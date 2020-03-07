DHA YURT BÜLTENİ - 13

Suriye 'deki üslere obüs sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerindeki birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amacıyla Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerine obüs sevkiyatı yapıldı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek amaçlı sınıra sevk edilen obüslerin taşındığı TIR'lar polis eskortluğunda İslahiye'de bulunan 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı'na getirildi. Obüslerin daha sonra Suriye'nin İdlib kentindeki TSK'ya ait üslere konuşlandırılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İslahiye karayolu

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

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TEM yolunda zincirleme kaza: otomobil uçtu, TIR asılı kaldı (YENİDEN)

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, TEM Otoyolu Hamzadere Viyadüğünde 3 otomobil ve 2 TIR çarpıştı. Kazada otomobillerden biri viyadükten aşağı uçarken, TIR'lardan biri de viyadüklerin arasında kalırken, 7 kişi yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Körfez Hamzadere Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Ankara yönünde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 AIK 367 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 34 JD 3848 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolun orta şeridinde ilerleyen İbrahim Güney idaresindeki 34 UEG 19 plakalı TIR'a çarptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, 2 viyadük arasındaki boşluğa düşerek burada asılı kaldı. Arkadan gelen 43 SC 808 plakalı TIR, ise viyadüklerin arasına düşen TIR'a çarpmamak için manevra yaparak 34 AIK 367 plakalı otomobile çarparak durabildi. En arkadaki Sedat Yıldız idaresindeki 34 PN 3356 plakalı otomobil ise, kazaya karışan araçlara çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak 2 viyadüğün arasından yolun altındaki toprak alana düştü.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, viyadüklerin arasından düşen otomobilde bulunanları çevredeki vatandaşların yardımı ile çıkardı. Yaralanan sürücü Sedat Yıldız ile araçtaki Adalet Yıldız, İsmet Yıldız, Fatma Selda Yıldız ve Mehmet Akif Yıldız ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Viyadüklerin arasına sıkışan TIR'ın sürücüsü İbrahim Güney, aracından kendi imkanları ile çıkarken, 34 AIK 367 plakalı otomobil içerisindeki isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

TIR sürücüsü İbrahim Güney, "Orta şeritten geliyordum. Bir otomobil de sağımda gidiyordu. En öndeki araç, benim yanımdaki aracı sağdan makaslamaya çalıştı. Yanımdaki araç ona çarpmamak için kendisini sola atınca bu sefer bana çarptı. Bana çarpınca da benim araç kontrolden çıkıp yoldan çıktı. Arkamdan gelen bir araba da aşağı uçmuş, 5 tane yaralı varmış. Ben de kendi çabalarımla çıktım araçtan. Kim neye vurdu, nasıl vurdu hiç anlamadım. Cehennem alanına döndü burası." dedi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesi ve kazaya karışan araçların çekiciler yardımıyla alınmasının ardından, yolun 2 şeridi trafiğe açıldı. Sol şerit viyadüklerin arasına sıkışan TIR'ı kurtarmak için vinç getirilecek olması sebebiyle trafiğe kapalı tutuluyor. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Viyadük altından görüntüler(1.33'e kadar whatsapptan gelen görüntü)

Viyadük üzerinden görüntüler

Kazaya karışan araçların görüntüleri

Viyadükler arasında asılı kalan TIR'ın görüntüsü

Asılı kalan TIR sürücüsü İbrahim Güney ile röp.

Detaylar

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

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CHP'li Karaca, Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gülizar Biçer Karaca, milletvekillerinin parlamentoda şiddete maruz kaldığını belirterek, "Bugün ayrıştıran, kutuplaştıran, ötekileştiren, huzur ve barış yerine kutuplaşmayı kavgayı tercih eden bir anlayışın karşısında artık parlamento çatısı altında dahi sizlerin parlamentoya gönderdiğiniz ve halkı temsil etmek, sorunlarına çözüm üretmek, milletin sorunlarını o parlamento çatısı altında çözme noktasında mücadele etmek için gönderdiğiniz milletvekillerimiz artık parlamentoda söz haklarından dolayı dahi şiddete maruz kalmaktalar. Bizler üzülerek ifade etmek isteriz ki özellikle CHP milletvekilleri ve kadın milletvekilleri olarak böyle bir şiddet içerikli anlayışın uğradığı saldırıda zor anlar yaşadık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Gülizar Biçer Karaca'nın açıklamaları

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK, -

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İGA CEO'su Samsunlu: Koronavirüs nedeniyle doluluk oranlarında yüzde 4- 5 azalma var

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, koronavirüs salgınından olumsuz etkilendiklerini belirterek, "Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. Dolayısı ile doluluk oranlarında da yüzde 4- 5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik" dedi.

