Dha Yurt Bülteni-14

ŞEHİT ANNESİ, OĞLUNU 'KUZUM' DİYE UĞURLADIHAKKARİ'de meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Çavuş Mehmet Kaşık (25), memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi. Bekar olan Mehmet Kaşık'ın cenazesi, Karacaoğlan Mahallesi'nde helallik alındıktan sonra tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Burada düzenlenen törene Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, şehidin ailesi, askeri ve askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende şehidin ailesi, tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Acılı anne Meryem Kaşık, oğlunun fotoğrafını ve tabutuna sarılı Tük bayrağını öperek, "Ciğerime çekeyim seni kuzum. Gözlerini çıkarayım da yiyeyim kuzum. Yerim ben seni kuzum" diye gözyaşı döktü.İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırıp helallik almasının ardından şehit Mehmet Kaşık bir süre askerler tarafından omuzlarda taşındıktan sonra Köseli Mahallesi'nde toprağa verildi. DİKİLİ'DE GÖÇMEN TEKNESİ BATTI: 4 ÖLÜ, 6 KAYIPİZMİR'in Dikili ilçesinde umut yolculuğuna çıkan kaçakları taşıyan teknenin batması sonrasında 2'si çocuk 4 mültecinin cesedi bulundu, ikisi kendi imkanlarıyla olmak üzere 5 mülteci kurtarıldı. Halen kayıp durumdaki 6 kişinin aranmasına devam ediliyor. Bu olay İzmir'de son 1 ayda yaşanan 3'ncü mülteci acısı oldu. Daha önce Karaburun'da batan teknedeki 8 göçmenin cesedine ulaşılmış, 26 kişi ise bulunamamıştı. Bir diğer olayda ise mültecileri taşıyan kamyonun kazasında 23 kişi ölmüş, 25 kişi ise yaralanmıştı.Bu sabah saat 06.20 sıralarında Dikili Denizköy Mahallesi açıklarındaki Karaada'da bulunan balık çiftliğinde görevliler, mülteci teknesinin battığı ihbarında bulundu. Bu sırada iki mülteci yüzüp adaya çıkmayı başardı. Bu iki mülteciyi alan Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na bağlı ekipler, denizden ve havadan bölgede arama çalışması başlattı. Balıkçılarında destek verdiği bu aramalar sırasında ikisi çocuk olmak üzere 4 kişinin cesedine ulaşıldı. Kendi imkanlarıyla kurtulan iki kişinin yanı sıra üç kişi de denizde bulunup son anda yaşama tutundu. Kurtarılan kişiler, Dikili Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, hipotermi tehlikesi yaşayan bu kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi. Kayıp olan 6 kişinin arama çalışmaları ise halen devam ediyor.JANDARMA DA DEVREDEBunun yanı sıra jandarma da, kilometrelerce uzunluktaki kıyı bandında olası ceset vurmasına karşı arama kurtarma devrilerini sürdürdü. Kurtarılan kişilerin verdiği bilgiler sonrasında, insan tacirlerinin yakalanması için çalışmalar devam etti. Bölgeye çıkan tüm güzergahlardaki güvenlik kamerası kayıtlarına el konuldu. Bu arada yaşanan bu olay bölgede üçüncü mülteci faciası oldu. Daha önce Karaburun'da batan teknedeki 8 kişinin cesedine ulaşıldı, 26 kişi ise halen bulunamadı. Bir diğer olayda mültecilerin taşıyan kamyon kazasında 23 kişi can vermiş, 25 kişi yaralanmıştı. BAKAN SELÇUK, MÜZİK DERSLERİNDE YENİ DÖNEMİ KARS'TAN BAŞLATTIMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolü kapsamında, Türkiye genelinde belirlenen okullara bağlama ve piyano dağıtımını Kars'tan başlattı. Selçuk, "Biz matematiği, edebiyatı, sanatı, sporu çok önemsiyoruz. Eğer bunları bütünleşik olarak hep beraber hep bir arada düşünemezsek, bunları bir araya getiremezsek biz yarım insan yetiştirmiş oluruz" dedi. Ülke genelinde okullarda oluşturulması planlanan müzik sınıflarının ilki Kars'ta kuruldu. Kars merkezde hizmet veren Cevriye Tatiş Ortaokulu'nda oluşturulan müzik sınıfında 'Müzik Sınıflarının Alt Yapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' protokolünün tanıtımı gerçekleştirildi. Programa katılmak üzere sabah saatlerinde Kars'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Başkanı Adem Çalkın, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun ve protokol üyeleri karşıladı. Cevriye Tatış Ortaokula'nda kurulan müzik sınıfının açılışı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve protokol üyeleri ile sanatçı Yavuz Bingöl tarafından yapıldı.Projeyi aşıklar şehri Kars'tan başlatmalarının önemine değinen Bakan Selçuk, "Kars, aşıklar diyarı ve sanatın nabzının attığı yer. İşini aşkla yapan herkesin aşıklar diyarından başlamasından doğal bir şey olamaz. Bu projenin burada can suyunu vermek gibi bir hedefimiz var. Bu hedefi inşallah çok büyüyen bir