustafa Özer (16) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kaza yerinden genel görüntü

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),

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Bakan Yardımcısı Çataklı: İZDES hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini ölçecek

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesinin Afyonkarahisar'daki toplantısına katıldı. Vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin öncelikle dinleme ve empati prensibi üzerine kurgulandığını belirten Çataklı, "Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir" dedi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Afyonkarahisar'da düzenlenen Bakanlık Hizmetlerinin Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Değerlendirme toplantısında Vali Mustafa Tutulmaz, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Parlak, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Osman Beyazyıldız, Asayiş Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Levent Tuncer, Personel İşleri Daire Başkanı Albay Mustafa Çakır ile ilgili birim amirleri de yer aldı.

Toplantının ardından İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakanlığın yürütmüş olduğu İZDES hakkında bilgiler veren İsmail Çataklı, "İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, asayiş ve terörle mücadeleye kadar aynı zamanda afet ve acil durumlardan, göçe, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerinden trafiğe, uyuşturucuya kadar çok geniş bir görev ve sorumluluk sahamız var. Yürüttüğümüz bu faaliyetler vatandaşımızın günlük hayatını doğrudan ilgilendiriyor. Vatandaşımıza doğrudan temas eden sorumluk alanları bunlar. Dolayısıyla yürüttüğümüz bu önemli faaliyetlerin etkin, ekonomik, verimli, hızlı, vatandaşlarımızın bu süreçlere katıldığı, olabildiğince bürokratik süreçlerden arınmış, kısaltılmış şekilde, vatandaşı merkezine, odağına alan, vatandaşın gönlünü kazanıp, mutlu etme amacı gayreti doğrultusunda yürütme gayretimiz var."

PROJE DİNLEME VE EMPATİ PRENSİBİ ÜZERİNE KURGULANDI

Vatandaş odaklı hizmet seferberliğinin öncelikle dinleme ve empati prensibi üzerine kurgulandığının altını çizen Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bu proje kapsamında Bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkar odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelmeyi, görüş alışverişinde bulunmanın yanında valiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 acil çağrı, nüfus, göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla birebir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir" diye konuştu.

'AFYONKARAHİSAR VERİLERİ OLDUKÇA İYİ BİR İL'

Afyonkarahisar'ın İçişleri Bakanlığı'nın yürütmüş olduğu faaliyetler açısından verileri oldukça iyi olan bir il olduğunu söyleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, şöyle devam etti:

"Bu çalışmanın çıktısı, 81 il valiliğimizin tamamına ait ve somut görüşmelere, ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimiz, bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretiyle vatandaş memnuniyetini arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir. Ekip arkadaşlarımızdan bize düşen notları ve önerileri aldık. Bu ay sonu itibariyle tüm ilerimizi ziyaret etmiş olacağız. Yılın sonunda tüm illerden gelen genel değerlendirmelerle ilgili süreci bir değerlendirmiş olacağız hem de önümüzdeki yıla dönük hedefleri belirleyeceğiz. Yararlı bir çalışma oldu."

Basın açıklamasının ardından Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindeki heyet, sivil toplum kuruluşu temsilcileri (STK), muhtarlar ve okul aile birliği üyeleriyle toplantı yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Vali Mustafa Tutulmaz detay

Gazeteciler detay

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı gazetecilere açıklama

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,

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Yemin töreninde kız arkadaşına evlilik teklif etti

ÇORUM'lu Anıl Cafer Aralık (26) bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölüğü'nde yemin töreni sırasında kız arkadaşı Bilay Çınar'a (20) sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden genç kız, gözyaşlarını tutamadı.

