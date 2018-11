Dha Yurt Bülteni 14

13 Kasım 2018 Salı 16:54



1)2 YAŞINDAKİ KIZA İSTİSMARLA SUÇLANAN 62 YAŞINDAKİ SANIK HAKİM KARŞISINDAANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, A.A. adlı kız çocuğuna (12) markette cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanan B.D.'nin (62) yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Mahkemede ifade veren A.A., "Markette boynumun yan tarafıyla omzumla oynadı. Bu sırada bana 'Sen bayağı büyümüşsün' dedi. Elini omzuma attı, oradaki iplerle oynadı. Ben kendisini ittim" diye konuştu.Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan B.D., iddiaya göre, eylül ayında markette A.A. adlı kız çocuğuna belinden sarılıp, vücuduna dokunarak, istismarda bulundu. Jandarma tarafından gözaltına alınan B.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, B.D.'nin 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçunu işlediği belirtilerek, 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.Davanın görülmesine, Manavgat 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Alanya Cezaevi'nde tutuklu bulunan B.D., ilk duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi A.A., annesi A.A. ve babası M.R.A. ile tarafların avukatları ve sosyal hizmet uzmanı da duruşma salonunda hazır bulundu.'SENİN GİBİ AKILLI KIZI TANIMAZ MIYIM' DEMİŞTutuklu sanık B.D., A.A.'yı ilk defa olaydan 40- 45 gün önce alışveriş için gittiği markette aldığı ürünlerin dökülmesinin ardından kendisine yardım ettiği sırada gördüğünü söyledi. B.D., "Olay tarihinde markette yine karşılaştık. 'Amca beni tanıdın mı?' dedi. Ben de 'Senin gibi akıllı kızı tanımaz mıyım?' dedim. Benim gözümün içine bakınca ben de bir şey istediğini hissettim. 'Bir şey almamı ister misin?' deyince 'Bana dondurma al' dedi. Beraber markete girdik. Dondurma reyonuna girdik. 'Kızım seç' dedim. Bir dondurma aldı, beraber kasaya gittik. Parasını ödedim. Marketten çıktık. İkimiz farklı yönlere gittik" dedi.'JANDARMA GELENE KADAR BANA VURDULAR'Olaydan 2 gün sonra kızın babasının kendisini yolda durdurduğunu kaydeden B.D., "'Sen benim kızıma nasıl dondurma alırsın?' diyerek beni oyaladı. O sırada gelen 3- 4 kişiyle birlikte beni darbetmeye başladı. Bana 'Markete gidip görüntülere bakacağız' dediler. Beraber markete gittik. Müdür, 'Resmi başvuru olmazsa veremem' dedi. Ben de 'Jandarmayı çağıralım' dedim. Jandarmayı aradım. Jandarma gelene kadar marketin önünde bana yine vurdular. Daha sonra jandarma geldi. Öncelikle beraatimi aksi halde lehime olan bütün hükümlerin uygulanmasını isterim" diye konuştu.Sanık B.D., şikayetçi A.A.'nın avukatının sorusu üzerine aileyi daha önce tanımadığını ve aralarında husumet olmadığını öne sürdü.Duruşmada kamera ve sosyal hizmet uzmanı eşliğinde ifade veren şikayetçi A.A. ise sanıkla daha önce markette karşılaştıklarını anlattı. Olay günü markete gittiğini belirten A.A., "Market çıkışında, bana 'Gel seni eve götüreyim' dedi. Ben de 'Ben giderim' dedim. Bana dondurma alacağını söyledi. Birlikte markete geri girdik. Markette boynumun yan tarafıyla omzumla oynadı. Bu sırada bana 'Sen bayağı büyümüşsün' dedi. Elini omzuma attı, oradaki iplerle oynadı. Ben kendisini ittim. Marketten çıkarken, bana 'Telefonun varsa numaranı ver' dedi. Ben de öğrenci olduğum için telefon kullanmadığımı söyleyince 'İstersen ben sana telefon alabilirim' dedi" diye konuştu.OLAYDAN ETKİLENDİĞİ İÇİN DIŞARI ÇIKARILDIDuruşmada bulunan sosyal hizmet uzmanı, A.A.'nın 12 yaşında olduğunu hatırlatarak, "Anlatımları, akranları seviyesindedir. Gelişimsel olarak herhangi bir aksaklık gözlemlenmemiştir. Gelişim düzeyi yerindedir. Mağdurun aktarımları normaldir" dedi.A.A.'nın ifadesinin ardından avukatı Atalay Arslan, müvekkilinin ifadesinin alınmış ve olaydan etkilenmiş olması nedeniyle duruşma salonundan çıkarılmasını talep edince küçük kız hakim tarafından dışarı çıkarıldı.'KIZIM KORKMUŞTU, TİTRİYORDU'Anne A.A. da kızının olayın ardından yanına geldiğini belirterek, "Sanık, kızımın omzuna dokunmuş, atletinin ipleriyle oynamış; kızıma 'Senin gözlerin çok güzel. Seni seviyorum, benim hanım vefat etti. Telefonun var mı 'Telefonun varsa görüşelim' demiş. Kızım yanıma geldiğinde korkmuştu, titriyordu, çok tedirgindi" diye konuştu.A.A., sanığın birkaç kez evlerinin önünden geçtiğini, kızının söylemesiyle peşinden gittiğini; ama yakalayamadığını ve bir defasında komşuları H.E.'nin de orada olduğunu söyledi.'SANIK, CİNSEL AMAÇLA HAREKET ETTİ'Avukat Atalay Arslan ise müvekkilinin, jandarmada ve savcılıkta verdiği ifadelerle mahkemede verdiği ifadeler arasında çelişki bulunmadığını, görüntü kayıtları ve tanık beyanlarının da olayı doğruladığını savundu. Arslan, "Görüntü kayıtları ayrıntılı incelendiğinde sanık, mağdurun omzuna dokunup, aşağı doğru elini kaydırmaktadır. Mağdura yönelik sözleri de nazara alındığında sanığın cinsel amaçla hareket ettiği ortadadır" dedi.'BEYANLARDA DOKUNMA ABARTILI ANLATILIYOR'Sanık avukatı Ömer Avcı da müvekkilinin 3 çocuğu olduğunu ve çocuklarına yüz kızartıcı suç işlememeyi tavsiye ettiğini belirterek, "Mağdurun beyanları arasında çelişki vardır. Müvekkilim, babacan bir amaçla mağdura dondurma almıştır, babacan bir tavırla dokunmuştur. Beyanlarda bu dokunma abartılı bir şekilde anlatılmaktadır" diye konuştu.Avukat Avcı, A.A.'nın ailesinin müvekkilinden 100 bin lira istediğini de öne sürdü.'100 BİN LİRA İSTENİLDİĞİNİ İSPAT ETSİNLER'B.D.'nin avukatının iddiası üzerine A.A.'nın avukatı, sanığın, müvekkilinin ailesini tanımadığını beyan ettiğini dile getirerek, "Müvekkilimin ailesinin ekonomik durumu iyidir ve kesinlikle değil 100 bin lira, hiç para talebi olmamıştır. Bu beyanı kabul etmiyoruz. Bu konuda delilleri varsa ispat etsinler" dedi.Mahkeme heyeti; sanık B.D.'nin tutukluluk halinin devamına, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın davaya müdahil olarak katılmasına karar verip, tarafların savunma ve beyanlarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.ARŞİV KAYDI: 2 KASIM (Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), -===============================================2)ÖĞRENCİLERİ TACİZ ETMEKLE SUÇLANAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDIANTALYA'nın Kemer ilçesinde geçen hafta öğrencileri taciz ettiği için gözaltına alınıp bırakılan H.K. (34) dün yine aynı suçlamayla gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.Kemer'de geçen hafta Aslanbucak Mahallesi Kuzdere Caddesi'ndeki Kemer İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan öğrencileri taciz ettiği iddia edilen H.K., polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifade veren H.K. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.Şüphelinin dün yine aynı okulun önünde bisikletiyle 3 erkek ve 2 kız öğrenciyi taciz ettiği ve onları evine davet ettiği ihbarı üzerine bölgeye polis sevk edildi. Gözaltına alınan H.K. polis merkezine götürüldü. Şüphelinin taciz ettiği öne sürülen öğrenciler de aileleriyle birlikte geldikleri polis merkezinde ifade verdi.H.K. işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. H.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.H.K.'nın Kemer'de bir otelde animatör olarak çalıştığı belirtildi.Görüntü Dökümü----------------------Hükümet Konağı yazısı detayŞüphelinin adliyeye getirilmesi01.15"Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),===============================================PKK ŞÜPHELİSİ, JANDARMAYI GÖRÜNCE OTOBÜSTE İNTİHARA KALKIŞTI (EK)3)TUTUKLANDIAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde jandarma tarafından yakalanan ve Güneydoğu'da yürütülen hendek operasyonları sırasında PKK/KCK terör örgütüne yardım ettiği suçlamasıyla arandığı belirlenen F.A. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.Görüntü Dökümü-------------Adliye binasıF.A.'nın jandarma aracına konulmasıAracın ayrılışıGenel ve detay görüntülerANTALYA/DHA================================================4)BALIKESİRLİ İSKENDER, 40 YILDIR DAĞDA YAŞIYORBALIKESİR'in Bigadiç ilçesine bağlı kırsal Akyar Mahallesi'nde yaşayan 72 yaşındaki İskender Gündüz, 30 yıl madende, son 10 yıldır da bir mağarada yaşamını sürdürüyor. Gündüz'ü, Cüneyt Arkın, Seda Sayan gibi ünlülerin ziyaret ettiği ancak mağarada yaşamaktan vazgeçiremediği belirtiliyor.Bigadiç'in kırsal Akyar mahallesi sakinlerinden İskender Gündüz, 40 yıldır insanlardan uzak maden ve mağarada sürdürdürdüğü yaşamıyla dikkat çekiyor. Daha önceleri bir madende yaşayan, ancak göçtükten sonra kendisinin de taşlarla ördüğü mağarada yaşamaya devam eden İskender Gündüz, şehre hiç inmiyor. Yaşlılık aylığını dahi mahalle muhtarı Evrim Ayhan bankadan çekiyor. Mahalle bakkalından ihtiyaçlarını alıp Gündüz'e götürüyor. Eşi yıllar önce ölen İskender Gündüz'ün 2 çocuğu bulunduğu, ancak kendisiyle hiç görüşmediği öğrenildi.ÜNLÜ İSİMLER ONU MAĞARADAN ÇIKMAYA İKNA EDEMEDİAkyar Mahallesi Muhtarı Evrim Ayhan, İskender Gündüz'ün uzun yıllardır mağarada yaşadığını belirterek, "Daha önceleri İskender Gündüz sağ-sol davalarından dolayı akli dengesini yitirdiği için mağaralarda yaşıyordu. Biz de ona yiyecek götürüyoruz. İskender abiye yaşlılık aylığı bağlattık. Mahalle bakkalında ona ait bir defter var. Kendi maaşından aldığımız gıda ve diğer ihtiyaçlarını o aylıktan karşılıyor. Ona ev yaptırmak istedik ama evde yaşayamayacağını söyledi. Toprakla iç içe olmazsa öleceğini söyledi. İskender ağabeyinin hikayesini duyan Seda Sayan, Cüneyt Arkın ve Sadettin Teksoy gibi isimlerde buraya gelip İskender ağabeyle görüştüler. Onunla sohbet ettiler ama mağaradan çıkmaya ikna edemediler" dedi.EV