DHA YURT BÜLTENİ-13

Abant'ta karantinaya alınan atların sahiplerinde 'ruam' bulgusuna rastlanmadı

Bolu 'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda, gezilerde kullanılan atlardan 8'ine yönelik 'ruam' hastalığı şüphesiyle karantina uygulanmasının ardından atların sahiplerine de hastalık şüphesi ile kan testi yapıldı. Yapılan testin sonucuna göre at sahibi 8 kişide 'ruam' bulgusuna rastlanmadı.

Bolu'nun doğa harikası, her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği Abant Tabiat Parkı'nda 83 at üzerinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen kontroller kapsamında, çarşamba günü 'ruam' kontrolü yapıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce yapılan kontrollerde 8 atta 'ruam' hastalığı olabileceğinden şüphelenildi. Atlardan örnek alınarak, Ankara'ya araştırma merkezine gönderildi. Hastalık şüphesi bulunan 8 at ise karantinaya alındı. Atlardan alınan numunelerle kan testinin hastalık olup olmadığı yönünde sonuçları beklenirken, atların karantinası 5'inci gününde de sürdü. Test sonuçlarının çıkmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi.

ATLARIN SAHİPLERİNDE HASTALIK ÇIKMADI

Öte yandan hastalık şüphesi bulunan 8 atın sahibi ve bakımını üstlenen 8 kişiye de Bolu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kan testi yapıldı. Yapılan testlerde enfeksiyon lehine bulgu tespit edilemediği öğrenildi. Atların sahibi olan 8 kişiye 1 ay boyunca vücutlarında beze çıkması veya ateşlerinin yükselmesi gibi durumlarda en yakın hastaneye başvurmaları gerektiği bildirildi.

Görüntü dökümü

-Güncel görüntü ve anons

-Dün geçilen ve arşiv görüntülerle

Murat KÜÇÜK/BOLU,

=======================

Ceren Özdemir cinayeti davası başladı (5)

TANIK: DUVARDAN ATLARKEN GÖRDÜM

Ordu'da, balerin Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren, 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaralayan Özgür Arduç'un yargılanması sürüyor. Ceren Özdemir'in annesi Gülfer, babası Yılmaz ve ablası Gizem Özdemir'i dinleyen mahkeme heyeti, 10 dakikalık aranın ardından duruşmaya tanık ifadeleriyle devam etti. Dava dosyasında yer alan 6 tanıktan S.B., katil zanlısının kaçtığını görmeleri üzerine durumu polise anlattıklarını belirterek, "Olaydan sonra kendisini duvardan atlarken gördüm. Bize doğru baktı. Merdivenlerden aşağı kaçtı. Etraftan kimse gelmeyince gittik, polis ekiplerini gördüm anlattım. Sonradan öğrendik ki cinayeti o işlemiş" dedi.

HABER: ORDU/

======================

Muhtar ve oğluna kaçak içki baskını

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Sarıkız köyü muhtarı S.D. ve oğlu V.D., kaçak içki üreterek piyasaya sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınıp, mahkemece serbest bırakıldı.

Jandarma ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları araştırmada, Sarıkız köyü muhtarı S.D.'nin evinin alt katını imalathaneye çevirerek kaçak içki ürettiğini belirledi. Eve yapılan baskında 500 litre el yapımı rakı, rakı yapımında kullanılan 3 kazan düzeneği, 150 kilogram anason, 65 litre bidonlarda fermente edilmiş üzüm şırası, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 kama ele geçirildi. Gözaltına alınan muhtar S.D. ve oğlu V.D., çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

========================

Tedavisi tamamlanan kara akbaba, doğaya bırakıldı

Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı'nda bitkin halde bulunan nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, tedavisinin ardından doğaya salındı.

Avrupa'nın en yırtıcı kuş türü olan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan kara akbaba, 15 gün önce Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içinde bitkin halde bulundu. Vatandaşlar tarafından Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen kara akbaba, tedaviye alındı. 15 gün süren tedavisi tamamlanan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince Munzur Vadisi Milli Parkı'na götürülerek, doğaya bırakıldı. Kara akbaba bir süre uçtuktan sonra gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü

----------

Akbabanın Munzur Vadisi'ne getirilmesi

Akbabanın doğaya bırakılması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamara: TUNCELİ,