DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şanlıurfa 'dan Suriye sınırına tank sevkiyatı

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ile Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinden tank ve zırhlı araç yüklü askeri konvoy, güvenlik önlemleri alınarak, Hatay 'a doğru yola çıkarıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki Akçakale ile Ceyanpınar ilçelerinde kullanılan ve Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlu tanklar ile zırhlı askeri araçlar, TIR'lara yüklenerek, Suriye sınırındaki Hatay'a doğru yola çıkarıldı. Suriye'nin İdlib kentindeki TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde kentten çıkış yaptı. Askeri konvoyun geçişi sırasında yayalar ile araçlarda bulunanların, askerleri selamladığı görüldü.

Belediyeden kovulunca kendisini yakan işçi: İkizlerime mama alamıyorum// EK GÖRÜNTÜYLE

MERSİN Büyükşehir Belediyesi'ndeki işine tazminatsız olarak son verilince üzerine benzin döküp, kendisini yakan Ahmet Şenol Bakır (32), "Bizi çıkarıp yerimize işçi alacaklarını söylediler. Şimdi ikiz bebeklerime mama ve bez alamıyorum" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in özel kalem müdürünün şoförü olarak çalışırken, 'performans' bahanesiyle tazminatsız olarak kovulduğunu öne süren Ahmet Şenol Bakır, bunalıma girdi. Bakır, cumartesi günü, Tarsus Belediyesi önünde, yanında getirdiği benzini üzerine dökerek, kendisini ateşe verdi. İtfaiye ekiplerinin yangın tüpüyle müdahale ettiği Bakır'ın boynunda ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan Bakır, tedavisinin ardından taburcu oldu.

'ÇAREYİ KENDİMİ YAKMAKTA BULDUM'

İkiz bebeklerinin ve evinin ihtiyaçlarını karşılayamadığı için kendisini yaktığını belirten Bakır, "Kendimi neden Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde yakmadığımı soranları Allah'a havale ediyorum. Cebinde bir tren parası bile olmayan kişi, nasıl gidecek Büyükşehir Belediyesi'ne? Çaresizlik içinde ne yapabilirim? En son çareyi kendimi yakmakta buldum" diye konuştu.

Ev sahibinin Vahap Seçer'den vicdanlı çıktığını ve kendinden kira parası almadığını anlatan Ahmet Şenol Bakır, "Ev sahibim bile vicdana gelirken, Vahap Seçer vicdana gelmiyor. En azından tazminatımızı verseydi, güzel bir şekilde kovsaydı. Seçimden önce bizle toplantı yaptı ve işçilerle sorunlarının olmadığını söylediler. Seçimden 2 ay sonra ilk bizi çıkardı. Bizi çıkarıp yerimize işçi alacaklarını söyleyerek, 2 bin işçi kardeşimi işten attı. Şimdi ikiz bebeklerime mama ve bez alamıyorum" dedi.

Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis cezası

ESKİŞEHİR'de, sipariş olarak götürdüğü pizzaya paketini açarak, tükürüp, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden motosikletli kurye Burak S., 18 yıla kadar hapis cezasıyla tutuksuz yargılandığı 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde iyi hal indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz, cezanın caydırıcı olmadığını ifade ederek, "Bu cezanın daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta birinin yediği bir şeye tükürüp elini kolunuzu sallaya sallaya gezmemiz gerekiyordu" dedi.

Eskişehir'de motosikletle servis yapan ve başında kask bulunan Burak S., 24 Aralık 2017'de, sipariş götürdüğü apartmanda, elindeki kutuyu açıp, içindeki pizzaya tükürdü. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kurye Burak S.'nin, pizzaya tükürme anını cep telefonu kamerasıyla çektiği görüldü. Burak S., daha sonra merdivenlerden 5'inci kata çıkıp, pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'e teslim etti. Apartman sahibinin yeğeni Ç.E.'nin, kuryenin pizzaya tükürmesini güvenlik kamerası kayıtlarında görmesi ve durumu Alyüz'e bildirmesinin ardından olay, yargıya taşındı. Burak S.'nin pizza firmasındaki işine de son verildi.

