DHA YURT BÜLTENİ - 13

Zonguldak 'ta kar sürücülere zor anlar yaşattı

Zonguldak'ta aniden bastıran kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Kentte aralıklarla devam eden kar yağışı saat 15.00 itibariyle Zonguldak-Ankara karayolunun Devrek kesiminde etkisini artırdı. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yolcu otobüsleri aniden bastıran karda güçlükle ilerledi. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla yolda temizleme çalışması başlattı. Bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarına çekerek kar yağışı altında fotoğraf çektirdi. Kar yağışının gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

ZİNCİRLEME KAZA TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Ereğli ilçesi Deli Hakkı mevkiinde yolda meydana gelen buzlanma zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 6 araç hasar görürken, trafik kilitlendi. Hasar gören araçların yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kar yağışından detay

-Karda ilerleyen araçlar

-Zonguldak tabelası

-Karda fotoğraf çekenler

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA

==============================

Öykü Arin'in annesinden dizideki kök hücre sahnesine tepki

'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyasını düzenleyen Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, bir dizide kök hücre bağışıyla ilgili sahnede yanlış anlaşılabilecek ve bağış yapmak isteyenleri korkutacak görüntüler olduğunu belirterek, "İlik bekleyen ailelerden özür dilenmeli. Çok yanlış bilgi veriliyor. Milyonlarca insanı korkuttular" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı (5), tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e Umut Ol, Donör Ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve yurt dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu.

KAMPANYA BİNLERCE KİŞİYE UMUT OLDU

Geçen sene başlatılan kampanya kapsamında milyonlarca kişiye kök hücre bağışı hakkında bilgi verdiklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, bir ay içerisinde 100 bin kişinin kök hücre bağışında bulunduğunu hatırlattı. Kampanya süresinde binlerce kişinin yaptığı kök hücre bağışı sayesinde ilik bekleyen kişilere umut olduklarını anlatan Yazıcı, "Türkiye'de birçok kişiyle el ele vererek kök hücre bağışı hakkında yoğun çaba sarf ettik. Çok sayıda hastaya umut olduk, uyumlu eşleşmeler sağlandı ve hayatları kurtuldu" dedi.

'ÖZÜR DİLEMENİZ GEREKİYOR'

Yazıcı, bu sezon bir televizyon kanalında yayınlanan dizideki kök hücre bağışı sahnesindeki görüntülerin, ilik bekleyen ailelerin tepkisine neden olduğunu söyledi. Dizide, bir adamın oğluna kök hücre bağışında bulunduğu bir sahne olduğunu anlatan Eylem Şen Yazıcı, şöyle konuştu:

"Milyonlarca insanın izlediği bir televizyon dizisinde bas bas bağıran bir adam var. Böyle bir şey yok, bu yanlış bir bilgi. Böyle bir operasyon yapılmıyor. Sağlık konusunda çok yanlış bilgi veriliyor. Bu çok yanlış bir bilgi ve bu yüzden de milyonlarca insanı korkuttular. İkinci sahnenin devamında ilik alan iğne nedeniyle değil, ilik vermek için o masaya yatmış olan kişi kolundaki serum iğnesi kırıldığı için kalp krizi geçiriyor. Yani insanların duygularını sömürmek için, reyting alabilmek için nasıl böyle bir bilgi verilebilir? 'Bu ülkede ne olacağı belli değil, bir masaya yatacağım zaman ölebilirim, basit bir işlem olabilir ilik nakli, ama kolumdaki serum iğnesi kırılırsa ne gerek var ilik vermeye' diye düşünen insanlar olabilir. İnsanlarda zaten böyle düşünme eğilimi çok olduğu için kök hücre bağışı konusunda korkuyorlar. Bunların hepsi yalan ve yanlış. İlik nakli böyle bir şey değil. Dolayısıyla bu hatanın düzeltilmesi gerekiyor. Nasıl düzeltilir bilmiyorum, çünkü milyonlarca insana böyle bir sahne izletiyorsunuz. Bunu telafi etmek için başka bir sahne çekmeniz gerekebilir. İlik bekleyen insanlardan özür dilemeniz gerekiyor. Sağlıkla ilgili bir dizi yapıyorsanız ya da kamuya mal olmuş bir şey yapıyorsanız bu konuda kesinlikle keyfi hareket edemezsiniz. Bu çok hassas bir konu. İnsanın hayatına mal oluyor. İlik bekleyenler bir filmde oynamıyor, bu gerçek bir hayat. Yeterince kök hücre bağışı yapılmadığı, eşleşme sağlanamadığı ve ilik nakli olamadıkları için binlerce kişi ölüyor. Dolayısıyla bu konuyla ilgili bir senaryo yazıyorsanız, mutlaka konu hakkında çok iyi bilgi verilmesi gerekiyor. İlik nakli iki şekilde yapılıyor biri koldan, diğeri kemikten alınıyor. Koldan alındığında size ilaç vermiyorlar, kemikten alındığında ise genel anestezi olup hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Öykü Arin'e tam uyumlu bir ilik bulamadık, bu yüzden de ilk olarak benim kemiğimden ilik alındı ve sonrasında hemen ayağa kalktım."