VE BAKIM TEKLİFLERİNİ KABUL ETMİYORKendisine önerilen ev ve yardım tekliflerini kabul etmeyen Gündüz ise toprakla, doğayla iç içe yaşamak istediğini söyleyerek,"Topraktan ayrılırsam ölürüm" diyen Gündüz, şöyle konuştu:"40 yıldır dağdayım ben. 35 sene maden ocağındaydım, orası çöktü buraya yerleştim. Yurtdışına gitmedim, orada işim yok. Ailem yok. Üç ayda bir devletten maaş geliyor bana. Kışında aynı şekilde yaşıyorum. Yeraltına alışmış adam başka yerde yaşayamaz. Burası benim mezarım."Görüntü Dökümü----------------------Muhtarın mağaraya gidişi ve İskender Gündüz'e seslenmesiMuhtar Evrim Ayhan açıklamalarıİskender Gündüz'ün yaşadığı kovukİskender Gündüz ile röportajMağaradan genel görüntüler.Mahalle bakkaladında İskender Gündüz'ün hesap defteri görüntüleri ve muhtarın açıklamaları.Haber- Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,Görüntü: HD, Süresi: 3 Dakika 49 Saniye, Boyutu: 703 MB.======================================5)TONYA'DA DOĞAYLA İÇ İÇE YÜRÜYÜŞ PARKURUTRABZON'un Tonya ilçesinde belediye tarafından yapımına başlanan bin 800 metrelik yürüyüş yoluyla, doğal güzelliğiyle ilgi çeken Fol Deresi üzerindeki Canik Şelalesi'ne ulaşılacak. Demir yapı üzerine monte edilecek özel tasarımlı ahşap parkurun, turizme katkı sağlaması hedefleniyor.Tonya İlçe Belediyesi, son günlerde doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve yerli ziyaretçilerinin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Canik Şelalesi için harekete geçti, proje geliştirdi. Proje kapsamında Fol Deresi üzerindeki şelaleye ulaşılan ve bir bölümü patika olan yol üzerinde bin 800 metre uzunluğunda yürüyüş parkuru yapılması kararlaştırıldı. Yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan çalışmalarla, güzergaha doğaya zarar vermeden demir yapı sistemi yerleştirildi. Yaklaşık 1,5 milyon TL'ye mal olması beklenen projede, demir yapı üzerine özel tasarımlı ahşap monte edilip parkurun tamamlanacağı belirtildi. Proje ile doğaseverlerin, çam ağaçları içerisinde, dere boyu yürüyerek hem spor yapması, hem de muhteşem doğa güzelliklerini keşfetmesine olanak sağlanacak. Özel tasarımlı ahşap parkurun yanı sıra çevreye yapılacak ahşap teraslarla da hafta sonu şehirden uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlerin yeni adresi olması bekleniyor. Projenin, ilçe ve bölge turizmine de katkı sunması hedefleniyor.'DOĞAYA DOKUNMADIK'Proje hakkında konuşan Tonya İlçe Belediye Başkanı Osman Beşel, insanların doğayla iç içe huzurlu vakit geçirebilmesi için örnek bir projeye imza attıkları söyledi. Beşel, "Biz bu şelaleyi değerlendirip ilçenin turizmine, Trabzon'un turizmine katmak istedik ve ilçe insanımıza bir yürüyüş, dinlenme eğelenme ve spor yapma alanı sağlamak istedik. 