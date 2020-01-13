DHA YURT BÜLTENİ-13

SAPANCA GÖLÜNDE "HAYALET AĞ" KATLİAMI

300 metre uzunluğundaki ağa takılan 68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.

Sapanca Gölü'nde ördek ve balık katliamı yaşandı. Göle bırakılan halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan yaklaşık 300 metre uzunluğundaki ağa takılan 68 yabani ördek ile turna, sazan ve kızılkanat gibi çok sayıda balık telef oldu.

Göl kıyısında kamp kurup, oltayla tuttuğu balıklarla fotoğraf çektirip onları tekrar suya bırakan sportif balıkçı Taha Tarhan ve eşi Dilara Azra Tarhan'ın dikkati, katliamı ortaya çıkardı. Gölden gelen kötü koku üzerine botlarıyla göle açılan çift, su üzerine çıkmış çok sayıda ölü ördekle karşılaştı. Çift yabani ördeklerin nasıl öldüğünü araştırdıklarında ise halk arasında "hayalet ağ" olarak bilinen misinadan yapılan bir ağa takıldıklarını tespit etti. Taha Tarhan eşiyle birlikte, küçük botlarıyla ağın ucunu bularak toplamaya karar verdiklerinde ise adeta 68 ördek, yüzlerce balık ölüsü ile karşılaştı.

BALIK AĞINDAN 68 YABANİ ÖRDEK ÇIKARILDI

Güçlükle ağı toplayan çift, ördeklerin yanı sıra aralarında turna, sazan ve kızılkanatların da yer aldığı yüzlerce çürümüş balığı hemen yetkililere haber verdi. Gölün bir içme suyu havzası olduğunu hatırlatan Taha Tarhan, "Buraya kamp için, sportif balıkçılık yapmak için gelmiştik. Gölden gelen kötü koku üzerine eşimle birlikte bota binip açıldık. Biraz ilerledikten sonra suyun üzerinde ölü ördekler görmeye başladık. Bunların bir hayalet ağa takılarak öldüğünü, şişince de su üzerine çıktıklarını anladık. Ağ ucunu bularak çekmeye başladığımızda ise gözlerimize inanamadık. Balık ağını çektikçe ölü ördekler geliyordu. Ağın uzunluğu yaklaşık 300 metredeydi. Yarısına geldiğimizde ölü ördek sayısı 30'u geçmişti. Ağın sonuna geldiğimizde ise 68 ölü ördeği sudan çıkarmıştık. Balık ağında ayrıca yüzlerce çürümüş balık vardı" dedi.

AĞA TAKILAN BALIKLARI YAKALAMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Sapanca Gölü'ne gelen göçmen ördeklerin, ağa takılan balıkları almak için daldıkları sırada göremedikleri misina ağına takılarak boğulduklarını anlatan Taha Tarhan, "Boğularak hayatlarını kaybetmişler. Adeta bir katliam yaşanmış. Biz yetkililere haber verdik. Ancak bunu yapanın kim olduğunu bulmak oldukça zor. İnsanlardan isteğimiz yasaklara uymaları. Bu gölün tabiat dengesini koruyan balıklar, ördekler ve yaşayan diğer canlılar. Bunları yok ettiğimizde Sapanca Gölü de yok olur." dedi.

CEZALAR YETERSİZ KALIYOR

Cezaların yetersiz olduğunu söyleyen Taha Tarhan, " Ayrıca su içinde çürüyen bu hayvanlar içme suyu havzasının kirlenmesine neden oluyor. Cezalar yetersiz kalıyor. İnsanlar birkaç yüz lira ceza verip kurtulacaklarını bildikleri için bu ağları göle atıyorlar. Caydırıcı cezaların gelmesi gerekiyor." dedi.

