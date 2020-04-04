DHA YURT BÜLTENİ - 13

Kırklareli 'de karantinası biten 250 kişi evlerine gönderildi

KIRKLARELİ'nde yurtdışından gelerek 14 gündür karantina altında bekletilen 523 vatandaştan 250'si bugün evlerine gönderilmeye başlandı. Karantina süresi bitip evlerine dönenler 14 gün boyunca gittikleri adreslerde kendilerini izole edecekler.

Çin'in Vuhan kentinde görülen koronavirüsü salgını nedeniyle çoğunluğu, Kanada, Portekiz, Cezayir'den gelerek, Kırklareli Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Hundi Hatun Kız Öğrenci yurduna yerleştirilen 523'dan 14 günlük karantinası biten 250 vatandaşın bugün tahliyesine başlandı. Tahliye edilen vatandaşlar bavullarıyla memleketlerine gitmek için 21 kişilik özel otobüslerle gönderildi. Karantinanın ilk yolcuları İzmir, Aydın, Çanakkale'ye giderken gittikleri adreslerinde tedbir amaçlı 14 gün daha kendilerini izole edecekleri öğrenildi.

KARANTİNASI BİTEN 250 KİŞİ EVLERİNE GÖNDERİLDİ

Cezayir'den gelerek 14 gün boyunca karantinada kalan ve sürenin bitmesiyle evine gitmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Ali Meşe, "Ben 14 gün önce Cezayir'den geldim. Burada salgın nedeniyle 14 gün karantinada bekledik. Şimdi İzmir'e gidiyorum evimde 14 gün izole edeceğim. Devlet yetkilileri ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim bize burada çok iyi baktılar."dedi. Portekiz'den gelerek 14 karantinada bekleyen Yetkin Karasungur'da "Burada bize çok iyi baktılar. Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri bizimle çok ilgilendi. Bu salgının en kısa sürede bitmesini temenni ediyorum."şeklinde konuştu. Kırklareli Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü'nde kalan ve 14 günlük karantinası dolanların evlerin gönderileceği testleri pozitif çıkan vatandaşların ise tedavilerin devam edeceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Yurttan çıkan vatandaşlar

-Yurttan detaylar

-Yurtan çıkanların otobüslere binmesi

-Yurttan çıkanlarla röp.

-Sağlıkçıların aldığı önlemleri

-Muhabir Ali Can Zeray anons

-Valizleriyle çıkış yapanlar

-Karantinada bulunup pencerelere çıkanlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/KIRKLARELİ,

==========================

Kayıp engelli kişiyi arama çalışmaları sonlandırıldı

ADIYAMAN'da, 24 gün önce evinden ayrılan ve bir daha haber alınamayan konuşma engelli Taceddin Taşdak'ı (32) bulmak için yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde 10 Mart günü evinden ayrılan konuşma engelli Taceddin Taşdak'tan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma köyde görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Taşdak'ın son olarak Göksu Çayı yakınlarında görüldüğü bilgisini alan jandarma ve AFAD ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerin de katıldığı arama çalışması Göksu Çayı Şanlıurfa il sınırına kadar yapılmasına rağmen sonuç alınamadı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köy kırsalında drone ve kadavra köpeği kullanılarak da yapılan arama çalışması sonuçsuz kaldı. Aramalar 24'üncü günde sonlandırıldı. Taceddin Taşdak'ın bulunması için jandarma ekipleri tarafından soruşturma sürdürüldüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Olay yeri

Jandarma ekipleri

AFAD ekiplerin çalışması

Dalgıçların suda arama yapması

Köpek

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

==========================

Antalya'da toplu taşımayı kullananlara ücretsiz maske dağıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına 'Maskesiz binilmemesi' yönünde alınan kararın ardından vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilk gün 15 bin maskenin dağıtılacağını belirtip, "Antalyalıların sağlığı bizim için her şeyden önemli" diyerek halkın bu konuda hassas davranmasını istedi.

Turizm kenti Antalya'da koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşların maskesiz toplu taşıma araçlarına binmesi yasaklandı. 4 Nisan Cumartesi günü itibariyle başlayan uygulama kapsamında belediye vatandaşlara 15 bin adet maske dağıttı.

OTOBÜS VE TRAMVAY'DA MASKE DAĞITILDI

4 Nisan itibariyle başlayan yasağın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi hemen harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından toplu taşıma araçları ve raylı sistem araçlarına binen vatandaşların kullanması amacıyla sabahın erken saatlerinden itibaren maske dağıtımı yapıldı.

MASKE TAKMAYAN ARACA ALINMAYACAK

Toplu taşıma şoförleri ve tramvay duraklarında bulunan güvenlik görevlilerine teslim edilen maskeler toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara dağıtıldı. Başkan Muhittin Böcek, maskesiz vatandaşların şoförler tarafından uyarılacağını belirterek, takmayanların toplu ulaşım araçlarına alınmayacağını söyledi.

İLK GÜN 15 BİN MASKE

Antalyalıların sağlığı için böyle bir uygulamayı başlattıklarını söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Toplu taşıma depolama alanlarında şoför arkadaşlarımıza dağıtım yapıyoruz. Araçlara binen ve maskesi olmayan vatandaşlarımıza şoförlerimiz maske verecek. Tramvay duraklarımızda da aynı şekilde görevli personellerimiz kontrol yapıyor. İlk gün itibariyle 15 bin adet maske dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız hem maske kullanımında hem de sosyal mesafe konusunda uyarıyoruz. Tüm hemşehrilerimizin bu konuda hassas davranacağına inanıyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------

Otobüslerin durağa gelişi ve yanaşması

Araç içinde maske dağıtılırken

Maskesiz araca binmeyin diye uyarı yapanlar

Tramvaydan görüntü

Tramvay içinde görevlinin yolculara maske dağıtması

Maskesiz binmeyelim diyen görevli

Durakta maske dağıtılırken

Tramvay içinde, "Sosyal mesafeyi koruyalım maske takalım" uyarıları

RÖP: Belediye görevlisi ile röportaj

HABER -KAMERA: ANTALYA,

==========================

Niğde'de polislerden 20 yaş altı denetimi

NİĞDE'de polis ekipleri, 20 yaş altı gençlerin evden çıkmalarının yasaklanması üzerine denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, marketlerde, toplu taşıma araçlarında, duraklarda ve umuma açık yerlerde, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, toplu alışveriş yapılan mağazaları da denetleyerek maskesi olmayan vatandaşları ikaz etti. Toplu taşıma araçlarına maskesiz binenleri de uyaran ekipler, sosyal mesafenin önemine dikkati çekti. Öte yanda, Niğde Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de kentte kurulan pazar yerlerinde tek yerden giriş ve çıkış uygulaması başlattı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Polislerin gelişi

-Polislerin uyarısı

-Markette ve yolcu otobüsü içerisinde uyarı yapmaları

Haber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,

========================

Düzce ile Sakarya arasında köy yollarından geçişleri engellemek için jandarma önlemi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş ve çıkışların kapatılmasıyla Düzce ile Sakarya arasında jandarma ve polis ekipleri tarafından önlemler alındı. Önlemler yalnızca TEM ve D-100 yolları gibi ana güzergahlarla sınırlı kalmadı, ara güzergahlar ve köy geçişleri de ulaşıma kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamayla 30 büyükşehir ile Zonguldak'a koronavirüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar kapatıldı. Büyükşehir olan Sakarya ile Düzce sınırında da jandarma ve polis ekipleri güzergahlar üzerinde önlemleri aldı. Önlemler yalnızca TEM ve D-100 yolları gibi ana güzergahlar arasında değil, ara yollarda da alındı. Köy yollarına da jandarma tarafından kontrol noktaları kuruldu. Köylerin arasından geçişleri engellemek amacıyla Sakarya'nın Hendek ilçesinde yer alan Yeşilvadi Köyü ile Düzce'ye bağlı Yeşilyayla köyü sınırında önlem alan jandarma ekipleri, araçların gidiş ve gelişine izin vermedi. Yalnızca Sakarya'da ikamet eden kişiler ile iş nedeniyle şehir değiştirmek zorunda kalanların geçişlerine izin verildi.

Yeşilvadi Köyü Muhtarı Süleyman Selman, "Burası tam Düzce sınırı. Yeşilvadi ile Yeşilyayla arasındaki nokta. Şu anda tam sınırdayız. Kontroller iyi gidiyor. Vatandaşlar da kurallara uyuyor. Sağolsunlar dikkat ediyorlar. Bugün orada işleri olanla gidip gelecek. Kesinlikle geçiş yasak, biz de 7-24 buradayız. Nöbet tutuyoruz. Bir sıkıntı olmayacak inşallah. Araçla geçişi kesinlikle yasak." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Murat Küçük anons

-Durdurulan araçlar

-İzinli olanların geçişi

-İşe gidip gelenlerin geçişi

-Jandarmanın uyarıları

-Köy muhtarı ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK-Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

===========================

Yüksekova'da 1000 liralık sosyal yardım evlerde teslim ediliyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik açıklanan ekonomi paketinde yer alan ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 liralık yardım, PTT şubelerinin önünde oluşan uzun kuyruklar nedeniyle evlerde ödenmeye başlandı.

Koronavirüs salgınına yönelik açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinde ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi kararlaştırılan sosyal yardımlar, PTT şubelerinin önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmayarak uzun kuyruklar oluşunca, evde verilmesi kararlaştırıldı. Artık yapılan yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde teslim ediliyor.

Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde yardımlar, evlerde dağıtılma başlandı. Yüksekova Kaymakamlığı, sosyal yardımların, Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, polis, mahalle bekçileri ve imamlarla evlere dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

-Yüksekova kaymakamlığın önünde toplanan dağıtım heyetinden detaylar

-PTT önündeki kalabalıktan detaylar

-Görevliler tarafından evlere dağtılan paralar

-Görevlilerin elinden paralarını alan aileler

-Genel detaylar

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari),

=========================

Çeşme'nin sosyete pazarında önlemlere uyuldu

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen Alaçatı pazarında da koronavirüs kapsamında alınan önlemler yerine getirildi.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında pazaryerleri ve marketlerde maske takma zorunluluğunun getirilmesinden sonra önlemler artırıldı. Yaz aylarında oldukça yoğun olan, 'Sosyete Pazarı' olarak bilinen Alaçatı pazarında da tedbirler uygulandı. Pazar tezgahları arası, 5 metre mesafeli oldu. Ayrıca her tezgaha elle ürün seçilmemesi için uyarı yazıları asıldı. Pazarcı esnafı maske ve eldivenle çalışırken, vatandaşların da kurallara titizlikle uyduğu dikkat çekti. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler, kontroller yaptı. Aynı zamanda Çeşme Belediyesi zabıta ekipleri de pazaryerinin iki girişinde, vatandaşları maske ve eldiven konusunda uyardı. Herkesin ellerine dezenfektan dökmeyi de ihmal etmedi.

SOKAKLAR BOMBOŞ

Havanın yağışsız ve sıcaklığın 20 derece olmasına rağmen hafta sonu Çeşme sokak ve caddelerinin boş olduğu gözlendi. Başta Hacı Memiş Mahallesi olmak üzere Alaçatı Köyiçi mevkiside sokaklar adeta hayalet yerleşimleri andırdı. Görüntüler Çeşme merkez ve Ilıca'da da farklı olmazken, hafta sonu tüm İzmirlilerin evine kapandığının da bir göstergesi oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Anons

Alaçatı Pazaryeri girişi tedbirler, dezenfektan dökülmesi, zabıta polis

Vatandaşlardan alışveriş detayı, esnaftan detay, esnaf röportajı

Alaçatı sokakları boş

Hacımemiş Mahallesi görüntü

Ilıca esnaf röp.

Çeşme merkez görüntü

Haber: Kahraman DURAK- Kamera: Melis KARAKUZULU/ ÇEŞME (İzmir),

=========================

Eski günlerdeki gibi sepet sarkıtılıyor

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçesi Bodrum'da, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında geçmiş yıllardaki seyyar manav geleneği tekrar hayata geçirildi. Kronik rahatsızlığı bulunan ev kadınlarının balkondan ve pencerelerinden sepet sarkıtarak, sebze-meyve satın alması ise eski günlerin hatırlanmasına neden oldu.

Bodrum Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Ülke genelinde 65 yaş ve üzeri kişilere sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından pazar alışverişini yapamamaları üzerine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla, geçmiş yıllarda yapılan seyyar manav geleneğini tekrar hayata geçirdi. 21 manav aracı, belirlenen sokaklarda durarak, vatandaşın sosyal mesafe ve topluluk oluşturulmadan alışveriş yapma olanağı sağlıyor. Vatandaşların memnun kaldığı seyyar manav aracında meyve ve sebzeler, hijyen kapsamında önceden hazırlanmış poşetler içerisinde vatandaşlara sunuluyor. Seyyar manavlık yapan Şerafettin Karabulut (57), kullandığı aracın camından 'Domates 2 lira', 'Sebzeci geldi, sebzeci geldi', diyerek müşterilere sesleniyor.

Konacık mahallesinde yaşayan ve şeker hastası olduğu için 2 katlı evinden dışarı çıkmayan Güllü Doğan (51), sebze alışverişini balkondan iple sarkıttığı sepetle yaptı. Doğan, "Kronik rahatsızlığım olduğu için aşağı inmiyorum. 15 gündür bir kez bile dışarı çıkmadım. Seyyar manav uygulaması yerinde bir karar. Virüsün bu şekilde daha az yayılacağını düşünüyorum" dedi. Manav Şerafettin Karabulut ise, "Belediye tarafından verilen izin kağıdıyla seyyar satıcılık yapıyorum. Müşteriler genellikle yakın temastan uzak durmak için balkondan ya da pencereden sepet uzatıyorlar. Ürün satışı ve para alışverişi sepetle gerçekleşiyor" diye konuştu.

Başkan Aras, pazar yerlerindeki yığılmayı önlemek için seyyar manav uygulamasını hayata geçirdiklerini, 21 aracın ilçedeki her mahalleyi dolaşarak satış yaptığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Seyyar manav aracının kasasındaki sebze ve meyveler görüntü

Seyyar manav aracının hareket halindeyken görüntüsü

Seyyar manav Şerafettin Karabulut'un araç içerisinden müşterilere ürünlerin fiyatını söylerken seslenmesi

Ev kadını Güllü Doğan'ın sebze-meyve fiyatı sorması

Güllü Doğan'ın evinin penceresinden iple sepet sarkıtması

Şerafettin Karabulut'un sepete sebze- meyve koyması ve Güllü Doğan'ın sepeti yukarı çekmesi

Güllü Doğan ile röportaj

Şerafettin Karabulut ile röportaj

Bodrum Beleye Başkanı Ahmet Aras ile röportaj

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN/ BODRUM (Muğla),

Kaynak: DHA