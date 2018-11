Dha Yurt Bülteni 14

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:40



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:40

CHP, BURSA'DA 9 İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ADAYINI TANITTICumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanlığı, CHP Parti Meclisi'nce adaylıkları onaylanarak kamuoyuna ilan edilen 9 ilçe belediye başkan adayını basına tanıttı.CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş'un takdim konuşmasının ardından, Gemlik Belediye Başkan Adayı Mehmet Uğur Sertaslan, Gürsu Belediye Başkan Adayı Funda Türkcoş Pekiner, Harmancık Belediye Başkan Adayı Ahmet Tufan, Karacabey Belediye Başkan Adayı Murat Tanrıverdi, Kestel Belediye Başkan Adayı Yıldıray Atlı, Keles Belediye Başkan Adayı Ahmet Zekai Yıldız, Orhangazi Belediye Başkan Adayı Ş. Çetin Çoklar, Orhaneli Belediye Başkan Adayı Vildan Koç ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper mikrofona gelerek hem kendilerini tanıttı, hem de projelerine ilişkin özet bilgiler verdi. Diğer ilçeler ve Büyükşehir başkan adayları ise isimler Parti Meclisi tarafından belirlendikten sonra kamuoyuna duyurulacak.AKKUŞ: BURSA TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİCumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş aday tanıtım törenini açarken yaptığı konuşmada Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak siyaset sahnesinde de ağırlık taşıyan Bursa'nın çok büyük yerel sorunlarla karşı karşıya olduğunu ve uzun yıllardan bu yana iyi yönetilmediğini savundu. Akkuş, "Bu kadar çok olumsuzluğun içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir çevre düzeni planı yaptı. Bunun etkilerini Bursalılar hiç konuşmadı, tartışmadı. Sadece bir gazete, manşetinde günlerce yazı dizisi olarak yazdı. Ama birileri çıktı Bursa'ya ayar vermeye çalıştı. Geldiğimiz noktada Bursa'nın durumu ortada" diye konuştu.CHP'nin Bursa'yı yönetmeye aday olduğunu kamuoyu ile paylaştığını vurgulayan Akkuş, "Biz iddialıyız ve tekrarlıyoruz: Başka bir Bursa mümkün. Sivil toplum örgütleri ve odalar ile birlikte siyaseti öreceğiz. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi, Bursa'yı kazanmaya, Bursa'yı bir Eskişehir, bir İzmir, bir Aydın yapmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü--------------------------Hüseyin Akkuş'un açıklamaları-Adaylardan detaylar-Genel detaylarSüre: 3.48 dakika, Boyut: 426 MBHaber: Gürkan DURAL - Kamera: Cansel ORUÇ/BURSA,===========================ABDULLAH CÖMERT DAVASINDA SANIK POLİSE 6 YIL 10 AY HAPİS CEZASIHATAY'daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına biber gazı kapsülü isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert (22) ile ilgili açılan davada, hakkında verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan polis memuru A.K., bu kez 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdıldı.Balıkesir'de görülen davada, polis memuru A.K'ye verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Balıkesir'de yeniden yargılanmasına başlanan tutuksuz sanık A.K., 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle 2'nci duruşmaya katıldı. Mahkeme, sanık polis memuru A.K.'nin cezasını 6 yıl 10 ay 15 güne düşürdü. Karar sonrası fenalayan Abdullah Cömert'in annesi Hatice Cömert ve Ablası Meryem Cömert Öz, 112 ekiplerini ilk müdahalesi sonrası Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.'5 YILDIR BİZİ 13 DEFA ÖLDÜRDÜLER'Karar sonrası CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile birlikte adliyeye gelen Abdullah Cömert'in ağabeyi Adnan Cömert, dava sonucuna tepki gösterdi. Adalet için 16 saat yol geldiğini söyleyen Adnan Cömert, "5 yıldır bizi 13 defa öldürdüler. Devletten adalet bekliyorduk. Kardeşimin katili A.K. neden bu kadar az ceza ile bırakıldı ' Biz 5 yılda 13 defa Balıkesir'e geldik. Adeta sürgün edildik. Hatay'da mahkeme yok mu' İskenderun'da, Adana'da yok mu? Neden Balıkesir? Bunun sonucunda 21 yıl alması gereken sanık polis, 6 yıl 10 ay 15 gün aldıö dedi.'AYM VE İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ'NDE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'Abdullah Cömert'in avukatı Eren Can ise "2013 yılından bugüne 5 yıl geçti. 5 yıldır iğne ile kuyu kazarak adalet arayışımız devam ediyor. Antakya'da 3 Haziran 2013 günü öldürülen Abdullah Cömert'in davası ilk olarak Balıkesir'e nakledildi. Ceza hukukunun ilkesinin gereğine karşı dava 1300 kilometre öteye taşındı. Buna rağmen yılmadık davanın sonuçlandırılması için mücadeleye devam ettik. Etmeye de devam edeceğiz. Yargıtay ve yerel mahkemenin kararı bize göre çok hatalı. Dosyada temel deliller var. Sanık polis, hakaret ederek Abdullah Cömert'i ensesinden vurmuştur. Bu dosyadaki delillerle ortaya konmuştur. Biz bunlara istinaden hem davanın Antakya'dan Balıkesir'e taşınması hem de yargılama sürecinde delillerin değerlendirilmemesi nedeniyle Yargıtay nezdinde Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde mücadelemize devam edeceğizö diye konuştu.Duruşma öncesi ve sonrasında Balıkesir Adliyesi önünde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBalıkesir Adliye'sinden görüntülerCömert ailesi ve avukatları adliyeden çıkarken görüntüAmbulans görüntüleriAbdullah Cömert'in abisi Adnan Cömert açıklamaAvukat Eren Can açıklamaGenel görüntülerHaber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,Görüntü: HD, Süresi: 4 Dakika 56 Saniye, Boyutu: 898 MB.======================================'KÖPEĞİN PATİ VE AYAKLARINI KESENİ GÖRÜP DE İHBAR EDENE PARA ÖDÜLÜ VERECEĞİZ'ANTALYA'da çocuk parkında bir köpeğin kesilmiş patilerinin bulunması hayvan severleri ayaklandırdı. Antalya Pati Koruma Derneği Başkanı Ebru Alişarlı, olayı görüp ihbar edenleri ödüllendireceğini açıkladı.Olay, geçen cuma günü Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3110 Sokak'ta bulunan çocuk parkında yaşandı. 5 yaşındaki oğlunu akşam saatlerinde okuldan alan Ceren Köse, çocuk parkına gitti. Köse, çocuğu kaydıraklara binerken toprak ve çimler üzerinde bir hayvana ait kesilmiş pati ve bacaklar olduğunu fark etti. Kesilen pati ve bacakların bir köpeğe ait olduğunu anlayan Köse, parktaki kaydıraklarda da kan olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.Fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Ceren Köse, takipçilerinin olay yerinin görüntülerini de çekmesini istemesi üzerine bu kez gece parka giderek cep telefonu kamerası ile yerdeki köpeğe ait pati ve bacakları videoya aldı. Köse'nin bu görüntüleri de sosyal medyada paylaşmasının ardından hayvan severler ayaklandı. Ceren Köse gördüğü manzarayı polisi arayarak anlattığını, ancak polisin kendisini belediyeye yönlendirdiğini belirterek, "Belediye görevlileri de sadece gelip çocuk oyun alanlarındaki kanları temizledi. Parklara giden çocuklarımızın güvende olmasını istiyoruz" dedi.Bugün öğle saatlerinde olayın yaşandığı parka gelen Antalya Pati Koruma Derneği üyeleri, kesilmiş pati ve ayak aradı. Dernek başkanı Ebru Alişarlı, başka köpeklere ve çocuklara zarar gelmemesi için halkı uyarmak adına parka geldiklerini söyledi. Alişarlı, "Bu mahallede bir katil yaşıyor. Seri katillerin geçmişleri araştırıldığında, bir insanı öldürmeden önce mutlaka bir hayvana zarar verdiği, masum bir canlıya zarar verdiği ortaya konmuştur. Bugün kendisine hiçbir zararı olmayan bir köpeğe bunu yapan, onun canını yakarak ölmesine sebep olan insanın daha sonra mahalledeki bir çocuğa zarar vermesi çok muhtemel. Bu kötülüğü görerek engellemek istiyoruz" dedi.DERNEK PARA ÖDÜLÜ VERECEKMahallenin çocuklarının da tehlikede olduğuna dikkat çeken Ebru Alişarlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Anneler çocuklarını yalnız parka göndermesin. Biz dernek olarak bunu yapanları ihbar edenlere para ödülü de vermek istiyoruz. Çünkü katillerle bir arada yaşamak istemiyoruz. Bugün burada yapılan yarın herhangi birinin çocuğunun başına geldiği zaman üzülmek istemiyoruz. Bizim kırmızı çizgilerimiz var. Hayvanlara, kadınlara ve çocuklara dokunulmasın istiyoruz. Burada yaşananlar Antalya'nın bir ayıbıdır. Sokak canlılarımıza sahip çıkamadık, çıkamıyoruz. Biz kendimizi affetmeyeceğiz. Onlar da bizleri affetmesin. Çünkü bu kadar insanın olduğu yerde bir kişi görüp ihbar etmiyorsa yazık, gerçekten yazık."'SADECE KENDİ ÇOCUĞUNU VE HAYVANINI KORUMAK BENCİLLİKTİR'Kaydırağın üst kısmında simit ve poğaça izleri olduğunu da sözlerine ekleyen Alişarlı, "Bunu yapan muhtemelen köpeği kandırarak yukarıya kadar çıkarmış. Orada aşağı doğru akan kan var. O gün yağmur yağmasına rağmen alt tarafta hala kan izi var. Kaydırağın yan tarafı kan gölü içerisindeymiş. Yani uzunca bir zaman o hayvan burada cebelleşmiş ve hiç kimse görmemiş. Bilenlerin insaniyet adına emniyet güçlerine bildirmelerini istiyoruz. Biz o kişiyi ödüllendireceğiz. Sadece kendi çocuğunuzu ya da kendi hayvanınızı korumak ne çocuk sever, ne de hayvan sever olduğunu gösterir. Bu bencilliktir. Duyarsız toplum olmamalıyız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------Ceren Köse'nin çektiği görüntülerDernek üyelerinin park içinde görüntüleriRÖP : Ebru AlişarlıDetaylar500 MB-- 04.31// HDHaber: Süleyman EKİN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,======================================KAVŞAKTAKİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kavşakta hafif ticari araç ile panelvan minibüsün karıştığı maddi hasarlı kazanın, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.Kaza, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Piyaleoğlu Caddesi ile Yedi Eylül Yolu'nun kesistiği kavşakta, dün (Pazar) saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yedi Eylül Yolu'nda Altay Meydanı yönüne giden hafif ticari araca, Piyaleoğlu Caddesi'nde Koza Pazarı yönüne gitmekte olan panelvan minibüs çarptı. Çarpışanın etkisi ve sürücüsünün panikle frene basması üzerine yağmurun ıslattığı yolda kayan hafif ticari araç, yön değiştererek, güçlükle durabildi. Sürücüler kazayı şans eseri yara almadan atlatırken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kaza anı kavşaktaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Çevredeki esnaflar sık sık kazaların yaşandığı kavşakta bir an önce önlem alınmasını istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsüHaber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),======================================İZNİK'TE 'BAZİLİKANIN SIRLARI' TOPLANTISIBursa'nın İznik ilçesinde 2014 yılında hava fotoğrafları çekimi sırasında keşfedilen ve 2014 yılında 'dünyanın en önemli 10 keşfi' arasında gösterilen bazilikanın sırları