"BİZ ANLATIYORUZ AMA ANLAMAK İSTEMİYORLAR"

Eşiyle birlikte sportif balıkçılık yapan Dilara Azra Tarhan ise "Boğularak ölen ördekleri görünce gözyaşlarımı zor tuttum. Onların boğularak can verdiklerini düşündükçe halen gözlerim doluyor. Biz zaman zaman ağ atmaya çalışırken bizi görüp vazgeçen insanlarla karşılaşıyoruz. Onlara yaptıklarının nelere sebep olabileceğini anlatıyoruz ancak anlamak istemiyorlar." dedi.

BALIK AĞINI BIRAKANLARI BULMAK İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan olayla ilgili Sakarya Valiliği, İl Tarım Orman Müdürlüğü, Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma açıldığı öğrenildi. Balık ağı ve ölü ördekleri göl kıyısından alan ekiplerin ağı bırakan kişi ya da kişilerin bulunması, yakalanması için çalışma başlattığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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/GÖRÜNTÜLER 3 PARÇA OLARAK GEÇİLECEK//

-Sapanca gölünde telef olan 68 ördeğin sudan çıkarılması,

-Göl çevresinde dolaşan ördeklerin detayı, sapanca gölünün havadan görüntüleri,

-Ördekleri bulan Taha Tarhan ve eşi Dilara Azra Tarhan'la röportaj,

-Anons, telef olan ördeklerin Sakarya Balıkçılık ve su ürünleri şube müdürlüğü ekiplerince götürülmesi

Ali AKSOYER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,

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Mangal ateşi yakarken deodorant şişesi patlayınca yaralandı

DİYARBAKIR'da, mangal yapmak için evinin balkonundaki barbeküyü yakan Zeliha Çiçek, kağıtların arasında bulunan deodorant şişesinin patlamasıyla yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 233'üncü Sokak'ta meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katındaki dairede, torunuyla birlikte yaşayan Zeliha Çiçek, balkondaki barbeküde mangal yapmak için ateş yakmak istedi. Çiçek, kağıtları barbeküye koyup ateşe verdiği sırada patlama meydana geldi. Zeliha Çiçek, yüzünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çiçek, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Çiçek'in hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Evde inceleme yapan polis, patlamaya kağıtların arasında bulunan deodorant şişesinin neden olduğunu tespit etti.

Görüntü Dökümü

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Patlamanın olduğu ev

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

Patlamanın yaşandığı yer

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Zonguldak Valisi Bektaş'tan kaçak ocak tepkisi

ZONGULDAK Valisi Erdoğan Bektaş, kaçak ocaklarda yaşanan ölümlerin işsizlik nedeniyle olduğunu söyleyen herkesin bu ölümlerde vebalinin olduğunu belirterek, "İnsanlar ne yapsın işsiz kaçak ocaklarda çalışıyor' diyen herkesin o ölümlerde vebali var. O ölümleri meşrulaştırıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Kaçak ocaklarda ölen her çocuğun, gencin ölümünde bu sözü söyleyen herkesin vebali var" dedi.

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında gazetecilerle Öğretmenevi'nde buluştu. 10 Ocak'ta program yoğunluğu nedeniyle etkinliği bugüne aldıklarını söyleyen Vali Bektaş, tüm gazetecilere başarılı yıllar diledi. Kentin sorunları hakkında açıklamalarda bulunan Vali Bektaş, ardından kaçak ocaklar hakkında konuştu. Vali Bektaş, kaçak ocaklardaki ölümlerin normalleştirilmemesi gerektiğini söyledi. İnsanları işsizlik nedeniyle kaçak ocaklara girmediğini ifade eden Vali Bektaş, kömürün kent için önemli olduğunu ve çıkarılması için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile özel sektörün emek verdiğini belirterek, şöyle dedi:

"'İnsanlar ne yapsın işsiz kaçak ocaklarda çalışıyor' diyen herkes o ölümlerde vebali var. O ölümleri meşrulaştırıyorsunuz, yumuşatıyorsunuz. Kaçak ocaklarda ölen her çocuğun, gencin ölümünde bu sözü söyleyen herkesin vebali var. Kimse kusura bakmasın. Ben dahil herkesin. Kim kaçak ocaklardaki ölümü normalleştiriyorsa, yumuşatıyorsa onun o ölümde vebali var. Net açık söylüyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İşsiz dedik, ölmek zorunda değil. Kurallar neyse uzmanlar konuşacak biz yapacağız" diye konuştu.

