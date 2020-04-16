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DHA YURT BÜLTENİ - 13

Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar tutuklandıTUTUKLANDIRize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar,...

16.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:18
DHA YURT BÜLTENİ - 13

Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar tutuklandı

TUTUKLANDI

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı resepsiyon görevlisi olarak çalıştığı öğretmen evinde tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren Savaş Dalançıkar, emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Pazar Adliyesi'ne sevk edildi. Dalançıkar, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak Kalkandere L Tipi Cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Saldırganın adliyeden çıkarılması

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR RİZE

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Diyarbakır'da, 24 saat hizmet veren Psikolojik Destek Merkezi

DİYARBAKIR'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Psikolojik Destek Merkezi kuruldu. 24 saat hizmet verilen merkezi telefonla arayanlar, alanlarında uzman operatörlerden ücretsiz olarak psikolojik destek alıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Psikolojik Destek Merkezi kuruldu. Alanlarında uzman olan sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı ve sosyal hizmet uzmanlarının 24 saat görev yaptığı merkezde, '4448921' numaralı telefondan ücretsiz psikolojik destek veriliyor. Operatörler, merkezi arayan, stres, kaygı, uyku ve korku problemi yaşayanlara psikolojik destekte bulunuyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rifai Yıldırım, merkezde, alanlarında uzman olan kişilerin, gelen çağrıları cevaplayıp, psikolojik destek verdiğini söyledi. Yıldırım, olumlu dönüşler alındığını kaydederek, şunları söyledi:

"Özellikle vatandaşlarımızın evde kalması yönünde gerekli telkinlerde bulunuyoruz. Ancak özellikle evde kalınırken de özellikle sıkılmaları ve psikolojik anlamda rahatlamaları bakımından vali beyin başkanlığında yürütülen çalışmalarda 'Psikolojik Destek Hattı' kurduk. Bu çalışmada özelikle vatandaşlarımızın kaygıyla korkuyla stresle baş edebilmelerine yönelik bir psikolojik ilk yardımı sunuyoruz. Telefonla '4448921' numarasından bize ulaşarak biz kendilerine özellikle bu koronavirüs ile baş edebilme ve korkularını yenebilme psikolojik ilk yardım noktasında 7/24 özellikle merkezde kurduğumuz kendi alanında 4 uzman arkadaşımız; sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog ve psikologlardan ekip oluşturduk. Burada arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın taleplerine karşılık vermeye çalışıyorlar. Hem psikolojik ilk yardım hem de varsa vatandaşlarımızın taleplerini ilgili yerlere aktarımlarını gerçekleştiriyoruz."

Kaynak: DHA

Etiketler: Gamze Pala, Fındıklı, Güncel
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