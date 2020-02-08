DHA YURT BÜLTENİ - 13

Düzce 'de zincirleme kaza: 4 yaralı

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükmelen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ali Can Bahar yönetimindeki 06 REP 36 plakalı kamyon, kar yağışının etkili olduğu bölgede, kayan Ufuk Yıldırım yönetimindeki 17 DH 142 plakalı hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen Murat Abanoz yönetimindeki 34 PJ 8980 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ufuk Yıldırım ile yanındaki Asım Akbaş, Necmettin İlbay ve Barış Kaan Baş yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten verildi.

Kamyon şoförü Ali Can Bahar, "Önümde ilerleyen araç kaymaya başladı. Ben kurtarmaya çalıştım, ancak çarptım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araçlardan görüntü

Yaralıların görüntüsü

İtfaiye ekiplerinin görüntüsü

Trafiğin tek şeritten verilirken görüntüsü

Yaralıların ambulanslara alınırken görüntüsü

Kamyon şoförü ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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İsveçli çift, erken doğan kızları Alicia için yardım kampanyası başlattı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan İsveçli Ida Svarvarefelt (25) ve Ted Nyquist (38), ocak ayında erken doğumla dünyaya gelen kızları Alicia'nın günlük 1500 lirayı bulan hastane masraflarını karşılayabilmek için yardım kampanyası başlattı.

İsveç'in Vara kentinden geçen yıl mayıs ayında Alanya'ya yerleşen Ida Svarvarefelt ve Ted Nyquist çiftininü, 17 Ocak günü, Antalya 'da özel bir hastanede kız bebekleri, dünyaya geldi. Erken doğumla 29 haftalık iken, 36 santim boyunda ve 910 gram ağırlığında doğan bebeğe, Alicia adı verildi. Kuvöze alınan bebeğin beyin kanaması geçirdiği ve midesinde gaz ile enfeksiyon bulunduğu belirlendi. Bebek, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Türkiye'de çalışmayan çiften Ted Nyquist ülkesi İsveç'te araba satışından elde ettiği gelirle bebeğin tedavi masraflarını karşılamaya çalıştı. Ancak tedavi gideri günde 1500 lirayı bulunca çift, Facebook'ta yardım kampanyası başlattı. Kampanyaya çok sayıda İsveçli ile İsveç'te yaşayan Türk destek verdi. Çift, bir süre daha hastanede kalacak Alicia için yardım severlerin desteğini beklediklerini söyledi.

'GÜNLÜK 1500 LİRA GEREKİYOR'

Ida Svarvarefelt, "Bebeğimiz erken doğdu ve kuvöze konuldu. Beyin kanaması ve çeşitli sorunları var. Şimdi Alicia için Facebook'ta bir yardım kampanyası başlattık. İsveç'tekiler, burada yaşayan Türkler kampanyaya destek verdi. Hastanedeki tedavisi için günlük 1500 lira gerekiyor. 70 gün daha hastanede kalması planlanıyor. Alanya'da oturuyoruz. Geçen yıl taşındık. Ben çalışmıyorum, bebeğime bakıyorum" diye konuştu.

Ted Nyquist da ülkesinde araba satışı yaptığını anlatırken, Alanya'yı ve Antalya'yı çok sevdiklerini, daha önce çok kez tatil için geldiklerini anlattı. Alicia'yı bugün görebildiklerini kaydeden Ted Nyquist, "Onun bazı problemleri var" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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RÖP 1: Ida Svarvarefelt

RÖP 2: Ted Nyquist

Çiftten görüntüler

Bebeğin kuvözde fotoğrafları

Haber-kamera: Erol AKKIR- Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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Bir günde dört mevsim yarış

ANTALYA'da düzenlenen 'Maviden Beyaza Antalya' etkinliğinde sporcular ve sporseverler bir günde 4 mevsimi yaşadı. Sabah Konyaaltı Sahili'nde yüzen sporcular, ardından 50 kilometre bisiklet sürdü. Etkinlik, Saklıkent Kayak Merkezi'ndeki pistte yapılan kayak yarışlarıyla sona erdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kentin doğal ve iklimsel güzelliklerinin tanıtımı amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 'Maviden Beyaza Antalya' kış sporları organizasyonu büyük heyecanla başladı. 'Yüz- sür- kay' olarak adlandırılan etkinlikte sporcular, ilk önce dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yüzmeyle başladı. Yüzücülerin soğuk havadan korunmak için mayolarının üzerine mont giyip ayaklarını da çorapla soğuktan korudukları dikkati çekti. Bazı sporcular ise yüzme yarışı öncesinde sarıldıkları havlularla ısınmaya çalıştı. Etkinlik kapsamında sporcular ve izleyenler bir günde dört mevsimi yaşadı. Her etap için 30 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği etkinlikte yüzme yarışının ardından bisikletçiler 50 kilometrelik zorlu tırmanışa karşı pedal çevirdi. Bisikletli sporcuların dik yokuştan oluşan parkur boyunca oldukça zorlandığı dikkati çekti. Parkur Saklıkent Kış Sporları Merkezi'nde sona ererken, burada kayak sporcuları start aldı. 2,5 kilometrelik pistte kayak yapan sporcular renkli görüntüler oluşturdu. Kış sporları organizasyonu kayak etkinliği ile sona erdi.

