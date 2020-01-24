DHA YURT BÜLTENİ-13

Kar topu oynarken başına kaya parçası düşen Metehan öldü (2)

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynayan Metehan İsmailoğlu'nun (8) başına, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ağır yaralı kaldırıldığı hastanede İsmailoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçenin Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Kar yağışı sonrası kartopu oynamak için ailesiyle beraber evlerinin önüne inen Metehan İsmailoğlu'nun başına, fotoğraf çektirirken, yamaçtan kopan kaya parçası düştü. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan İsmailoğlu'nun ağır yaralı olduğu belirlendi. İsmailoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Metehan İsmailoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Rize 'nin Çamlıhemşin ilçesinde, evinin önünde kar topu oynarken yamaçtan kopan kaya parçasının başına düşmesi sonucu yaşamını yitiren Metehan İsmailoğlu'nun (8) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Metehan İsmailoğlu'nun cenazesi, Merkez Camii'ne getirildi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından küçük Metehan, Köprübaşı köyündeki aile kabristanlığında, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenaze

Olay yeri

HABER KAMERA: RİZE-DHA

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Ceren'in babası: Bu acı asla unutulmayacak

ORDU'da evinin önünde bıçaklanan üniversite öğrencisi Ceren Özdemir (20), ölümünün 52'nci gününde anıldı. Genç kızın acılı babası Yılmaz Özdemir, "Zamanla unutulur deme şansım yok. Bu acı asla unutulmayacak, biz ölene kadar unutma şansımız yok" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Milli Mahallesi'nde, 3 Aralık 2019'da meydana gelen olayda, Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir, bale kursundan çıkıp evinin önüne geldiği sırada kendisini takip eden cezaevi firarisi Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı Özgür Arduç, olayın ertesi günü kent merkezinde esnaf tarafından yakalanarak, kendisini polis otosuna bindiren 2 polis memurunu da bıçaklayarak yaraladı. Tutuklanan zanlı Özgür Arduç, yargılandığı Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırıldı.

Ceren Özdemir, ölümünün 52'nci gününde Ordu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nde anıldı. Özdemir ailesi, kızlarının vefatı dolayısı ile Nizamettin Mahallesi'nde bulunan cemevinde, lokma dağıtımı ve anma programı düzenledi. Ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı programda misafirlere, ikramlarda bulunuldu. Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan da anmaya katılarak, ailenin acısını paylaştı.

Anmada konuşan baba Yılmaz Özdemir, kendilerini bu acılı günlerinde yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Gelen misafirlerimiz sağ olsunlar. Cenazeden beri bizi hiç bırakmadılar bugüne kadar. Eş, dost, akrabalarımız, dışarıdan il dışından gelen misafirlerimiz var. Hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bugüne kadar bize hep destek oldularö diye konuştu.

'İHMALLER İÇİN ŞİKAYETTE BULUNACAĞIZ'

Baba Özdemir, kızının ölümünde ihmal olup olmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını da belirterek, "Düşünüyorum. Mutlaka bir suçlu var bir yerde. Sadece o suçlu değil yani. O nasıl çıktı dışarı. Onu da bilmiyoruz yani. Ne şekilde ? Kaçmış da olsa burada mutlaka bir sorumlu olduğunu düşünüyorum. Onun için de bir dava açacağız. Ayrıca bir dava devam edecek. Bu tür vakaların yaşanmaması için belki bir örnek teşkil edecek. Yani bu tür caniler nasıl kaçabiliyor, nasıl müsaade ediyorlar bunlara, bunların sorumluları hakkında da mutlaka bir şeyler olacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cemevi'nin görüntüsü

-Yemek ikramından detay görüntü

-Yılmaz Özdemir'in açıklaması

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU

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Bombalı eylemderden sorumlu 34 kişi tutuklandı

