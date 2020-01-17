DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit Miyanyedi'yi 5 bin kişi uğurladı

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit olan 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi (25), memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde törenle toprağa verildi.

Irak sınırındaki Bayraktepe Üs Bölgesi'nde, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada piyade sözleşmeli erler Tolga Kaplan ile Sait Miyanyedi şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehit erlerden Sait Miyanyedi'nin cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Zonguldak'a gönderildi.

ŞEHİT ANNE VE BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Şehit Miyanyedi için Çaycuma Kapalı Pazaryeri'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Polat Türkmen, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, EDOK Okullar Komutanı Tuğgeneral Mehmet Salih Akay, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, şehidin ailesi, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Törende oğlunun Türk bayrağına sarılan tabutunu öpen anne Naciye Miyanyedi ve emekli maden işçisi babası Satılmış Miyanyedi güçlükle ayakta durdu. Şehit Miyanyedi'nin yakınları da törende gözyaşlarını tutamadı.

İl Müftüsü Rüstem Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, ilçeye bağlı Dereköseler köyünde toprağa verildi. Şehidin bir hafta önce köyüne izne geldiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cenazenin tören alanına getirilmesi

-Cenaze töreninden detaylar

-Yakınlarının ağlaması

-Cenaze namazının kılınması

-Cenaze aracının gitmesi

-Şehit Sait Miyanyedi'nin fotoğrafı

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),

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Şanlıurfalı şehit onbaşı Alpaklı, Arapça ağıtlarla uğurlandı

SURİYE'nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan askerlerden 1 aylık evli Uzman Onbaşı Mahmut Alpaklı (24) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Arapça ağıtların yükseldiği cenaze törenine binlerce kişi katıldı.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın cenazesi, Mehmet Akif İnan Eğitim Hastanesi morgundan alınarak, kırsal Selman Mahallesi'ne götürüldü. Şehit için Selman Caminde tören düzenlendi. Yağmur altında düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 7'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, siyasi parti temsilcileri, askerler veyaklaşık 2 bin vatandaş katıldı. Cuma namasındın ardından kılınan cenaze namazı ile Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı omuzlara alınarak, aile mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin götürülüşü sırasında gözyaşlarına boğulan kadınlar Arapça ağıtlar yaktı. Tören boyunca, Korgeneral Sinan Yayla ise şehidin babası Ali Alpaklı'nın elini uzun süre bırakmadı. Şehidin 1 aylık eşi Aysel ise tören boyunca gözyaşı döktü. Şehit Alpaklı gözyaşları arasında toprağa verilirken, tabuta sarılı Türk bayrağı ise baba Ali Alpaklı'ya teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yağmur altında şehidin cenazesini bekleyen kadınlar

Törene katılan protokol

Gözyaşı döken kadınlar

Şehin elini bırakmayan komutan Sinan Yayla

Kılınan cenaze namazı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL / ŞANLIURFA

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Bekçi Ömer Özer, gözyaşlarıyla toprağa verildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde balık avlamak için kayıkla açıldıkları denizde kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan 2 mahalle bekçisinden Ömer Özer (31), gözyaşları arasında toprağa verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, 11 Ocak cumartesi günü saat 06.30 sıralarında, Kulak Mahallesi'nde bulunan Berdan Nehri'nin denize döküldüğü bölgeden balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Arkadaşları, mahalle bekçileri geri dönmeyince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekipleri Özer ve Avcı'yı bulmak için arama- kurtarma çalışması başlattı. Karadan, denizden ve havadan yürütülen aramalardan sonuç alınamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da gelişmeleri yakından takip ettiği arama çalışmalarının 6'ncı gününde, dün bekçilerden Ömer Özer'in cansız bedeni kaybolduğu noktaya 500 metre uzaklıkta bulundu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Diğer kayıp Oktay Avcı'yı arama çalışmaları sürerken, Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan bekçi Ömer Özer'in cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Özer, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Ilce Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, Emniyet Müdürü Ercan Bilir, emniyet personelleri ve ilçe protokolünün katılıyla Bahşiş Mahallesi Mezarlığı'na gözyaşları arasında defnedildi. Bekçi Özer'in mesai arkadaşları son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Camiden görüntü

Bekçilerden görüntü

Cenazeye katılan protokol ve kalabalık

Cenaze namazının kılınması

Helallik alınması

Bekçinin tabutunun taşınması

Cenazeye katılan kalabalığın görüntüsü

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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Şehit Sözleşmeli Er Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı

HAKKARİ'de, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada şehit düşen 2 askerden Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan (28), toprağa verildi.

Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Er Tolga Kaplan, atış eğitimi sırasında meydana gelen kazada bir silah arkadaşıyla birlikte şehit oldu. Merkez Toroslar ilçesi, Turgut Türkalp Mahallesi'nde oturan baba Yusuf Kaplan, oğlunun şehit olduğu haberini askerlerden aldı. Dün akşam saatlerinde cenazesi Mersin'e getirilen şehit Kaplan için cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı tören için Muğdat Camii'ne getirildi. Törene Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, milletvekilleri, belediye başkanları, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Törende şehit Kaplan'ın acılı ailesi güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının kılınmasının ardından naaşı top arabasına konulan şehit Tolga Kaplan, Mersin Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin yakınları tabuta sarılırken

-Cenaze namazı kılınırken

-Şehit naaşı camiden çıkartılırken

-Top arabasına konulan şehit cenazesi götürülürken

-Cenaze arabasına alınan naaş mezarlığa götürülürken

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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Kamyonun kadını ezdiği an güvenlik kamerasında

ISPARTA'da çalıştığı toptancı halinde meyve kasalarını toplarken, manevra yapan kamyonun altında kalan kadın esnaf Dursun Akbaş (60), yaşamını yitirdi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Isparta Yaş Sebze Meyve Toptancı Hali'nde meydana geldi. Halde eşiyle esnaflık yapan Dursun Akbaş, 32 numaralı iş yerinin önünde bulunan boş meyve kasalarını toplarken, geri manevra yapan Musa K. yönetimindeki 32 AAE 904 plakalı kamyon çarptı. Dursun Akbaş kamyonun sol ön tekerinin altında kalırken, durumu fark eden Musa K. aracı durdurdu. Hal esnafı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Dursun Akbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Musa K.'yi gözaltına alan polis, kaza mahallinde detaylı araştırma yaptı. Akbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından aracın altından çıkarılarak otopsi için SDÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna götürüldü.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yürümekte olan Dursun Akbaş'a kamyon arkasından gelerek altına alıyor. Daha sonra kamyonun sol tekerinin kadının üzerinden geçtiği görülüyor.

Dursun Akbaş'ın cenazesi bugün cuma namazının ardından Akyol Mezarlığında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kamyonun kadına çarpma anı

Haber- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,

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Şehit babası Mehmet Zeki Sekin, ülkeyi gezip gençlere vatan sevgisini anlatıyor

İZMİR Adliyesi'ne düzenlenmek istenen terör saldırısını engellerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Türkiye'yi dolaşarak, birlik beraberlik mesajı veriyor. Mehmet Zeki Sekin, "Devletimin, milletimin, vatanım ve bayrağım için dilim döndükçe, nefesim yettikçe, yaz- kış demeden Edirne'den Kars'a, Akdeniz'den Karadeniz'e tüm Türkiye'yi adım adım dolaşacağım. Türkiye'yi karış karış gezerek vatan aşkını, bayrak sevgisini anlatayım ki şehitlerimizin emekleri boşa gitmesin" dedi.

İzmir Adliyesi'ne 5 Ocak 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin (69), birlik- beraberlik mesajı vermek için 3 yıldır ülkeyi geziyor. Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir hayırseverlerin hediye ettiği, harf grubu oğlunun baş harflerini taşıyan '23 FS 223' plakalı otomobille ziyaretlerini sürdüren Mehmet Zeki Sekin'in son durağı Aydın oldu. Bir takım ziyaretler gerçekleştiren Mehmet Zeki Sekin özellikle gençlere vatan, millet ve bayrak sevgisini anlatıyor. Şehit babası Mehmet Zeki Sekin, "Oğlum Fethi Sekin İzmir Adliyesi'ne yapılacak olan hain saldırıyı önlemek isterken kahramanca çarpışarak şehit oldu. Üzerine düşen vatan görevini her Türk evladına yakışık şekilde yerine getirdi. Bizleri utandırmadı adeta gururlandırdı. Bende o günden sonra kendimce bir karar aldım. Devletimin, milletimin, vatanım ve bayrağım için dilim döndükçe, nefesim yettikçe, yaz- kış demeden Edirne'den Kars'a, Akdeniz'den Karadeniz'e tüm Türkiye'yi adım adım dolaşacağım. Türkiye'yi karış karış gezerek vatan aşkını, bayrak sevgisini anlatayım ki şehitlerimizin emekleri boşa gitmesin. Bu kutsal yolda, bu güzel yolculukta bizleri bağrına basan, vatanını- milletini seven herkesle bir araya gelip dertleşiyoruz. Dilimiz döndükçe, nefesimiz yettikçe Allah bize ömür verdikçe bu yolculuk devam edecek. İmkanım olursa Türkiye sevdasını kalbinde taşıyan ama Türkiye'den ayrı kalmış vatandaşlarımızı da ayağına kadar giderim. Gittiğim illerde lise ve üniversite çağındaki gençlere vatan, millet ve bayrak sevgisini anlatıyorum ve bu konularda gençlerimizi bilinçlendiriyorum. Ben anlatırken çocuklardan hiç ses çıkmaz beni dikatle dinlerler. Onlara kahramanlığı ve cesareti anlatırken, soru- cevap şeklinde de sohbet ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mehmet Zeki Sekin ile röp.