'BUNU NORMALLEŞTİRMEYECEĞİZ'

Kentte son olarak 25 Aralık'ta kaçak ocakta ölen 2 işçiyi hatırlatan Vali Bektaş, "Kentte iki genç ölmüş 2 yaşındaki bebeğinin resimleri gazetede çıkıyor kimsenin umrunda değil. Herkes bunu kanıksamış alışmış. O çocuk nasıl büyüyecek, o kadın çocukla ne yapacak, nasıl bir hayat yaşayacak kimsenin umurunda değil. Böyle bir şey olur mu Allah aşkına. Bu ölüm ucuzlamış böyle bir şey olabilir mi? Kaçak ocaklarda çalışmanın hiç yumuşak bir tarafı yok. Bunu normalleştirmeyeceğiz, bu anormal bir durum" dedi.

Görüntü Dökümü

-Programdan detay

-Vali Erdoğan Bektaş'ın konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Muş'ta hava ulaşıma sis engeli

MUŞ'ta, 10 gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, hava ulaşımında aksamalara neden oluyor.

Kentte 10 gündür etkili olan yoğun sis, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye kadar düşerken, yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Yoğun sis nedeniyle karşılıklı olarak Ankara ve İstanbul uçak seferlerinin bir kısmı iptal edilirken, bir kısmı ise geçikmeli yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada bölge genelinde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile birlikte pus, yer yer sis beklendiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Şehir merkezindeki sisten detaylar

Hava Terminali çevresinden detaylar

Haber-Kamera: Mehmet AYDIN/MUŞ,

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İskenderun'da uyuşturucu uygulaması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 200 polis, çok sayıda eğitimli köpekle zehir tacirlerine yönelik uygulama yaptı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 200 polis, 3 ekip halinde zehir tacirlerine yönelik uygulama başlattı. Kocatepe Mahallesi'nde yapılan uygulama sırasında mahalle halkı da narkotik polisine teşekkür etti. Dedektör köpeklerle sokakları ve araçları didik didik arayan polis ekipleri, şüphelendikleri birçok kişiye de kimlik kontrolü yaptı. Devam eden uygulamaların ilçe genelinde yaygınlaştırılacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Operasyona çıkan ekipler

-Tepe mahallerde cadde ve sokaklarda k-9 ve polisler

-Araç ve vatandaş kontrolleri

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),

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Sağlık Bakanlığı, o anestezi ilacının kullanımını durdurdu

SAĞLIK Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi'nde endoskopi ve kolonoskopi yapılan 8 hastadan birinin anestezi ilacı nedeniyle hayatını kaybettiği iddiaları sonrası, 81 ilin sağlık müdürlüğüne 'çok acele' ibareli yazı gönderek, ilacın kullanımının durdurulması ile iadelerinin yapılması yönünde talimat verdi. Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise söz konusu anestezi ilacının, eczanelerde satılmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), 'Dormofol' adlı ilaca satış blokajı getirerek, geri çekme kararı aldı. Kurum Başkanı Hakkı Gürsöz tarafından 9 Ocak günü il sağlık müdürlüklerine gönderilen 'çok acele' ibareli yazıda, 'Dormofol yüzde 1 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' ve 'Dormofol yüzde 2 İ.V. İnfüzyonluk/Enjeksiyonluk Emülsiyon İçeren Ampul' adlı ürüne satış blokajı uygulandığı bildirildi.