'Doğaya hiç dokunmadan nasıl bir proje geliştirebiliriz' diye düşündük. Demir aksam üzerine doğal ahşapla bir yürüyüş yolunun olacağına karar vermiş olduk. Tonya merkezden 700 metre uzaklıkta, toplam uzunluğu bin 800 metre. Bin 800 metrelik yürüyüş yolunun 700 metresi demir aksam üzeri ahşap zeminle kaplanmış, diğer kısmı da kauçuk tabanlı yürüyüş yolu olmak üzere bin 800 metrelik yolun bu kısmının demir aksamı döşendi. Hiç doğaya zarar verilmedi. Sadece genişliği 2 metre olan yol, üzerindeki çalı çırpı da temizlendi. Güzergah boyunca denk gelinen ağaçlar da kesilmedi. Çünkü bu tesisi yapmanız her zaman mümkündür, ama bu ağacı bu şekilde kemale erdirmeniz mümkün değildir" dedi.'ESAS AMAÇ DOĞANIN KORUNMASI OLMUŞTUR'Yürüyüş yolu üzerine kamelyalar, çay içme ve yemek yeme yerleri yapmayı planladıklarını belirten Başkan Beşel, şunları söyledi:"Biz bu yolu yapmak isterken esas amacımız mutlaka doğanın korunması olmuştur. Bu amaç doğrultusunda, demir çelik raylar üzerine inşa edilmiş bir yürüyüş yoluyla şelaleye yaya olarak ulaşılırken, bir taraftan da burada doğacak ihtiyaçlar, oluşabilecek herhangi bir vaka halinde araç ulaşımı için bir de araç ulaşımı inşa ettik. Çevresi ile araç yoluyla, yaya yoluyla, doğasıyla bir kombin olarak bu şelaleyi değerlendirmek istedik. Erken kar yağmazsa, bir an önce bitirip halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Yine bu yürüyüş yolunun üzerinde önümüzdeki yıl içerisinde oturma yerleri kamelyalar, çay içme yerleri, yemek yerleri, doğayı bozmayacak tamamen doğayla uyumlu, yürüyüş yolu ve şelaleyle uyumlu doğaya kamufle edilmiş çok güzel tesisler yaparak bu bütünlüğü sağlayacağız."Görüntü Dökümü----------------------Projedeki yoldan görüntüŞelale görüntüsüBaşkan Beşel röpDetaylarHABER KAMERA: İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), -======================================6)ARMAĞAN İLCİ VE ARKADAŞLARI ANILDIBURDUR eski Belediye Başkanı Armağan İlci ölümünün 20'nci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında 13 Kasım 1998 tarihinde geçirdiği trafik kazasında basın danışmanı Gülçin İlci ve şoför Ahmet Uğuz'la birlikte yaşamını yitiren eski Belediye Başkanı Armağan İlci'nin mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.Anma etkinliğine Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, başkan yardımcıları Serdar Başgül, Hasan Duygulu ve Ali Say, Armağan İlci'nin eşi Birsen İlci, CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, belediye çalışanları, İlci ve Uğuz aileleriyle vatandaş katıldı.Başkan Ali Orkun Ercengiz, "Ölümünün üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen halen daha Burdur halkının gönlünde yeri farklı olan değerli büyüğümüz Armağan İlci ve mesai arkadaşlarını saygıyla anıyoruz" dedi.Ercengiz, İçişleri Bakanlığı'na Armağan İlci ve arkadaşlarının görev şehidi sayılması talebinde bulunduklarını ancak bunun kabul edilmediğini de söyledi.Armağan İlci'nin eşi Birsen İlci de "Armağan'ın görev döneminde yaptığı çalışmaların takdir ediliyor olması biz geride kalanları mutlu ediyor, duygulandırıyor. Geçen 20 yıl boyunca sevenleri, dostları bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Burdurlular her zaman vefalarını gösterdi. Her zaman yanımızda oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.Kur'an okunmasının ardından katılımcılar Armağan İlci, Gülçin İlci ve Ahmet Uğuz'un mezarlarına karanfil bıraktı.Görüntü Dökümü----------------------Mezarlığa gelenlerAli Orkun Ercengiz'in konuşmasıBirsen İlci'nin konuşmasıKur'an okunmasıKaranfil bırakılmasıHelva dağıtımıHABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,==========================================================