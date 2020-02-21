DHA YURT BÜLTENİ - 13

İntiharı önlemek isteyen polis bıçaklandı

MERSİN'de polis memuru Mehmet Ali Çetin, cadde ortasında elinde bıçakla intihar etmek isteyen Ali Çelebili'yi(19) engellemek isterken bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Çetin'in durumunun ağır olduğu bildirildi.

Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre alkollü olan Arda Çelebili, elindeki bıçakla intihar edeceğini söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ikna çabaları sonuç vermeyince polis memuru Mehmet Ali Çetin, Çelebili'ye müdahale etmek istedi. Ancak bu sırada bacağından bıçaklanarak, yaralandı.

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve ameliyat edilen polis memurunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane önündeki polis aracından görüntü

Hastane önündeki polis ekiplerinden görüntüler

Hasta girişi ve tabelası

Haber-Kamera: Soner AYDIN-Mustafa ERCAN/MERSİN,

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Vidanjör, kanalizasyona kimyasal boşalttı

SAKARYA'da, kanalizasyon hattına bir vidanjör kimyasal atık boşalttı. Kimyasalın kokusu şehir merkezine sararken, Adapazarı ilçesinde bulunan özel bir okul tedbir maksatlı boşaltıldı.

Erenler ve Adapazarı'nın bazı bölgelerinde yayılan kötü koku şehirde paniğe neden oldu. Tuvaletlerden kokunun yayılmasıyla AFAD ve Sakaryu Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri alarma geçti. Kanalizasyon hattının geçtiği bölgede bulunan bir özel okul koku nedeniyle eğitime ara verdi. Şehirde korku ve paniğe neden kokunun sebebi belli oldu. Erenler'den yeni yerleşim bölgesine kadar olan bölümde etkili olan kokunun sebebinin atık bacasından dökülen kimyasal olduğu ortaya çıktı. Kısa sürede titiz bir çalışma yürüten ekipler, mobese kameralarını izleyerek 34 TA 2968 plakalı Emre Niş adına kayıtlı vidanjörün Arifiye ilçesi Hanlı Mahallesi D-100 yan yol üzerindeki kanalizasyon bacasından kimyasal atık döktüğünü tespit etti. SASKİ ekipleri kimyasal atık döken vidanjör sahibi hakkında Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ve polis karakoluna giderek şikayetçi oldu.

SASKİ ŞİKAYETÇİ OLDU

SASKİ ekipleri insan sağlığını tehdit edecek bir olay yaşanmadan kanal araçları ve vidanjörlerle müdahalede bulunarak atığı seyreltti. Kaçak dökümü gerçekleştiren vidanjör sahibi Emre Niş hakkında yasal işlem başlatıldı.

ETKİN VE HIZLI MÜCADELE

SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İnsan sağlığını hiçe sayan ve çevreyi kirletmekten korkmayan şahıs ve kurumların en ağır cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız. Ekiplerimizin hızlı ve başarılı müdahalesiyle insan sağlığı açısından olumsuz bir olay yaşanmadan atığın seyreltilmesini sağladık. Kanal araçlarımız ve vidanjörlerimiz bölgede oluşan kötü kokunun da bir an önce giderilmesi için çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor. Başlatılan yasal süreci en başından sonuna kadar Sakarya Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Okulun boşaltılması

Vidanjörün fotoğrafları

HABER-KAMERA: Güven HASBAŞ/ ERENLER,Sakarya

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İran sınırındaki Van 'da giriş çıkışlar devam ediyor

TÜRKİYE'nin sınır komşusu İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükselirken, Van'da da bir dizi önlemler alınmaya başlandı. Van'ın İran'a açılan Kapıköy Gümrük Kapısı'nda görevli personel, maske ve eldiven kullanmaya başlarken, Türkiye'ye giriş yapan bazı İranlıların da maske taktığı görüldü.

