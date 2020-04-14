DHA YURT BÜLTENİ - 13

Malatya 'da kelle satışları arttı

MALATYA'da, koronavirüse karşı bağışık sistemine iyi geldiği için tüketilen kelle satışları arttı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşlar doğal ürünlere yöneldi. Gündelik hayatta da bağışıklık sitemine iyi geldiği düşüncesiyle tüketilen kelle koronavirüsün yaygınlaşmasıyla satışları arttırdı. Tanesi 35 liradan satılan kelle, çorba ve pilavlarda kullanılıyor. Kentte Bakırcılar ve Demirciler Çarşısı'nda kelle paça ütüleme işi yapan esnaflar bu ara yoğun mesaide. Temizledikleri koyun kelle paçaları demir dövülen ocakta 'Ütüleme' diye adlandırılan işlemden geçiren esnaflar normal günde 10 ile 15 tane arasında sattıkları kelle paçaları şimdi günde 25 ile 30 tane satıyor. Malatya'da 50 yıldır kelle satışı yapan Ahmet Yurtçu (60), kelle satışlarının arttığını, kan değerlerine iyi geldiğini, koronavirüsüne karşı bağışıklık sitemini kuvvetlendirdiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kelle ütülenme

Kelleden görüntü

Ahmet Yurtçu röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Şanlıurfa'da pencere kavgası: 10 yaralı

ŞANLIURFA'da, akraba 2 aile arasında, yapımı devam eden evin penceresinin bitişikteki eve dönük olduğu gerekçesiyle çıkan kavgayı, jandarma havaya ateş açarak, ayırabildi. 10 kişinin yaralandığı kavgaya ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kavakbaşı Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan kavga, iddiaya göre yapımı devam eden evin penceresinin, komşu eve dönük olması nedeniyle çıktı. Akraba olan 2 aile arasında çıkan kavgada taraflar birbirlerine, taş ve sopa ile saldırdı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, uyarılara rağmen devam eden kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı. Kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildikten sonra gözaltına alındı. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kavgaya ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pencere yüzünden kavga eden taraflar

Jandarma olay yerine gelmesi

Havaya açılan ateş

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA

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Edirne'de drone ile dezenfeksiyon çalışmaları başladı

EDİRNE'de, İl Özel İdaresi ve belediye tarafından kurulan ekiplerin kent genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmaları da başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, Edirne'de valilik ve belediye tarafından kurulan ekipler, her gün şehirde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor. Halkın kalabalık olarak bulunduğu pazar ve market gibi yerlerde sürdürülen dezenfeksiyon çalışmalarının yanı sıra, cadde ve sokaklar da dezenfektanla temizleniyor. Kentte, son olarak alınan önlemler kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla havadan drone ile dezenfeksiyon çalışmaları da başladı.

Tarım ilaçlamasında kullanılan hazneli hava aracı yardımıyla gerçekleştirilen işlemde, binaların dış yüzeyleri ve çevrelerine dezenfektan sıkılıyor. Havadan ilaçlamanın ardından ekipler, binaların iç kısımlarını da dezenfekte ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Drone ile havadan ilaçlama

-Drone uçuşu

-Drone'in bina aralarında uçuşu

-Sokak üzerinde ilaçlama

-Detaylar

Haber: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Yöresel gıda dükkanı, uzaktan siparişlere yetişemiyor

TOKAT'ta yöresel gıda ürünleri satan Burak Boyraz (35), sosyal medya ve telefonla gelen siparişlere yetişemiyor. Boyraz, koronavirüsten dolayı sıcak satışın azaldığını ancak kargo satışının 3 kat arttığını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde birçok esnaf iş yerlerini kapatırken, Tokat kent merkezinde bulunan yöresel gıda ürünleri satan Burak Boyraz, bugünlerde sipariş yoğunluğu yaşıyor. İş yerinde yöresel doğal süt ürünleri ve pekmez çeşitleri satışı yapan Boyraz, normal satışlarının azaldığını ancak uzaktan siparişlerin ise 3 katına çıktığını söyledi.

Dede mesleğini sürdüren Burak Boyraz, "İş yerimizdeki sıcak satışlarımız düştü. Yüzde 30-40 civarında azalma oldu. Ama işlerimiz buna rağmen 3 kat arttı. Kargoyla gönderdiğimiz siparişlerimiz arttı. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya gibi büyük şehirlere kargo gönderiyoruz. Şehir içerisinde de dışarıya çıkamayan vatandaşlarımıza servis yapıyoruz. Bizim için biraz yoğunluk oldu ama işlerimiz arttı. Ortalama günlük 100 koliye yakın il dışına ürün gönderiyoruz. Telefonlarımız ve internet sitemizden vatandaşlarımız bize ulaşıyor. Ürünlerimizi sosyal medyada da paylaşıyoruz ve oralardan bizi gören vatandaşlarımız talep ediyor. Müşterilerimizin geri dönüşleri çok iyi. Daha önceden de yapıyorduk bu işi ancak koronavirüsten sonra kargo gönderilerimiz patlama yaptı diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Talebe göre her türlü ürünü gönderdiklerini ifade eden Boyraz, "Genelde çökelek, peynir, tereyağ, kuşburnu, pekmez çeşitlerimiz, tel peynir ve kaşarımız ağırlıklı olarak gidiyor. Her ürünümüzden isteniyor ama bu ürünlerimiz daha çok isteniyor. Ürünlerimiz tamamen yöresel ve doğal. Müşterilerimiz çok memnun, teşekkür telefonları alıyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun 24 saat içinde kargo yerine ulaşıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dükkandan görüntüler

-Satılan yöresel ürünlerin görüntüleri

-Dükkan sahibinin konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

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Antalyalılar bu hafta kurallara uymadı

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu'nun 'Gevşemeyin, sokağa çıkmayın. İyi gidiyoruz' uyarılarını dikkate alan kent sakinleri, geçen haftayı yüzde 95 oranında evlerinde geçirirken, bu hafta ise cadde ve sokaklarda yoğunluk, semt pazarlarının ise kalabalık olduğu görüldü.

İçişleri Bakanlığı'nca, hafta sonu oluşan yoğunluğu önlemek için 11-12 Nisan tarihlerinde, 30'u büyükşehir 31 ilde sokağa çıkma yasağı uyguladı. Turizm kenti Antalya, iki günlük yasağa uydu, vatandaşlar evlerinden çıkmadı. Yasağın kaldırılmasının ardından bu hafta kentin sokak ve caddeleri koronavirüs öncesi günleri aratmadı. Geçen hafta içi yoğunluğun yüzde 95 oranında azaldığı kentte, bu hafta başta kapalı pazarlar olmak üzere, kalabalığın yoğunlaştığı görüldü.

VATANDAŞLAR GEVŞEDİ

Kentin araç trafiği açısından en işlek ana arteri olan 100. Yıl Bulvarı'nda, geçen haftanın aksine araç trafiğinin yoğun olduğu görüldü. Ayrıca Güllük Caddesi'ndeki insan ve araç trafiği yoğunluğu dikkati çekti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin girişinin polis ekiplerince kapatılması ve nöbet tutan polisler nedeniyle sahilde ve sahil bandında vatandaş görülmezken Cumhuriyet Meydanı'nın da boş olduğu dikkati çekti. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun sosyal medya hesaplarından sık sık 'Antalya ölçeğinde iyi gidiyoruz, vatandaşlarımız evde kalsın. Gevşemezsek bu sorunu ortadan kaldırırız' açıklamasının aksine kent sakinlerinin sokaklar ve caddeleri doldurduğu gözlendi.

VATANDAŞ PAZARA KOŞTU

Koronavirüse yakalanma riskinin en yüksek olduğu yerlerden biri olan semt pazarlarında da manzaranın aynı olduğu görüldü. Kepez ilçesindeki bir semt pazarında vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yaptıkları görüldü. Pazar içindeki bir zabıta ekibi sürekli uyarıp maske dağıtırken, vatandaşların sebze ve meyve alabilmek adına dip dibe alışveriş yaptıkları görüldü. Vatandaşların çoğunda maske ve eldiven olduğu dikkati çekti. Vatandaşların pazarda çoğunlukla patates ve soğan tezgahları başında yoğunlaştığı görüldü. Pazar esnafı ise iki günlük sokağa çıkma yasağının ardından tüketicinin sebze meyve stoklarını tükettiğini ve yeniden alışveriş yapmak için pazarlara koştuğu yorumunu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Pazardan ve kalabalıktan görüntü

Pazarcı esnafı ile röportaj

Kentin ana arter caddelerden kalabalıktan drone görüntü

Konyaaltı Sahili, varyanta girişindeki polislerden görüntü

HABER: Alparslan ÇINAR -KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Takside yakalanan 20 yaşından küçük 2 arkadaşa para cezası

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkması yasak olan B.K. (17) ve A.Y. (18), bindikleri takside yakalandı. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre para cezası uygulanan iki arkadaş, ayrıldıkları iş yerinden kalan paralarını almaya gittiklerini, dönüşte de taksiye bindiklerini söyledi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların uyulup, uyulmadığı yönünde kentin farklı noktalarında kontrollerini sürdürdü. Polis, durdurdukları araçların sürücü ve yanındakiler maske takmaları, araç içinde sosyal mesafeyi korumaları ve ön koltuğa yolcu alınmaması konusunda uyarıda bulundu. Maskesi olmayanlara da maske dağıttı. Durdurulan bir taksideki 2 müşterinin ise 20 yaşın altında olduğu belirlendi. Araçtan indirilen B.K. ve A.Y.' ye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari para cezası uygulandı.

Karatay ilçesinde bir sanayi sitesindeki fabrikada çalıştıklarını belirten 2 arkadaş, ayrıldıkları iş yerinden kalan paralarını almaya gittiklerini, dönüşte de taksiye bindiklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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polisin uygulama yapması

Taksideki 20 yaş altı 2 kişi

Para cezası uygulanması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA

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Evden çıkamayan Hakan'a polislerden sürpriz doğum günü kutlaması

BOLU'da, polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan astım hastası 6 yaşındaki Hakan Yaman'a sürpriz yaparak doğum gününü kutladı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 6 yaşındaki astım hastası Hakan Yaman, annesine "Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı?" diye sordu. Oğlunun bu sorusuna üzülen anne Arzu Yılmaz, polisleri çok seven oğlu için Bolu Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Yaman ailesinin yaşadığı Beşkavaklar Mahallesi'ndeki evine gitti. Konvoy halinde gelen ekipler, yanlarında getirdikleri pastayla, Hakan'a doğum günü sürprizi yaptı. Kapıda polisleri, selam vererek karşılayan Hakan Yaman, kendisine yapılan sürprizden dolayı çok mutlu oldu. Mumları üfleyen çocuk, polisler için yapmış olduğu resmi hediye etti. Polis ekibi de polisleri çok seven Hakan Yaman'a uzaktan kumandalı oyuncak polis arabası hediye etti. Hakan, büyüyünce motosikletli polis olmak istediğini söyledi.

Yaşanan mutlu anlar, anne Arzu Yılmaz'ı duygulandırdı. Arzu Yılmaz, "Benim polis olmayı çok isteyen bir oğlum var. Rahatsızlığı nedeniyle sıkıntılı bir dönemden geçiyorduk. Bir de bu süreçte evde kaldık. Videolar falan izliyorduk. Dedi ki "Anne benim doğum günümü kimse kutlamayacak mı?" Anneler beni anlayacaktır. Böyle bir şey düşündük. Buna müsaade edenlere, amirlere ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Çok duygusal bir durumdayım. Oğlum da inanılmaz mutlu oldu. Her çocuk mutlu olmayı hak ediyor." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin konvoyla gelmesi

-Hakan'ın balkonda beklemesi

-Polislerin kapı önüne çıkması

-Polis selamı ile karşılama

-Pasta üfleme

-Hediyelerin verilmesi

-Diyaloglar

-Anne ile röportaj

-Polislerin ayrılması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Koronavirüs, yufka satışını katladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde gözleme, bazlama ve yufka üreten Perihan Kocaemir (50), koronavirüs sonrası yufka satışlarının ikiye katlandığını söyledi.

Kumluca'ya bağlı Bağlık Mahallesi Özdemir Sokak'ta 4 yıldan beri gözleme, bazlama, katmer ve yufka üreten Perihan Kocaemir, koronavirüs sonrası vatandaşların yufka ekmek talebine yetişemez oldu. Perihan Kocaemir ve 4 kadın personeli, günlük en az 200 yufka açıyor ve tanesini 2 TL'ye satıyor. Kadınlar üretimlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında maske ve eldiven takarak gerçekleştiriyor.

Evli ve 4 erkek çocuk annesi Perihan Kocaemir, daha önce okullarda hizmetli olarak çalıştığını, 4 yıl önce kendi iş yerini açtığını anlattı. Perihan Kocaemir, "Gözlemede ve bazlamada satışlarda düşme oldu. Ama yufka ekmekteki artışımız güzel. Yufka ekmek hem sağlıklı hem de dayanıklı olduğu için insanlar tercih ediyor. Çünkü yufka ekmek kuruduğu zaman daha dayanıklı oluyor. Alan 50 veya 100 tane alıyor. Evine götürüyor. 1 veya 2 ayda yufka ekmekleri tüketiyor. 3 veya 4 ayda bile tüketebiliyorlar. Sıkıntı olmuyor. Bozulma olmuyor. Hem sipariş olarak üretiyoruz hem de hazırlayıp iş yerimizde satıyoruz. Sabit müşterilerimiz de var. Ekstra gelen müşterilerimiz de oluyor. Yufka ekmekleri ya ısıtıp veriyoruz. Sininin üzerine kuru bir şekilde koyuyoruz. Öyle evine götürenler de var. Önceye göre koronavirüsten sonra 2 katı artış var. Yufka açmakta yetişemiyoruz" dedi.

Perihan Kocaemir, "4 oğlum var. 2'si evli. Biri nişanlı ve biri de bekar. Kocam emekli. İş yerimde 4 kadın olarak çalışıyoruz. Yufka ve diğer ürünlerden elde ettiğim kazançla nişanlı ve bekar oğlumu evlendireceğim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yufka açan kadınlardan görüntü

Yufkalardan ve çalışan kadınlardan görüntü

Saçta yufka çevrilirken

RÖP: Perihan Kocademir ile röportaj

Dükkanın dış plan

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya),

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20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan kadın: Hastaneden döndük

ZONGULDAK'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan, 20 yaşından küçük kızıyla sokakta dolaşan Afgan kadın, kendilerini uyaran polise hastaneden döndüklerini söyledi. Anne ile kızı, işlem yapılmak üzere karakola götürüldü.

Kentte polis ekipleri, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Kent merkezindeki Gazipaşa Caddesi'nde devriye gezen ekipler, sokağa çıkması yasak olan, 20 yaşından küçük kızıyla dolaşan Afgan kadını gördü. Durdurulan anne ile kızına, neden dışarıda oldukları soruldu. Ekipler, kızın annesine '20 yaş' yasağını da hatırlattı. Bunun üzerine Afgan kadın, polise hastaneden döndüklerini söyledi. Üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklu anne ve kızı, işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadının hastaneden döndüklerini kanıtlaması durumunda işlem yapılmadan evlerine bırakılacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Afgan anne ve kızı

-Polisin konuşmaya çalışması

-Polis aracıyla götürülmeleri

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,

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Diyarbakır'ın caddeleri sosyal mesafeyle asfaltlanıyor

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerinden çıkardığı bazalt taşlarıyla ürettiği asfaltı yollara serim çalışmaları, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyle yapıldı.

Bağlar Belediyesi'nce koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan önlemler kapsamında 'Panik yok, tedbir var, hizmet var' sloganıyla bir çok yolda asfaltlama çalışması başlatıldı. 'Diyarbakır bazaltı' olarak bilinen Karacadağ eteklerinden çıkan siyah bazalt taşı ile asfalt üreten ilk belediye olarak bilenen Bağlar Belediyesi'nce yapılan asfalt çalışmaları koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyle yapıldı.

'Panik yok, tedbir var, hizmet var' sloganıyla Karacadağ eteklerinden çıkarılan ve tesislerinde yılda 600 bin ton asfalt ürettiklerini anlatan Bağlar Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, dünyanın en kaliteli asfaltı olarak kabul edilen bazalt taşından elde edilen sıcak asfaltla şehir içinde yolları asfaltlamaya başladıklarını söyledi. Asfaltlama çalışmalarında sosyal mesafe kuralının uygulandığı anlatan Başkan Beyoğlu, koronavirüsle mücadele devam ederken, ilçenin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de aksatmamaları gerektiğini ifade etti. Başkan Beyoğlu, "Biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Bağlar Belediyesi olarak Karacadağ'da bölgenin en büyük taş kırma, eleme tesisini kurduk. Yılda 600 bin ton asfalt üretiyoruz ve ilçenin caddelerinde en kaliteli asfaltı kullanacağız. Bu Türkiye'de bir ilktir. Çünkü Diyarbakır'ın bazalt taşından elde ettiğimiz kaliteli asfaltla caddelerimizi asfalt yapıyoruz dedi.

'DİĞER ASFALTLARDAN İKİ KAT DAHA UZUN ÖMÜRLÜ'

Ürettikleri asfaltın diğer asfaltlara göre iki kat daha uzun ömürlü ve kaliteli olduğuna dikkat çeken Başkan Beyoğlu, "Bağlar için gece gündüz çalışıyoruz. Koronavirüs konusunda da en üst seviyede tedbirlerimizi almışız. Tedbirlerin yanı sıra hizmetimize de devam ediyoruz. Yeter ki Bağlar halkı evinde otursun. Biz gece gündüz onların hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz" diye konuştu.