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, Antalya'da Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu tarafından düzenlenen TÜGİK 2020 konferansına konuşmacı olarak katıldı.

'DÜNYADA YAKLAŞIK 4,5 MİLYAR İNSAN SEYAHAT EDİYOR'

Havacılığın, dünyanın savunma gücü en yüksek sektör olduğuna işaret eden İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, şöyle devam etti:

"Bu sektör her sene yüzde 4-5 büyür. En büyük krizlerin olduğu 12 Eylül döneminde bile yolcu sayısı bir miktar aşağı geldi sonra hızlanarak devam etti. Önümüzdeki 20 yılda, dünyada 20 bin tane yolcu uçağı var, bu sayı 40 bin olacak. Dünyada yaklaşık 4,5 milyar insan seyahat ediyor. Bu sayı 2 katına çıkacak. Orta gelir grubu dünya nüfusunun yüzde 40'ı. Orta gelir grubu önümüzdeki 20 yıl içinde yüzde 40'tan 56'ya çıkacak. Sayı büyüdükçe bu uçakları indirecek havalimanlarına ihtiyaç var."

'COĞRAFYA BİZİM KADERİMİZ'

İstanbul coğrafi konumu nedeniyle aktarma limanı olma potansiyeli taşıdığını belirten Samsunlu, "Coğrafya bizim kaderimiz. İstanbul'un 3 saat uçuş mesafesinde 60 tane ülke, 120 tane havalimanı var. Biz buralardan İstanbul'a yolcuları taşıyoruz. Buradan da büyük uçaklarla kıtalar arası gönderiyoruz. Dünyada en çok uçan ülke biziz. 126 ülkeye Türkiye'nin bağlantısı var. Bizden sonra bize yakın ilk ülke Fransızlardır ve 90 ülkedir. Bu kadar büyüme kapasitesi bulunan bir sektörde bu kadar büyük bir bayrak taşıyıcınız varsa ve siz bu havalimanını sadece Türkler değil dünya için yapmışsanız o zaman bu havalimanına gerek var. Biz bu havalimanını yapınca Dubai kendi 20 yılda yapacağı yatırım programını kaldırdı. Almanya, Amsterdam, Frankfurt bizim rakibimizdir. Ama arazileri olmadığı için sadece 1 terminal yapabiliyorlar. Bizim burada havalimanı yaptığımız sürede bunlar belki sadece 1 pist ya da terminal yapacaklar. İstanbul bu avantajını kullanırsa, Afrika bu hızla büyümeye devam ederse çok nüfuslu Asya ve Pasifik dünya ekonomisinden daha fazla bir pay aldığı bir dünyada, İstanbul bir sürü insanın aktarma limanı olacaktır ve o nedenle bu yatırım kesinlikle gereklidir" diye konuştu.

'18 HAZİRAN'DA ÜÇÜNCÜ PİSTİ AÇACAĞIZ'

İstanbul Havalimanı'ndaki kalkma zamanı oranlarından bahseden Hüseyin kadri Samsunlu, "Bizim havalimanımızda zamanında kalkma oranı yüzde 80-90 arası. Bu biraz da uçacağınız havalimanına da bağlı. Oralardan gelen uçağın ne zaman bağlantı uçağını yakalayacağı ile ilişkili. Kalkış süreleri uzun doğru ama bizim pistlerimiz havalimanının batı tarafında ama bizim doğu tarafında da kapılarımız var. Ondan dolayı özellikle yurt içi gelen yolcularımız 25-35 dakika sonra körüğe ulaşabiliyor. Bu da 18 Haziran'da üçüncü pisti açacağız onu açtığımızda bu süreler yaklaşık yarı yarıya düşeceğini düşünüyoruz" dedi.

'KORONAVİRÜS NEDENİYLE YÜZDE 15 KAYIP YAŞADIK'

Korona virüsün İstanbul Havalimanı'nı da etkilediğini vurgulayan İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu, şöyle konuştu:

"Türkiye ile 5 ülke arasındaki uçuşlar durdurulmuş durumda. Bunlar Çin, İran, Kore, Irak ve İtalya. Bu ülkelerden İstanbul'a gelen haftalık yolcu sayısı 100 bin kişi. Bu bir etki. Bunu toplam yüzde 8 ile 10'u arası diye düşünebilirsiniz. İnsanlarımız evinden çıkamayacak duruma getirildi. Ondan dolayı doluluk oranlarında da yüzde 4-5 bir azalma var. Biz bu işten yüzde 15 civarında etkilendik."