DİYARBAKIR'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli kentlerdeki birçok bombalı eylemden sorumlu olduğu iddiasıyla 56 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 34'ü tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan çalışmayla ele geçirilen patlayıcı madde ve düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler, uzaktan kumanda sistemlerinin Kriminal Daire Başkanlığı, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından incelendi. Yapılan inceleme sonucunda bombalı saldırı eylemi hazırlığında olan E.B. isimli şüpheli tarafından kiralanan İstanbul Bahçelievler ilçesi, Zafer Mahallesi'nde bulunan depoda 19.02.2017 tarihinde ele geçirilen, 10.12.2016 tarihinde İstanbul Vodafone Arena Stadı yanında bombalı araç eylemi ve Beşiktaş ilçesi Bayıldım Caddesi Maçka Demokrasi Parkı girişinde gerçekleştirilen canlı bomba eyleminde elde edilen, 17.02.2016 tarihinde Ankara Çankaya ilçesi, Devlet Mahallesi, Merasim Sokakta askeri personel servis araçları yanında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 25.10.2016 tarihinde Antalya Kepez ilçesi, Göksu Mahallesi, ATSO (Antalya Ticaret Odası) otoparkında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 17.12.2016 tarihinde Kayseri Melikgazi ilçesi, Köşk Mahallesi, Talas Bulvarı çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu halk otobüsü yanında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 10.08.2015 tarihinde İstanbul Sultanbeyli ilçesinde bulunan Fatih Polis Merkez Amirliği'ne yönelik gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, İstanbul Sancaktepe ilçesi, Kemal Türkler Mahallesi'nde askeri personel servis aracı geçişinde gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen, 07.06.2016 tarihinde İstanbul ili, Fatih ilçesi, Kemalpaşa Mahallesinde Çevik Kuvvet aracı geçişi sırasında gerçekleştirilen bombalı araç eyleminde elde edilen ptlayıcı madde kalıntıları, patlayıcı düzenekleri, anahtar sistemleri, infilak fitilleri, elektrikli kapsüller, el yapımı düzenekler, uzaktan kumanda sistemlerinin aynı veya benzer özelliklerde oldukları tespit edildi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar yürütülen operasyonlarda toplamda 56 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanırken, 22'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gözaltına alınan şahıslar

-Araçtan inmeleri

-Hastaneye götürülmesi

Haber-Kamera: Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Düzce'de uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

DÜZCE'de, polisin operasyonu ile 26 kilo 45 gram eroin ve 12 kilo esrar ele geçirilirken, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin, TEM Otoyolu Gölyaka sapağı mevkiinde durdurduğu araçta yaptığı aramada 575 gram eroin ele geçirilirken, A.L., Ş.O. ve K.K. gözaltına alındı. Gözaltındaki kişilerin ifadeleri doğrultusunda İstanbul'a gitmekte olan bir araç daha durduruldu. B.K. gözaltına alınırken, 25 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.

Bir başka operasyonda ise İstanbul'a gitmekte olan Ş.H.'nin kullandığı otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 12 kilo esrar ele geçirilirken, Ş.H. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan 5 kişi cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Emniyet ekiplerinin narkotik köpeğiyle arama yapması

-Araçtan çıkan uyuşturucuların görüntüsü detaylar

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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'Robin Hood' İzmit'te ortaya çıktı, bakkaldaki veresiye defterini kapattı

İSTANBUL'un özellikle gecekondu mahallelerinde zarf içerisinde para dağıtan ve bakkallardaki veresiye defterlerini alıp tüm borçları ödeyen gizemli hayırsever bu kez İzmit'te ortaya çıktı. Bir bakkala borcu olan tüm vatandaşların borcunu ödeyen hayırsever, veresiye defterini alarak kayıplara karıştı.

İzmit Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir bakkal dükkanına dün gelen bir kişi dükkanın sahibi Selahattin Karagöz'e, mahalle sakinlerinin veresiye borçlarının olup olmadığını sordu. Yaklaşık 6-7 bin TL borçları olduğunu söylemesi üzerine gizemli kişi veresiye defterini alacağını söyleyerek, dükkan sahibine 7 bin lira bıraktı. Bakkal camına da, "Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir" yazısı yapıştırarak kayıplara karıştı.

