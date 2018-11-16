Dha Yurt Bülteni 14

16 Kasım 2018 Cuma 17:48



16 Kasım 2018 Cuma 17:48

ÜNYE BELEDİYE BAŞKANI'NI MÜFETTİŞLERİN 3 HAFTALIK İNCELEMESİ GÖREVİNDEN ETTİORDU'nun Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın İçişleri Bakanlığı'nca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılması kararının, 3 hafta süreyle belediyede kapsamlı inceleme yapan müfettişlerin raporu doğrultusunda verildiği ortaya çıktı.İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturmanın selameti açısından Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın görevlerinden uzaklaştırılmasına karar verildi. İlçede 2 dönem AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde bulunan ve 2014'teki yerel seçimde Ünye Belediye Başkanı seçilen avukat Çamyar'ın görevden uzaklaştırılması kararının, belediyedeki müfettiş incelemesinin ardından alındığı öğrenildi. Bakanlıkça görevlendirme yapılıp, 3 hafta kapsamlı inceleme gerçekleştirildiği ve geçen hafta belediyeden ayrılan 2 müfettişin raporu doğrultusunda Çamyar'ın görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Çamyar'ın görevinden uzaklaştırılmasında, müfettişlerin raporundaki tespitlerin etkili olduğu öğrenildi. Müfettiş incelemesine ve raporlarına ilişkin Çamyar dahil olmak üzere hiçbir belediye yetkilisiyle bilgi paylaşımında bulunulmadığı kaydedildi.Öte yandan Ahmet Çamyar'ın saat 16.30'da basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.ÇAMYAR, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİİçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevinden uzaklaştırılan Ünye Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Çamyar, basın toplantısı düzenledi. 1994 yılından beri siyasette olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleri ile Ünye Belediye Başkanlığı'na seçildiğini belirten Çamyar, "Bu mevkii ve makamlar bir faniye nasip olacak çok ulvi makamlardır. Cenab-ı Allah'a hamdüsenalar olsun ki bu makamlara gelmeyi şahsıma nasip etti. Bu mevkii ve makamlarda yapılacak hizmetler ile anılmak bir faninin evlatlarına bırakabileceği en güzel miraslardır. Halka hizmet ederken hakkın rızasını gözetmekten başkaca bir düşüncemiz olmadı. Bu şehre hizmet ederken Cumhurbaşkanımıza, partimize ve dava arkadaşlarımıza karşı olan sorumluluklarımızın ağırlığını ve vebalini bir gün bile unutmadan 5 yıla yakın bir zamandır şehrimize hizmet ettik" dedi.'SİYASETİ MEVKİ YA DA MAKAM İÇİN YAPMADIM'Bazı kişilerin siyasi hırsları sonucu bugünkü noktaya geldiklerini de vurgulayan Çamyar, "Bugün karşılaştığım durumun partimizin kurumsal kimliği ile hiçbir alakasının olmadığı bütün kamuoyunun malumudur. Ben siyasete başlarken bir mevkii ve makam sahibi değildim. Siyaseti de bir mevki ya da makam için yapmadım. Bu süreç partili kimliğimizden ya da dava şuurumdan hiçbir eksilmeye sebep olmayacaktır. Nefsini öldürenler için parti başkanı olmakla partinin hizmetlisi olmak, partinin çaycısı olmak arasında bir fark yoktur. Dava şuuru böyle bir şeydir. Bugün geldiğimiz sonuca giden süreç bütün kamuoyunun malumudur. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda kişinin siyasi hırs ve ihtirasları ile işletilen bir süreç bu mahşeri vicdanda herkeste rahatsızlık yaratacaktır. Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda irili ufaklı birkaç adam tarafından kurgulanan, işletilen ve dedikodu, fitne, fesat iftira ile sokağa düşürülen bu kirli sürecin tamamı kamuoyunun malumudur" diye konuştu.'ANKETLERDEN YÜZDE 70 ÇIKTIK'Ünye'de yaptıkları hizmetlerinde halk tarafından takdir gördüğünü, anketlerden yüzde 70 çıktıklarını ve bununda AK Parti Genel Merkezi'nde olduğunu anlatan Çamyar, "Yaklaşan yerel seçimlere ilişkin tekrar belediye başkan adaylığımız konusunda toplumun mutabakatı karşısında çaresiz kalanların kurguladığı ve işlettiği bu kirli süreç bugün neticelenmiştir. Amelinden şüphesi olmayan bir Müslüman ölüme giderken nasıl bir iç huzuru içinde ölüme gülümserse ben de bugün bu sonuca böyle tebessüm ediyorum. Büyük bir iç huzuru içindeyim. Vicdanen müsterihim. Bütün yol arkadaşlarım da müsterih olsunlar. Biz hakkın rızasına talip olmak için yaptığımız görevde adaletten bir gün bile şaşmadık" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBasın toplantısı detaylarıTurgut DAĞDEVİREN- Selim GÜREL/ÜNYE (Ordu), -=================================HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİNİ FUTBOLCULAR YAKALADIGÖLCÜK(Kocaeli), - KOCAELİ'de, Gölcüksporlu futbolcuların antrenmanda olduğu sırada tesislere giren hırsız, 2 futbolcunun cep telefonunu çaldı. Polis, futbolcuları