'TÜKÜRMEDİ, ÜFLEDİ'

Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Burak S. katılmazken, şikayetçi Hüseyin Alyüz ile avukatı Kemal Sayılır yer aldı. Sanık Burak S.'nin avukatı Esra Erşan, pizzaya tükürmenin söz konusu olmadığını ve üflediğini savunarak, "Müvekkilim pizzaya tükürmüş değildir, kamerada görüntüye takılan üfleme şeklindeki hareket, tükürme olarak değerlendirilemez. Buna ilişkin delil yoktur. Sanığın yanlış anlaşılan bu hareketi tükürme olarak değerlendirilmiş ve medyada geniş yer bulmuştur. Sosyal medya üzerinden sanığın ismi ve bu şekilde defalarca kullanılmıştır. Bu yüzden aslında mahkemece verilen bir mahkumiyet kararı olmamasına rağmen toplum tarafından adeta mahkum edilmiştir. Sanık bunun maddi ve manevi olarak zararını yaşamıştır. Okulunu bırakıp başka okula devam etmek zorunda kalmıştır. İş bulmakta zorlanmıştır. Biz temelde sanığın suçları işlemediğini düşünüyoruz. Bu yüzden sanığın beraatine karar verilmesini istiyoruzö dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİYLE 2 YIL 6 AY CEZA ALDI

Savunmaların ardından Eskişehir 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, pizzaya tüküren motosikletli kurye Burak S.'ye iyi hal indirimi de uygulayıp, 'tüketilecek besin maddesini bozarak kişilerin sağlığını tehlikeye düşürme' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti Burak S. hakkında 'mala zarar verme' suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

'CEZA CAYDIRICI DEĞİL'

Pizza siparişi veren Hüseyin Alyüz'ün avukatı Kemal Sayılır, cezanın daha caydırıcı bir şekilde verilmesi gerektiğini belirterek, "Pizzaya tükürülmesi olayında Eskişehir 3^ncü Ağır Ceza Mahkemesi2nde karar duruşması vardı. Kuryenin pizzaya tükürdüğü tespit edilerek, alt sınırdan uzaklaşarak TCK 185'nci maddesi gereğince önce 3 yıl hapis cezası verildi. İyi ha indirimi uygulanarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına düşürüldü. Bu cezanın üst sınırı çok daha yüksekti, bizde üst sınırdan ceza olmasını umuyorduk. Bu olayın bir daha yaşanmaması için caydırıcılık niteliğinde olmasını istiyordukö dedi.

'O ZAMANDAN BERİ PİZZA YEMİYORUM'

Hüseyin Alyüz ise pizza kuryesine verilen cezanın çok az olduğunu söyledi. Birinin yediğine tükürmenin çok kötü bir davranış olduğunu ifade eden Alyüz, "Bunu yaşanan olayı sadece kendi yaşadığım bir olay olarak görmüyorum. Bu tarz suiistimallerin çok yaşandığını bir ok yerde okudum. Bu olay hazır gıda konusunda bir örnek oldu. İki senemiz geçti, bu işle alakalı, bir çok mahkememiz oldu. Bende bu kadar uğraşın sonucunda verilen cezanın az olduğunu düşünüyorum. Bir çok testlere girdik. Raporlar aldırdık, şimdi görünüyorsunuz ortalıkta virüs geziyor. Buna benzer bir şeyde başımıza gelebilirdi. Kişilere hastalık bulaştırma konusu her zaman söz konusu. İki senedir dışarıdan yemek yiyemiyoruz, o günden bu güne kadar pizza tüketmiyorum. Kesinlikle ağzıma koymadım. Bu olaydan etkilenen bir çok insan olduğunu düşünüyorum. Bu olaydan sonra pizza kutularından kapaklı, kilitli şekiller çıktı. Herkes için düşündüğümüzde sevindirici şeyler. Bu cezanın daha caydırıcı olması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta birinin yediği bir şeye tükürüp elini kolunuzu sallaya sallaya gezmemiz gerekiyorduö diye konuştu.

Beyşehir'de, kaçak avcılara 420 bin lira para cezası

KONYA'nın Beyşehir ilçesindeki Beyşehir Gölü'nde elektroşokla balık avlayan 5 kişiye toplam 420 bin lira para cezası kesildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölkaşı Mahallesi'nde elektroşokla balık avı yapıldığı ihbarı üzerine bölgede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonunda gece yarısı kepçelerin suya atılarak avlanma yapıldığını, Kıstıfan Adası'nın batı tarafındaki sazlık alanın bu amaçla kullanıldığını tespit etti. Hemen bölgeye giden jandarmayı gören, kaçak avcılar tekneleriyle kaçmak istedi. Jandarma tarafından yolları kesilerek durdurulan balıkçı teknesinde T.D, A.Ö, H.Ç, K.A. ve D.A. yakalandı. Bölgede yapılan kontrollerde tüfekle vurulduğu tespit edilen 2 sakar meke ve elma baş patka ördek ile göle atılmış av tüfekleri bulundu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Beyşehir Şefliği, 5 kişiye toplam 420 bin 185 lira para cezası uyguladı.