Yazıda, söz konusu ilaçlar hakkında inceleme ve analiz sürecinin başlatıldığı bilgisi verilerek, bu ilaçların kullanımının durdurulması talimatı verildi. Adı geçen ürünlere geri çekme işleminin de uygulandığı vurgulanan yazıda şöyle denildi:

"Satış blokajı ve geri çekme işlemi uygulanan partilere ait listeler ekte yer almakta olup, geri çekme işlemi uygulanan partilerin kullanımının durdurularak ivedilikle iade işlemlerinin yapılması gerektiği, analiz süreci devam eden satış blokajı uygulanmış partilerin ise ivedilikle kullanımdan çekilerek nihai karar verilinceye kadar karantina altında tutulması gerektiği hususunun ilinizde bulunan ve ilgili ürünleri bulundurabilecek tüm sağlık kurum-kuruluşlarına duyurulması, ayrıca kurumumuz resmi internet sitesinde yapılan bu doğrultudaki duyuruların titizlikle takip edilmesinin önem arz ettiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim."

'ECZANELERDE SATILMIYOR'

Antalya Eczacılar Odası Başkanı Mehmet Ertekin ise çok sık kullanılan bu anestezi ilacın, eczanelerde satışı yapılan bir ürün olmadığını vurguladı. Ertekin, "Bu yazı kliniklere, hastanelere iletildi, oralarda da uygulamasında durdurulmaya gidilmiş durumda" dedi.

İlacın ameliyathanelerde genel anestezi için kullanılan bir ürün olduğunu, bu nedenle eczanelerde bulunmadığını dile getiren Ertekin, "Sadece hastane alımları içerisinde gerçekleşebiliyor. Serbest eczanelerde bulunabilen veya temin edilip, hastalara iletilebilen bir ürün değil. Bakanlığın toplatılma kararı, tüm hastanelere ulaştırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. O etken maddeye mi bağlı, yoksa sadece o sınıfa ilişkin genel bir şey mi var araştırmalar yapılıyor" diye konuştu.

İlacın çok kullanılan genel anestezi ürünü olduğunu anlatan Ertekin, "Ancak sıkça kullanılan eşdeğer markalar da var piyasada. Hastaneler ürünü direkt üreticiden temin ediyor. Çünkü depolarda da bu ürün yok. Hastaneler ihale usulü ihtiyaçlarını temin ediyor, bu ürün de o kalemler içerisinde kalıyor. Bu tip önlemler zaman zaman oluyor, geri çekme ve toplatmalar. Belli serilerden yola çıkılıyor, vakalara göre davranılıyor. Bakanlık gerekli önlemleri net ve kesin bir şekilde alabiliyor. Hastalarımızın, vatandaşlarımızın bu konuda panik yapmasına gerek yok" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, -

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Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, trafik kazası sonrası yüzüne saplanan demir çubukla Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne getirilen, itfaiye ekibi ve plastik cerrahların ameliyathanede birlikte çalışarak, yaşama döndürdüğü Emre Gündoğan (21), 13 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise alındı.

Alanya ilçesinde, 1 Ocak günü saat 02.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, yüzüne bariyerin demir çubuğu saplanan Emre Gündoğan, Alanya Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Demirin sol göz kenarından girip, yüzünden çıktığı Gündoğan, ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne sevk edildi. Emre Gündoğan'ın ameliyatı için hazırlık yapan AÜ Tıp Fakültesi Rekonstrüktif Estetik ve Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özlenen Özkan, saplanan demir çubuğun çok büyük olması dolayısıyla itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Ameliyathaneye giren itfaiye ekibi, Gündoğan'ın yüzüne saplanan demirin dışta kalan kısmını kesti. 3 saat süren ameliyatın ardından Gündoğan, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, 13 gün yoğun bakımda tutulan Emre Gündoğan'ın servise alındığını söyledi. Özkan, "1 Ocak günü talihsiz bir olay yaşayan Emre'nin tedavi süreci gayet iyi gitti. Bilinci açık, ağızdan besleniyor. Beyin ve gözündeki sorunlarıyla ilgili doktorları gerekli müdahaleleri yapacak" dedi.