Hediye edilen otomobili kullanırken görüntü

Fethi Sekin'in kızının evinde ruvara asılmış dev fotoğrafı ve Türk bayrağından görüntü

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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Öğrenciler, sömestr tatiline Ayder Yayası'nda başladı

RİZE'nin dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, karneleri alan öğrenci ve ailelerinin akınına uğradı. Öğrenciler, sabah saatlerinde düzenlenen karne töreninin ardından yorucu geçen eğitim öğretim döneminin stresini Ayder Yaylası'nda kar topu oynayıp, kayak yaparak atıyor.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan gözde turizm merkezi Ayder Yaylası sömestr tatiline giren öğrencileri ağırlamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde karnelerini alan öğrenciler ve aileleri, düzenlenen organizasyonlarla Ayder Yaylası'na geldi. Yorucu geçen bir dönemin stresini atmak isteyen öğrenciler, yaylada kar keyfi yaşadı, muhteşem doğa manzarası eşliğinde kartopu oynayıp, kayak yaptı. 50 santimetre kar kalınlığı oluşan yayla merkezinde, kayak için hazırlanan alanda şambrellerle kayanlar, kimi zaman ufak kazalar atlatsalar da eğlenmekten geri durmadı.

'ÇOK EĞLENİYORUZ'

Çoğunluğu Rize'deki okullardan gelen öğrenciler 'Karnemizi aldık, yorucu bir dönemin stresini atmak için buraya geldik derken, 8'inci sınıf öğrencisi yaren Ebrar Dilmaç "Karnemizi aldık, önceden planladığımız gibi okulumuzdaki öğrencilerle berber Ayder'e geldik. Çok eğleniyoruz, şambrellerle kayıyoruz, stres atıyoruzö dedi. İlk dönemin yoğun geçtiğini, sınavlarla yorulduklarını anlatan Hazal Duman da "Karnelerimizi aldık ve stres atmak için okulumuz bu etkinliği düzenleyerek bizi Ayder'e getirdi, bu enerjiyle 2'inci döneme başlayacağızö ifadesini kullandı.

KAR İÇİN İSTANBUL'DAN GELDİLER

Ayder'e İstanbul'dan gelen ziyaretçilerden Mevli Köse, her yıl Ayder'e geldiklerini belirterek "Doğası, sakinliği, manzarası için burayı tercih ediyoruz, çok eğlenerek ayrılıyoruzö diye konuşurken, Dilek Turan da, "1 haftalık tatil için geldik, kar keyfi yaşamak, doğanın huzurunu yaşamak için burdayız, şimdiden çok eğleniyoruzö ifadelerinde bulundu. 15 kişilik bir grupla yaylayı ziyaret eden Yaşar Meydan ise "Stres atamaya geldik, kayıyoruz, kar topu oynuyoruz, çok eğleniyoruz, soğuğu eğlenerek ısıtıyoruzö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yayladan kar görüntüleri

Karda eğlenen öğrenciler

Röportaylar ve detaylar

HABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),-

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Evde eğitim gören engelli İsmail'e takdir belgesi

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yürüme engelli olduğu için evde eğitim gören 13 yaşındaki İsmail Çay, yarıyıl tatilinde karnesini aldı. Derslerinde başarılı olan Çay, takdir belgesi ile ödüllendirildi.

İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan ve Ali Öztürk Ortaokulu 1'nci sınıf öğrencisi olan İsmail Çay, Serebral Palsi (SP) hastalığına bağlı olarak yürüme engelli olarak yaşamına devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Evde eğitim hizmeti' uygulamasından yararlanan İsmail Çay'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin bitmesi ile karnesini aldı. Karneyi Çay'a, Okul Müdürü Hasan Hammutoğulları ile evde eğitim veren 5 öğretmeni verdi. Dersleri başarılı olan Çay ayrıca takdir belgesi ile ödüllendirildi.

'İLÇEDE 10 ÖĞRECİ UYGULAMADAN FAYDALANIYOR'

Okul Müdürü Hasan Hammutoğulları, ilçede 2 ilkokul, 7 ortaokul ve 1 lise olmak üzere toplam 10 öğrencinin uygulamayla evde eğitim aldığını belirterek, "Bakanlığımızca eğitim çağına gelen ve sağlık nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerimize evde eğitim yolu ile eksikliklerinin gidermeye çalışıyoruz. Bizde İsmail'i Ali Öztürk Ortaokulu olarak evde eğitim programına dahil ettik. 5 ana branştaki Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Matematik, Türkçe ve Din Kültürü öğretmenlerimiz haftada 2'şer saat evde eğitim verdi. İsmail başarılı bir dönem geçirerek öğretmenleri tarafından takdir belgesi ile ödüllendirildi" dedi.

Matematik Öğretmeni Fatma Nur Gögebakan ise, İsmail'e haftada 5 ana derste 10 saat ders verdiklerini ifade ederek, "İsmail çok azimli bir öğrenci, isterse daha da başarılı olabileceğine inanıyorum" dedi.

'DEVLET BU İMKAN İLE OĞLUMUN EĞİTİME DEVAM ETMESİNİ SAĞLADI'

Anne Gülgün Çay ise, "İlkokul döneminin ilk 2 yılında kendim okula götürüp, getiriyordum. Çok zorlanıyordum. Devletin verdiği destekle, oğlumun ve bizim hayatımızı kolaylaştırdı. Ali Öztürk İlkokuluna oğlumu kayıt yaptırırken amacım, oğlum okul servisleriyle gidip gelmesini sağlayabilmek ve topluma kazandırmaktı. Ama devlet bu imkanı ile oğlumun eğitimine devam etmesini sağladı bizler de mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Atatürk Mahallesi

Evde matematik dersi

Öğretmen Nur Gögebakan ile röp

Okul Müdürü Hasan Hammutoğulları ile röp

Anne Gülgün çay ile röp

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP

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Şehit ve gazi çocuklarına Edremit Belediyesi'nden karne hediyesi

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, somestr tatiline giren şehit ve gazi çocuklarına termal tatil hediye ediyor.

CHP'li Başkan Arslan, yarıyıl tatiline giren şehit ve gazi çocukları için termal tesislerde ücretsiz tatil uygulaması başlattı. Kuzey Ege'nin önemli termal merkezlerinden olan Edremit ilçesinde şehit ve gazi çocukları termal tesislerde yarıyıl tatili boyunca ücretsiz olarak misafir edilecek.

Özel Kalem Müdürü Tayfun Canlı da, öğrencilerin karne hediyesi olarak yaralanma fırsatı bulacağı termal otelin tanıtımını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Karne hediyesi olarak öğrencilerin tatil yapacağı otelden genel ve detay görüntüler.

-Tayfun Canlı ile röp.

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

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Karne hediyesi olarak okula taşınan karla eğlendiler

TRABZON'da ilköğretim okulunda, yarıyıl tatili nedeniyle karnelerini alan öğrenciler, kentin yüksek kesimlerinden kamyonla taşınıp, okul bahçesine yığılan karda doyasıya eğlendi. Karne hediyesi olarak çocukları karla buluşturduklarını belirten okul müdürü Hayati Şahin, "Çocuklar karı özlemişti. İstedik ki bütün çocuklarımız karın keyfini çıkarsın" dedi.

Beşirli Mahallesi'nde yer alan Prof. Dr. İhsan Koz İlköğretim Okulu yöneticileri, karnelerini alıp yarıyıl tatiline giren öğrencilere kar sürprizi yaptı. Kent merkezine 3 yıldır kar düşmemesi üzerine çocukları, karne hediyesi olarak kar ile buluşturmayı amaçlayan okul yönetimi, karayolları bölge müdürlüğüyle iletişime geçerek yol açma çalışmalarındaki karın, okula getirilmesini istedi. İstek üzerine harekete geçen ekipler, kamyonun kasasına yükledikleri karı okul bahçesine getirdi. Karne almak için sabah okula gelen öğrenciler sürpriz karşısında önce şaşırdı sonra da doyasıya kartopu oynadılar.

'ÇOCUKLARIMIZIN AYAĞINA KARI GETİRDİK'

Okul Müdürü Hayati Şahin, çocuklara çok mutlu oldukları karne hediyesi verdiklerini söyleyerek, "Çocuklara biz de karne hediyesi vermek istedik. Yıllardır şehir merkezine kar yağmadığı için kar göremeyen öğrencilerimiz vardı. Bu okulda maddi durumu çok iyi olan velilerimizin yanı sıra maddi durumu yetmeyip çocuklarını gezmeye getiremeyen velilerimiz de var. Çocuklarımızın kimisi karlı bölgelere tatile gidecek, kimisi Zigana'ya, dağlara kar oynamaya çıkacak, kimisi ise gidemeyecek. Biz istedik ki bütün çocuklarımız karın keyfini alsın. İstedik ki bu yıl bütün çocuklarımız karda doyasıya eğlensin. Kar oynamaya gidemeyecek çocuklarımızın ayağına karı getirdik. Onlar burada karda velilerimizle beraber doyasıya eğlendiler. Çok mutlu oldular. Bir şenlik gibi geçti. Çocukların neşesi görülmeye değerdi" diye konuştu.

KAR VELİLERE DE SÜRPRİZ OLDU

Veli Fulya Batmaz, öğrencilerin yanı sıra kendilerinin de çok eğlendiğini anlatarak, "Bizim de haberimiz yoktu. Bize de sürpriz oldu. Karı okulun bahçesinde gördüğümüz zaman şok olduk. Çocuklar karı görünce sevinçten çığlık atmaya başladı. Biz de çocuğumuzu kara götüremiyorduk. Çok istiyordu. Onun için harika bir karne hediyesi oldu. Müzik eşliğinde oynadılar" dedi. İlknur Sezgin de, "Kamyonu gördüğümüzde çok sevindik ve çok şaşırdık. Sadece çocuklara değil bize de sürpriz oldu. Biz de çocuklarla birlikte kartopu oynadık. Kara gidememiştik ama okul yönetimi karı bize getirdi" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DOYASIYA EĞLENDİ

Öğrencilerden Ela Batmaz, aldığı en güzel karne hediyelerinden birinin kar sürprizi olduğunu belirterek, "Yıllardır kar yağmıyordu. Burada karı gördük. Harika bir sürpriz oldu. İlk gördüğüm zaman çok sevindim. Müdür kar dediği zaman bütün arkadaşlarımla beraber sevinçten çığlık atıp zıplamaya başladık. Kartopu oynadık. Biraz üşüdük ama çok sevindik. Bu karne hediyesini asla unutmayacağım" dedi. Tuğana Sezgin de, "Kamyonun arkasında gördüğüm zaman ilk önce köpük olduğunu sanmıştım. Sonra arkadaşlarım kar diye bağırmaya başladılar. Sonra bütün arkadaşlarım sevinçten zıplamaya başlamıştı. Müzikler çaldı, burada dans ettik, kartopu oynadık. Çok istiyordum arkadaşlarımla kartopu oynamak. Çok güzel bir karne hediyesi oldu" diyerek öğretmenlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kamyon akasında karın okula getirilmesi

-Çocukların kar sevinci

-Veli ve çocukların kar ile oynamaları

-Okul müdürü ile röportaj

-Velilerle röportaj

-Öğrencilerle röportaj

Haber- Kamera: Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR TRABZON

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Bangladeş heyeti Kilis'te Organik Zeytin Üreticileri Birliği'ni ziyaret etti

BANGLADEŞ Yerel E-Ticaret Takım Lideri ve Ticarileştirme Başkanı Rezwanul Haque Jami, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen çeşitli projeleri incelemek üzere Kilis'e geldi.

Jami ve beraberindeki heyet, kentte ilk olarak Kocabeyli Köyü Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği iş birliğiyle kurulan tesisi ziyaret ederek, Birlik Başkanı Hüseyin Polat'tan bilgi aldı.

Jami, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, son 6 yıl içerisinde kurulmuş olan tesisin Türk devleti ve BM'nin çok özel bir yatırımı olduğunu belirtti. Oluşturulan tesisin sadece BM'nin ve devletinin destekleriyle sanayinin kalkınması için bir hamle olduğunu düşündüğünü aktaran, Jami, şunları söyledi:

"Aslında bu kadar iyi beklemiyordum. Geldikten sonra organik olarak bir ürünün üretilip bunların şişelenmesi ve dolumu ile ilgili gördüklerim karşısında şunu söyleyebilirim ki direkt ihracata dönük olacak bir ürün. Bu ürünün sadece Kanada değil Avrupa ve Asya ülkelerine de ihracat yapılabileceğini ve aynı şekilde başarıya da ulaşabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu markanın özellikle Asya ülkelerinde çok rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Sadece bu alanda değil farklı alanlarda da buna benzer yatırımların burada yapılması gerek. Sadece bu bölge değil çevre bölgelerde de bu tip yatırımların olmasının hem istihdama hem de ekonomik gelişmeye destek olacağını düşünüyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Heyetin gelişi

Tesisleri gezişleri

Zeytinyağını içmeleri

Zeytinyağı tesisini inçlerken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS