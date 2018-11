Dha Yurt Bülteni 14

17 Kasım 2018 Cumartesi 20:51



MİRAS KAVGASINDA YEĞENİNİ TABANCAYLA VURDUZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, aileden kalan arazinin paylaşımı konusunda çıkan tartışmada Nurettin Ş., yeğeni Gökhan İşitmez'i tabancayla vurarak yaraladı. Olaydan sonra Kaçan Nurettin Ş., polis tarafından yakalandı.Olay, akşam saatlerinde Alaplı Yığılca yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında aileden kalan miras yüzünden husumet olan Nurettin Ş. ile yeğeni Gökhan İşitmez yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Ş., üzerinde taşıdığı tabancayla Gökhan İşitmez'i ayağından vurarak kaçtı. Gökhan İşitmez, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşitmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olaydan sonra kaçan Nurettin Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Nurettin Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Olay yeriPolislerin inceleme yapmasıOlay yerinde delil aranmasıToplanan vatandaşlarEkip araçlarının zanlıyı aramak için olay yerinden ayrılmasıSüre: (1.40) Boyut: (310 MB)Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ALAPLI( Zonguldak ),==========================YEDEK LASTİKTEN 6 KİLO EROİN ÇIKTIHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin bir araçta yaptığı aramada, yedek lastiğin içerisine gizlenen 6 kilo 64 gram eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yüksekova İlçesi Kuruköy polis uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu. Araçta arama yapan polis ekipleri, yedek lastik içerisine gizlenen 6 kilo 64 gram eroin ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------(POLİS KAMERASI)-Şüpheli aracın durdurulması Narkotik köpekle aranan araç-Aracın yetek lasitğinde elge ecirilen eroin-DetaylarHaber: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,================================ CHP 'Lİ AKIN: BALIKESİR'İ EN İYİ BÜYÜKŞEHİR YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIMCHP'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın , Balıkesir'e en iyi şekilde hizmet etmek istediğini belirterek, "Balıkesir benim ailem. Balıkesir'i en iyi Büyükşehir yapmak için çalışacağım" dedi. Cumhuriyet Halk Partisi 'nin (CHP) Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan milletvekili Ahmet Akın, Balıkesir'de basın toplantısı düzenledi. Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda seçim otobüsü üzerinde partililere ve vatandaşlara seslenen Ahmet Akın'a CHP Balıkesir milletvekilleri Fikret Şahin Ensar Aytekin , İl Başkanı Serkan Sarı , ilçe belediye başkanları ile adayları ve partililer eşlik etti. Eşi Abril Akın ve oğlu Erdal Akın ile birlikte vatandaşları selamlayan Ahmet Akın, vatandaşlara hitap etti.'BALIKESİR İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM' Milletvekili olduğu süre içerisinde kimseyi görüşleri ve düşünceleri nedeniyle ayırmadığını ifade eden CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Akın, 1 milyon 200 bin nüfuslu tüm Balıkesir'in hizmetçisi olduğunu belirtti. Hizmet etmek için Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olduğunu kaydeden Akın, "Burada sizlerin huzurunda herkese bir söz vereceğim. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak söz veriyorum. Değerli hemşerilerim çok çalışacağım, çok çalışacağım, çok daha fazla çalışacağım. Balıkesir'i Türkiye 'nin kıskanılan bir numaralı ama plakası on numaralı olması için gecemi gündüzüme katacağım. Değerli hemşerilerim, benim güzel ailem. Benim memleketime borcum var. Balıkesir'ime borcum var. Bu millete, bu memlekete vefa, hizmet borcum var. İşte bu borcu ödemek için sizden yetki istiyorum. Siyasete Balıkesir benim aile diyerek başladım. Bunu yüreğimde hissediyorum" dedi.'KİMSEYİ AYIRMADAN HİZMET EDECEĞİM'Kimseyi ayırmadan hizmet etmek istediğini ifade eden Akın, konuşmasına şöyle devam etti:"Balıkesir'in evladı olmak onurdur. Bu topraklar Kuva-yi Milliye'nin toprakları. Bu şehir Kuva-yi Milliye'nin başşehri. Bu toprakları vatan Kwaresi Bey'i, Çanakkale 'yi geçilmez yapan Onbaşı Seyit'i, Alacamescid'de direniş meşalesini yakan 41 bayrak adamın ve vatan için bedenlerini siper eden Balıkesirlilerin torunuyum ben. Ömer Seyfettin 'in, Salih Tozan 'ın, Kurtdereli Mehmet Pehlivan 'ın, Keçecizade Mehmet Bey 'in, Hasan Basri Çantay 'ın, Vehbi Bolak'ın doğum büyüdüğü Balıkesir'in evladıyım ben. Benim güzel ailem Balıkesir'i çok seviyorum. Buraya gelince içim titriyor. Zaten ancak bu işi içi titreyenler yapar."Konuşma sonrası vatandaşlara karanfil atan Akın, il başkanlığına giderek partililerle bir araya geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------------Meydandan genel görüntülerAhmet Akın'ın halkı selamlamasıAhmet Akın'ın konuşmasıMeydandan görüntülerHaber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,===================================AYVALIK' TAN DÜNYAYA DANSLA BARIŞ MESAJIBALIKESİR Ayvalık 'ta bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ayvalık Sirtaki Haftası'na katılan dansçılar, birbirinden güzel gösterileriyle dostluk ve barış mesajları verdi.Açılışta konuşan Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer , var olan dostluğun bu tür etkinliklerle daha da pekişeceğine inandığını belirterek, "Bir deniz iki yaka kolkola, bu söylemin içinde müthiş bir dostluk, müthiş bir barış var. Ulu önderimiz Atatürk 'Yurtta sulh cihanda sulh' demişti. Biz dans ederek bu güzel performanslarınızı sergileyerek barışı birbirimize daha çok yaklaştıracağız. Çünkü dünyanın da ülkemizin de barışa ve sevgiye ihtiyacı var. Dans da bunun için gerekli. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk de dansı çok severdi. Bugün de burada çok güzel zeybek seyredeceğiz, sirtaki seyredeceğiz. Bugün Ayvalık'tan tüm dünyaya çok güzel barış mesajları yollayacaksınız. Yağmur olmasına, çamur olmasına rağmen dans sevgisini bırakmıyorsunuz. Herkesin yüzü gülüyorö dedi.Ayvalık Dans Akademisi'nin sirtaki ve zeybek gösterisinin ardından, Çanakkale, Bursa İzmir ve Midilli'den gelen dans toplulukları da gösterilerini sundu. Yağmurlu havaya rağmen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlik, dans gruplarının ortak gösterisiyle tamamlandı. Midilli'den gelen ekibin yerel dansları ile ' Üsküdar 'a giderken' adlı Türkçe şarkı eşliğinde yaptığı gösteri büyük beğeni aldı. Etkinlik, yarın 'Bir deniz iki yakanın kültürü ve etkileşimi' konulu panel ve dans gösterileriyle sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Türk ve Yunan grupların dansları görüntüsüSüresi: 2 Dakika, Boyutu: 32 MB.Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir),====================================