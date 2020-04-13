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DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sakarya Üniversitesi ürettiği 'Covid-19' test kitini tanıttıSAKARYA Üniversitesi üretimini yaptığı 'Covid-19' test kitini tanıttı.

13.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 15:44
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Sakarya Üniversitesi ürettiği 'Covid-19' test kitini tanıttı

SAKARYA Üniversitesi üretimini yaptığı 'Covid-19' test kitini tanıttı. Sakarya Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından hazırlanan test kitinden günde 50 bin adete kadar üretim yapılabilecek.

Koronavirüs salgını sonrasında salgınla mücadele yöntemleri geliştirmek için çalışmalar yapan Sakarya Üniversitesi, kendi imkanlarıyla yaptığı 'Covid-19' test kitini tanıttı. Patenti alınan ve bir süredir denemelerin yapıldığı test kiti Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri öğretim üyeleri Prof. Dr. Oğuz Karabay ve Prof. Dr. Mehmet Köroğlu tarafından tanıtıldı.

Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, "Bugün sizinle paylaşacağımız ürün viral örnek alma seti. Bu ürün özellikle koronavirüs testlerinin başarılı olarak yapılması için hayati öneme sahip. İtalya ve Çin'de üretilen bu ürün Türkiye'de ilk defa Sakarya Üniversitesi'nde üretilmiştir. Biliyoruz ki koronavirüs ile mücadelede en etkin mücadele doğru teşhis ve izolasyon. Bu ürünü geliştiren Prof. Dr. Mehmet Köroğlu, Prof. Dr. Mustafa Zengin ve Prof. Dr. Oğuz Karabay hocama teşekkür ederim. Diğer bir önemli nokta Sakarya'da bu ürünün üretileceğini belirtmek istiyorumö dedi.

Geliştirilen test kitiyle ilgili açıklamada bulunan Prof. Dr. Oğuz Karabay, şöyle konuştu:

"Öncelikle Sakarya'da yerli bir ürünün üretildiği müjdesini vermek istiyorum. Hastalığı tespit ederken solunum yolundan salgı alıyoruz. Hastalardan bir örnek çubuğuyla boğaz ve burunlarından örnek alarak mikrobiyoloji laboratuvarda incelemeler yapıyoruz. Eğer uygun bir örnek alabilirsek hastalığı tespit edebiliriz. Teşhis yaparken kullandığımız envanter çok önemli. Pozitif ve negatifliği belirleyecek örnek kalitesini artıracak elyaf olması gerek. Birkaç sınırlı ülke örnek alma çubukları kullanıma sunabilmişti. Bu ürün tamamen en üst düzeyde güvenilir örnek alabilecek bir örneği. Bu çubuklarda pamuk yerine dakron uçlu olarak üretilecek. Bu da test doğruluğunu etkin şekilde etkileyecektir. Bu örneği Sakarya'da kullanabilmekten, bu kiti üreten Sakarya Üniversitesi'nin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye ve dünyaya Sakarya'dan yayılmasını dilerim.ö

Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ise, "Bu ürünü dünyada üreten birkaç ülke var. Ürettikleri miktar az olduğu için tüm dünyaya veremiyor. Biz üniversitemizde bunun Ar-Ge çalışmalarını yapıp yaklaşık 20 gün içerisinde girişimcimizle birlikte üretim aşamasına geçtik. Bunu günlük 10 bin ihtiyaç olarak hesapladık. İhtiyaç olursa daha fazlasına da çıkacağız. 15 günlük süre içerisinde üretimi 50 bin adede kadar çıkartabiliriz. Burada tamamen yerli imkanları kullanarak üretim yapıyoruz.ö dedi.

Dakron uçlu test çubuğunu üreten firmanın sahibi Eyüp Can, "Firmamız bu süreçte yüzde yüz yerli ve milli projelerde yer aldı. Değerli hocalarımın bu süreçte çok büyük bir katkıları oldu. Bugün seri imalat aşamasına getirebildik.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Test kiti ve çalışması detayı

HABER-KAMERA: Ramiz Kaan OKTAR/SAKARYA,

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Üniversiteli Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten iz yok

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Uzunçayır baraj gölü

Baraj gölünde tekne ve botlarla yapılan arama

Çalışmalardan  görüntüler

Aygül Doku'nun konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

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Elazığ'da kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı

ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan O.G., jandarma tarafından suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya Üniversitesi, Oğuz Karabay, Köroğlu, Sakarya, Güncel
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