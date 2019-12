DHA YURT BÜLTENİ - 13

4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas (67) ile eşi Ayşe (52), gelini Aysel (35) ve torunu Telat (14) Elmas'ın yaşamını yitirdiği otomobilin, kazadan 3 gün önce satışı için sosyal medyadan ilan verildiği ortaya çıktı.

Kaza, 15 Aralık gecesi, Manavgat-Serik yolunun köprü geçişinin altındaki akıllı kavşakta meydana geldi. Telad Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı ardından savrularak, takla atıp köprü direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada sürücü Telad Elmas ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe, gelini Aysel, torunları Telat ve Büşra (9) Elmas yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Telad Elmas, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, önce Aysel Elmas ardından Telat Elmas, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telad Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas'ın cenazeleri, dün ikindi vakti Hatıplar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun tabutunu taşıyan ve başından ayrılmayan Musa Elmas, "Allahım bu nasıl acı" diyerek, gözyaşı döktü. Kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas ise dün akşam yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan Ayşe Elmas da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Elmas'ın cenazesinin bugün Hatıplar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

OTOMOBİLİ SATACAKLARMIŞ

Babası, annesi, eşi ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Musa Elmas'ın, otomobili 12 Aralık'ta satışa çıkardığı ortaya çıktı. Musa Elmas'ın, kazadan 3 gün önce, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından otomobili '2007 model Extreme 220 bin km dizel 35 bin TL' notuyla satışa çıkardığı görüldü.

AYŞE ELMAS'IN DA CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Diğer yandan kazada ağır yaralanan ve Antalya'da tedavisi devam ettiği sırada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitiren Ayşe Elmas'ın cenazesi Hatıplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.

SAAT 17.00'DE EYLEM VAR

Cenaze namazının öncesinde konuşan imam, saat 17.00'de kazanın meydana geldiği kavşakta bir eylem yapılacağını belirterek, vatandaşları eyleme katılmaya davet etti. İmam, "Orada Karayolları'nı uyaracağız, devletimizi uyaracağız. Orada 4 canımız gitti. Başka gitmesin. Orada kaza yapan ben de olabilirim, siz de olabilirsiniz" dedi.

KARAYOLLARI EKİPLERİ GELDİ

Namazın ardından Ayşe Elmas'ın yakınlarıyla görüşen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile görüştüğünü belirterek, "Bugün sabahtan Karayolları ekipleri gelerek kavşakta inceleme yaptı. Biz kavşak yapılırken sürekli uyardık. Ancak kavşak bu şekilde oldu. Şimdi 4 canımız gitti, inşallah bundan sonra böyle acı yaşamayız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-------------

-Olay yerinden kaza görüntüsü

-------------

Cenaze namazından görüntü

İmamın konuşması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin götürülmesi

Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kadın yakınlarıyla konuşması

-------------

-Mezarların görüntüsü

HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya),

=================================

Sosyal konut projesi, Gazianteplileri sevindirdi -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin sosyal konut projesi, 5 bin 200 konutla İstanbul'dan sonraki en büyük ayağı olan Gaziantep'te sevinçle karşılandı. Hem vatandaşlar hem emlakçılar konutlar sayesinde dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacakları ve konutlar için belirlenen mahallelerin gelişime açık olmasının mutluluğunu yaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye genelinde dar gelirli vatandaşlara yönelik 100 bin sosyal konut yapılacağını açıklamasının ardından, kentlerde konutların yapılacağı bölgeler de belli oldu. Gaziantep'te Şahinbey, Şehitkamil, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 5 bin 200 konut yapılacak. İstanbul'dan sonra en fazla sosyal konut yapılacak kent olan Gaziantep'te hem emlakçılar hem vatandaşlar haberi sevinçle karşıladı. Kentte artan gayrimenkul fiyatlarının sosyal konut projesi ile düşeceği değerlendirilirken, yüksek fiyatlar nedeni ile ev alamayan vatandaşlar ise bankalara giderek sosyal konut projelerine kayıtlarını yaptırmaya başladı.

Proje çerçevesinde 2 bin 400 konutun yapılacağı Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde vatandaşlar konutların yapılması ile mahalledeki sosyal donatıların daha da gelişeceğini düşündüklerini ifade ettiler. Kentte 12 yıldır emlakçılık yapan Mecit Tüter, "Konutların çok faydalı olacağını düşünüyorum. Konutlar yapılırken mahalle muhtarı ile konuşularak dar gelirli aileler tespit edilebilir. Ülkemize kim taş üstüne taş koymuşsa bu en büyük başarıdır. Sosyal tesisin bu mahalleye yapılması demek; okul, park, ulaşım, alışveriş merkezi gibi yatırımların da buraya gelmesi demektir. Ben mahalledeki konut fiyatlarını çok etkileyeceğini düşünmüyorum, zaten maliyet fiyatları belli. Cumhurbaşkanımızın çabası ile düşen kredi oranları zaten konut piyasasını olumlu yönde etkilemişti. Talep arttı işlerimiz iyi durumda, sosyal konutların etkisi ile de işlerimizdeki artışlar sürecektir diye düşünüyorum" dedi.

