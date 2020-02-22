DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kendisine küfürlü mesaj atan kişiyi öldürdü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, eski muhtar 65 yaşındaki Mustafa Demir, telefondan küfürlü mesaj attığı iddiasıyla tartıştığı Hüsnü Balmumcu'yu (54) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, bugün saat 16.20 sıralarında Keçeciler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Sarıbey Mahallesi'nin eski muhtarı çiftçi Mustafa Demir'e, Hüsnü Balmumcu cuma günü telefondan küfürlü mesaj yolladı. Demir ile yeğeni Döne Çakır, bugün çarşıda karşılaştığı Balmumcu'yla önce tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Demir ve Çakır, Balmumcu'yu darp etti. Bu sırada Demir belinden çıkardığı ruhsatlı tabancayla Balmumcu'ya ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Balmumcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Balmumcu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından olay yerine gelen polis ekipleri, cinayet silahı elinde olan Demir ile yeğeni Döne Çakır'ı gözaltına aldı. Eski muhtarın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU,

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İstanbul'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde 3 yıl önce otomobilde Ramazan Aslan'ı öldürmekten aranan K.K., İstanbul'da yakalandı. Adıyaman'a getirilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 22 Ekim 2017 tarihinde, 34 FPE 80 plakalı otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Ramazan Aslan hayatını kaybetti, Hasan Aslan ise yaralandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tarafından oluşturulan özel ekip cinayet şüphelisi K.K.'nin peşine düştü. Ekip olayı gerçekleştiren şüphelinin İstanbul'un Başakşehir ilçesinde olduğunu belirleyerek operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan K.K., yapılan işlemlerinin ardından Adıyaman'a getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Emniyet Müdürlüğü

Şüpheli emniyete getirilmesi

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Şüpheli acil servise getirilmesi

Şüpheli polis aracına bindirilmesi

Adliyeye getirilmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Mahir ALAN -Kamera: ADIYAMAN-DHA)

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Trenin çarptığı yaşlı adam öldü

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde trenin çarptığı 67 yaşındaki Mustafa Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında İsabeyli mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nazilli'den 13.50'de hareket eden Yusuf Ü.'nün makinistliğini yaptığı TCDD'ye ait MT 15447-DT sefer sayılı Denizli-İzmir yolcu treni, raylarda yürüyen Mustafa Öztürk'e çarptı. Kaza sonra makinist durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni olay yerinden kaldırılmasıyla tren seferleri tekrar normale döndü.

Görgü tanıkları, Öztürk'ün trenin önüne atladığını ileri sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detay görüntüler.

-Trenden detay görüntüler.

-Cenazeden görüntüler.

-Olay yerindeki incelemelerden görüntüler.

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),

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Seydikemer'de 32 göçmen yakalandı

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesi, yasadışı yollardan yurtdışına çıkma hazırlığı yapan Afganistan uyruklu 32 göçmen, jandarma tarafından yakalandı.

Fethiye-Antalya Karayolu Sarıyer mevkisindeki ormanlık alanda yabancı uyruklu bir grup gören vatandaşlar, durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, ormanlık alanda aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 32 göçmeni yakaladı. Araçlara bindirilerek Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürülen göçmenlerin, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği kaydedildi.

Görüntü dökümü

-Osmanlık alandaki göçmenlerin görüntüsü

-Göçmenlerin jandarma aracına bindirilmesinden görüntü

Haber-kamera Ergün TOS/ SEYDİKEMER (Muğla),

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Erdoğan: "Küresel güçlerin senaryolarına teslim olmayıp, tüm masumların yüreğinde bir umut çekirdeği filizlendiriyoruz" (2)