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin sınır komşusu İran'da ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaşanan ölümlerin ardından Türkiye ile İran arasındaki en uzun sınır hattına sahip Van'da da bir dizi tedbirler alındı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında dün 'acil' olarak yapılan toplantıda, öncelikle Türkiye- İran sınırında bulunan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan personelin koruyucu maske ile ekipman kullanması kararı alındı. Ayrıca geri gönderme merkezindeki ön kabul birimine termal kamera kurulması kararı alınan toplantıda, gümrük kapısında görevli personele koronavirüs hakkında eğitim verillmesi kararlaştırıldı.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Vali Bilmez, kentte gerekli önlemlerin alındığını, şüpheli vakaların, tecrit amaçlı sınır kapısında özel oluşturulacak sağlık odasına alınacağını, tahsil edilecek özel ambulansla Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edileceğini söyledi. Sınır kapısından giren turistlerin uzaktan ateşini ölçmek için gerekli cihazlar da Ankara'dan talep edildi.

Tatil günlerinde Van'ı tercih eden İranlılar'ın yaklaşan Nevruz Bayramı'nda Van'a akın etmesi bekleniyor.

İRANLILARIN GELİŞİ DEVAM EDİYOR

Sınır kapısındaki giriş- çıkışlarda kısıtlamaya gidilmezken hem İran hem de Türkiye tarafından geçişler devam ediyor. Personelin maske ve eldiven takmaya başladığı sınır kapısından geçen bazı turistlerin de maske taktığı görüldü. Kapıdan giriş yapan İranlılar, çok korktuklarını ancak ülkelerinde gerekli tedbirlerin alındığını söylediler. Sadece bir kentte virüse rastlandığını ifade eden İranlılar, "Virüs kontrol altında tutuluyor. Herkes hijyen konusuna dikkat ediyor. Maskeyle dolaşmaya çalışıyoruz. İran'da havaalanlarında, sınırlarda önlemler alınıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kapıköy sınır kapısından detaylar

-İranlı turistlerin kapıdan giriş çıkış yapması

-Kapıda alınan önlemler

-Maske ve eldiven takan memurlar

-Giriş çıkış yapan turistler

-Muhabir anonsu

-İranlılar ile röportaj

-Kapıköy sınır kapısından detaylar

Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/SARAY (Van),

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Üniversiteli Gülistan, debisi düşürülen baraj gölünde arandı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 48'inci günde de sürdürüldü. Gülistan, tahliye türbinleri açılarak, debisi en az 6 metre düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde arandı; ancak bir ize rastlanılmadı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

BARAJ GÖLÜNÜN DEBİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 48'inci günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. Polis su altı arama- kurtarma ekipleri, tahliye türbinleri açılarak, debisi en az 6 metre düşürülen Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama gerçekleştirdi. Kayıp Gülistan'dan bugün de bir ize rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baraj gölü üzerinde bot ile yapılan arama

Bot ile baraj gölü kıyısında yapılan arama

Genel ve detay görüntüler

Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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Apartman inşaatının temel kazısında lahit bulundu

İZMİR'de, bir apartman inşaatının temel kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahit bulundu.

Alsancak Semti Kahramanlar Mahallesi Can Kulduk Sokak'taki bir apartman, kısa süre önce kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yeni yapılacak bina için ise temel kazısına başlanıldı. İnşaat işçileri kazı sürerken, lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntılar buldu. Çalışma dururken, lahit için polis ekipleri bilgilendirildi. Müze Müdürlüğü yetkililerinden de gelen uzmanın ardından lahit mezar ve lahit kapağı olduğu düşünülen kalıntıların üstü, kartonlarla kapatıldı. 24 Şubat Pazartesi günü uzman ekiplerin alana gelip, detaylı inceleme yapacağı öğrenildi. Tarihi eser alandan kaldırılacağı süreye kadar ise inşaat çalışması geçici olarak durdu.

İnşaat alanını bekçisi, evli ve 7 çocuk babası 55 yaşındaki Mustafa Kınalı, "Temel kazasında mezar çıktı. İnşaat durdu. Pazartesi uzman ekipler gelecek. Sonrasında inşaat çalışması devam edecek. Polis aralıklarla geliyor. Bende burada lahidin güvenliğini sağlıyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İnşaat alanından görüntü

Mustafa Kınalı röp.

Anons.

Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Çığ şehitleri için mevlit okutuldu

VAN'ın Çatak Kaymakamlığı ile İlçe Belediyesi tarafından, Van-Bahçesaray Karayolu'nda meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Çatak Kaymakamlığı ve Belediye tarafından, Van-Bahçesaray Karayolu'nda 4-5 Şubat'ta meydana gelen iki ayrı çığ faciasında hayatını kaybeden 41 kişi için mevlit okutuldu. Merkez Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Emniyet Müdürü Ali Karabağ, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Van Müftüsü Ömer Keskin ile Çatak ilçe Müftüsü Mehmet Sain, çığda hayatını kaybedenler için dua okudu.

Kaymakam Ekrem Çeçen, son zamanlarda ülkede afetlerin yaşandığını belirterek, "Şehitlerimizin anısına ilçe halkının katılımıyla program düzenledik. Rabbim bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun." dedi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, yaşanan çığ felaketinde vatan evlatlarının şehit olduğunu söyledi. İlçe halkı olarak şehitlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini kaydeden Başkan Şeylan, "Ülke olarak kenetlendiğimiz bir dönemdeyiz. Binlerce Çataklının katılımıyla şehitlerimiz ve hayatını kaybedenler için mevlit okuduk. Bu tür musibetlerin ülkemizde bir daha yaşanmaması için ellerimizi semaya açarak dua ettik" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valinin ilçeye gelişi

-Camiye girişi

-Mevlid-i şerif programı

-Programa katılanlar

-İl ve ilçe müfütülerinin dua okumaları

-Kuran-ı Kerim tilaveti ve mevlit okunması

-Cami çıkışında ikramlar yapılması

Hudayi GÜMÜŞ/ÇATAK, (Van),

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Safranbolu'da 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 2 bin 237 jandarma erbaş yemin ederek göreve başladı.

Safranbolu'da bulunan 125. Jandarma Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 30'uncu dönem jandarma asayiş branşı 2 bin 237 uzman erbaş yemin etti. Törene Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Bilecik 2'nci Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, 125'inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Orgeneral Çetin, törende yaptığı konuşmada, kursu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi. Kursta başarılı olan uzman erbaşlara Orgeneral Çetin, Valisi Gürel, Korgeneral Çitil ve Albay Başkök tarafından belgeleri verildi.

Törende, uzman erbaşların ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin gösterileri gururla izlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Törenden görüntüler

Konuşmalar

Askerlerin gösterileri

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/SAFRANBOLU (Karabük),

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Tarlada bulduğu yavru kartalı evine alıp besledi

Bursa'da, Ahmet Faik Akkuş (52), tarlada yaralı halde bulduğu yavru kartalı evine alıp 1 gün besledikten sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine teslim etti.

İnegöl'de kırsal Küçük Yenice Mahallesi'nde besicilik ve tarımla uğraşan Ahmet Faik Akkuş, tarlaya gittiği sırada yol kenarında yaralı kartal olduğunu fark etti. Yavru kartalın yanına yaklaşan Akkuş, uçamayan kuşu alıp evine götürdü. Açlıktan bitkin düşen kartalı et ile besleyen Akkuş, daha sonra durumu İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen barınak ekibi, yavru kartalı teslim aldı. Barınağa götürülen yavru kartal, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

'DOĞADAKİ HAYVANLARI KORUMALIYIZ'

Yavru kartala bir gün bakan Ahmet Faik Akkuş, doğadaki hayvanların korunması gerektiğini ifade ederek, "Dün tarlamı kontrol etmek için gittiğimde yol kenarında yavru kartalın olduğunu fark ettim. Yanına yaklaştığımda hayvanın uçamadığını gördüm; alıp eve getirdim. Açlıktan bitkin düşen hayvanı etle besledim. Bugün de barınak ekiplerine haber verdim. Ekipler de gelip hayvanı benden teslim aldı. Doğadaki hayvanları korumalıyız. Onlarla hayat daha güzel" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yavru kartalda görüntüler

-Ahmet Faik Akkuş kartalla ilgilenirken

-Belediye ekiplerinin yavru kartalı teslim alması

-Ahmet Faik Akkuş Röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),