DHA YURT BÜLTENİ - 13

Erbaa'da 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Yerli Malı Haftası sebebiyle okula getirilen yiyecekleri tüketen 41 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde ilçedeki Harun Yüksel Ortaokulu'nda yaşandı. Öğrenciler, okulda Yerli Malı Haftası sebebiyle evlerden getirdikleri yiyecekleri yedi. Bir süre sonra karın ağrısı ve mide bulantısı yaşayan toplam 41 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine öğretmenleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine götürüldü. Öğrencilerden 37'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 4 öğrencinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çocukların okulda yediği yiyeceklerden incelenmek üzere numune aldı.

Görüntü Dökümü:

-Hastaneden görüntüler

-Öğrencilerin hastane içi ve önündeki görüntüleri

-Okulun görüntüsü

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat),

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Pide ve lahmacundan zehirlendiklerinden şüphe edilen 18 öğrenci taburcu edildi

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, okulda yedikleri pide ve lahmacundan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 18 öğrenci taburcu edildi. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yiyeceklerden gerekli numunelerin alındığını ve inceleme sonucuna göre gerekenin yapılacağını söyledi.

İsmet İnönü Ortaokulu'ndaki okul kantininde satılan pide ve lahmacundan yiyen 18 öğrenci, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle Ereğli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gıda zehirlenmesinin ardından kantin işletmecisi ve öğrencilerin ifadelerine başvuruldu. Pide ve lahmacunların yasal izinle kantinde satıldığı tespit edildi. Polis ekipleri, pide ve lahmacunları satan firmanın imalathanesinden de numuneler aldı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, alınan numunelerin incelemeye gönderildiğini söyledi. Gelecek rapora göre çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Çolrumoğlu, "Şu anda kesin sebebi bilinmiyor. Bir kısmı belki psikolojik de olabilir. Ama kantinde gerekli incelemeleri yaptık. Gerekli numuneler alındı. Laboratuvara gönderdik. Şu anda sonuçlar gelmeden bir şey söylememiz çok doğru değil. İşin sevindirici tarafı çocuklarımız acile geldikten kısa bir süre sonra taburcu oldular. Tabi ki buradan çıkarttığımız sonuç okul kantinlerimizin eskiden beri olduğu gibi daha dikkatli ve daha titiz denetlenmesi. Buradaki kantinci arkadaşlarımızın da bu konuda daha hassas olmaları yönünde biz gerekli talimatları da verdik. Bütün çocuklarımıza ve okulumuza geçmiş olsun diliyorum." dedi.

Gıda zehirlenmesiyle ilgili Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Kaymakam İsmail Çorumluoğlu'nun açıklaması

-İsmet İnönü ilk ve ortaokulu detaylar

-Hastane acil detayları

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Erdoğan ve Ala'nın kütüklerini sorgulayanlara hapis cezası

ERZURUM Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nde görevli 1'i kadın 3 çalışan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numarası ile birleşik kütük, nüfus aile kayıt örneklerini sorguladıkları gerekçesiyle 'kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçundan toplam 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine 3 çalışan hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın TC kimlik numaraları ile sorgulama yaptıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Valiliğin soruşturma izniyle Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan incelemede, emeklilik işlemleri servisinde görevli N.G.'nin 8 Nisan 2016, saat 10.37'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile nüfus aile kayıt örneği sorgulaması yaptığı belirlendi. Kurumun kısa vadeli sigortalar servisinde görevli E.T.'nin ise 11 Nisan 2017, saat 10.11'de Efkan Ala'nın TC kimlik numarası ile aynı gün saat 16.12'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile birleşik kütük sorgulaması yaptığı tespit edildi. Genel sigortalılar servisinde çalışan T.Ş.'nin de 3 Mayıs 2017, saat 11.55'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC kimlik numarası ile kişi kayıt örneği sorgulaması yaptığı ortaya çıktı.

DAVA AÇILDI

Yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüphelilerin bahsi geçen sorgulamaları kurum sisteminden yapma görev ve yetkilerinin bulunduğu ancak bu sorgulamaları yapmaları yönünde herhangi bir talep olmadığı, bu suretle şüphelilerin sahip olduğu görevin verdiği yetkiyi kötüye kullanarak mağdurların kişisel bilgilerini ele geçirdiklerine vurgu yapıldı. 3 sanık hakkında Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

'PRİMLERİ MUKAYESE ETTİM'

Sorgulamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kademe ve derecesine baktığını söyleyen E.T., tamamen mevzuat bilgisini geliştirmek amacıyla sorgulama yaptığını iddia etti. E.T. savcılık ve mahkeme aşamasında yaptığı savunmasında, "Hakkımda FETÖ'den açılmış bir soruşturma yoktur. Kötü bir amacım olmaksızın T.C. kimlik bilgileriyle sisteme girerek sorguladım. Benim prim matrahım ile Efkan Ala ve Recep Tayyip Erdoğan'ın prim matrahlarını mukayese etmek için sorgulama yapmıştım. Ben bu kimlik bilgilerini ve şahsi bilgilerini hiçbir yerde hiçbir şekilde, kötü amaç için kullanmadım" dedi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Suçlamayı kabul etmeyen kadın çalışan N.G. ise bilgisayarını açık bırakıp kısa süreli başından ayrıldığı anlar olduğunu belirtti. Bu sırada kendi bilgisayarındaki sistemin açıkken sorgulama yapılmış olabileceğini savunan N.G., beraatini istedi.

'BİR ANLIK REFLEKSLE BU SORGULAMAYI YAPTIM'

Recep Tayyip Erdoğan'ın kişi kayıt örneği sorgulaması yaptığı tarihte cumhurbaşkanının AK Parti'ye katıldığını belirten T.Ş. de kendini şöyle savundu: "Aynı gün televizyonlarda gazetelerde ve facebook sayfalarında Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde üyelik formu olan görüntüleri yayınlandı. Ben de bu üyelik formu üzerinde yazan bilgilerin doğru olup olmadığını görmek maksadı ile bir sorguladım. Çıkan ekranda Recep Tayyip Erdoğan ismini görür görmez de hemen kapattım. Ekran bir anlık açıldı. Herhangi bir çıktı almadım. Bilgileri kimse ile paylaşmadım. Kötü niyetim olmaksızın, bir anlık refleksle bu sorgulamayı yaptım."

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Erzurum 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda Erdoğan ve Ala'ya yönelik eylemi nedeniyle E.T., 'kamu görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle kişisel verilerin ele geçirilmesi' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorgulama yapan N.G. ve T.Ş. ise aynı suçtan 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme tarafından hazırlanan gerekçeli kararda, "Atılı suçun, aynen iddianamede anlatılıp nitelenen şekilde tüm yasal unsurlarıyla birlikte ayrı ayrı sübuta erdiği, hususlarında tam bir hukuki ve vicdani kanaate varılmış olmakla, her üç sanık yönünden de olmak üzere ayrı ayrı mahkumiyete ilişkin karar verilmiştir" denildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-SGK İl binası

-Erzurum Adliyesi

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,

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Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

EDİRNE'de, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da, polisin yaptığı aramada 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından uyuşturucu getireleceği bilgisini edindi. Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen A.S.'nin kullandığı TIR, polis tarafından durduruldu. TIR'da yapılan aramada, çekici kabininde siyah valiz içerisinde gizlenmiş şeffaf naylon poşetlerde 13 kilo uyuşturucu madde skunk ele geçirildi.

TIR sürücüsü S.A.'yı gözaltına alan polis, soruşturmayı genişletip, uyuşturucu maddeleri teslim almaya gelen Ç.A. ve T.B. adlı şüphelileri de yakaladı. Emniyetteki soruşturmaları tamamlanan 3 şüpheli, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra 'uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Şüphelilerin hastaneye getirilmesi

Şüphelilerin muayene için beklemeleri

Şüphelilerin hastaneden çıkarılmaları

Hastaneden detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Kendisini doğalgaz borusuna astı

KOCAELİ'de yaşayan Binnet S. (54), kendini doğalgaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

Olay öğle saatlerinde, Derince Çenedağ Mahallesi Atmaca Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Emekli olan Binnet S.'den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giren polis, Binnet S.'yi doğalgaz borusuna asılmış halde buldu. Gelen sağlık ekipleri, Binnet S.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. Simit'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Olay yerinden görüntüler

Ekiplerin çalışmaları

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/DERİNCE(Kocaeli),

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Datça'da Kıbrıs gazilerine madalya ve beratları verildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 16 gaziden 13'üne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından gönderilen berat ve madalyaları törenle verildi. Törene katılamayan diğer 3 gazinin madalya ve beratlarının ise evlerinde teslim edileceği bildirildi.

Kıbrıs gazilerine berat ve madalyalarının dağıtılması için Özcan Yılmaz Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi salonunda düzenlenen törene, Datça Kaymakamı Mesut Çoban, Datça Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Hilmi Özkan, CHP'li Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Datça İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Datça ilçe temsilcisi Ferhat Ünsalan ile protokol üyeleri, 13 Kıbrıs gazisi ve yakınları katıldı.

Muharip Gaziler Derneği Datça ilçe temsilcisi emekli Yüzbaşı Ferhat Ünsalan törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemini anlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Kıbrıs harekatını başarıyla gerçekleştirdiğini belirten Yüzbaşı Ünsalan, "Deniz aşırı bir yere, kara-deniz ve hava kuvvetleri ile yapılan çıkartma, zor bir harekattır. Bizler bu zorluğu vatan sevgisi, kahramanlık ve fedakarlıkla aştık. Kıbrıs Adası, Doğu Akdeniz'de, Anadolu'nun yumuşak karnına saplanacak bir hançer gibidir. Bu adaya sahip olan, Doğu Akdeniz'i, Ortadoğu'yu kontrol eder ve vatanımız için de tehlike oluşturur. Kıbrıs Barış Harekatı, bu stratejik adayı düşmanlara bırakmamak ve Kıbrıs Türkü'nün can ve mal güvenliğini sağlamak için yapılmıştır" dedi.

Ünsalan Kıbrıs gazilerini Milli Mücadele Madalyası ile onurlandıran Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.

Datça İlçe Kaymakamı Mesut Çaban, törene katılan 13 Kıbrıs gazisini kutlayarak tek tek madalyalarını teslim ederken, diğer 3 gaziyle ise madalyalarının daha sonra evlerinde verileceğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Emekli Yüzbaşı Ferhat Ünsalan'ın törendeki konuşması

Datça İlçe Kaymakamı Mesut Çoban'ın, törene katılan gazilere tek tek madalyalarını vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),