ÖYKÜ ARİN'İN İLİK SAVAŞI FİLM OLUYOR

Belgesel yönetmenliği de yapan Eylem Şen Yazıcı, kızı Öykü Arin gibi ilik bekleyen binlere ışık olabilmek ve kök hücre konusunda bilgi verebilmek için film hazırlığında olduklarını söyledi. Yazıcı, "Öykü Arin kendini toparladıktan sonra sinema yapımcısı arkadaşlarıyla birlikte belki 'Öykü Arin'e umut ol' filmi yaparız. Hem kök hücre bağışını anlatırız. Türkiye'de bu kadar çok umut veren bir kampanyanın nasıl yapıldığını anlatır, Öykü Arin'in hayat mücadelesini anlatırız. Kök hücre bağışı konusunda önyargıları yakarız. Senaryo yazma çalışmalarına başladık" diye konuştu.

ÖYKÜ ARİN: ASLA VAZGEÇMEYİN

Umut olmak için herkese mesaj gönderen Öykü Arin Yazıcı ise, "Asla vazgeçmeyin, donör olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bütün çocuklara umut olun" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazı ve DHA Muhabirinden detay görüntüler

RÖP: Eylem Şen

Öykü Arin'in videosu

HABER- KAMERA: Aslı DURAN/ANTALYA,

==============================

TBMM Başkanı Şentop ile Bakan Turhan, Tekirdağ 'da yol açılışına katıldı

Tekirdağ'ın Çorlu-Ergene ilçelerinin ayrımı olan Tekirdağ yolu TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katıldığı törenle açıldı. Bakan Turhan, "İnsanımız, milletimiz, ülkemiz her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Çünkü dünyadan geri kalamayız, çünkü güçlü olmak zorundayız, çünkü kimseye boyun eğmemek durumundayız. Bunların tersi olursa, bu zorlu coğrafyada başımıza çorap örmek isteyen nice aç kurt var, biliyorsunuz" dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Ergene ilçelerinin yol ayrımı olan Tekirdağ yolunun açılışı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, bölge belediye başkanları ve davetlilerin katıldığı törenle açıldı.

'BAŞIMIZI ÇORAP ÖRMEK İSTEYEN NİCE AÇ KURT VAR'

Törende konuşan Bakan Turhan, Tekirdağ'ın sanayi ve tarımda önemli bir rol aldığını ve bunun içinde bakanlık olarak yapılması gereken tüm yatırım ve çalışmaları yaptıklarını söyledi. Bakan Turhan, şöyle konuştu:

"İstanbul gibi dünyanın mega şehirlerinden birine komşu olması da Tekirdağ'ımıza ayrı bir değer katmaktadır. Durum böyle olunca da Tekirdağ'a ne gerekiyorsa yapılması gerekmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak meseleye biz böyle yaklaşıyoruz. O nedenle de Tekirdağ'ın ulaşım ve iletişim altyapısına bugüne kadar 5,5 milyar TL yatırım yaptık. Bugün de Tekirdağ'ın organize sanayi yatırımları ile büyüyen ve ağır taşıt trafiği ile ulusal ve uluslararası trafiğe hizmet veren Çorlu'nun gelişimini destekleyen 23 kilometre uzunluğundaki Çorlu-Ergene ayrımı - Tekirdağ yolunun açılışını yapıyoruz.13 kilometrelik kesimini zaten önceki yıllarda tamamlamıştık. Şimdi de kalan 10 kilometre kısmı tamamlayıp hizmete vermenin gururunu yaşıyoruz. Bu kısım için 172 milyon TL harcadık. Helali hoş olsun. Çünkü bu sayede nice kazanımlar sağlamış oluyoruz. Bu projeyi, D-110 (Tekirdağ- İstanbul) ayrımı ile D-100 (İstanbul-Edirne) arasındaki bölünmüş yolda sürekliliği sağlamak ve Çorlu şehir içi trafiğini rahatlatmak amacıyla hayata geçirdik. Bütün bunları yapıyoruz çünkü bunları yapmak bizim vazifemiz, bunlara sahip olmak da sizin hakkınız. İnsanımız, milletimiz, ülkemiz her şeyin en iyisine en güzeline layıktır. Çünkü dünyadan geri kalamayız, çünkü güçlü olmak zorundayız, çünkü kimseye boyun eğmemek durumundayız. Bunların tersi olursa, bu zorlu coğrafyada başımıza çorap örmek isteyen nice aç kurt var, biliyorsunuz. Çok çalışıp, elbirliği ve güç birliği içinde ay yıldızlı bayrağımızı hep birlikte gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz inşallah. Desteğinizi, duanızı bizlerden eksik etmemenizi istirham ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Çorlu-Ergene Ayrımı, Tekirdağ yolunun yapımında emeği geçen, işçisinden, teknik personeline, uzmanından, denetmenine tüm yüklenici firma ve bakanlığımız personeline teşekkür ediyorum. Yolun Tekirdağ'ımıza, bölgemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

ŞENTOP: DİĞERLERİ BATSIN DİYE GEMİDE DELİK AÇMAK AKILSIZLIKTIR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, törende yaptığı konuşmada trafik kazalarına çok kurban vermiş bir ülke olduğumuzun altını çizdi. "Çalışmaya memur ve mecburuz" diyen Şentop, şunları söyledi;

"Yalnız bizim ülkemizin değil, dünyanın değişik bölgelerinin, mazlumların da bizim çalışmamıza ihtiyacı var. Güçlü ve kudretli bir Türkiye onlar için de bir umut ve direnç kaynağıdır. Biz geçmişte trafik kazalarına çok kurban vermiş bir milletiz. Şimdi elhamdülillah yolların kalite ve büyüklüğünün artması ile trafik kazasına bağlı ölümlerin giderek düştüğünü istatistiklerle de görüyoruz. Tabii ki temennimiz bunların hiç olmamasıdır. Şundan eminim, bir birimize sarıldıkça büyüyor ve ilerliyor, kendi içimizde sebebi ne olursa olsun kavga edip ayrıştıkça zayıflıyor ve değişik, saldırılara açık hale geliyoruz. Birbirimize sarılmaya daima ihtiyacımız var. Açtığımız bu somut otoyollar dışında siyasetin ve görüş ayrılıklarının arasına da bariyerler değil, yollar ve otoyollar açmak ve onları hep açık tutmak mecburiyetindeyiz. Çünkü aynı geminin içindeyiz. Diğerleri batsın diye gemide delik açmak akılsızlıktır. Çünkü gemi ile birlikte herkes, hepimiz batarız. Esasen dünya siyasetinde de durum böyledir. İnsanların yaşaması için politika ve eylemler üretileceğine tersi gerçekleşiyor ve bu sebeple bütün dünya büyük bir huzursuzluk ve tedirginlik içinde. Adaleti ve sevgiyi siyasi fikirlerimizin de önüne koymak ve yükseltmek mecburiyetindeyiz."

'VAHŞİ TİYATRO OYUNLARI'

Siyasi görüş ayrılıklarının yakından ve iyi niyetle bakılması halinde bir zenginlik olduğunu söyleyen Şentop, "Çünkü farklılık rekabet doğurur ve rekabet daha iyisini getirtir. Görüşleri ve düşünceleri farklı diye üstünü çizmek, anlamsız ve saçma düsturların içinde çürütmeye çalışmak, kimseye fayda getirmemiştir ve getirmeyecektir. Suriye, Libya, özellikle İdlib'de yaşananlar, bütün dünyanın gözü önünde oynanan insanlık dışı vahşi tiyatro oyunlarının son bulmasını için gayret göstermek ahlaki ve insani bir yükümlülüktür. Türkiye bunun için adeta tek başına bir çaba göstermekte, çok aktörlü zalim güçler dengesi karşısında, cansiperane bir mücadele sürdürmektedir. Bu mücadeleden her türlü güçlüğe rağmen muzaffer olarak çıkacağız. Cenabı hakkın izniyle ve yardımıyla. İçerideki ve dışarıdaki atılımlarımız, bunların hepsi büyük Türkiye ve aziz milletimiz ve insanlığın esenliği içindir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Açılan yoldan detaylar