Panelin ardından TÜGİK Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Erhan Özmen tarafından Hüseyin Kadri Samsunlu'ya plaket verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Hüseyin Kadri Samsunlu konuşması

Panelde konuşma

Haber-Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya),

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, mültecilerin dramını fotoğraflarla anlattı

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı Saadet Oruç, Avrupa'nın göçmen politikasını eleştirdiği konuşmasında, Yunanistan sınırında denizden karaya çıkarken ağlayan çocuk fotoğrafını göstererek, "Bu fotoğraf en az Aylan bebeğin fotoğrafı kadar içimizi parçalayan fotoğraf oldu" dedi.

AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nca düzenlenen siyaset akademisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü seminer salonunda başladı. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç ve partililer katıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oruç, Avrupa Birliği'nin bugün geldiği noktaya bakıldığında ciddi anlamda milliyetçilik hastalığına yakalanmış ve giderek çöküşe doğru gittiğinin görüldüğünü belirtti. "Türkiye niye hedef alınıyor?" diyen Oruç, şunları söyledi:

"Müslüman bir ülke olduğu için, alternatif olarak ortada durduğu için ve kendi uygulamak istedikleri siyasetlere engel olduğu için. Buradaki önemli aktör, önemli lider Cumhurbaşkanımız olduğu için medya ve iletişim araçları gücünü kullanarak sürekli saldırılara sebep oluyor. Bir de İslamofobi konusu var. Bu kavramı kullanmak istemiyorum. Bu resmen İslam düşmanlığıdır."

MÜLTECİLERİN DRAMINI ANLATTI

Oruç, Yunanistan sınırında denizden karaya çıkarken ağlayan çocuk fotoğrafını gösterdiği konuşmada mültecilerin yaşadığı zorluklarını anlattı. Avrupa'nın göçmen politikasını eleştiren Oruç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuğunuz olsun olmasın anne olun olmayın. Kendine yetemeyen her çocuk bizim sorumluluğumuz altında. Ben şu çocuğun gözlerindeki paniği görünce bir el tutması gerekirken kayaları tutmasını, çığlığını görürken o kadar utandım ki batı medeniyeti adında, buna sebep oldukları için, bu çağda bu görüntü olduğu için. Bu hepimizin durup düşünmesi gereken bir şey. Hükümetimiz göçmen politikası konusunda elinden geleni yaptı. Batı medeniyetinin bu çocukta yaşattığı korku, bu resmi görünce şunu düşündüm, sudan çıkacak ve annesi babası var mı? Annesi ve babası varsa niye onun elini tutamadı. Diyelim oradan çıktı üzerini kurutabildi mi? Karnı acıktı su var mı süt var mı? Üşüdü soba var mı, çadır var mı? Sorular geliyor akla hep. Avrupa'nın göçmen politikası derken bu fotoğraf en az Aylan bebeğin fotoğrafı kadar içimizi parçalayan bir fotoğraf oldu."

Akademi, diğer konuşmacıların sunumlarıyla devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondan detaylar

-Saadet Oruç'un konuşması

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ ZONGULDAK,

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Depremde ölen hayvanlar için, hak sahiplerine bedelleri kadar hibe ödenecek

İRAN'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen 5.9'luk depremin yıkıma yol açtığı Van'ın Başkale ilçesine bağlı 4 mahallede, Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar tamamlandı. 1860 küçükbaş ve 34 büyükbaşın öldüğü mahallelerde, hak sahiplerine hayvanların bedelleri kadar para yardımında bulunulacak.

Van Valiliği, 23 Şubat'a meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin vurduğu Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde, yıkılan ahırların altında kalarak ölen küçükbaş ve büyükbaşlar için hak sahiplerine hayvanların bedeli kadar hibe ödeneceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkale İlçemizde 23.02.2020 tarihinde meydana gelen depremde telef olan hayvanların sayısını belirlemek için yapılan çalışmalar tamamlandı. Hayvanların bedelleri en kısa sürede hak sahiplerine ödenecek. İran'ın Hoy Kentinde meydana gelen ve Başkale İlçesindeki sınır mahallelerinde hasara yol açan 5.9 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda enkaz altında 1860 küçükbaş ve 34 büyükbaş hayanın telef olduğu belirlendi. Tespit çalışmaları sonrası, depremde hasar gören mahalle muhtarlarının talebi doğrultusunda da hak sahiplerine hayvanların bedeli hibe olarak ödenecek. Çalışmalarda son aşamaya gelinirken, Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşlara hayvanların bedelini en kısa sürede ödeyerek mağduriyetini giderecek."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ARŞİV görüntüler

Haber: Behçet DALMAZ/ VAN,

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