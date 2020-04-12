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DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şanlıurfa'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.

12.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:35
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Şanlıurfa 'da, yerel sanatçılar balkonlardan türküler seslendirdi

KORONAVIRÜS tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında Şanlıurfalı yerel sanatçılar, evlerinin balkonlarından türküler seslendirdi.

Şanlıurfa'da yerel sanatçılar, sokağa çıkma yasağının ardından yaşadıkları semtlerdeki komşularına moral vermek için evlerinin balkonuna çıkıp türküler seslendirip, uzun hava okudu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı kentte yerel sanatçıların seslendirdiği parçalara komşuları da eşlik etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Balkonda konser veren mahalli sanatçılar

Balkonda okunan türküler

İstiklal Marşı okunması

Balkonlarda eğlenen vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

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Otizmli Mert, kaybolduktan 17 saat sonra bulundu (YENİDEN)

ELAZIĞ'da dün kaybolan otizmli Mert Aras Altındal (9), jandarma ekiplerinin çalışmasıyla 17 saat sonra bulundu.

Elazığ 'ın tarihi Harput Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında ailesinin yanından ayrılan otizm hastası Mert Aras Altındal kayboldu. Aramalara rağmen bulunamayan Mert için ailesi, İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına jandarma ekipleri, jandarma komandolar ve jandarma iz takip köpekleri karadan arama yaparken, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan detaylı arama çalışması yapıldı.  Jandarma ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucunda 17 saat sonra bu sabah saat 06.00 sıralarında Mert Aras kaybolduğu yerden 5 kilometre uzaklıkta dere kenarında üşümüş ve korkmuş şekilde arazide bulundu. Küçük Mert, jandarma ekiplerince Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kontrol ve muayene amaçlı götürüldü, ardından ailesine teslim edildi.

Çocuklarının bulunmasından mutluluk duyan Altındal ailesi, jandarma ekiplerinin sabaha kadar tüm imkanlarıyla seferber olarak çocuklarını sağ olarak bulmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: DHA

Etiketler: Şanlıurfa, Jandarma, Elazığ, DHA, Güncel
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