fidana, ağaca ve binlerce dala ulaştıracak bir bakış açısıyla sunmak istiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın defalarca ortaya koyduğu gibi sanat gerçekten bizim için hayat amacı. Sanatın ince ayarından geçen her çocuğun nasıl şahsiyet bulacağı, nasıl estetik duygularla donanacağı tartışma götürmez. Bu çerçevede de şunu rahatlıkla söyleyebiliriz; biz matematiği, edebiyatı, sanatı, sporu çok önemsiyoruz. Eğer bunları bütünleşik olarak hep beraber hep bir arada düşünemezsek, bunları bir araya getiremezsek biz yarım insan yetiştirmiş oluruz. Tam insan olmak, kamil insan olmak, kemalata ulaşmak için sanatın iyileştirici gücüne ihtiyacımız var, sanatın dönüştürücü gücüyle bütün çocuklarımızın nasıl kişilik sahibi olduğunu, nasıl şahsiyetinin olgunlaştığını çok rahatlıkla görmek mümkündür. Özellikle bağlamadan söz ediyorsak işin rengi çok daha güzelleşir. Bu toprakların boyasını çok daha fazla hissederiz. Bir çocuk bağlamayı eline aldığında arkasına dönüp bakarsa Aşık Veysel'in, Yunus Emre'nin, Karacaoğlan'ın, Mahsuni'nin geldiğini görür. Bir çocuk sadece bağlamayı eline alırsa bütün 1000 yıllık birikimi görür ve başka hiçbir şey söylemenize gerek yoktur, belki müfredata da gerek yoktur, belki çok fazla uygulamaya da gerek yoktur. Sadece bağlamayı eline almak zaten ona bir dünya vermektir" diye konuştu. Konuşmaların ardından Cevriye Tatış Ortaokulu'nda sanatçı Yavuz Bingöl, öğrenciler ile birlikte türküler seslendirdi. Proje kapsamında Yavuz Bingöl tarafından öğrencilere uygun ebatlarda oluşturulan bağlamalar da tanıtılarak, başarı sağlanması halinde ülke genelinde okullarda kullanıma sunulacağı bilgisi paylaşıldı. Türküler eşliğinde sona eren programın sonunda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerle Yavuz Bingöl'ün fotoğraflarını çekti. Öte yandan ortaokullarda öğrenim gören öğrencilerin erken yaşlarda müzikle tanışmalarının sağlanması ve okullardaki müzik faaliyetlerinin etkin bir şekilde uygulanabilmesine katkıda bulunmak amacıyla 19 Aralık 2017'de Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ile Yavuz Bingöl Sanat Merkezi bünyesinde kurulan Sanat Hayattır Derneği arasında 'Müzik Sınıflarının Altyapısını Destekleme Kampanyası İşbirliği' Protokolü imzalanmıştı. Protokol kapsamında, ortaokullarda müzik odası bulunan veya müzik odası oluşturmaya elverişli alanı bulunan okullar belirlendi. Enstrüman dağıtımı yapılacak okul sayısı 3 bin 8 olarak belirlendi. Bu okullara bağış yapılması planlanan piyano sayısı 3 bin 8, bağlama sayısı ise söz konusu okullardaki müzik dersliklerinin kapasitesi dikkate alınarak 84 bin 290 oldu. SİLOPİ'DE TATİL DALAYISIYLA ERTELENEN 10 KASIM PROGRAMIŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Koç İlkokulu'nda, tatil günü olan Cumartesi'ye denk gelmesi nedeniyle ertelenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programı bugün düzenlendi. Programda öğrenciler hem şiir okudu, hem de program sunuculuğunu kendileri gerçekleştirdi.Silopi Koç İlkokulunda düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programda 1 ve 2'inci sınıf öğrencileri, Atatürk'ü anlatan şiirler okudu. Sunuculuğunu da yine küçük öğrencilerin yaptığı programda öğrenciler, Atatürk'ün yaşamını aanlatan şiir okudu.Okul Müdürü Ali Bilgin Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ü yaddettiklerini belirterek, programı başarı ile sunan minik öğrencilere de teşekkür etti. BAYBURT'TA AÇ KALAN TİLKİ KÖYE İNDİBAYBURT'ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları köylere iniyor. Dumlu köyüne inen bir tilki vatandaşlar tarafından beslendi.Dumlu köyünde vatandaşlar evlerin çevresinde dolaşan bir tilki fark etti. İnsanlardan kaçmayan tilki ilgi odağı oldu. Vatandaşlar tilkiyi elleriyle besledi. Aydın Hamzaoğlu kö Bu şehri daha ileriye hep beraber nasıl götürebiliriz bunun çabası, gayreti içerisinde olacağız. Türkiye son yıllarda çok ciddi manada bir değişimin, gelişimin içerisine girdi. Türkiye artık eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok mesafe aldı. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmek için bizim de Manisa olarak bir değil 5 çalışmamız lazım. Yapmamız gereken ne varsa yapmamız lazım" dedi.Görüntü DökümüVali Ahmet Deniz'in Valilik Binası önüne gelişiVali Deniz'in protokol tarafından karşılanmasıVali Deniz'in makamındaki basın açıklaması(KJ Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,