ERDOĞAN: YALOVA'DA HALKA HİZMET OLARAK VERİLMESİ GEREKEN MİLYONLARCA LİRA CHP İDARECİLERİ TARAFINDAN TALAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'de otoyol açılışının ardından Kınık Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binası önünde otobüs üzerinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Değerli İzmirliler, aziz vatandaşlarım; sizleri en kalbi duygularım ile selamlıyorum. Kınık ilçemizde bugün bir başka heyecanı görüyorum. Bu heyecanımız, geçmişten bugüne ve inşallah yarınlara çok daha farklı bir sinyal ulaştıracak. 31 Mart seçimlerinde yüzde 53,2 ile AK Parti'ye destek veren, tüm Kınıklı kardeşlerime şahsım milletim ve partim adına şükranlarımı sunuyorum. Kınık halkı bir kez daha yüksek bir oy oranı ile bize, partimize ve ülkesine sahip çıkarak, 'durmak yok yola devam' dedi. Kınık tercihini bir kez daha hizmet siyasetinden, özellikle gönül belediyeciliğinden yana kullandı. Seçim başarımızda emeği olanlara teşekkür ediyorum. MHP'li kardeşlerimize de destekleri için teşekkür ediyorum. Zira, Cumhur İttifakı karşımızdaki malum Millet İttifakı adı altında aslında terör örgütüyle el ele, omuz omuza olanlara karşı tüm cumhurun ittifakıdır. Kardeşlerim, Sadık Doruer kardeşim 2014 yılında beri size aşkla, tutkuyla hizmet ediyor. Kınık'ın güzelleşmesi, İzmir'de parmakla gösterilecek bir ilçe olması için gece gündüz koşturuyor. Biz yanındayız, arkasındayız. Bakan ve milletvekili arkadaşlarım olarak tüm imkanlarımızla yanındayız. Kendisini kutluyoruz. İlçemize hizmet seferberliğinde dün olduğu gibi Sadık kardeşimin yanında olmayı sürdüreceğiz. Siz bize sahip çıktınız, bizi yalnız bırakmadınız. AK Partiyi ve Cumhur İttifakını Türkiye genelinde zirveye taşıdınız. Sizin güveninize layık olmaya çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'BU KADROLAR BAY KEMAL'E İNANAN KADROLAR DEĞİL'

Konuşmasında Menemen- Çandarlı Otoyolunu açtıklarını anımsatarak devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Muhteşem bir otoyol açtık. Yol medeniyettir. İşte biz bunları gerçekleştiriyoruz. Birileri gibi lafla peynir gemisi yürümez. Bu kadrolar Bay Kemal'e inanan kadrolar değil. Toplamda 96 kilometre uzunluğundaki otoyolu açtık ve buraya geldik. Böylece İzmir ile Çandarlı arasındaki ulaşım süresini bir buçuk saatten 40 dakikaya düşürdük. 'Yol medeniyettir' dedik ya, aynı zamanda ne yapıyoruz, zamanla yarışıyoruz. Ne demiş büyüklerimiz; vakit nakittir. Bunu boşuna dememişler. Vakti nakde dönüştürmek için bu otoyolları yapıyoruz. Bizden öncekiler neden yapmadı? Binali kardeşim başbakanlığı dönemlerinde de dahil olmak üzere onun öncülüğünde yapılan yolların haddi hesabı var mı? Bu yolları yapacağız ki halkımızı rahatlatalım. Kaza riskini azaltalım. Kaza riski bizim geldiğimizden bu yana hep azaldı. Eğer yollarınız güzelse kazalar azalır. Yollarınız güzelse, akaryakıt azalır. Bütün bunları, bu yatırımları yaparak gerçekleştirdik."

ERDOĞAN'DAN 'YALOVA' ELEŞTİRİSİ

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü 83 milyonun her bir ferdinin iftihar edeceği bir muhteşem eserin açılış törenini yaptık. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini, mimarisi ile zenginliği ile daha şimdiden Ankara'mızın sembolleri arasına yerleştirdik. Muhalefetin her türlü iftirasına, yargı yolları ile engelleme çabasına rağmen mimarisi ile hizmet birimleri ile kongre merkezi ve sergi salonu ile Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışan bir Külliyeyi Ankara'ya kazandırdık. Gerek İzmir-Çandarlı Otoyolu, gerekse Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Bizim siyasetimiz eser siyasetidir, laf değil. Milletimizin huzuruna daima eserlerimizle, daima hizmetlerle çıktık. Garibanların yanında olduk, yetimin hakkını kimseye yedirmedik. Milletimize karşı daima dürüst ve samimi olduk. Seçim dönemlerinde verdiğimiz sözleri göreve gelince unutanlardan olmadık. CHP'li belediyelerin kuruduğu rüşvet ve hırsızlık düzenlerini sizler de görüyor, haberlerden takip ediyorsunuz. Yalova'da halka hizmet olarak verilmesi gereken milyonlarca lira CHP idarecileri tarafından talan edildi.

