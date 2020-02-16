DHA YURT BÜLTENİ-13

Van 'da deprem korkuttu

VAN'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Van ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 21.02'de merkez üssü Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Derinlik ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD verilerine göre ise merkez üssü İran'ın khoy şehri olarak belirtilen depremin büyüklüğü ise Richter ölçeğine göre 4.6 olarak açıklandı. Depremin zeminden 7.2 kilometre derinlikte olduğu ifade edildi.

Van'da ve çevresinde hissedilen depremde vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı. İlk belirlemelere göre deprem herhangi bir yıkıma yolaçmadı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/BAŞKALE (Van),

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Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü; sürücü yaralandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, elektrik direğine çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Türker Çakmak, yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Türkmen Caddesi Kesimhane mevkiinde meydana geldi. Türker Çakmak yönetimindeki 42 ACS 940 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yolun kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, hurdaya dönen otomobilin sürücü Türker Çakmak yaralandı. Çakmak, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ/ KONYA

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İki katlı ahşap bina yangında küle döndü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Tarsus ilçesi Sehitkerim Mahallesi 3145 Sokak'taki Kürşat T.'ye ait 2 katlı ahşap evde meydana geldi. İlçenin eski yerleşim yerlerinden olan evde henüz sebebi belirlenemeyen yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Birbirine bitişik evlerin olduğu bölgede itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar da söndürme çalışmalarında itfaiye ekiplerine yardım etti. Yanan binaya yakın bir araç, yanma tehlikesine karşı vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldı. Bir süredir kullanılmadığı bildirilen evde, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yangından görüntüler

-Yükselen dumanlar

-Polis ekiplerinin sokağı tahliye etmesi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

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Karla kaplı yolda hastayı sedyeyle taşıdılar

RİZE'nin Pazar ilçesinde rahatsızlanan Hüseyin Özbağdaşlı (70) ambulansın ulaşamadığı karla kaplı yolda 500 metre sedye ile taşındı. Sağlık ekipleri ile beraber köylülerin yardım ettiği hasta 4 saat sonra hastaneye ulaştırılabildi.

İlçenin Alçılı Köyü'nde yaşanan olayda kızıyla beraber yaşayan alzheimer hastası Hüseyin Özbağdaşlı için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Yolların karla kaplı olması dolayısıyla Özel İdare Ekipleri ile hareket eden 112 sağlık ekipleri Özbağdaşlı'nın evine ancak 1 kilometre yaklaşabildi. Ekiplerle beraber köy muhtarı Yener Kadıoğlu hastayı sedyeye alarak karla kaplı yolda büyük mücadeleler vererek 500 metre taşıdılar. Sedye ile yola indirilen hasta buradan iş makinası ile ambulansa ulaştırıldı. Muhtar Yener Kadıoğlu, yolun karla kaplı olmasından dolayı hastayı indirirken büyük zorluklar çektiklerini ifade ederek, "Karla kaplı yolun temizlenmesi için Özel İdare ekipleri gerekli mücadeleyi verdi. Hasta ihbarının yapıldığı eve ancak 500 metre yaklaşabildik. Daha fazla beklememek içinde ekiplerle beraber bizlerde sedyeye koyduğumuzu köylümüzü karla kaplı yolda sedyeyle taşıyarak ambulansa ulaştırdık. Hüseyin Özbağdaşlı şimdi hastanede tedavi altında.Durumu gayet iyiö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastanın sedye ile taşınması

-Karla kaplı yolda yaşanan zorluklar

-Muhtar Yener Kadıoğlu'nun ekiplerin yaşadığı zorluğu anlatması

HABER: Arzu ERBAŞ KAMERA: PAZAR (Rize),

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Bilecik'te amatör maçta kavga: 5 gözaltı

BİLECİK'te oynanan amatör lig karşılaşmasının devre arasında iki takım taraftarları stat dışındaki marketteki kavga etti. Maçın 75'inci dakikasında ise kale arasında ısınan oyuncular arasında tartışma çıktı. Maç 5 dakikalığı dururken, bazı seyircilerin de sahaya girmesiyle arbede çıktı. Polis ekiplerince yatıştırılan olaylarda 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de Bilecikspor ile 1308 Osmaneli Belediyespor, Bilecik Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmada 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarları kendi türbinlerinin arkasında bulunan stadyum dışındaki markete alışveriş yapmak için çıktı. Bilecikspor taraftarlarının da aynı markete girince kavga çıktı. Taraftarlar birbirlerine girerken, markette maddi hasar meydana geldi. Kavga polisin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

Karşılaşmanın 75'inci dakikasında Bilecikspor Adem Can Başaran'ın golüyle 1-0 öne geçti. Kale arkasında ısınan Bileciksporlu futbolcularla, 1308 Osmaneli Belediyesporlu taraftarların arasında sözlü tartışma yaşandı. 1308 Osmaneli Belediyespor yedek kulübesinden bazı futbolcuların kale arkasına gidince iki takım oyuncular arasında kavga çıktı. Tribündeki seyircilerde tel örgülerden atlayıp Bileciksporlu oyunculara saldırdı. Sahaya yansıyan arbede nedeniyle maç 5 dakikalığı durdu. Yaşanan arbede ve kavga polis ile takım yöneticilerinin araya girmesi ile önlendi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ve Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz'unda sahaya girerek futbolcuları ve taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Polis barikatını aşıp tel örgülerin üzerinden sahaya atlayan ve futbolculara saldıran 1308 Osmaneli Belediyespor taraftarı 5 kişi gözaltına alındı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nce arbedenin yaşandığı stada takviye polis ekipleri sevk edildi. Tarafların ayrılmasının ardından maç 75'nci dakikadan devam etti. Karşılaşmayı Bilecikspor 1-0 kazanırken, Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı polisin rakip oyuncuların stattan çıkıp markette alışveriş yapmalarına izin vermemesi gerektiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maçtan esnasından genel görüntü

-Devre arasındaki taraftarların kavgası

-Maç içine atlayan taraftarların görüntüsü

-Futbolcuların kavgası

-5 taraftarın gözaltına alınması

-Maçtan genel görüntü

-Bilecikspor'un gol atması sonrası sevinç

-Maçın sona ermesi

-Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'nın konuşması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,

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Akaryakıt istasyonunda kaza anı güvenlik kamerasında: 2 yaralı

AYDIN'ın Söke İlçesinde akaryakıt istasyonunda hızla giren bir otomobil, bu sırada yakıt alan otomobile hızla çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Söke-Milas Karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Şeref Kanat (59) yönetimindeki 64 AK 164 plakalı otomobil yakıt almak için yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna girerek pompaya yanaştı. Otomobilden inen 2 kişi bagaj kapağını açtıkları sırada Aydın'dan Söke istikametine gitmekte olan Ezgi Arık (23) yönetimindeki 09 ADB 30 plakalı otomobil de hızla akaryakıt istasyonuna girdi. Duramayan otomobil Şeref Kanat'a ait otomobile arkadan hızlıca çarptı.

Otomobilin arkasında bulunan Şeref Kanat ve İdris Kural (47) son anda kendilerini kenara atarak ölümden döndü. Kazada arkadan çarpılan otomobildeki Şeref Kanat ve yanında yolcu olarak bulunan İdris Kural yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobile arkadan çarpan Ezgi Arık ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, yapılan kontrolde 0,65 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kazanın yaşandığı an akaryakıt istasyonundan güvenlik kamerası

Haber : Burhan CEYHAN - Kamera: İslam KELEŞ/SÖKE, (Aydın),