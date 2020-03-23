DHA YURT BÜLTENİ-13

Türkiye alkışlarken, alkollü sürücü tedavisini yapan sağlık çalışanlarına saldırdı (2)

O SÜRÜCÜ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün akşam saatlerinde hafif ticari araç ile 30 metrelik uçurumdan yuvarlanarak, kendisi ve 6 kişinin yaralanmasına yol açan alkollü sürücü Serdar Basri Ş. (23), hem olay yerinde kendisini tedavi eden sağlık çalışanına, hem de götürüldüğü hastanede kontrolleri yapılırken sağlık personelini ve bir gazeteciyi darbedince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Serdar Basri Ş., adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sürücüye ilçe halkı da tepki gösterdi.

SAĞLIKÇILAR ENDİŞELİ: ŞİDDET KORKUSU YAŞAMAK İSTEMİYORUZ

Genel Sağlık-İş (Genel Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolu Kamu Çalışanları Sendikası) İnegöl Temsilcisi Erman Açıkgöz, konuyla ilgili olarak, "Sağlık bakanımızın başlattığı ve Cumhurbaşkanımızın da destek vererek her akşam sağlık çalışanlarının alkışlanmasına minnettarız. Onlar için mücadele ederek ne yorgunluğa düşeceğiz, ne de yılgınlığa. Halkımızın sağlığını korumak için mesleki bilgi ve tecrübemizle 24 saat görevimizi yapacağımızdan kimse şüphe duymamalıdır ancak zor günlerden geçtiğimiz bu süreçte artık şiddet son bulmalı. Şiddeti gerçekleştirenlerin dışında, şiddete yeltenenler de en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Bizler sağlık emekçileri olarak can kurtarırken, diğer yandan şiddet korkusu yaşamak istemiyoruz. Son bulması dileğiyle sağlık çalışanlarına ve basın emekçilerine yapılan şiddeti kınıyorum. Bu saldırılar artık son bulmalı" dedi.

SALDIRIYA UĞRAYAN GAZETECİ KONUŞTU

Saldırıya uğrayan gazeteci Kadir İnci ise, "Dün akşam gece saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazaya giden sağlık ekiplerine sürücü saldırıda bulunmuş. Ardından ambulansla getirilen sürücü, görüntü çektiğimiz sırada bana da saldırıda bulundu. Biz şikayetçi olduk. Ancak yine şahıs tedavi gördüğü sırada başka bir sağlık personeline de saldırdı. Bu tür olayları şiddetle kınıyorum. Türkiye'de her akşam sağlıkçılarımızı alkışlıyoruz. Kendini bilmez bir şahsın böyle davranması üzüntü verici. Devletimiz bu şahısla alakalı gereğini yapar diye düşünüyoruzö dedi.

Bayram Zülfüoğlu isimli vatandaş ise, "Büyük ayıptır bu. Sağlıkçılarımız bizim için gece gündüz çalışıyorlar. Sağlıkçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu durumu kınıyoruzö ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Açıklamalar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),

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Şanlıurfa'da tüfekli kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgada, saçmalara hedef olan Yunus Emre Ak ile Abdulkadir Çelik yaralandı. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan ismi açıklanmayan bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin gelmesi

Polis ekiplerinin inceleme yapması

Gözaltına alınan şüpheli

Toplanan meraklı vatandaşı dağıtan polisler

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 292 MB

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Kamyoneti ayaklarıyla kullanan sürücüye 264 lira ceza

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, kullandığı aracın kapısına oturup direksiyonu ayaklarıyla kullanan kamyonet sürücüsü Ramazan Karaaslan'a, 264 TL para cezası uygulandı. Sürücü ayrıca psikoteknik test için Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Kızıltepe'de hurdacılık yapan Ramazan Karaaslan, dün Sanayi Mahallesi'nde yönetimindeki hareket halindeki 35 BBJ 18 plakalı kamyonetin kapısını açıp üzerine oturdu. Karaaslan, ayaklarıyla direksiyona yön vererek aracı tehlikeli şekilde kullandı. Diğer sürücülerin korna çalarak, yayaların ise seslenerek tepki gösterdiği Karaaslan, aracı bir süre bu şekilde kullandıktan sonra gözden kayboldu. Olayla ilgili görüntülerin ortaya çıkması üzerine harekete geçen polis ekipleri, Ramazan Karaaslan'ı dün Selahaddin Eyyubi Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı, kamyoneti ise trafikten men edip çekiciyle otoparka götürdü. Emniyette ifadesi alınan Karaaslan'a 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve çevreyi rahatsız' suçlarından toplam 264 TL para cezası uygulandı. Karaaslan, ardından psikoteknik testi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sanayi Mahallesi