Çorumlu Anıl Cafer Aralık, bedelli olarak vatani görevini yaptığı Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölüğü'nde yemin töreni sırasında sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Komutanına tekmil veren asker, "Komutanım bir maruzatım var" diyerek, sıralarda oturan kız arkadaşı Bilay Çınar'a döndü, "İyi günde, kötü günde hastalıkta ve sağlıkta, darlıkta ve yoklukta" dizelerini sıraladı. Asker arkadaşlarının koro halinde tekrarladığı dizelerin ardından kız arkadaşına Türk bayrağı hediye eden asker, diz çökerek 'benimle evlenir misin' teklifinde bulundu. Gözyaşlarını tutamayan genç kız teklifi kabul etti. Kız arkadaşına yüzük takan asker, salondakiler tarafından alkışlandı.

Anıl Cafer Aralık bir düğünde tanıştıklarını belirterek "Görür görmez aşık oldum. Daha sonra büyüklerimiz araya girdi. Aileler tanıştı ve kısa sürede büyük bir aşk doğdu. Ben bedelli er olarak vatani görevimi yerine getirdim. Yemin töreni olduğu gün komutanlarıma evlenme teklifi edeceğimi söyledim. Anlaşıyla karşıladılar ve evlenme teklifimi böylece birliğimde yapmış oldum." dedi.

Bilay Çınar da "Uzun süreli ayrılığın ardından yemin törenine gitmiştim. Zaten çok heyecanlıydım. Bana bu sürprizi yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Bütün sevenlerin mutlu olmasını istiyorum" dedi.

Görüntü Dökümü

Yemin töreninde evlilik teklifi

-Çift ile röp.

-Detaylar

SÜRE 3 DK 25 SN(BOYUT 276 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Mahallelinin yol çilesi (2)

YOL YAPIMI İÇİN ARAZİ VERİLMEMİŞ

Gümüşhane'nin Torul ilçesi Kirazlık köyü Cami Mahallesi'nde yaşanan yol sorunu ile ilgili Torul Kaymakamlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. 2014 yılında vatandaşların talebi ile bahsi geçen yere yol yapılması için çalışma başlatıldığını ancak akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle yol yapımına karşı çıkıldığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yolun geçeceği yerdeki vatandaşlardan muhtarlık tarafından izin alınmış olup, iş makinesi bahsi geçen yere yolu yapmak için gittiğinde yol talebinde bulunan Ekrem Nişli'nin kardeşi olan Kerem Nişli arasında bulunan problemden dolayı yolun geçeceği yerin sahibi olan Muzaffer Şahiner ile tartışarak yolun yapılmasına engel olmuşlardır. Operatörümüze fiziki müdahalede bulunmuştur. Vatandaşlarımızın kendi arasında kavga çıkması ve önü alınamayacak olayların öngörülmesi sebebiyle yol yapımı durdurulmuştur. O dönem kaymakam Bursa'da yaşayan Muzaffer Şahin i aramış durumun aciliyetini anlatmasına rağmen vatandaş kendi arazisinden yol geçmesine müsaade etmemiştir. Kaymakam bey muhtara ve vatandaşlarımızın anlaşması durumunda da yolun yapılacağı yazılı ve sözlü olarak söylenmiştir. Aynı yol yapımı ile ilgili 2019 yılında tekrar idarece yolun yapılması için girişimde bulunulmuş olup, 1'inci alternatif yol güzergahı olan ana yoldan evlere giden patika yol değerlendirildiğinde arazi sahibi olan Muzaffer Şahiner ve kardeşi Kerem Nişli izin vermediklerinden 2'nci alternatif yol olarak orman arazisinden değerlendirildiğinde orman arazisinden sonra olan yerler yol talebinde bulunan Ekrem Nişli'nin babasından kalan müşterek yerler olduğu ve kardeşi Kerem Nişli izin vermediğinden dolayı yol yapılmamıştır. Gümüşhane Valimiz Sayın Kamuran Taşbilek her şeye rağmen ihtilaflı olan yere kadar yolun yapılması talimatını ekim ayında vermiştir. Aralarında anlaşmanın sağlanması durumunda 2020 yılı programında yolun tamamı yapılacaktır"

GÜMÜŞHANE

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