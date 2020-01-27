DHA YURT BÜLTENİ- 13

Depremde ofisi zarar gören yerel gazete, minibüste çıkarılıyor

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde ofisi zarar gören yerel gazete, çalışanları tarafından minibüste hazırlanıyor.

Elazığ 'da günlük yayın yapan yerel Günışığı Gazetesi'nin Nailbey Mahallesi'ndeki ofisinde deprem nedeniyle hasar oluştu. Gazeteciler, hasar gören ofise giremedikleri için kiraladıkları minibüste gazetelerini çıkarmaya başladı. Demokrasi Meydanı'na getirdikleri minibüsün içine masa ve sandalyelerini yerleştiren gazete çalışanları, soğuk havaya rağmen mücadele ediyor.

Günışığı Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şahismail Gezici, bütün zorluklara rağmen gazetelerini çıkarmaya kararlı olduklarını belirterek, "Depremde çok sayıda can kaybımız oldu. Gazetemizin bulunduğu çalışma ofisimiz de büyük hasar gördü. Zaten psikolojimiz bozuk, artçı depremler de devam ediyor. O hasarı da görünce çalışma imkanımız olmadı. Ama gazetenin çıkması lazım. Şu an bir minibüsün içinde gazetemizi çıkartıyoruz. Artık dışarıda dizgi ve haber işlerini yapıyoruz. Bütün koşulları zorlayarak, gazeteyi çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Erkan BAY/ELAZIĞ,-

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Yarım asırlık yorganını bağışladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için destek kampanyası başladığını duyan 75 yaşındaki Yaşar Gülser Çelik, annesinden kalan 50 yıllık yorganı belediye hizmet binası önünde kurulan yardım çadırına getirerek görevlilere teslim etti.

Kuşadası'nda, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 şiddetindeki depremden sonra mağdur duruma düşen vatandaşlar için yardım toplanmaya başlandı. Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyaya ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Kentten bölgeye ulaştırılması için kışlık giysi, ısıtıcı, bot ve bebek bakım malzemeleri gibi eşyaların toplandığı etkinliğe, Yaşar Gülser Çelik'in yaptığı bağış damgasını vurdu. Çelik, yarım asırlık anne yadigarı yorganını Kuşadası Belediyesi Hizmet Binası önünde kurulan yardım çadırına getirerek felaketten etkilenen depremzedelere ulaştırılması için görevlilere verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Annesinden kalan yorganını bağışlarken gözyaşlarına hakim olamayan Yaşar Gülser Çelik, "Kuşadası Belediyesi'nin başlattığı kampanyayı duyunca hemen buraya koştum. Annemin vefat etmeden önce bana hediye ettiği 50 yıllık yorganı hiç düşünmeden görevlilere teslim ettim. Üzerindeki kaplamayı annem kendi elleriyle yaptığı için değiştirmeye kıyamadım. Allah vatanımıza ve milletimize bir daha böyle acı günler yaşatmasın. Elbirliği ile bu felaketin de altından kalkacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yardım çadırından görüntü

Bağış yapanlardan görüntü

Yaşar Gülser Çelik yorganını bağışlarken görüntü

Yaşar Gülser Çelik ile röp.

Haber - Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Depremzede çocuklara 'bir oyuncak bir mektup'

ELAZIĞ merkezli meydana gelen depremden etkilenen çoçuklar için Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 'bir oyuncak bir mektup' kampanyası başlattı. Kampanaya katılan çocuklar, sevdikleri bir oyuncağıyla birlikte depremden etkilenen akranlarına gönderilmek üzere duygularını kaleme aldıkları mektupları, yetkililere teslim ediyor.

Kentte valilik, belediye, AFAD ve Kızılay koordinesinde depremzedelerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan yardım kampanyası sürerken, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü de, Elazığ merkezli meydana gelen depremden etkilenen çocuklar için 'bir oyuncak bir mektup' kampanyası başlattı. Paylaşma duygusunu geliştirmek ve çocuklar arasında gönül köprüsü kurmak amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, depremden etkilenen çocuklara, Amasyalı çocukların, oyuncakları ve duygularını ifade eden mektupları gönderecek. Kampanaya destek olan çocuklar, sevdikleri bir oyuncağıyla birlikte depremden etkilenen akranlarına gönderilmek üzere duygularını kaleme aldıkları mektupları, yetkililere teslim ediyor.

Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterioğlu, "Okullarımızda çocuklarımızın sevdiği bir oyuncağını vererek, sevdiği bir oyuncakla birlikte bir mektup yazarak, deprem bölgesindeki akranlarına, kardeşlerine bir mesaj göndermelerini istedik. Dolayısıyla doğal afetlerden, depremlerden en fazla etkilenen çocuklarımız oluyor. Bu süre içerisinde biz eğitim camiası olarak, eğitimci bir bakış açısıyla çocuklarımıza bir psiko-sosyal destek sağlama adına bu çalışmayı yürüttük. Çocuklarımız aslında yaşamış oldukları çağda bir çok şeye sahipler ve bunlardan vazgeçmeyi bir türlü bilmiyorlar. Biz burada çocuğumuzun sevdiği, değer verdiği, en sevdiği bir oyuncağından vazgeçerek, paylaşma duygusunu ön plana çıkaracak bir davranış ortaya koymaya çalıştıkö dedi.

OYUNCAĞINI VERDİ, MEKTUBUNU OKUDU

Kampanyaya oyuncağıyla destek olan Serdar Zeren Ortaokulu öğrencisi Bedirhan Barış Kara da, deprem bölgesine destek olmak için yazdığı mektubu okudu. Küçük çocuğun mektubu, öğretmenlerin yanı sıra milli eğitim müdürlüğü yetkililerini de duygulandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Oyuncak ve mektuplar

-Konuşmalar ve mektubun okunması

HABER KAMERA: AMASYA-DHA

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Kaş, depremzedeler için tek yürek oldu

ELAZIĞ'da meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında Antalya'nın Kaş ilçesi tek yürek oldu. Toplanan malzemelerin konulduğu 4 tır, deprem bölgesine dualarla uğurlandı.

Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan kampanyada Kaş merkez ve 54 mahallesinde halk, depremzedeler için seferber oldu. Her mahallede oluşturulan ekipler toplanan yardımları Kaş'a bağlı Kınık Mahallesi Toptancı Hali'ndeki merkeze getirdi. Domates, biber, marul, lahana, elma, portakal, yaklaşık 5 ton zeytinyağı, un, kuru gıda, kıyafet, battaniye, yorgan, yatak ve halı gibi malzemeler tasnif edildi. Yaklaşık 100 tona yakın malzeme daha sonra 4 tıra yüklendi. Tırlar, Kaş Kaymakamı Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AK Parti İlçe Başkanı Hüseyin Yavaş, MHP İlçe Başkanı Cemil Kolak, belediye meclis üyeleri, yetkililer, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı törenle Elazığ'a uğurlandı. 4 tırda yaklaşık 500 bin lira değerinde malzeme gönderildiği belirtildi.

Uğurlama töreninde konuşma yapan Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, "Bugün güzel bir yardımlaşma, dayanışma örneği gösteriyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsun, bu tür felaketlerde insanımız yardımlaşma örneği gösteriyoruz. Dayanışma örneği gösteriyor. Dünyaya örnek bir dayanışma bu. Bizler de Kaş ilçesi olarak karınca kadarınca topladığımız yardım malzemelerini tırlara yükledik. İlçemizden 4 tır malzemeyi yola çıkarıyoruz" dedi.

Kaymakam Bülent Karacan da "Böyle bir acı olay üstüne birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmek üzere, yardımlaşma duygumuzu göstermek üzere bir aradayız. Cuma günü bir afet yaşadık. Rabbimden gelen bir afettir. Ama bu afetlerle de biz birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi yaşatıyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir düsturu gereği, oradaki kardeşlerimize, dostlarımıza ulaştırmak üzere belediyemiz güzel bir organizasyon yaptı. Sağ olun sizler de destek verdiniz. Rabbim yardımlarınızı kabul etsin" diye konuştu.

Ardından bir din görevlisi dua etti. Dualar ve alkışlar eşliğinde 4 tır ve belediyeye ait zeytinyağı yüklü bir öncü aracı deprem bölgesine gitmek üzere yola çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tırlara yüklenen malzemeler

Tırlar

Dua ve konuşmalar

Yola çıkış

594 MB/// 05.23"

HABER- KAMERA: Ahmet ACAR/KAŞ,

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Antalya'da, 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde yangın (3)

40 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Antalya Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı otelin kazan dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen 30'u Türk toplam 40 kişi, ilçedeki hastanelere götürüldü. 2 Türk'ün yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı belirtildi. Oteldeki müşterilerin çoğu da başka otellere yerleştirildi.

Serik Belediye Başkanı AK Parti'li Enver Aputkan, otele gelerek incelemelerde bulundu. Yangının elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığını söyleyen Başkan Aputkan, oteldeki ambulansların tedbir amaçlı olduğunu, ciddi herhangi bir yaralanma olmadığını kaydetti.

Otelde kalan müşterilerden biri ise "Yangın çıktığında barda oturuyordum. Çocuklarım havuzdaydı. Hemen yetkililer telefonla beni aradı. Yangının çıkış nedenini anlamadık. Birden otelin içini duman sardı. Sonra bizi tamamen tahliye ettiler. İtfaiyeciler, ambulanslar ile müdahale edildi" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balkondaki müşterilerin merdivenle tahliyesi

Küçük çocuktan detay

Otelden ayrılan müşteriler

Acente yetkilisi detay

Yangının bitmesinden sonra dışarı bekleyenlerin otele alınması

Detaylar

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Kuyuya düşen eşek kurtarıldı, çoban 'can yoldaşı' için teşekkür etti

AKSARAY'da, 10 metre derinliğinde boş kuyuya düşen eşek, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çoban Polat Karakaya (16), eşeğini kurtaran ekiplere "En değerli can yoldaşımı kurtardığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Sevinçli Köyü'nde, çoban Polat Karakaya'ya ait eşek, saat 13,15 sıralarında 10 metre derinliğinde boş bir kuyuya düştü. Kendi imkanlarıyla eşeği kuyudan çıkarmaya çalışan Karakaya, başarılı olamayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi. Halatlarla kuyuya inen AFAD ekipleri, eşeğe bağladıkları aparatlar ve köylülerin yardımıyla eşeği düştüğü kuyudan kurtardı. Ekipler, kurtardıkları eşeği sahibi Polat Karakaya'ya teslim etti.

Eşeğini kurtardıkları için ekiplere teşekkür eden Polat Karakaya "Koyunlar buradan geçerken arkasından ilerleyen eşeğimin ayağı kayıp, çukura düştü. Sağ olsunlar AFAD ekipleri benim en değerli can yoldaşımı kurtardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

(Görüntü Dökümü

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-Eşeğin kuyuda görüntüsü

-Afad ekiplerinin kuyuya inmesi ve eşeği bağlayıp çıkarması

Eşek sahibi çoban Polat Karakaya röp

-Kurtarma çalışmalarından detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))