DHA YURT BÜLTENİ - 13

Naci Ağbal: Türkiye ekonomisi yüzde 5 büyümeyi yakalayacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümeyi yakalayacağını belirterek, "2019'un 4'ncü çeyreğinde ilişkin öncü göstergeler arka arkaya geliyor. 2019'un 4'ncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında büyümeyi yakalayacakö dedi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Eskişehir Ticaret Odası tarafından düzenlenen 'Geleceğe değer katan liderler' ödül törenine katıldı. Vehbi Koç kongren merkezindeki törene Ağbal'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Ak Parti Eskişehir milletvekili Nabi Avcı, İYİ Parti Eskişehir milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, MHP Eskişehir milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir Ticareti Odası Başkanı Metin Güler ile ödül alan sanayiciler katıldı.

2019'un 4'ncü çeyreğinde ilişkin öncü göstergelerin arka olumlu bir şekilde geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Türkiye ekonomisinin yüzde 5 büyümeyi yakalayacağını söyledi. Sanayi katma değerinin güçlü bir şekilde gelmesinin kritik öneme sahip olduğunu anlatan Ağbal, "2019'un 4'ncü çeyreğinde beklentimiz o ki Türkiye ekonomisi yıllık bazda yüzde 5 civarında büyümeği yakalayacak. Yani tarihi büyüme ortalamalarımıza tekrar dönmüş olacağız. Özellikle 4'ncü çeyrekte sanayi katma değerinde yüzde 5'in üzerinde büyüme, yine özel tüketim harcamalarında yüzde 5'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Gerek sanayi katma değerinin yukarı yönlü güçlü bir şekilde gelmesi, gerekse özel tüketimin canlanması son derece önemli. Yine ekonomimizin uzun vadeli büyüme açısından kritik öneme sahip olan makine teçhizat harcamalarına baktığımızda da 2019 4'ncü çeyrekte burada da pozitif bir büyümeyi yakalayacağız. 2019'un son çeyreğine ilişkin olarak gerek kapasite kullanım oranları, gerek üretim endeksleri gibi birçok öncü göstergeler ekonomimizin toparlanmaya başladığını gösteriyor. Türkiye ekonomisinin 2019 yılı sonu itibariyle yüzde 1'e yakın büyümeyi, yakalayacağını da söyleyebiliriz. Son dönemde gelen yeni verilerin hem sektörel yayılım anlamında, hem de ekonominin bütün sektörleri itibariyle olumlu gelmesi, 2020 yılı için son derece cesaret verici gelişmelerö dedi.

Ekonomide büyümenin kalitesini belirleyecek olan esas unsurun özel sektör yatırım harcamaları olacağını belirten Ağbal, şunları söyledi:

"Son 2 yıldır ekonomide oluşan gelişmeler, hane halkı tüketimini bir miktar aşağı çektikten sonra artan güvenle birlikte, aşağı inen faizlerle birlikte vatandaşlarımızın beyaz eşya alımları, otomobil alımları, konut alımları, hızlı bir şekilde artacak. Bunu bütün göstergeler ortaya koyuyor. Ekonomimiz açısından uzun dönemde büyümenin asıl itici gücü yatırımlar olacak. Bu açıdan 2020 yılı özel sektör yatırımları bakımından tam bir birlik beraberlik göstermemiz gereken bir yıl olacak. Hükümetimizin özel sektörün önünü açacak, ilave destek ve teşvik çalışmalarını yapması, yatırımcı güveninin daha da yukarı gelmesini sağlayacak ilave politikaların devreye sokulması ve şuanda devam eden güçlenmesini istediğimiz fiyat istikrarı, finansal istikrarın daha da kurumsallaşması bakımından hükümete düşen önemli görevler varö

Ağbal, 2020 yılında enflasyonu tek hanede yüzde 8,5 düzeyinde tutma hedefleri olduğunu da sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Naci Ağbal ve diğer protokol üyeleri Eskişehir Ticaret Odası tarafından 'Geleceğe değer katan liderler' programında ödüle layık görülen iş insanlarına ödüllerini verdi.

Görüntü Dökümü:

-Naci Ağbal'ın salona gelmesi

-Karşılanması

-Programa katılanlar

-Naci Ağbal'ın konuşması

-Ödül töreni

-Törende ödül alanlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,-

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20 yıl hapisle aranan hükümlü, kapısı şifreli evde yakalandı

ELAZIĞ'da, 'Silahlı yağma suçundan' hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (41), kapısı şifreyle açılan evinde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2013 yılında karıştığı silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G.'nin kent merkezinde tek katlı bir evde saklandığı ihbarını aldı. İhbar üzerine ekipler, adrese operasyon düzenledi. S.G., özel düzenekli şifreli kapısı olan tek katlı evde yakalandı.

