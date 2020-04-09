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Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptuKARAMAN'da bahçe düzenlemesi yapan Hamit T. (56), çapa makinesine kaptırdığı sol bacağı diz kapağının altından koptu.

09.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:25
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu

KARAMAN'da bahçe düzenlemesi yapan Hamit T. (56), çapa makinesine kaptırdığı sol bacağı diz kapağının altından koptu. Kopan bacağıyla birlikte hastaneye kaldırılan  ve ameliyata alınan Hamit T.'nin bacağında doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemediği belirtildi.

Olay, bugün merkeze bağlı Yazılı köyünde meydana geldi. Hamit T., çapa makinesiyle evinin bahçe düzenlemesi yaptığı sırada, makine kontrolünden çıktı. Dengesini kaybeden Hamit T., yere düşmesi sonucu makineye sol bacağını kaptırdı. Bacağı diz kapağının altından kopan ve kanlar içinde kalan Hamit T.'nin yardımına aile fertleri koştu. Kopan bacağıyla ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan Hamit T., ameliyata alındı.  Hamit T.'nin bacağında doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Karaman, Güncel
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