Demirin tek noktadan girdiğini, hastanın bu yüzden şanslı olduğunu, sol göz çukurundan boynuna kadar giren demirin ağırlığını hafifletmek için itfaiye ekiplerinden destek aldıklarını belirten Prof. Dr. Özkan, "İtfaiyeci arkadaşların ameliyathanede titiz çalışmalarından sonra ameliyata devam ettik. Çünkü bölgede bulunan büyük damarların demir tarafından yırtılmış olma ihtimali çok yüksekti. Aldığımız önlemlerden sonra demiri daha güvenli çıkardık. Yoğun bakım sürecini de atlatmış durumda. Her şey yolunda bundan sonraki takiplerde hastanın durumu daha da netleşecek. Beyin ve gözünün son durumunu da gözlemlenecek" diye konuştu.

'KAZAYI HATIRLAMIYORUM'

AÜ Hastanesi Plastik Cerrahi Kliniği'nde tedavisine devam edilen Emre Gündoğan ise "Hastanede tedavim devam ediyor. Trafik kazası geçirdiğimde aracı ben kullanıyordum. Fakat ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Kazayı nasıl yaptık, hiçbir şey bilmiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Akdeniz Üniversite hastanesi dış plan görüntü

Ameliyathane koridorundan görüntü

Kaza geçiren Emre Gündoğan'ın yüzüne demir saplı resimleri

İtfaiye ekibinin ameliyathanede demiri kesmesi

Doktorların kesilen demiri çıkartmaları

Röp: Emre Gündoğan

Emre ve annesinden görüntü

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HABER: Erol AKKIR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Beyza bürünen Ayder Yaylası, haftaya sakin başladı

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası haftasonu yaşanan yoğunluğun ardından haftaya sakin başladı. Kar yağışının yer yer devam ettiği yaylada, kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Ayder'e gitmek isteyen sürücüler de, kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıldı.

Rize'de haftasonu etkili olan soğuk hava, kendisini yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Ayder Yaylası, kar yağışı ile beyaza büründü. Hafta sonunu değerlendirmek isteyen tatilciler ise Ayder'e akın etti. Kar yağışının devam ettiği bölgede kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Dün yoğunluğun yaşandığı Ayder, bugün daha sakin bir gün geçirdi. Ekipler, ziyaretçilerin yollarda sorun yaşamaması için tuzlama ve karla mücadele çalışmalarıyla yolları açık tuttu. Ayder'e gitmek isteyen sürücüler de, kar lastiği ve zincir takmaları konusunda uyarıldı.

Öte yandan dün etkili olan kar nedeniyle yaylada mahsur kalan araçlar ise, ekiplerin çalışmaları sonucu Ayder'den ayrıldı.

Görüntü dökümü

-Yayla yollarından detaylar

-tatilcilerden detaylar

beyaza bürünen yayladan görüntü

HABER KAMERA: Rize-DHA

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Adana'da bir yılda 28 bin 639 okul servis aracı denetlendi

ADANA'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2019 yılında 28 bin 639 okul servisi denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenliği için il genelinde asayiş ve trafik tedbirlerinin alındığı kaydedildi. Okul çevrelerinde düzenli olarak denetimler yapıldığı vurgulanan açıklamada Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince okul servis araçları ile sürücüler üzerinde yapılan denetimlerde ise, şoförlerde ve araçlarda bulunması gereken belgeler ile avadanlıklar, fazla yolcu, emniyet kemeri kontrollerinin yapıldığı aktarıldı. Ayrıca, araç içerisinde bulunan öğrencilere emniyet kemerinin önemi ve güvenli bir taşıma hizmeti için uyulması gereken kurallar anlatıldı. Açıklamada, 2019 yılı içerisinde 28 bin 639 okul servis aracının denetlendiği bilgisine de yer verildi.

Görüntü Dökümü

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Narkotik köpeğinin araçta arama yapması

Kadın trafik polisinin öğrencilerle konuşması

Emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunması

Serviz şoförü ile polislerin konuşması

Polis evrakları incelemesi

Bagajların ve ekipmanların kontrol edilmesi

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: ADANA,