Gözaltına alınan S.G.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Şahsın adliyeye getirilişinden görüntü

Şahsın adliyeye girişinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/KAMERA: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 4 MB

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Soyguncuyu etkisiz hale getiren kuyumcu, o anları anlattı (2)

ÇARŞAFLI SOYGUNCU TUTUKLANDI

Erzincan'da kara çarşaf giyerek kuyumcu soygunu girişiminde bulunan ve kıskıvrak yakalanan Nedim D., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye çıkarıldı. Buradaki işlemlerin ardından hakim karşısına çıkartılan zanlı tutuklanarak cezavine gönderildi. Adliye çıkışında yüzünü gizleyen zanlının ilk ifadesinde borcundan dolayı olayı gerçekleştirdiğini söylerken gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zanlının çıkartılışı

-Adliyeden genel görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksattı

ARDAHAN'da soğukların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte soğuk hava bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 470 rakımlı Sahara geçidi ve 2 bin 550 rakımlı Ilgar geçidinde trafikte aksamalar yaşandı. Yolda kalan TIR'lar karayolları ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, yolu trafiğe açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar, Sahara geçidinde ki şiddetli fırtına sebebiyle ilerleyemediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahara geçidinde kar ve tipi

-Yolda ilerleyen araçlar

-Karayolları ekiplerinin çalışması

-Yolda kalan tır

-Röportajlar

Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN,

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Yine hırsızlık yapınca 20 gün önce tahliye olduğu cezaevine döndü

DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 20 gün önce tahliye olan 30 yaşındaki Gökhan Gelen, bu defa bir otomobil ve TIR'dan akü hırsızlığı yaptığı belirlenip, gözaltına alındı. Otomobilden akü çalarken ve çaldığı aküyü kendi otomobiline takarken güvenlik kameraları tarafından de görüntülendiği ortaya çıkan Gelen, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaklık Mahallesi'nde geçen 18 Ocak gecesi bir otomobil ve TIR'ın aküleri çalındı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), soruşturma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgede inceleme yapan JASAT ekipleri, bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden otomobilden aküyü çalan kişinin Gökhan Gelen olduğunu belirledi. JASAT ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelen'i Çal ilçesindeki evine operasyon düzenleyip, gözaltına aldı. Gelen'in çaldığı aküyü kendine otomobiline, oto-elektrikçisi çağırıp taktırması da güvenlik kamerası görüntüleri ile tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gelen, tutuklandı.

Çal ilçesinde bir iş makinesinden 300 litre mazot çalınması olayıyla ilgili tutuklu olan Gelen, 20 gün önce tahliye olmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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G.G.'nin (Gökhan Gelen) bir otomobilden akü çalmasından güvenlik kamerası görüntüsü

G.G'nin çaldığı aküyü kendi otomobiline taktırmasından güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Lastiğine parlatıcı sıkılan motosiklet devrildi: 2 polis yaralı

ANTALYA'da devriye görevi yapan 2 polisin bulunduğu motosiklet, lastiğine sıkılan parlatıcı nedeniyle virajda kayıp, devrildi. Bir polis memurunun ayağı ile kolunda kırık meydana gelirken, diğeri kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, Kepez ilçesi Şelale Caddesi üzerinde meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize ekiplerde görevli Alparslan Güler idaresindeki 07 A 4878 plakalı motosiklet, Şelale Caddesi'nden Yeşilırmak Caddesi istikametine seyir halindeyken, virajı döndüğü sırada kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletten düşen sürücü polis memuru Alparslan Güler ve mesai arkadaşı İbrahim Savar yaralandı. Telsizden anons ederek ambulans talebinde bulunan polisler için kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık görevlisi gönderildi. Yerde yatan polislere ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Sağlık ekipleri, Alparslan Güler'in bacağında ve kolunda kırık, İbrahim Savar'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinde ezik olduğunu belirledi. Güler ve Savar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiği yönünde inceleme yapan trafik polisleri, motosikletin arka lastiğinin, yıkama sonrası sıkılan lastik parlatıcı nedeniyle kaydığını tespit etti. Motosiklet çekiciye yüklenerek kaldırıldıktan sonra ulaşıma kapanan yol trafiğe açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yaralı polislerin yerde yatarken görüntüsü

Sağlık ekiplerinin müdahalesi

Yaralı polislerin sedye ile ambulansa taşınması

Ambulansların hastaneye gidişi

Motosikletin görüntüsü

Detaylar

HABER: Alparslan ÇINAR- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Serada ürettiği yosunu 6 ülkeye ihraç ediyor

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, sera içindeki özel bir havuzda üretilen yosunlar, gıda takviyesi olarak Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Rusya ve İran'a gönderiliyor.