-Hareket halindeki kamyonet

-Kapının üzerinde oturan sürücü

-Sürücünün ayaklarıyla direksiyona yön vermesi

-Çevredekilerin seslenmesi ve sürücülerin korna çalması

-Sürücünün elleriyle hareket etmesi

-Kamyonetten detay

-Polislerin işlem yapması

-Kamyonetin çekiciye yüklenmesi

-Kamyonetin götürülmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin),

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Ekmek fırınında koronavirüse 'sarı çizgi' kuralı

Antalya'da bir fırın, koronavirüs tedbiri kapsamında işletmesinde sarı çizgi uygulaması başlatarak, müşterilerinin hem tezgaha hem de birbirine 1 metreden az yaklaşmaması için önlem aldı.

Sütçüler mahallesinde bir fırın koronavirüs tedbiri kapsamında sosyal mesafe olarak adlandırılan bir metreden az yaklaşılmaması uyarısını iş yerine taşıdı. Ekmek fırınında sarı çizgi uygulaması başlatan Üzüm Kafe isimli ekmek, simit, pasta ve poğaça satan fırın işletmecisi Nihat Bayır, iş yerlerinde hijyen kurallarına uyduklarını ve müşterilerinin sağlığı için mücadele ettiklerini dile getirdi. Koronavirüse karşı gerekli önlemleri aldıklarını anlatan Bayır, "İnsan sağlığı çok önemli. Biz de gereken önlemleri aldık. Vatandaşlardan bazıları sarı çizgi uygulamasına dikkat ediyor, bazılarını da sağlıkları için daha duyarlı olmaları konusunda biz uyarıyoruz. Müşterilerimize 'sağlığımız için sosyal mesafemizi koruyalım' diyoruz. Uymayan kişileri de biz uyarıyoruz" dedi.

Fırına alışverişe gelen Zekeriya Aldemir, "Aslında olması gereken bu. Bu uygulamadan çok memnunuz. Beğendiğimiz bir işletme ve yapılması gerekenleri yaptığı için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Müşterilerden Ahmet Irmak ise kafede masa ve sandalyelerin kaldırılıp insanlar arasında mesafeyi korumak için sarı çizgiler yerleştirerek önlem alınmasının alışverişi daha güvenli yapmalarını sağladığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sarı işaretlerden detay görüntü

Sırada bekleyen Vatandaşların görüntüsü

Ekmeklerden detay görüntü

Sırada bekleyen vatandaşların görüntüsü

Ekmeklerin önüne çekilen şeridin görüntüsü

İşletme müdürü Nihat Bayır ile röp

Vatandaş Zekeriya Aldemir ile röp

Vatandaş Ahmet Irmak ile röp

HABER -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Çorlu Atatürk Havalimanı'nda, yolcu ve eğitim uçuşlarına ara verildi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Atatürk Havalimanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında yolcu ve eğitim uçuşlarına geçici süreyle ara verildi.

Çin'den yayılan ve Türkiye'de de ölümlere neden olan koronavirüs önlemleri kapsamında Çorlu Atatürk Havalimanı, yolcu uçak seferlerine kapatıldı. Havalimanında faaliyet gösteren 14 uçuş eğitim okulunun faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, "Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı'nda hem yolcu hem de eğitim uçuşlarına geçici bir süre ara verilmiştir. Sadece kargo uçakları gelmektedir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Havaalanı tabelası

-Muhabir Mehmet Yirun anons

-Eğitim uçaklarından görüntü

-Detaylar

Haber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),

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Kaynak: DHA