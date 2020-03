DHA YURT BÜLTENİ - 13

Van 'da iki aile arasında kavga: 3 ölü, 8 yaralı

VAN'ın Tuşba ilçesi Güveçli Mahallesi'nde, husumetli 2 aile arasında çıkan taş, sopa, bıçak ve silah kullanılan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Tuşba ilçesine bağlı Güveçli Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Önce taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada daha sonra silahlar ateşlendi. Olayda 3 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri, olayın yaşandığı mahalle ile hastane önünde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzce'de sağlık çalışanları için siper maske üretiyorlar

DÜZCE Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) sağlık çalışanlarının kullanımı için siper maske üretimine geçti. Maskelerden birisi 3D yazıcı yardımı ile yapılırken, diğeri ise basit malzemelerle yapılan 'kullan at' maskelerden oluşuyor.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi, sağlık çalışanları için 3D yazıcılar ve basit malzemeler kullanarak 2 tip siper maske üretimine geçti. Merkezde 3D yazıcı ile yapılan maskenin tutucu kısmı dezenfekte edilerek önünde bulunan malzemenin değiştirilmesi ile tekrar kullanılabiliyor. 'Kullan at' maske ise basit plastik malzemelerle yapılıyor.

Maskelerin üretimi ile ilgili olarak açıklama yapan Merkez Müdürü Kenan Göktepe, "Sağlık çalışanlarına destek anlamında birçok kampanya başlatıldı. Biz de Bilsem olarak ne yaparız diye düşündüğümüzde son dönemde sosyal medya ve televizyonlarda gördüğümüz siper maskelerin sağlık çalışanlarına lazım olacağı, ilerleyen günlerde ihtiyaçların karşılanması noktasında güçlük yaşanmasın diye biz 3D yazıcılarda siper maske üretimine başladık" dedi.

Bin 50 adet maske üreteceklerini belirten Kenan Göktepe, şöyle konuştu: "Merkezimizde görevli 15 öğretmenimiz evlerinde pratik maskelerden yapmaya başladılar. Biz de burada 3D yazıcılarla seri üretime başladık. 500 üniversite hastanesi 500 devlet hastanesi olmak üzere 1000 adet pratik maske ile 25'er adet olmak üzere 50 tane 3D yazıcılı siper maskeyi teslim edeceğiz. Süreç boyunca ben ve öğretmen arkadaşlarımız üretime devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarına destek olmak üzere elimizden geleni yapacağız. Öğretmenlerimiz geliyorlar hocam ben 100 tane bitirdim diyor ve yeni yapacakları kadar malzemeleri teslim ediyoruz. Bu bir tatil değil sosyal mesafe prensibi ile hareket ederek evlerimizden çalışıyoruz. Bu maskelerin üretiminde hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Steril bir ortamımız yok, ancak hastane çalışanları ile görüştüğümüzde kullanılmadan önce steril hale getirilerek kullanılacağını söylediler. Biz de tüm tedbirlerimizi alarak yardımcı olmaya çalışıyoruz.",

Ağaca asılıp sallanmayı, spor için her sabah yapıyormuş

ADANA'da askeri kamuflaj giyerek bacaklarıyla ağaca baş aşağı asılıp, komando marşı okuduğu görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gören Emekli Türkçe öğretmeni İbrahim Cebeci (66), "Her gün burada sporumu yaparım. Öğrencilerim de var. Sağlığımı böyle koruyorum" dedi.

Merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'ndeki evinin karşısında bulunan ağaçlara bacaklarıyla baş aşağı asılarak spor yaptığını ve bu şekilde dinç kaldığını söyleyen İbrahim Cebeci, dün sosyal medyada komando marşı söylerken çekilen görüntülerin paylaşılmasıyla yoğun ilgi görmüştü. Videoyu izleyen birçok yakının kendisini aradığını ve tebrik ettiğini belirten Cebeci, "Ben bunu her zaman yapıyorum. Ağacı spor aleti haline getirdim. İyi bir sporcu olmak için böyle çalışmak gerek. Sağlığımı böyle koruyorum" dedi.

'SU GÖRSEM YÜZERİM, AT GÖRSEM BİNERİM"

Yeni tip koronavirüsü salgınından sonra 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkmasının sınırlandırması hakkında da konuşan İbrahim Cebeci, ağaçların evinin önünde olduğunu ve insanlarla tokalaşmayıp uzak durarak önlemini aldığını söyledi. Spor yapmayı çok sevdiğini ve çocuklara da ağaca asılmayı öğrettiğini belirten Cebeci, "Ben her türlü spor yaparım. Su görsem yüzerim, at görsem binerim. Her sabah kalkar soğuk suyla duş alırım. Beni yurt dışından merak edip gelen, tanışan oluyor. Hayatımı böyle geçiriyorum. Mesela Mehter Marşı çalsa bitene kadar ağaçtan inmem" diye konuştu.

İbrahim Cebeci'nin öğrencisi olduğunu ve kendisine ağaçta spor yapmayı öğrettiğini kaydeden, Umut Sarıgeçili (11) ise spor yapmaktan memnun olduğunu belirtti.

Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar

İTALYA'da ERASMUS programı kapsamında bulunan ve koronavirüs nedeniyle Samsun'a getirilen 401 öğrenci, yerleştirildikleri yurtta karantina altında tutuluyor. Daha önce yurtta kalan bir öğrencinin, karantina nedeniyle odasında kalacak olan öğrencilere, üzerinde 'Kendinize çok iyi bakın' yazılı not bırakması dikkat çekerken, diğer başka öğrenci ise dolabındaki yiyeceklerin 'afiyetle tüketilmesi' için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu'na mesaj attı.

Türkiye'de üniversite okuyan ve ERASMUS programı kapsamında İtalya'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs nedeniyle gece saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından özel, dezenfekte edilmiş otobüslerle öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar kurumuna ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Daha önce yurtta kalan Aleyna isimli öğrenci ise karantina nedeniyle odasında kalacak olan öğrenciye üzerinde 'Kendinize çok iyi bakın' yazılı not bıraktı.

'DOLAPTAKİ YİYECEKLERİ AFİYETLE YESİNLER'

Yine yurtta kalan Pelin isimli bir başka öğrenci de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu'na mesaj atarak, dolabındaki yiyeceklerin yurda yerleşecek öğrenciler tarafından afiyetle yenilmesini istediğini iletti. Kasapoğu, duygulandığı mesajı, sosyal medya hesabından paylaştı. Pelin adlı öğrenci mesajında, "Odalardaki eşyalar toplanmış, benim aklıma dün geldi. Buzdolabında yiyecekler olduğu keşke size daha önceden bilgi verseydim. Yanlış anlamayın müdürüm buzdolabında zeytin, reçel, elma, konserve, köy peyniri, salça, atıştırmalık fındık, ceviz gibi bir sürü yiyecek vardı. Sonuçta hepsi nimet, kişi gönül rahatlığı ile afiyetle yesin, helali hoş olsun. Hepsi temiz ürünlerdir. Rabbimin izniyle ülkemiz bu hastalığı da atlatır" ifadelerine yer verdi. Kasapoğlu'nun paylaşımı çok sayıda sosyal medya takipçisinin beğenisini topladı.

Öte yandan yurdun önünde polis ekipleri de önlem amaçlı olarak görev yapıyor. Çevresinde dezenfekte çalışmaları sürdürülen yurtta kalan öğrencilerin, yemek ihtiyaçlarının ise AFAD ve Türk Kızılay'ı tarafından karşılandığı belirtildi. Öğrenciler, 14 gün süreyle burada karantina altında tutulacak.

Sivas'ta cenaze namazları mezarlıkta kılınıyor

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze namazları Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınmaya başlandı. Namaz sırasında sosyal mesafe kuralına da özen gösteriliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ibadetlerin durdurulmasından sonra cenaze namazlarına da düzenleme getirildi. Bu kapsamda Sivas'ta daha önce her camide kılınabilen cenaze namazları da kente bulunan Yukarı Tekke Mezarlığı'na alındı.Sivas Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, cenazeleri Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan gasilhanede yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Ailelerin talebi halinde ise oluşturulan alanda sosyal mesafenin korunması şartıyla cenaze namazı kılınarak ölen kişiler son yolculuğuna uğurlanıyor.

Uzman Çavuş Güneş ve üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok

TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Ancak Güneş ve Doku'ya ulaşılamadı.

İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Rize, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri Güneş'i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki sualtı arama kurtarma timinin de katıldığı arama çalışması 9'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, Munzur Nehri'nin döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yaparak su altında arama yaptı. Ayrıca 2 robot kamerayla su altı izlendi. Sabah saatlerinden itibaren Munzur Vadisi Anafatma mevkisinde itibaren botlarla su içinde ve kıyıda arama çalışmalarını devam ettiren ekipler, Güneş'ten bir iz bulamadı.

AİLESİ İYİ BİR HABER BEKLİYOR

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Tunceli'ye gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ile yakınları, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Vali Tuncay Sonel ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ÇATIŞMADA YARALANDI, DEPREMDE 16 KİŞİYİ KURTARDI, FETÖ'CÜLERLE ÇATIŞTI

Munzur Nehri'nin sularına kapılarak kaybolan JAK timi görevlisi Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in, 2008 yılında Şırnak'ta bir operasyon sırasında teröristler ile girdiği çatışma sırasında bacaklarından yaralandığı ve uzun süre hastanede yattığı ailesinin üzülmemesi için de durumu gizleyip iyileştikten sonra anlattığı ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da FETÖ'cü askerler ile çatışarak yaralandığı da öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Güneş'in, Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye ulaşan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipte yer aldığı ve arkadaşlarıyla birlikte yıkılan bina enkazları arasında 16 kişiyi sağ kurtardıkları belirtildi.

GÜLİSTAN DA AYNI BÖLGEDE ARANIYOR

5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu bulmak için başlatılan için arama çalışmaları da 81 gündür sürdürülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmalarına katılmasıyla, 81 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun aranmasına da devam edildi. AFAD ve arama kurtarma ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısı ve su yüzeyinde yaptıkları arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamadı.

Evden çıkamayan çiftin ihtiyaç malzemelerini polisler getirdi

ADANA'da koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üzeri çift, polisi arayarak yardım talebinde bulundu. Polis ekipleri, istenen gıda malzemelerini temin ederek çiftin evine götürdü.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkmalarına İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle kısıtlama getirildi. Evlerinden çıkamayan vatandaşlar, ihtiyaçlarının giderilmesi için polisi arayarak yardım istedi. Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali (66) ve Hatice Ceylan (67) çifti, 155'i arayıp, zeytin, peynir, sıvı yağ, sebze ve meyve ihtiyacı olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri, gerekli malzemeleri temin ederek çiftin evine götürdü.

İhtiyaçları polis tarafından karşılanan Mehmet Ali Ceylan, ekiplere teşekkür ederek, "Riskli olduğu için 10 gündür evden çıkmıyoruz. Polisi arayıp ihtiyacımız olduğunu söyledik. Onlar da sağ olsun ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