ifadelerini almak üzere karakola götürdüğü sırada durumundan şüphelenerek kimliğini kontrol etmek istediğibir kişi kaçtı. Futbolcuların yakalayıp, polise teslim ettiği kişinin telefonları çalan hırsızlık şüphelisi olduğu belirlendi.TFF 3. Lig'de mücadele eden Gölcükspor, Kavaklı mevkiinde bulunan tesislerde antrenman yaparken, pencereyi açarak futbolcuların odasına giren hırsız, takım kaptanı İbrahim Demirer ve kaleci İlyas Türengül'ün cep telefonlarını çaldı. Antrenmandan sonra odaya giren futbolcular, cep telefonlarının çalındığını görünce şikayette bulundu. Polis, tesislerde incelemede bulundu.Polis, İlyas Türengül'ü ifadesini almak üzere karakola götürürken, Kavaklı sahilinde bir kişinin durumundan şüphelendi. Polisin, kimliğini kontrol etmek istediği kişi kaçmaya başladı. Bu sırada polislerin yanında bulunan İlyas Türengül ile yanında gelen takım arkadaşı Erdem Korkmaz, peşinden koştukları hırsızı yakaladı. Hırsızın üzerinden futbolculara ait cep telefonları çıktı. Gözaltına alınan E.K. cep telefonlarını çaldığını itiraf ederken, 'konut dokunulmazlığının ihlali' suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜFutbolcularla röp.Zanlının adliyeye sevk edilmesiHABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),=======================GÖLCÜK KAYMAKAMI ALTINTAŞ, 'DOMBRA' EŞLİĞİNDE BELEDİYE BAŞKANI ADAY ADAYI OLDUKOCAELİ'nin Gölcük ilçesi kaymakamı Mustafa Altıntaş, yerel seçimler için görevinden istifa ederek Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi için AK Parti'den belediye başkanı aday adayı oldu. Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Altıntaş'ın başvurusu sırasında 'dombra' şarkısını seslendirdi.Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 yıldır sürdürdüğü kaymakamlık görevinden istifa eden Mustafa Altıntaş, memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinden belediye başkanı aday adayı oldu. Adaylık işlemleri için AK Parti Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı'na gelen Altıntaş, Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov'un seslendirdiği 'dombra' isimli şarkı eşliğinde başvurusunu tamamladı.Başvuru sonrası açıklamada bulunan Altıntaş, "Adil, şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve tarafsız herkesi kucaklayan bir yönetimle hizmet yapmayı planlıyorum. Sosyal belediyeciliği ve kültürel belediyeciliği halkımızın taleplerini gözeterek uygulayacağız. Ulaşım en önemli problemimizdir. Bu sıkıntıyı azaltarak çözüm yolları bulmak için beraber çalışacağız. Projelerimizi ileride detaylandırarak uygulamaya koyacağız. Hayırlı olsun" dedi.MUSTAFA ALTINTAŞ KİMDİR?1954 yılında Şereflikoçhisar ilçesinde dünyaya gelen Altıntaş, ilkokulu Şekerköy ilkokulunda, ortaokulu Haymana'da okumuş, Ankara Öğretmen Okulu yatılı sınavını kazanarak lise öğrenimini tamamladıktan sonra, Siyasal Bilgiler Fakültesine girerek 1979 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl İçişleri Bakanlığının açtığı sınavı kazanarak Çorum'a Kaymakam adayı olarak atanmıştır. 1982 yılında da Sinop'un Erfelek ilçesine kaymakam olmuştur.Daha sonra sırasıyla 1985 Şanlıurfa Bozova'da Kaymakam, 1987 Ağrı'da Vali yardımcılığı yapmış ve 1989 yılında Bakanlıkça ABD'nin Texas Eyaletine bir yıllığına mesleki bilgi ve dil eğitimi için gönderilmiştir. Eğitiminden sonra Ürgüp, Silifke, Kırıkhan ve Altındağ'da Kaymakamlık, İstanbul Vali Yardımcılığı, Karatay Kaymakamlığı, Gemlik Kaymakamlığı, Bursa Vali Yardımcısı olarak görev yapmış, 01.12.2016 Tarih ve 29905 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kararnameyle Gölcük Kaymakamlığı'na atanmıştır.Evli ve iki çocuk babası olan Altıntaş İngilizce bilmektedir.Görüntü Dökümü:Arslanbek Sultanbekov, Altıntaş'ın başvurusu sırasında 'dombra' şarkısını seslendirmesiZeynep GÖRGÜLÜ/ŞEREFLİKOÇHİSAR (Ankara), -==============================LİSELİ EMİNE, BİR HAFTADIR KAYIPÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, anadolu lisesi öğrencisi Emine Kuru'dan (17), bir haftadır haber alınamıyor. Ailesi, kızlarının kaçırılmış olabileceğini öne sürürken, polis Emine'nin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.Bayramiç ilçesi Tepecik Mahallesi'nde yaşayan Gönül-Zekeriya Kuru çiftinin 2 çocuğundan en büyüğü olan Mustafa-Gülşen Çınaroğlu Anadolu Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Emine Kuru, geçen 9 Kasım günü okuldan geldikten sonra evden dışarı çıktı. Akşam dönmeyince annesi Gönül Kuru, kızına telefon açtı. Emine Kuru'nun ağlamaklı sesini duyan anne Gönül Kuru, durumu eşine bildirdi. Kuru çifti, kızlarının kaçırıldığı şüphesiyle Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Ardından Bayramiç Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan aile, hayatından endişe ettikleri kızlarının bir an önce bulunmasını istedi.Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, ekipler savcılığın talimatıyla, Kuru'yu kaçırmış olabileceğinden şüphelenilen bir kişinin bulunabileceği 2 farklı evde arama yaptı. Ancak genç kızın izine rastlanılmadı. Polis, Emine Kuru'yu bulmak için arama çalışmasına devam ediyor.Emine Kuru'nun annesi Gönül Kuru, kızının nerede, hangi şartlar altında olduğunu bilmediklerini ve hayatından endişe ettiklerini belirterek, bir an önce bulunmasını istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Emine Kuru'nun annesi ve babasından görüntü.-Gönül Kuru ile röp.-Okuldan ve evden görüntü.-Kızın opak fotoğrafının görüntüsüHaber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ(Çanakkale),======================================================DENİZLİ'DE UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMADENİZLİ'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon yapan narkotik polisi, 1'i kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getirip satmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişiyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, dün (perşembe) zanlıları yakalamak için operasyon yaptı. Zafer Mahallesi'nde zanlıların kaldığı eve baskın yapan polis ekipleri Ş.S., S.K. ve A.A. ile kadın şüpheli Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 150 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ele geçirildi. Sorgusunun ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği zanlıların tamamını tutukladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Zanlıların adliyeye çıkarılmasıAdliyeden detayHaber- Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,================================SİVEREK'TE, AÇ KALAN DOMUZLAR MISIR TARLASINA İNDİŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde aç kalan domuzlar mısır tarlasına indi.Siverek ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Karakeçi köyünde, aç kalan ve mısır tarlasına inen domuzlarla karşılaşanlar gözlerine inanamadı. Hemen cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaşların şaşkınlığı aralarındaki konuşmalara yansıdı. İlk defa domuz gördüklerini söyleyen mahalle sakinleri, tarladaki 2 domuzun nereden geldiğini anlamadıklarını ve bağrışınca kaçtıklarını ifade etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Tarlaya giren domuzlarDomuzlara bağıranların konuşmalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 193 MB===============================MERSİN'İ FESTİVAL HEYECANI KAPLADIMERSİN'i bu yıl 6'ncısı düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali kapsamında kentte gelen grupların gösterileri vatandaşları hayran bıraktı. Gösteri grupları festival alanında 'Mersin Narenciyedir, Narenciye Hayattır' sloganı ile 17-18 Kasım günleri yapacakları gösterilerin hazırlıklarını Galatasaray Meydanı'ndaki provalarıyla tamamladı.Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu süsleme ekibinin; helikopter, timsah, ahtapot, yel değirmeni gibi figürleri portakal, limon ve greyfurt ile süslemesi uzun saatler alsa da ortaya çıkan sonuç izleyenleri hoşnut etti.. Süslenen sabit figürlerin Galatasaray Meydanı'nda sergilenmesine başlanırken, traktör üzerine yerleştirilen mobil figürler ise şehir içinde oluşturulan kortejlerle Mersinlileri festivale davet ediyor.Organizasyon kapsamında 25 farklı ülkeden gelen gösteri grupları da vatandaşların dikkatini festivale çekmek için, kentin farklı noktalarında gösteriler yapıyor. Gösteriler sırasında Meksika, Slovenya, Letonya, Rusya, Bulgaristan ve KKTC'den gelen grupların performansları büyük ilgi gördü.FESTİVALE 25 ÜLKEDEN YAKLAŞIK 700 GÖSTERİ SANATÇISI GELECEKNarenciye Festivali İcra Kurulu ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, festivalin Mersin için önemli bir olduğunu belirterek, Birçok ülkeden misafir ağırlayacağız. Yaklaşık 25 ülkeden 700 civarında gösteri sanatçısı gelecek. Onlar da belki yurtdışına ilk defa çıkacaklar ve ilk defa Türkiye'de Mersin'e gelecekler. Bundaki amacımız, Mersin'in güler yüzünü onlarla birlikte tüm Türkiye'ye ve tüm dünyaya göstermek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Narenciye figürü yüklü araçların geçişi-Yabancı gruplar fotoğraf çektirirken-Toplanan kalabalık-Folklorculerin ve bayancı grupların gösterilerinden genel ve detay-Narenciye Festivali İcra Kurulu ve Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir açıklaması(BOYUT: 342 mb) (SÜRE: 2,50 DK)Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,==============================================