Kazada yaralanıp, hastanede ölen Merve öğretmen, toprağa verildi

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, sulama kanalına düşen otomobilde ağır yaralanan ve tedaviye alındığı hastanede kurtarılamayan öğretmen Meryem Merve Gökçe'nin (26) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, 6 Şubat Perşembe günü, Serap Aktaş Koşu Yolu Hamdilli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Kenan Uysal (25) yönetimindeki 01 F 7088 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, sulama kanalına düştü. Kazada, sürücü Kenan Uysal ve yanındaki Murat Baysal (50) sudan çıkmayı başardı. Arka koltuktaki Dokuztekne Mahallesi Şehit Adem Çoban Okulu'nun öğretmeni Meryem Merve Gökçe (26) ise araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu otomobilden çıkarılan Gökçe, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Gökçe, buradan Yüreğir Başkent Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede 4 gün tedavi gören Gökçe, yaşamını yitirdi.

Meryem Merve Gökçe'nin cenazesi, öğle saatlerinde Türlübaş Camii'ne getirildi. Genç öğretmenin ayakta durmakta güçlük çeken annesi Nazmiye ve babası Mehmet Gökçe'yi, yakınları teskin etmeye çalıştı. Cenazeye Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Aydar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, eğitimciler, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda kişi katıldı. Meryem Merve Gökçe'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Nazıbey Yeniköy Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mersin'e yağan kar hem şaşırttı hem mutlu etti

MERSİN'de bugün yine kar yağdı. Hafta sonu, 5 yıl sonra yağan karla şaşkına dönen Mersinliler bugün yağan karla da hem şaşırdı hem mutlu oldu.

Hava sıcaklığının gündüz 5, gece 2 derece ölçüldüğü Mersin'de bugün Akdeniz, Toroslar ve Mezitli ilçelerine kar yağdı. Vatandaşları şaşkına döndüren kar, kentte görsel şölen yaşattı Çok sayıda Mersinli yağan karı, cep telefonları ile görüntüledi.

Silifke ilçesinde ise hem kar yağdı hem de ağaçlar çiçek açtı. Çiçeklenen ağaçlar karla kaplandı.

Mersin'de yıllar sonra kar yağışına tanıklık eden vatandaşlar, "Kar görmek için başka illere gidiyorduk ama kar ayağımıza geldi" dediler.

Faciadan dönülen kaza yerinde trafik ışığı talebi

SAMSUN'da, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kayan iki otomobilin kalabalığın arasına daldığı kazanın yaşandığı Mevlana Mahallesi Muhtarı Ersin Yazgan, kaza yerine trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirilmesini istedi.

Olay, 8 Ocak Cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken bir vatandaşın cep telefonu kamerasına Serhat Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise, takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan araç sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden ikinci bir araç sürücüsü kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, şans eseri yaralanan olmadı.

'ACİLEN TRAFİK IŞIĞI TAKILMALI'

İki aracın da süratli bir şekilde aşağı doğru seyir halinde olduğunu belirten Mevlana Mahallesi Muhtarı Ersin Yazgan, "O sırada vatandaşlar yol kenarında kartopu oynuyordu. Devrilen iki araç da vatandaşların üzerine doğru geldi. Ancak olayda kimse yaralanmadı. Can kaybının olmaması ve kimsenin yaralanmaması yüreğimize su serpti. Vatandaşların böyle havalarda tedbirli olması gerekiyor, karlı havalarda arabayla dışarı çıkmamak lazım. Yollarda buzlanma olunca, sürücüler frene basıyor, araç da kayıyor. Kazanın olduğu bu güzergah çok yoğun, okullara giden bir yol. Ancak bu yoğunluğa rağmen trafik ışıkları bu bölgede yok, acilen trafik ışığı takılmalı. O zaman trafik kazaları da olmazö ifadelerini kullandı.

Mersin'de tefeci operasyonu: 58 gözaltı (2)

40 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Mersin'de haksız ekonomik kazanç sağlamak amacıyla tefecilik yapan 108 şüpheliye yönelik operasyonun detayları ortaya çıktı. 17 kişinin arandığı operasyon kapsamında 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Firari 40 şüphelinin yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

123 KİŞİ MAĞDUR EDİLMİŞ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, 6 ay boyunca takip ettikleri şüphelilerin 129 olayda 123 kişiyi mağdur ederek, 4 daire, bir araç ile 6 milyon 450 bin lira ve 50 bin dolar haksız kazanç sağladıkları ortaya çıktı. Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK) yaptığı incelemenin ardından şüphelilerle ilgili olarak hazırladığı raporlarda, 3 yıllık incelemede 94 milyon 850 bin liralık hesap hareketi olduğu belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 168 fişek, farklı kişilerin adına düzenlenmiş çok sayıda banka ve kredi kartı, 33 senet ve tefecilikte kullanıldığı değerlendirilen 38 bin 509 lira ile 1500 dolar, tapu senetleri ve ajanda ele geçirdi.

Şüpheliler sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

Bitlis 'te kar kalınlığı 2 metreyi aştı, 153 köy yolu kapalı (2)

BELEDİYE KARLA MÜCADELEYE GÜNLÜK 7 BİN LİTRE YAKIT HARCIYOR

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ekipler kapanan köy ve mahalle yollarının açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay vatandaşların mağdur olmaması için geceli gündüzlü çalışma yürüttüklerini, 25 iş makinesi ve 70 personelle karla mücadele çalışması yaptıklarını söyledi. Tanğlay, karla mücadele eden iş makinelerinin günlük 7 bin litre yakıt tükettiğini belirterek, "Normal şartlarda bu yakıt bize 2-2,5 ay gider. Ancak vatandaşlarımız mağdur olmasın diye ekiplerimiz 2 saatlik uyku ile çalışma yürüttülerö dedi.

Merkez Beş Minare Mahallesi'nde yürütülen yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, DHA'ya yaptığı açıklamasında, Bitlis'i karın başkenti olarak nitelendirdi. Belediye Başkanı Tanğlay karla mücadele hakkında bilgilendirmeler de bulunarak şunları söyledi:

"Karın başkenti Bitlis'e hoş geldiniz. Cuma günü başlayan ve düne kadar devam eden kar yağışı bugün akşam itibari ile yeniden başlayacak. Cuma günü başlayan kar yağışı Pazartesi gecesine kadar devam etti. Bu süre zarfında 2 metre 20 santim kar düştü. Bitlis Belediyesi olarak ekiplerimizle beraber sahadayız. Bitlis belediyesi 25 iş makinesi, 15 yardımcı araç ve 80 personel ile bu hizmeti sürdürmeye çalıştı. Şu an itibariyle ana ve ara yollarımızın tamamı açık durumda. Şu an genişleme ve tuzlama çalışmalarını yapıyoruz. Bu 3-4 gün içinde Bitlis'te gerçekten küçük çaplı afet yaşandı. Bu sürede makinelerimiz hiç durmadı. Günlük yaklaşık 7 bin litre yakıt kullanılıyor. Şu an TOKİ bölgesindeyiz. Gördüğünüz gibi Bitlis kara gömülmüş vaziyette. İnsanlarımız mağduriyet yaşamasın diye elimizden gelen tüm imkanları seferber ettik. Gece gündüz demeden 7/24 karları temizlemeye çalıştık.ö

'3 GÜNDE KULLANDIĞIMIZ YAKIT, NORMAL MEVSİMDE BİZE 2,5 AY YETECEK KADAR'

Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay açıklamasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Tabi Bitlis Belediyesi'nin büyük bir imkanı yok. Ama elimizden geldiğince halkımızın daha rahat ortamlarda yaşaması için yollarını açtık. Bu mevsimde de 2 metre karı Bitlis'te gördük. İnanıyorum ki doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde 3 günde bu kadar kar düşmemiştir. Burada kış turizmi de çok güzel. Bunu bir fırsata çevirmek istiyoruz. Diyoruz ki gelin, görün, sizi güzel şehrimizde gezdirelim. 3 günde kullandığımız yakıt, bu mevsimde bize 2,5 ay yetecek kadardı. Çünkü gece gündüz araçlarımız durmadan çalıştı. Bunu halkımızda gördü. 3 gündür ekiplerimiz 2-3 saat uykuyla idare ediyorlar. 130 kilometre civarında yol ağımız var. Her kar yağışında bunu açıyoruz. Bütçe konusunda sıkıntılıyız. İmkanları olmayan bir belediye. Bir günlük karla mücadele maliyetimiz 100 bini geçiyor. Bu da Bitlis Belediyesi için büyük bir miktar.ö