'HALKIN YARARINA OLAN BİR PROJE'

Projenin yapılacağı mahallede emlak işiyle uğraşan Ali Fethi Ataş, "Kim yaparsa yapsın, hangi partili olursa olsun çok güzel bir proje. Hem dar gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak hem de projelerin yapıldığı bölgelere katma değer sağlayacaktır. Bölgenin gelişmesi için de vatandaşlar için de çok yararlı. Bulunduğumuz Güneykent Mahallesi'nde 2+1 evlerin fiyatları bile en düşük 200 bin liradan başlıyor. Vatandaşlar bu durumda ev alamıyor. Bu mahalledeki boş araziye yapılacak sosyal konutlar düşük fiyat ve uygun taksit imkanları ile halkın yararına olacaktır" diye konuştu

Erkek kuaförlüğü yapan Muzaffer Birelli de sosyal konut projesinin vatandaşların yararına olacağını belirterek, "Çok güzel bir proje dar gelirli aileler bu sayede ev sahibi olabilecek. Kentin gelişmesinde de önemli rol oynayacaktır. Şehrimiz hem bir sanayi şehri ve çok göç alıyor hem de Suriyeli sığınmacıları barındırıyor. Konut ihtiyacı zaten çok fazla. Bu proje ile insanlar ev sahibi olabilecek" dedi.

'ÇOK AVANTAJLI BİR PROJE'

Güneykent Mahallesi sakinlerinden Ökkeş Dinç ise, "Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız için çok güzel bir proje. Şartları da çok güzel, mesela daha önce konut projesi kredisi kullananlar bir daha kayıt olamıyor. Sıfır ev sahibi olmak isteyenler için çok avantajlı bir proje. Bildiğim kadarı ile bu proje yatay mimari ile olacak. Cumhurbaşkanımıza dar gelirli vatandaşlara böyle bir proje yaptığı için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar kendisinin arkasındayız" diye konuştu.

'GEÇ KALINMIŞ BİR PROJE'

Bina yöneticisi Taşkın Elma da proje ile dar gelirli ailelerin ev sahibi olma imkanına sahip olacağını belirterek şunları dedi:

"Geç kalınmış bir proje olarak görüyorum. Keşke daha önce yapılsaydı. Yıllardır geçmiş hükümetler döneminde de bu hükümet döneminde de TOKİ ile ilgili bir hareketlilik var. Bu proje daha önce hayata geçirilip, kentteki tüm işçilerin yararlanması sağlanmalıydı diye düşünüyorum. Eğer 1,5-2 yıl içinde hayata geçerse işçiler ve dar gelirli vatandaşların uygun taksitler ödeyerek ev sahibi olacağı bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Görüntü Dökümü

-------------

Konutların yapılması planlanan bölge

Bölgenin Drone ile görüntüsü

Boş araziler

Emlakçı Mecit Tüter ile röp.

Emlakçı Ali Fethi Ataş ile röp.

Vatandaş Muzaffer Bireli ile röp.

VatandaşTaşkın Elma ile röp.

Vatandaş Ökkeş Dinç ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber: Eyyüp BURUN Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-

================================

Drone ile takip edilen kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma ekiplerince drone ile takip edilen saman yüklü kamyonda 330 kilo esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Diyarbakır'dan Bingöl'e gelen saman yüklü kamyonu takibe aldı. Araçla yapılan takip, Genç ilçesi yakınlarından sonra drone ile sürdürüldü. Kent merkezine bağlı Çeltiksuyu köye yakınlarındaki havaalanı kavşağına gelen kamyon, jandarma ekiplerince durduruldu. Narkotik köpeklerin de katımıyla kamyonda yapılan aramada saman çuvalları içerisine gizlenmiş 330 kilo esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

---------

İl Jandarma Komutanlığı binası

Ekiplerin operasyon için çıkması

Drone ile takip

Kamyonun durdurulması

Kamyonun aranması

Uyuşturucunun bulunması

Haber: Aziz ÖNAL-Kamera: BİNGÖL,

==============================

CHP'li Urla Belediye Başkanı Oğuz, FETÖ'den tutuklandı (4)

MİLLETVEKİLLERİ VE BELEDİYE BAŞKANLARI, DESTEK İÇİN TOPLANDI

Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz'un, hakkında açılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, parti yöneticileri ve İzmir'deki çeşitli ilçe belediye başkanları, Urla Belediye binası önünde bir araya geldi. Özkan, partililer adına okuduğu basın açıklamasında, şunları söyledi:

"Mevlana'ya sormuşlar, 'Adaletsizlik nedir?' diye. 'Hak edeni hak ettiği yerden alıp, hak etmediği yere koymaktır' demiş. Bir adaletsizlikle karşı karşıyayız. Bunu en kısa sürede sonlandırmak için gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Buradan yola çıkarak, Urla Belediyemize karşı geliştirilecek her türlü sabotaja, her türlü politik harekete karşı çelik bir duvar gibi burada durmaya devam edeceğiz. Bizim için geçerli olan şey haktır, hukuktur, adalettir. Masumiyetin çiğnenmesine asla izin vermeyeceğiz. Biz sizin başınızı asla öne eğdirmedik, bundan sonra da eğdirmeyeceğiz. Bundan sonraki süreci de en yakından takip edeceğiz. Şunu aklından kimse geçirmesin, Urla Belediyesi'ni başka belediyelerle kimse karıştırmasın. Burası İzmir ve İzmir Mustafa Kemal'in kalesi olarak kalmaya devam edecektir. Bizim toprağımızda ayrık otu bitmez, biz ayrık otunun yaşamasına izin vermeyiz. Bizim toprağımızda Fetullahçı falan yaşamaz. Burası Urla, burası İzmir. Biz buradayız, her türlü sorunu halledecek güçte ve yeterlilikteyiz. Dayanışacağız, el ele ve kol kola olacağız. Urla olarak bu basiretsizliği ortadan kaldıracağız. Arkadaşımızın tutuksuz, adil ve hızlı yargılanmasını talep ediyoruz. Arkadaşımız koltuğuna oturana kadar mücadeleye devam edeceğiz."

SOYER, TOPLANTI İÇİN GİTTİĞİ KAZAN'DAN DÖNÜŞE GEÇTİ

Tuncay Özkan'ın ardından söz alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in birtakım görüşmeler yapmak için gittiği Tataristan'ın başkenti Kazan'dan dönüşe geçtiğini ve ilk uçakla geleceğini belirtti. Özuslu, "Kendisi, 'Kalbim orada ve vücudum da yakında orada olacak. Anayasanın en basit kuralıdır, bir insanın en temel hakkıdır, kimse hüküm giymeden suçlu ilan edilemez. Dolayısıyla hiç kimse Burak Oğuz'u suçlu ilan edemez. Tutuklama bir cezalandırma yöntemi değil, bir tedbirdir. Burada tutuklanmayı gerektiren hiçbir şey yoktur. Kendi ayaklarıyla gidip savcılığa ifade vermiş, bir kamu görevlisi olarak Urlalıların yüzde 66 ile seçtiği bir belediye başkanı olarak hiçbir yere gitmeye niyeti yoktur. Tunç Soyer böyle bir belediye başkanının ne için tutuklandığını soruyor ve hiçbir dayatmayı kabul etmeyeceğimizi söylüyor" dedi.

Partililer, yapılan basın açıklamasının ardından toplantı yapmak üzere belediye binasına girdi.

Görüntü Dökümü

-------------

Belediye binasından görüntü

Tuncay Özkan'ın konuşmasından görüntü

Mustafa Özuslu'nun konuşmasından görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

=================================

Bitlis'te Doğu Türkistan için basın açıklaması

Bitlis Anadolu Gençlik Derneği tarafından Doğu Türkistan'a destek için basın açıklaması yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği üyesi yaklaşık 30 kişi basın açıklaması yaptı. Dernek adına basın açıklamasını okuyan AGD Bitlis Eren Üniversitesi Komisyon Başkanı Murat Abbasioğlu, Çin'in Doğu Türkistanlılara yönelik tavrının kabul edilebilir olmadığını söyledi. Abbasioğlu şöyle konuştu:

"Dünyanın birçok yerinde insan hakları ihlallerinin yaşandığını, temel hak ve özgürlüklerin hiçe sayıldığını görüyoruz. Dünya siyasetine hak ve adalet değil, güç ve çıkar yön vermektedir. 70 yıldır Çin kontrolü altında bulunan ve yüzölçümü Türkiye'nin 2,5 katı büyüklükte olan Doğu Türkistan'da da Müslümanların durumu içler acısıdır. Çin yönetimin küresel ekonomik gücü ve boşluk bırakmayan bir diplomasi yürütmesi Doğu Türkistan'la ilgili sağlıklı bilgi almak ve oradaki Müslümanlarla iletişim kurmanın önüne geçmektedir. Bu konuda yetkilileri duyarlı davranmaya davet ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Basın açıklamasına katılanlardan detay

-Bitlis Eren Üniversitesi tabelasından görüntü

-Açıklamanın yapılması

-Açılan bayrak ve dövizlerden detay

-Açıklamanın bitirilmesinin ardından aklkışlama yapılması

HABER: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,

=============================