Yaşanan bu skandal karşısında CHP Genel Merkezi'nden bir tane yetkili çıkıp da açıklama yapmadı, milletten özür dilemedi. Bay Kemal grup toplantısında saman da dahil her konudan bahsediyor; fakat yoldaşlarının Yalova Belediyesi'nde kurduğu rüşvet çiftliğinden tek kelime dahi bahsetmiyor. Bunlar sadece günü kurtarmanın, milletin vergileri üzerinden kendilerine rant devşirmenin peşindeler. Ne hizmet ediyorlar ne de hizmet ediyorlar. Son 17 yılda ne yaptıysak bu zihniyete rağmen yaptık. Mesafe aldık" dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da yaptığı konuşmada, "Belediye Başkanımız Sadık Doğruer sizlerin güvenini kazandı ve ikinci seçimde de başkanımıza daha çok destek verdiniz. Daha çok hizmet etmesi için 'durmak yok yola devam' dediniz. O da Kınık'ı daha da güzelleştirmek için var gücü ile çalışıyor. En büyük destek Cumhurbaşkanımızdan geliyor" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Bergama Belediyesi'ne geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Detaylar

Haber: Umut KARAKOYUN-Melis KARAKUZULU-Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Ekrem İmamoğlu, İBB yöneticileriyle kampa girdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daire müdürleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan otelde kampa girdi. 2 gün sürecek kampta, durum değerlendirmesinde bulunularak, projeler ele alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, genel sekreter ve genel sekreter yardımcıları, daire müdürleri ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri ile Sapanca'da bulunan bir otelde bir araya geldi. 2 gün sürecek toplantıda faaliyet dönemi, bugüne kadar yapılan çalışmalar, devam eden projeler ve yeni dönemdeki projeler ele alınacak. Toplantıya verilen aralarda dışarı çıkan Ekrem İmamoğlu'nun spor kıyafet giydiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otelden görüntüler

-Anons

Haber-Kamera: Güven HASBAŞ/SAPANCA (Sakarya),

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Cevdet Yılmaz: Türkiye İdlib'de yaşananlara seyirci kalamaz (2)

'ŞANLIURFA DÜNYA ŞEHRİ OLACAK'

Şanlıurfa'da temaslarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, beraberinde AK Parti Şanlıurfa Milletvekilleri Ahmet Eşref Fakıbaba, Gülender Açanal, Mehmet Ali Cevheri, Halil Özcan, İbrahim Halil Yıldız'la birlikte Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret ederek, valilik şeref defterini imzaladı.

Burada açıklamada bulunan Yılmaz, Şanlıurfa'nın dünya şehri olacağını belirtti.

Doğu ve Güneydoğu Bölgelerinin önemli bir eşiğe geldiğini ve kamunun yanı sıra özel sektöründe yapacağı yatırımlarla bu eşiğin aşılacağını aktaran Yılmaz, konuşmasını şöyle devam etti:

"Şanlıurfa dünya şehri olacak inşallah, birçok değeriyle gerçekten Türkiye'nin 2023 ve ötesine geçen vizyonuna da çok daha fazla katkı sunan bir kent olacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi terörün özellikle azaldığı, huzur ortamının pekiştiği bir ortamda, özel sektörün daha fazla yatırımıyla daha çok refah, istihdam ve ihracat yapan bir bölge olacak."

Vali Erin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentte yapılan yatırımlar ve turizm alanındaki tanıtım çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine geçen Yılmaz, burada Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül tarafından karşılandı. Şanlıurfa'nın çok özel bir şehir olduğunu anlatan Yılmaz, "Bölgemizde birtakım sıkıntılı süreçler yaşanıyor, jeopolitik birtakım gerilimler yaşanıyor ama bunlar er geç bitecek, inşallah bu bölgenin yeniden yapılanmasında da Şanlıurfa çok önemli, çok aktif bir rol üstlenecek" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül de ziyaretten memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, kentte yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Belediyeyi ziyaret eden Cevdet Yılmaz

Protokol tarafından karşılanan Yılmaz

Yılmaz'ın açıklaması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK -ŞANLIURFA - DHA)