PARAYI MASAYA BIRAKIP VERESİYE DEFTERİNİ ALDI

Hayırsever vatandaşın veresiye defterini alıp vatandaşların tüm borcunu ödediğini söyleyen Selahattin Karagöz, "Bir kişi dükkanına geldi. Veresiye yazdıranın olup olmadığını sordu. Daha sonra veresiye borcu olanları ödeyeceğini söyledi. Ben de 6-7 bin lira alacak defterinde olduğunu söyledim. İnanamadım ve benimle dalga geçtiğini düşünerek biraz tersledim kendisini. Daha sonra masaya 7 bin lira çıkardı. Yalnız bir şart koştu ve dükkana 'Bu dükkanın veresiye hesabı bir hayırsever tarafından ödenmiştir' yazısı yazdı ve aniden dükkandan çıkarak kayıplara karıştı." dedi.

"KEŞKE BENİM DE BORCUM OLSAYDI"

Mahalle sakinlerinin borçlarının ödenmesinden çok memnun olduğunu söyleyen Birgül Sargın, "Daha önce İstanbul'da veresiye defterlerini kapatan bir kişi olduğunu duymuştuk ve şimdi de mahallemize geldiğini öğrendik. Mahalle sakinleri bu durumdan çok memnun. Ben o bakkaldan alışveriş yapıyorum ama peşin ödüyordum. Borcum yoktu. Keşke benim de borcum olsaydı." diye konuştu.

MAHALLE HALKI GİZEMLİ HAYIRSEVERİ KONUŞUYOR

Hayırsever vatandaşı kahvede duyduğunu söyleyen Cevdet Polat, "Kahvede sabah oturuyorduk. Herkes gizemli kişiyi konuşuyordu. Bir kişi gelip bakkalın veresiye defterini alarak tüm borçları ödediğini öğrendik. Allah razı olsun." dedi.

"ROBİN HOOD MAHALLEMİZDE"

Mahalle sakinlerinden Ümit Köse ise, "İstanbul'da ki Robin Hood mahallemize de gelmiş. Vatandaşların bakkala olan tüm borçlarını kapatmış. Allah razı olsun. Mahalle sakinleri de çok sevindi. Ben başka bir bakkaldan alışveriş yapıyorum. Gariban insanların borç harçlarının ödenmesi beni de çok sevindirdi. Allah razı olsun ondan." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Bakkaldan detaylar

-Cama asılan yazı

-Anons

-Mahalle sakinleriyle röp

Haber-Kamera: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU-İZMİT(KOCAELİ)

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21 yaşındaki başkan Enes Ege Aygün: Hedefim 'en genç şampiyon başkan' olmak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor'da 21 yaşında kulüp başkanı seçilen Enes Ege Aygün, "Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak" dedi.

GMG Kastamonuspor Kulübü yönetiminin olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından eski başkan Erkan Özcan, aday olmayacağını açıkladı. Bunun üzerine seçime tek aday olarak giren iş insanı Enes Ege Aygün, 21 yaşında Kastamonuspor'un yeni başkanı seçildi.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan 19 haftada topladığı 37 puan ile 3'üncü sırada yer alan GMG Kastamonuspor'un yeni başkanı Enes Ege Aygün, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Kulübün onursal başkanı ve iş insanı Cengiz Aygün'ün oğlu Enes Ege Aygün, dünyanın en genç kulüp başkanı olduğunu belirterek, büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Hayatında hiç unutamayacağı yeni bir sürecin başladığını vurgulayan Aygün, şöyle konuştu:

"Dünyanın en genç başkanı olma unvanını Kastamonuspor adı altında almak daha güzel, daha heyecan verici, daha gurur verici. Benden önce İngiltere'de Worthing FC'nin 22 yaşında başkanı vardı, ondan sonra ben bir ilk oldum. Hedefimiz bu sene takımımızı şampiyon yapmak ve en genç şampiyon başkan olarak anılmak. Hedefimiz Kastamonuspor'un mali konuda başarısını sağlamak, bu sezon boyunca tüm borçlarını eritmek ve sezon sonu takımı şampiyon yapmak. Bunun için de şehrimizin önde gelenlerinin, taraftarlarımızın bütün halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Mali ve manevi desteğe ihtiyacımız var. Biz bir amaç uğruna çıktık yola, inşallah yolun sonu şampiyonluk olacak."

Başkan Enes Ege Aygün, çok güzel mesajlar aldığını belirterek, "Sosyal medyadan 'Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın' diyenler oluyor. Çok hoş, çok güzel, çok gurur verici şeyler bunlar. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Enes Ege Aygün ile röportaj

Detaylar

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU,