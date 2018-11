Dha Yurt Bülteni-14

11 Kasım 2018 Pazar 19:56



MERSİN'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜŞIRNAK'ta yürütülen 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda şehit düşen 2 askerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın acı haberi Mersin'in Erdemli ilçesindeki ailesine ulaştırıldı.Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın şehit olduğu haberi ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Esenpınar Mahallesi'nde yaşayan ailesine, Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Murat Bulut, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Derin, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Şahingözlü, Askerlik Şube Başkanı Astteğmen Hasan Akkaya tarafından verildi. Şehit annesi Halime Doğan ve babası Ayhan Doğan ile 2 kız kardeşi acı haber üzerine göz yaşlarına boğuldu. Gözü yaşlı şehit annesi Halime Doğan, "Dün babası ile konuştu. Helallik istedi. Hep asker olmayı şehit olmayı istiyordu. Geri kalan askerlere Allah sağlık sıhhat versin. Komutanlarımız askerlerimize iyi baksın" diyerek gözyaşları döktü.Doğan Ailesi'nin evine dev Türk bayrağı asıldı. Mahallede haberin duyulması üzerine Doğan Ailesi'nin yakınları eve akın etti. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın yarın düzenlenecek törenin ardından Mersin'de toprağa verilmesi bekleniyor.Görüntü Dökümü------------------------Şehit evinin görüntüsüŞehit annesinin konuşmasıŞehit babasının konuşmasıEve asılan Türk bayrağıEve gelen KalabalıkKaymakam ve belediye başkanı şehit babası ile görüşürkenŞehit yakınlarının ağlamasıBekleyen sağlık görevlileriGenel ve detayHaber-Kamera: Mehmet Doğaner/Erdemli(MERSİN),========================Bakan Soylu, Hakkari'de yaralı askerleri ziyaret etti (2)SOYLU, YÜKSEKOVA'DA TEDAVİ GOREN YARALI ASKERLERİ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'deki yaralı asker ziyaretinin ardından helikopterle Yüksekova ilçesine geçerek, burada tedavi gören yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Soylu, yaralı askerlerin sağlık durumlarıyal ilgili bilgi aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Yüksekova Devlet Hastanesine gelişi-Yaralı askerleri ziyaret etmesi-Detaylar-Bakan'ı çıkışıHAKKARİ=========================Akçakale'de PKK/PYD'li Suriyeli terörist yakalandıŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriye uyruklu terörist Vahit el Casım yakalandı.Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye sınırındaki Altıntepe Mahallesi'nde, yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan birini fark etti. Ekipler tarafından yakalanan kişinin, terör örgütü PKK/PYD mensubu Suriyeli terörist Vahit el Casım olduğu belirlendi. Gözaltına alınan terörist Vahit el Casım, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), -=====================SP'Lİ MİLLETVEKİLİNİN KONFERANS VERECEĞİ SALONUN REZERVASYONU İPTAL EDİLDİSAADET Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cihangir İslam'ın konuşmacı olarak katılacağı Rize'nin Ardeşen ilçesindeki konferans yapılacağı salonunun rezervasyonu, Belediye Başkanı tarafından iptal edildi. İlçeye gelerek duruma tepki gösteren Prof. Dr. İslam, "Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz" dedi. Konuyla ilgili Ardeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin ise sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak, "Bu tasarruf sadece bana aittir" dedi.Rize'nin Ardeşen ilçesinde, SP ilçe teşkilatı tarafından SP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cihangir İslam'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans programı planlandı. Bugün saat 18.00'de yapılması planlanan konferans için Ardeşen Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki salonun rezervasyonu yapıldı. Konferansın günü ve saatiyle ilgili partililer ve vatandaşlar bilgilendirildi. Ancak dün gece SP İlçe Başkanı Hamza Eksilmez açıklama yaparak, konferansın yapılacağı belediye kültür merkezi içerisindeki salon rezervasyonunun Ardeşen Belediyesi tarafından iptal edildiğini söyledi.Bugün ilçeye gelen SP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cihangir İslam ise konu ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İlçedeki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan İslam, "Belediyenin salonunda Saadet Partisi Ardeşen İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği toplantıya konuşmacı olarak davet edildik. Ancak dün gece geç saatlerde aldığımız habere göre, belediyedeki bu rezervasyonumuz yani girişimimiz belediye tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiş. Bu haber üzerine bizde oturup arkadaşlarla ne yapacağımızı konuşup kararlaştıracağız. Bana partili arkadaşlarımın verdiği bilgiye göre, Ardeşen Belediye Başkanı, kendisinin elinde olmayan imkanlarla bu rezervasyonu iptal ettiği şeklinde. Sayın belediye başkanına kızmayın. O gerçekten emir kuludur. Kendi üzerindeki iradenin talimatlarını dışına çıkamaz. Ona kızmayınız ama seçimlerde durumunu tekrar değerlendiriniz" dedi.Ardeşen'in kendisi için dönüm noktası olduğunu belirten Prof.Dr. İslam, "Engellemelerin, haksız ve iftira kampanyalarının hangi boyutlara ulaşabildiği konusunda da bütün halkımıza adeta belge ve kanıt düzeyine gelmiştir. Bu süreçle ilgili aklıselim şekilde ne güzel bir yolla bu işin içinden çıkacağız" diye konuştu.Toplantıya SP Genel İdare Kurulu Üyesi Hasan Uzun, SP Rize İl Başkanı Muhammet Kaçar, SP Ardeşen İlçe Başkanı Hamza Eksilmez, partililer ve basın mensupları katıldı. Ayrıca CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, CHP Ardeşen İlçe Başkanı Tahsin Ocaklı ve teşkilat üyeleri de destek amaçlı olarak toplantıda bulundu.ARDEŞEN BELEDİYE BAŞKANI GÜLTEKİN: BU TASARRUF BANA AİTTİRArdeşen Belediye Başkanı Hakan Gültekin, SP İstanbul Milletvekili Prof.Dr. Cihangir İslam'ın konuşmacı olarak katılacağı konferans için ayrılan salon rezervasyonunun iptal edilmesi ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Söz konusu iptalin tamamen kendi tasarrufunda olduğunu belirten Başkan Gültekin'in yaptığı açıklama şöyle:"Saadet Partili Nazır Cihangir İslam'ın yüce Türk Milletinin Meclisi olan Gazi Meclisimizde yaptığı bir konuşmada '15 Temmuz akşamı iki batılın çatışmasını seyrettik bu ülkede, bunlara İslamcı filan demeyin' diyerek, 15 Temmuz Şehitleri ve Gazilerini hedef alıp, onlara hakaret etmişti. Tamda bu sebepten dolayı; SP Ardeşen İlçe Teşkilatının Nazır Cihangir İslam'ın konuşma yapması için Belediyemizden talep ettiği konferans salonunu kendilerine tahsis etmedik. Üzülerek duyuyor, okuyor ve görüyoruz ki Vatanına Bayrağına sahip çıkan, aziz Şehitlerimize Gazilerimize ve 15 Temmuz dirilişinin sembolü Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bir ismin Ardeşen'de konuşmasına izin verilmemesi bazı kesimler tarafından çarptırılmak suretiyle Belediyemiz zan altında bırakılmak istenmektedir. Bundan mütevellit; Bu vatanı canları pahasına koruyarak can veren tüm 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri adına kamuoyuna saygı ile duyurulur. Not. Bu tasarruf sadece bana aittir."Görüntü Dökümü:------------------------Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın açıklamalarıDetay görüntüler(SÜRE: 2.03 Dk) (BOYUT: 229 MB)Haber-Kamera: Adem AKADİN/ARDEŞEN(Rize),============================ATATÜRK'E BENZEMEYEN HEYKEL YENİDEN TASARLANACAKİZMİR'in Buca ilçesindeki Çevik Bir Meydanı'nda yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında dikilen, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk heykeli tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar heykelin yüz hatlarının, ön cepheden bakıldığında Atatürk'e benzemediğini söyleyerek, Buca Belediyesi'ne şikayetlerini iletti. Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina da heykeltıraş ile görüştüklerini yaklaşık 10 gün içerisinde heykelin bulunduğu alanda taşınmadan sadece yüz kısmının yeniden yapılacağını söyledi.İzmir'in Buca ilçesinde yaklaşık 2 bin metrekarelik Çevik Bir Meydanı yeni görünümüne kavuştu. Zemin ve peyzaj çalışmalarının yanı sıra alandaki aydınlatma üniteleri yenilendi, modern kent mobilyaları monte edildi. 10 Kasım'da Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümünde resmi açılışı yapılan meydanda eski belediye başkanlarından Cemil Şeboy döneminde dikilen Atatürk heykeli kaldırılarak, kaidesiyle birlikte 6.5 metre uzunluğunda, elinde Türk bayrağı olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni heykeli de açıldı. Ancak yeni heykelin görünümü tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar, KDV hariç 60 bin TL'ye mal olan heykelin yüz hatlarının Atatürk'e benzemediğini, başka biri gibi gözüktüğünü belirterek Buca Belediyesi'ni eleştirdi. Şikayetleri dikkate alan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, "Heykeltıraş arkadaşımızdan kaynaklı, ufak bir sorun oldu. Heykel, bazı açılardan bakıldığında başka birini andırıyor. Biz, arkadaşla görüştük ve yaklaşık 10 gün içerisinde gelip, heykelin bulunduğu bölgede çalışmasına başlayacak. Yüz hatlarının eksiksiz olmasını sağlayacağız" dedi. Söz konusu olayın siyaset malzemesi yapılmak istendiğini de öne süren Piriştina, "Bazıları yerel seçimler öncesi, buradan nasıl rant sağlarız diye çalışıyor. Ata'mızı siyaset malzemesi yapmaktan artık vazgeçilmeli. Biz, zaten belediye olarak interaktif çalışan, vatandaşların önerilerini ve eleştirilerini dikkate alan, kompleksten uzak bir hizmet anlayışına sahibiz. Gereken neyse yapılacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Çevik Bir Meydanı'ndan genel görüntüHeykelden görüntüHeykelin yüz hatlarından yakın plan görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,=================================NAZİLLİ'DE RAHVAN AT YARIŞLARI HEYECANIAYDIN'ın Nazilli ilçesinde geleneksel hale gelen rahvan at yarışlarının 7'ncisi düzenlendi.Nazilli Organize Sanayi Bölgesi girişinde oluşturulan at yarışları koşu pistinde, 7. Rahvan At Yarışları yapıldı. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden yaklaşık 160 at, kupa bayrak ve çeşitli ödüller için kıyasıya mücadele etti. Nazilli Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliği, yaklaşık 5 bin kişi izledi. Yarışlar 'baş', 'başaltı', 'büyük orta', 'küçük orta', 'tozkoparan', 'deste', '2'li taylar', '3'lü taylar' ve '4'lü taylar' olmak üzere 8 kategori yapıldı. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık, "Osmanlı döneminden bu yana yapılan ve önemli bir spor dalı olan yarışları düzenleyerek, binlerce kişiye bu coşkuyu yaşattırmaya çalışıyoruz. Bu geleneğimizi de artırarak sürdüreceğiz" dedi. Akşama kadar süren yarışların sonunda dereceye giren at sahipleri ve jokeylere, protokol üyeleri ödüllerini verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAt yarışlarından görüntüSeyircilerden görüntüGenel ve Detay görüntüHaber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),===================