ANTALYA'NIN TANITIMA BÜYÜK KATKI

Maviden Beyaza Antalya Kış Sporları Organizasyonu'nun Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, etkinliği Antalya turizminin çeşitlenmesi ve tanıtımı açısından çok önemsediklerini vurguladı. Antalya'nın dünyada aynı gün hem kayak yapılabilen, hem de denize girilebilen nadir kentlerden biri olduğunu vurgulayan Çetin, şunları söyledi:

"Antalya'da aynı gün içerisinde Toroslar'da kayak yapıp, bir saat sonra Konyaaltı'nda rahatlıkla denize girebilirsiniz. Bu özellik, Antalya'yı dünyadaki birçok turizm destinasyonundan farklı kılan bir zenginlik. Geçen yıl Saklıkent'te kayak yarışı ile başlatmıştık. Bu sene tam tersini yaptık. Konyaaltı'ndan yüzme yarışı ile startını verdik. Sporcular için de izleyenler için de çok güzel ve heyecanlı bir organizasyon oldu. Zor bir parkur olmasına rağmen tüm sporcularımız ve görevlilerimiz en küçük bir olumsuzluk yaşamadan yarışlarımızı tamamladık. Bu etkinliği Antalya turizminin tanıtımı için çok önemsiyoruz. Umuyorum bu etkinliği önümüzdeki süreçte uluslararası düzeye taşıyacağız. Hedefimiz gelecek yıllarda dünyaca ünlü sporcuları kentimizde ağırlamak."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yarışlardan görüntüler

Genel detaylar

Haber-Alparslan ÇINAR/ANTALYA,

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JASAT uyuşturucu satıcısını yakaladı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu sattığı iddia edilen kişinin evine alıcı kılığına girerek operasyon düzenleyen jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekibi, 1 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda, 300 gram esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın Suç Araştırma Timi (JASAT), Güzelköy Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı iddia edilen 30 yaşındaki Ali D.'nin evine dün operasyon düzenledi. Alıcı kılığına girerek Ali D.'nin evine giden JASAT ekibi, operasyonun ardından yaptığı aramada satışa hazırlanmış 300 gram esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan Ali D., sevk edildiği adliyede tutuklandı. JASAT ekibi ayrıca Ali D.'nin evine uyuşturucu almaya gelen 4 kişiyi de gözaltına aldı. İfadesi alınan 4 kişi, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Ali D.'nin dikkat çekmemek için evinin bahçesinde horoz beslediği, mahalle sakinlerine ise uyuşturucu almaya gelenlerin kümesindeki dövüş horozlarına bakmaya geldiklerini söyleyerek dikkatleri başka yöne çektiği iddia edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ali D.'nin jandarma tarafından adliyey getirilmesi

-Ali D.'nin adliyeye götürülmesi

Haber: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,

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Şentop, uçak kazasında ölen diş hekiminin ailesine taziye ziyaretinde bulundu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasında hayatını kaybeden diş hekimi Zehra Bilgi Koşar'ın (30), ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken pistten çıkarak 3'e bölünen uçak kazasında ölen 3 yolcudan diş hekimi Zehra Bilgi Koşar, dün memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beraberinde AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel,Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile birlikte Malkara'ya giderek, Koşar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şentop'u Koşar'ın annesi Zülfiye, babası Cemil ile eşi Gökhan Koşar, karşıladı. Ziyaret sırasında anne Koşar, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamazken, büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. TBMm Başkanı Şentop, başsağlığı dilediği aile ile bir süre görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şentop'un evin önüne gelişi

Şentop'un karşılanması

Şentop'un eve girmesi

Aileye taziyelerin bildirilmesi

Şentop ve ailenin görüşmesi

Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ), -

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Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü

GAZİANTEP'te refüje çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan (59) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Gaziantep Çevreyolu'nda meydana geldi. Küsget'ten Yeşilkent yönüne giden İbrahim Doğan idaresindeki 33 HD 652 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüje çarptı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İbrahim Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Doğan'ın cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Adli Tıp Kurumu

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ -GAZİANTEP-DHA

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Eskişehir'de, cinayet şüphelisi adliyede

ESKİŞEHİR'de, yalnız yaşayan Raşit A.'yı (21) evinde 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mustafa Ş. (32), adliyeye sevk edildi.

Olay, Şirintepe Mahallesi Akgünler Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Raşit A.'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Adrese giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla girdiği evde Raşit A.'yı vücudunun 8 yerinden bıçaklanmış halde buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Raşit A.'nın yaklaşık 2 gün önce yaşamını yitirdiği belirlendi. Raşit A'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, cinayeti işlediği öne sürülen Mustafa Ş.'yi kısa süre sonra Büyükdere Mahallesi'nde saklandığı evde suç aleti bıçakla yakaladı. Polisin evde yaptığı aramada Raşit A.'ya ait olduğu tespit edilen kredi kartları ve cüzdan bulundu.

Gözaltına alınan Mustafa Ş., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Mustafa Ş,'nin adliyeye getirilmesi

-Raşit A.'nın sağlık fotoğrafı

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR-DHA

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