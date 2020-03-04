DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şehit gümrük memuru, son yolculuğuna uğurladı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde önceki gün teröristlerce Gürbulak Gümrük Müdürlüğü'ne ait araca düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan gümrük memuru Özgür Kavastan (29), memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Şehit gümrük memuru Özgür Kavastan'ın cenazesi, öğle saatlerinde helallik alınmak üzere merkez Doğancı Mahallesi Karakozak Sokak'taki evlerinin önüne getirildi. Burada alınan helallik ve edilen duaların ardından Kavastan için Şehit Eyüp Kahraman Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, Mersin Valisi Ali İhsan Su, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çakırcıoğlu, şehidin annesi Münevver Tekir, ablası Öznur Kavastan, dedesi Rıfat Tekir (86) ile yakınları ve vatandaşlar katıldı. Törende Kavastan'ın yakınları, güçlükle ayakta durabildi.

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit gümrük memuru Özgür Kavastan'ın cenazesi, belediye mezarlığı şehitlik bölümünde gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin annesi ve kardeşi evlerine gelirken

Şehidin cenazesi helallik alınmak üzere eve gelirken

Şehidin cenazesi polis tören kıtası tarafından cenaze aracından alınırken

Polis tarafından şehidin fotoğrafı katafalka konup, selam verirken

Ellerinde bayraklarla camiye gelenler

Şehidin anne, abla ve dedesi dua okurken

Mersin İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından cenaze namazı kıldırılırken

Şehidin cenazesi araca konurken

Cenazeye katılanlar yürürken

Haber-Kamera: Murat SÖZERİ/ MUT (Mersin),

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Sınıra göçmen akınında 6'ncı gün; Yunan güvenlik güçleri ateş açtı (3)

YARALILAR DHA'YA KONUŞTU

Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde bekleyen bir grup göçmenin sabah saatlerinde sınırı geçmek istemesi üzerine Yunan güvenlik güçlerince açılan ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılar, yaşadıklarını DHA'ya anlattı.

'KOLUMDAN VE AYAĞIMDAN YARALANDIM'

Yaralılardan İranlı Adel Jaberi, "Biz beş gündür orada oturuyoruz. Sınıra gittik açmadılar, gaz bombası attılar. Diğer tarafa geldik. Açık alan olduğu için baktılar ki gaz bombası etkilemiyor, herkes kaçmıyor, ateş açtılar. Kaçarken ayağımdan vurdu. Bir arkadaşımı vurmuştu, onu kaldırırken elimden vurdu. Kolumdan ve ayağımdan yaralandım. Arkadaşım da yere düştü" diye konuştu.

'MERMİYLE SALDIRMAYA BAŞLADILAR'

Bacağından yaralanan Afganistanlı Aladdin Nizami de "Sınırdan o tarafa geçmeye çalışıyorduk. Yunan polisleri karşımızdaydı. Hiç tepki vermeden hemen saldırmaya başladılar mermiyle. Ayağıma mermi geldi. 10 dakika boyunca yürümeye çalıştım. Beni yakalayıp, tekmeyle ayağıma vurdular" dedi.

5 YARALI TEDAVİ ALTINDA

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yaralıları ziyaret ederken, Trakya Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan yaptığı açıklamada, "29 Şubat'tan günümüze kadar toplam 27 göçmen, acil servimize başvudu. Bunlardan 6'sı bugün geldi. Biri olay yerinde vefat etmişti. 5'inin ise acil serviste takip ve tedavileri devam ediyor. Bir hastamızın kafatasında kırık, içinde de kurşun bulunuyor. 2 hastamızda ateşli silah yaralanmasına ait lezyonlar var. Bir hastamızın darba bağlı burnunda kırık mevcut. Diğer hasanın ise kolunda metal içerikli parçalar vardı çıkardık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Yaralı göçmenlerden görüntüler

-Yaralılarla röportajlar (İsimler haberdeki sıraya göre)

-Prof. Dr. Mustafa Burak Sayhan'ın açıklaması

-Muhabir anonsu (Semih Çalışkan)

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN-İdris TİFTİKCİ-Can EROK/EDİRNE,

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Sulama havuzunda boğulan liseli Enes, toprağa verildi

KAYSERİ'de sulama havuzunda boğulan lise öğrencisi Enes Şahin (17), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün öğle saatlerinde merkez Melikgazi ilçesi Güney Mahallesi'ndeki Paşapınarı Sulama Havuzu'nda meydana geldi. Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Enes Şahin, arkadaşları ile birlikte yüzdüğü havuzda, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları aramayla Şahin'in cansız bedenini bulup, sudan çıkardı. Şahin'in cansız bedeni otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otopsinin ardından bugün ailesi tarafından teslim alınan Enes Şahin'in cenazesi, Hunat Camisi'ne getirildi. Buradaki cenazeye Şahin'in babası Murat ve annesi Elif Şahin ile diğer yakınları, okul arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Enes Şahin'in cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından İldem Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Tabuttan detaylar

-Namaz kılınması

-Araca bindirilmesi

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİ

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Afgan hastada 'koronavirüs'e rastlanmadı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede gözlem altına alınan Afganistan uyruklu S.İ.'nin yapılan tetkiklerinde 'koronavirüs'e rastlanmadı.

Kaçak yollarla geldiği Ereğli'de öksürük ve yüksek ateş şikayeti başlayan Afganistan uyruklu S.İ., dün çevredekiler tarafından 112 Acil'e haber verilmesi üzerine ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.İ. tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bir süre sonra da geniş kapsamlı tedavi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.İ.'nin yapılan tetkiklerinde, 'koronavirüs'e rastlanmadı. Afgan hastada bademcik enfeksiyonu olduğu saptandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hasta ve hastane dışından genel ve detay

Haber- kamera: Atilla ATMACA/ EREĞLİ, KONYA

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Kar maskeli market hırsızı yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Bolu'da 3 marketten kar maskesi takarak hırsızlık yaptığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen İsmail Baştürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin, 10 gün boyunca 250 kamerayı tarayarak gerçekleştirdiği operasyonda, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kar maskeli İsmail Baştürk'ün bir marketin camını tekme atarak kırıp içeriye girdikten sonra hırsızlık yaptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hırsızlık anı

Haber: Murat KÜÇÜK/ BOLU

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Dili boğazına kaçan futbolcuyu, doktor olan hakem kurtardı

BOLU'da, U-17 ligi Play-Off maçında rakip oyuncuyla çarpışarak dili boğazına kaçan genç futbolcuya ilk müdahaleyi doktor olan maçın yardımcı hakemi yaptı. Hakemin müdahalesiyle nefes alması sağlanıp ambulansla hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Karaçayır Mahallesinde bulunan sentetik sahada U-17 ligi Play-Off maçında Kızıkspor ile Aladağspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Kızıkspor oyuncularından Oğuzhan Terkeş hava topu mücadelesinde rakibiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere yığılan Terkeş, baygınlık geçirdi. Dili boğazına kaçan futbolcunun nefes alamadığını fark eden yardımcı hakem Selim Göksu müdahalede bulundu. Selim Göksu, futbolcuyu yan çevirip dilinin boğazından çıkmasını sağladı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Göksu'nun yaptığı ilk sağlık kontrollerinin ardından Terkeş, ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Terkeş'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Maçtan görüntüler

-Futboluya hakemin müdahalesi

-Ambulansa taşınması

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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