İstanbul'da yaşayan avukat İskender Uygunbaş (55), 4 yıl önce geldiği Seydikemer'in Demirler Mahallesi'nde yosun üretmeye karar verdi. 2.5 dönüm arazi üzerinde oluşturduğu havuzları sera örtüsüyle kapatan Uygunbaş, yurt dışından temin ettiği yosunların üretimine başladı. Özel laboratuvarı bulunan tesiste aylık 400 kilo yosun üreten Uygunbaş, elde ettiği gıda takviyelerini Almanya, Hollanda, İngiltere, Azerbaycan, Rusya ve İran'a ihraç etmeyi başardı.

'KANSERLE SAVAŞMAYI HEDEFLİYORUZ'

Üniversitelerden bilimsel destek aldığını, Sağlık Bakanlığı onaylı ürünlerinin eczanelerde satılabildiğini belirten Uygunbaş, bitkinin yetiştiği alanda ağır metalin bulunmamasının çok önemli olduğunu söyledi. Yosunun dünya genelinde kanser, otizm gibi hastalıklara karşı destek veya tedavide kullanıldığını belirten Uygunbaş, "Elimizde tescilli üretim izni olan 4 yosun çeşidi daha var. Bunların içinden alacağımız antioksidanlarla kanserle savaşmayı hedefliyoruz. Dünyada bunu 3 firma yapıyor. İnşallah 4'ncüsü biz olacağız" dedi. Tesisi büyüterek üretim alanını 10 dönüme çıkarmayı hedeflediğini sözlerine ekleyen Uygunbaş, şuanda elde ettikleri ürünlerden sadece gıda takviyesi ürettiklerini belirtti. Uygunbaş, bu gıda takviyelerinin doktor tavsiyesi üzerine reçeteyle temin edilebileceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Tesisten genel detay görüntüler

Elde edilen ürünlerden görüntü

Laboratuvardan görüntü

İskender Uygunbaş ile röp.

Haber- Kamera: Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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Karla oynarken vücudunda yanık oluşan Berat'a doku nakli yapıldı

AFYONKARAHİSAR'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarında yanık oluşan 9 çocuktan Berat Sardoğan'a, tedavi gördüğü hastanede doku nakli yapıldı. Anne Medine Sardoğan, "Bir tarafta çocuğumuzun yaşadığı durum ve nakil yapılan derinin uyum sağlayıp sağlamayacağı endişesini yaşarken, bir taraftan da olayın aydınlığa kavuşması için yetkililerden gelecek açıklamayı merak ediyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da, 10 Ocak Cuma günü, okullarının bahçesinde kar topu oynadıkları sırada vücutlarının çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan 9 çocuktan hastanede tedavisi devam eden Berat Sardoğan'ın ayaklarından alınan dokular kalça ve bacak bölgesinde yanık olan noktalara nakledildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi servisinde tedavisine devam edilen Berat Sardoğan'ın, 20 Ocak'ta deri nakli operasyonu geçirdiği ve 5 günlük uyum sürecinin beklenileceği belirtildi. Nakil işleminin ardından Berat Sardoğan'ın bandaj yapılarak dinlenmeye alındığı ve 5 gün boyunca ayağa kalkmasının da yasak olduğu ifade edilirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

'DERİNİN UYUM SAĞLAYIP, SAĞLAMAYACAĞI ENDİŞESİ YAŞIYORUZ'

Berat Sardoğan'ın annesi Medine Sardoğan, oğlunun durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, çocuğunun vücudunda oluşan yanıklardan dolayı iki haftadır hastanede tedavi gördüğünü, ailecek zor bir süreç yaşadıklarını söyledi. Berat'ın pazartesi günü hastanede ameliyat edildiğini anlatan Sardoğan, şunları söyledi:

"Oğlum, okulun bahçesindeki su birikintisinin içerisine düşmüş. Gerçekten vücudundaki lekeler çok kötüydü. Ağrısı da çoktu. Hastanede, doktorlar oğlumun ayaklarından alınacak dokularla ameliyat edilmesine karar verdi. Pazartesi günü ameliyatımız yapıldı. Ayaklarından alınan doku, tahriş olan bölgeye nakledildi. Doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Şu anda oğlumun vücudu sarılı, cuma günü açılacak. Ondan sonra tekrar kontrol edilecek. Bu arada yanık olan bölgedeki ölü derinin de patolojik test yapılması için gönderildiği belirtildi. Olaya neyin ya da kimlerin sebep olduğu da hala netlik kazanmadı. Bir tarafta çocuğumuzun yaşadığı durum ve nakil yapılan derinin uyum sağlayıp sağlamayacağı endişesini yaşarken bir taraftan da olayın aydınlığa kavuşması için yetkililerden gelecek açıklamayı merak ediyoruz."

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR, -

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