İznik'te gerçekleştirilen toplantıda ele alındı.Toplantıya İznik Kaymakamı Bülent Bayraktar, Belediye Başkanı Osman Sargın, İznik Müze Müdürü Haydar Kalsen, Prof. Dr.Mustafa Şahin, Fransa'dan Prof. Julia de Sigoyer, İsviçre'den Prof. Flasco Anselmetti, Dr. Steffano Fabur, Fransa'dan Renaldo Gastineu katıldı. Toplantıda, Bazilika Kazı Çalışmaları Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Şahin, katılımcılara çalışmaları ve son durum hakkında bilgi verdi. Anlatılan sunumda oluşabilecek depremlerde su altındaki tarihi yapılarak gelebilecek zararlar ele alındı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi İznik Deprem Zararlarının Azaltılması Hizmet Merkezi'nden yetkililerin de hazır bulunduğu toplantıda ayrıca göl kıyısında yerli ve yabancı turistler için oluşturulabilecek sosyal alanlar konusu da değerlendirildi. Ayrıca yapılan araştırmalar sonrasında son 2000 yıldır İznik'te 4 büyük depremin gerçekleştiği ve bu depremler sonrasında ne gibi sonuçların ortaya çıktığı değerlendirildi. Bunların yanı sıra su, deniz, göl ve okyanus tabanlarının topoğrafik ölçmelerinin yapılması anlamına gelen batimetri ile ve İznik Gölü'nün depremsellik takvimi yapılan uzun çalışmalar sonrasında hazırlanan sunumla katılımcıların bilgisine sunuldu.DÜNYANIN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNDENİznik'in kültürel ve tarihi mirasını ayağa kaldırmak için çalıştıklarını dile getiren İznik Belediye Başkanı Osman Sargın ise yaptığı açıklamada, "Yaptığımız girişimler, hükümetimiz, bakanlıklarımız ve büyükşehir belediyemizden almış olduğumuz destek, yapmış olduğumuz talepler neticesinde, İznik bugün tarihi eserlerin özüne uygun ayağa kaldırılması noktasında önemli bir yerdedir.Su üstü tarihinin yanı sıra su altı tarihi eserlerinden en önemlisi olan ve dünyanın en önemli keşiflerinden biri olan su altı bazilikası bugün sadece başlı başına binlerce insanın aklında İznik'i getiriyor. Bizler de bu konuda değerli hocalarımızın çalışmalarına destek oluyor, taleplerine çözümler üretiyoruz. Bugün de değerli kaymakamımız ve hocalarımızın eşliğinde Bazilikanın Sırları konulu bir toplantı gerçekleştirdik. İnşallah hayırlara vesile olurö ifadelerini kullandı.Görüntü dökümü;-----------------------------Bazilikanın havadan çekilmiş görüntüleri-Bazilikadan detaylarSüre: 1.17 dakika, Boyut: 12 MBHaber: Mehmet BULDU, Kamera: BURSA,=================================UMREYE GİDEBİLMEK İÇİN 3 YIL BOYUNCA ELİNE GEÇEN 1 TL'LERİ BİRİKTİRDİKAYSERİ'de Umre'ye gitmek için 3 yıl boyunca eline geçen 1 TL'leri biriktiren ev hanımı Raziye Tahmaz'ın hayali gerçek oldu. 1500 TL biriktiren Tahmaz'a ailesi, firma yetkilileri ve bazı hayırseverler de destek vererek, umre parası tamamladı.Kayseri'de Melikgazi ilçesi Eskişehir Bağları'nda yaşayan ev hanımı 55 yaşındaki Raziye Tahmaz, umreye gidebilmek için para biriktirmeye başladı. Tahmaz, 3 yıl boyunca mutfak masraflarından artan 1 TL'leri bir kovada biriktirdi. Kuran Kursu'ndaki hocasına durumu anlatınca, hocası da Tahmaz'ın umre hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti ve bir Hac Umre işi yapan firmanın yetkilileri ile görüştürdü. Kovadaki 1 TL'lik paralar masaya döküldü ve sayıldı. Yapılan sayımda yaklaşık 1500 TL'nin olduğu belirlendi. 2 çocuk annesi Raziye Tahmaz'ın 3 yıl boyunca kendi imkanları ile umreye gidebilmek için yaptığı bu girişim herkesi duygulandırırken, olayı duyan çocukları ve bir hayırsever de harekete geçti. Umre parası tamamlanan Tahmaz, yarı yıl tatilinde 21 gün umreye gidecek ve hayalini gerçekleştirecek.Hayalini gerçekleştireceği için mutlu olduğunu dile getiren Tahmaz, "Kuran Kursu hocamda bana umreye gideceğini söyleyince, bende bu yıl olmasını istedim. Durumu anlattım ve bu da vesile oldu. Kendime bu parayı biriktirmeye başlayınca söz verdim ve Allah kısmet etti. Hep 1 lira biriktirdim, başka para kovaya atmadım.ö dedi.Ashap Turizm Şirket Müdürü Mehmet Sarı da, Raziye Tahmaz'ın umre parasını vermek için kocayı uzattığını görünce şaşırdıklarını ifade ederek, "Ablamız umre ücreti olarak bir kova bozuk para getirdi ve bize verdi. Önce biraz şaşırdık. Kendisine durumu sorunca o da eline geçtikte 1 TL'leri biriktirdiğini ifade etti. Biz de kendisine her türlü kolaylığı sağlayacağımızı söyledik. Çünkü gerçekten duygulandıran bir durum. Bu param yok, gidemiyorum diyenlere de örnek olacaktır. İnşallah Allah hayırla gidip gelmeyi nasip ederö şeklinde konuştu.Görüntü dökümü:----------------------------Biriktirilen 1 TL'lerden görüntü-Raziye Tahmaz röportaj-Firma Müdürü Mehmet Sarı ile röportaj-DetaylarHaber: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA)KASET BİLGİSİ: DV 1 dosya 4 dakika 14 saniye/ 475 MB===================================ULUSLARARASI NARENCİYE FESTİVALİ SONA ERDİMERSİN'de 30 ülkeden 700 gösteri sanatçısının katılımıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali sona erdi. Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan festival, hafızalarda renkli anılar bıraktı.17-18 Kasım tarihleri arasında Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki Galatasaray Meydanı ve çevresinde düzenlenen festivalde yerli grupların yanı sıra, 30 farklı ülkeden gelen 700 gösteri sanatçısı yer aldı. Yabancı dans toplulukları kendi ülkelerine ait kostümlerle gösteriler düzenlerken, narenciyelerle süslenen dev figürler, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, yörükler, kültür-sanat ve spor toplulukları, zirai birlikler, STK'lar, palyaço ve maskotlar, bisiklet ve motorsiklet kulüpleri, klasik otomobil tutkunları ile yürüyen resim sergisi festivaldeki yerini aldı. Bölgede kurulan 3 sahnede çeşitli dans gösterileri ve müzik dinletileri sunulurken, organizasyonda Narenciyeli Lezzetler Sergisi, gastro şovlar, yelken yarışları, flyboard gösterileri, halkoyunları ve defileler Mersinlilerle buluştu.Ayrıca festivale katılanlara çok sayıda Türk Bayrağı, limon fidesi, magnetler, anahtarlık, 3 boyutlu kartpostal, kente özga tanıtın materyalleri de dağıtıldı.Görüntü Dökümü---------------------------Narenciye kostümlü animatörle dans eden çocuklarNarenciye kaplı figürlerin önünde fotoğrafı çektirenler ve alanda yürüyenler-Bir limonun detay görüntüsü-Sahnede dans eden bir grup-Flyboard gösterisinden genel ve detay görüntüler-Alanın drone görüntüleri-Flyboard gösterisinin drone görüntüleri(BOYUT: 238 MB) (SÜRE: 02.10 DK)Haber-Kamera: MERSİN,==========================================MALATYA'DA 4 UÇAKSAVAR MERMİSİ ELE GEÇİRİLDİTaha AYHAN/MALATYA, - MALATYA'da jandarma ekipleri tarafından kentin giriş noktalarında yapılan denetimlerde 4 uçaksavar mermisi ele geçirildi, aranan 9 kişi yakalandı.İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kentin giriş noktasında araçlara yönelik yol kontrolü yapıldı. Malatya genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen ve 271 jandarma personelinin katıldığı denetimlerde, 2 bin 746 kişi ve bin 56 araç incelendi. Yapılan çalışmalarda 9 aranan kişi yakalandı, 9 araca bin 480lira para cezası uygulandı.Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda, 4 uçaksavar mermisi de ele geçti.