-TBMM Başkanı Şentop ve Bakan Turhan'ın gelişi

-Bakan Turhan konuşması

-TBMM Başkanı Şentop'un konuşması

-Kurdele kesimi

-Şentop kullandığı araçla Bakan Turhan'ın yolu kullanmaları

-Genel ve Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

==============================

AK Parti'li Yavuz: Bir numaralı işimiz eğitim

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, "Türkiye'de en fazla güçlendirilen okul Sakarya'da. Halen içinde eğitim yapılan; ancak boşaltılması gereken herhangi okul yoktur. Bir numaralı işimiz, eğitimdir. Devlet de böyle gördüğü için en büyük payını eğitime ayırıyor ve onun için de en sağlam binalar okullara ait olsun, dendiği için böyle davranılıyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Adapazarı'nda AK Parti Adapazarı İlçe Başkanlığı Teşkilat Buluşmaları Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Yavuz, CHP'den hasarlı okullarla ilgili yapılan açıklamaların yanlış olduğu söyledi. AK Parti'li Yavuz, "Cumhuriyet Halk Partililer ve yandaşları, bugüne kadar hasarlı okul adı altında ne söylediyse hiçbiri doğru değildir. Yüzde 100'ü de yanlış. Konuya dair kimler ne dedi? Erdoğan, deprem paralarını soran Kılıçdaroğlu'na seslendi, 'Git yerinde gör'. Biz de Sakarya'da ne yaptık ve ne yapıyoruz? Onlar gelsinler, bir gezdirelim, bir gösterelim" diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, 1999 depreminin ardından Sakarya'da bulunan 101 okulla ilgili güçlendirme kararı çıktığını söyleyerek, şöyle konuştu:

"Kemal Kılıçdaroğlu, '17 yıl boyunca çocuklarımızı tabutluğa gönderdik' diyor. Nereden başlatmış süreci? AK Parti'den başlatmış. Onun kafasında başka bir dönem yok zaten. Hadi bunu 99 depremiyle başlatsa anlayacağım. Bunun öncesi de var. Bu okullar önceki okullar. Bu 117 okulun 101 tanesiyle ilgili güçlendirme kararı çıktı. Yüzde 90 oranında güçlendirildi. Yıkım kararı yok, 'boşaltılsın' denmiyor, ağır hasarlı değil, orta hasarlı değil bunlar. Sadece yeni deprem yönetmeliğine göre her birine farklı olacak şekilde güçlendirme yapılsın, denen oldular. 17 okulla ilgili yıkım kararı vardı ve 'boşaltın' demişlerdi. Bu çalışma yapılırken 17 okulun boşaltılıp yerlerine yeni okul yapalım, mantık bu. Bu 17 okulun da tamamı boşaltıldı. Türkiye'de en fazla güçlendirilen okul Sakarya'da gerçekleşmiştir. Halen içinde eğitim yapılan ancak boşaltılması gereken herhangi bir okul yoktur. Bir numaralı işimiz eğitimdir. Devlette böyle gördüğü için en büyük payını eğitime ayırıyor ve onun için de en sağlam binalar okullara ait olsun, dendiği için böyle davranılıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Toplantı detay

Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/SAKARYA,

==============================

Otomobil, bahçe duvarına çarpıt: 1 yaralı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu sürücü Ali İhsan Kocaman yaraladı. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Konya- Anada karayolunda meydana geldi. Ali İhsan Kocaman yönetimindeki 42 EPJ 64 plakalı otomobil, sürücüsünü kontrolünden çıkıp yolun kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü Kocaman, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anıda güvenlik kamerasına yansıdı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Kaza anı günvelik kamera

Haber: Atilla ATMACA EREGLI KONYA

==============================

Tarım arazisinin sanayi imarına açılıp açılmaması için referanduma gidildi (2)

SANDIKTAN 'HAYIR' OYU ÇIKTI

İzmit'in Durhasan ve Solaklar mahallelerinde oturanların 660 dönümlük tarım arazilerinin sanayiye açılması hakkında yaptığı referandumda sandıktan hayır oyu çıktı. 550 seçmenin bulunduğu mahallelerde 304 oy kullanılırken, 291 hayır, 13 evet oyu çıktı.

HABER: KOCAELİ