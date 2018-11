Dha Yurt Bülteni 14

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:20



DHA YURT BÜLTENİ 14TBMM Başkanı Yıldırım: Merkezi Atlantik ötesindeki FETÖ, çok tehlikeli örgüt (2)TÜRKPA'DA İZMİR BİLDİRGESİ KABUL EDİLDİİzmir'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkelerin Parlamenterler Asamblesi (TÜRKPA) 8'inci Genel Kurulu, yapılan basın toplantısının ardından son buldu. Basın toplantısında alınan kararlara dair açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, genel kurulun ardından 'İzmir Bildirgesi' adını verdikleri bir bildirge hazırladıklarını söyledi. TÜRKPA'nın dönem başkanlığını Kırgızistan Cumhuriyeti'nden devraldıklarını anımsatan Binali Yıldırım, bu görevi layıkıyla yerine getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. Yıldırım, "TÜRKPA'nın 10'uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz. Ne tevafuktur ki 2008'de İstanbul'da yapılan toplantıyla temeli atılan TÜRKPA, 7 toplantıda aldığı kararlarla kurumsallaşma sürecinde kayda değer başarılara imza atmıştır. Türk dili konuşan ülkelerle birlikte uzman komisyon raporları, bütçe gibi konular ele alınmış ve karara bağlanmıştır. Ayrıca genel kurul vesilesiyle İzmir'e gelen üye ülkelerin meclis başkanlarıyla birebir görüşmeler yaptık. Bütün bu görüşmelerde kardeşlik bağlarını daha da geliştirmek için görüş alışverişinde bulunduk" dedi.'İŞ BİRLİĞİNE DİNAMİZİM KAZANDIRMAK İSRİYORUZ'Türk dili konuşan ülkeler arasındaki ülkelerin birlik ve dayanışma sergilemesi açısından önemli bir merhale elde ettiklerini söyleyen Binali Yıldırım, bunun önümüzdeki süreçte yol gösterici olmasını dileyerek, şunları söyledi:"Kardeşlik esasına dayalı aramızdaki bağları canlandırmak, işbirliğine daha da dinamizm kazandırmak, halklarımız arasındaki yakınlığı güçlendirmek, dünyanın içinden geçtiği yeni tehditlerin olduğu süreçte hayati öneme sahiptir. Çalışmalarımız Türk dünyasına ev sahipliği yapan Avrasya bölgesinde yaşam alanı oluşturmasına imkan sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde Özbekistan ve Türkmenistan'ı da gerek Türk Konseyi gerek de TÜRKPA'nın üyesi olarak görmekten memnuniyet duyacağız. Türk Konseyi, TÜRKPA'nın katılımıyla daha da güçlenecektir. 2 günlük programımız sonrasında İzmir bildirisini de kabul ettik. 2 gündür devam eden TÜRKPA genel kurulu 10'uncu yılı kuruluş etkinliklerinde Türk dünyasının tüm sorunları tüm boyutlarıyla ele alınmıştır."'HAYATİ ÖNEME SAHİP KONULAR ELE ALINDI'Gelecek vizyonu hedeflerinin neler olduğu konusu üzerinde durduklarını söyleyen Yıldırım, "Göç, bölgesel barışın korunması, ülkelerin egemenlik haklarına yönelik tehditler, ülkelerimiz arasındaki ortak dil, kültür, tarih bilincinin geliştirilmesi gibi hayati öneme sahip konular tek tek ele alınmıştır. Karabağ gibi KKTC gibi ihtilafların da çözümlenmesi konusundaki irade ortaya konmuştur. TÜRKPA dönem başkanlığımızın süresi içinde de bugüne kadar kuruluşun, teşkilatın yapmış olduğu çalışmaların dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmelerin ışığında daha da ileri taşınması için Türkiye Cumhuriyeti olarak bizlerin elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum. Üye ülkelerin cumhurbaşkanlarına TÜRKPA'ya verdikleri sınırsız destekten dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. Yıldırım, yaptıkları çalışmaların, yapacakları çalışmalardan fazla olduğunu da ekledi.'BİR BİRİMİZİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR'Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, bu toplantının herkes tarafından desteklendi ve hiçbir gözlemci heyetin başkanı İzmir bildirisinden memnuniyetsizlik ifade etmediğini belirtti. Asadov, şunları söyledi:"TÜRKPA artık olgunlaşmış bir kurumdur. Bundan sonra da TÜRKPA olarak birbirimizi çok iyi anlamamızı ve desteklememizi istiyorum. Artık Özbekistan temsilci heyeti de burada yer aldı. Şimdi Macaristan da aramıza katıldı. Bunlar hepimizin samimi çabalarının sonucudur. Katılmak isteyenler de yine katılsınlar. Çok üst düzey bir toplantıydı, Türkiye'ye geldiğimizde üst düzey misafirlikten başka bir şey göremiyoruz zaten."Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin da bugün 10 yaşına giren TÜRKPA'da, sonuç bildirisinin hazırlanması ile ilgili Kazakistan olarak tekliflerini verdiklerini kaydetti. Nurlan Nigmatulin, "Gelecek dönemde Türk halkları arasındaki kardeşliği yakınlaştırmak için gerekli çalışmalara devam edeceğiz. Özbekistan'dan gelen konuk heyetin katılımı bile bizim için büyük sevinçtir. Gelecek sene Bakü'deki toplantımızda daha büyük başarılara imza atacağız diye inanıyorum" dedi.TEMENNİ KARARI ALINDIKırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ise "Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, türlü siyasi olaylarda söylediklerini biliyoruz. Sayın Erdoğan, Türk devletlerinin çıkarını her zaman desteklediğini görüyoruz. Dünyada hiçbir zaman savaş olmasın, barış olsun; bizim çocuklarımız ölmesin. İzmir deklarasyonunda güzel şeyler söylendi. Hepsi bir atanın çocukları olduğumuzu gösteriyor. 2018 senesinde birçok işler yaptık, birlik olursak dünyadaki en iyi uluslararası kurumların lideri olacağız" diye konuştu.Toplantıda ayrıca insan ticareti, köle ticareti ve uyuşturucu ve benzeri suçların da terör suçları arasında sayılması için katılan ülkelerce tavsiye kararı alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması-Toplantı salonundan detay görüntü-Genel ve detay görüntüHaber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,========================Uçak kazasında ölen pilot ve öğrencisine DNA testi yapılacak (EK)SON KEZ HAVALANDIKLARI YERDE TÖREN YAPILDIAydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu Cessna 172 tipi eğitim uçağında hayatını kaybeden Hamdi Yılmaz ve Merve Altun'un cenazeleri, otopsinin ardından Aydın'a götürüldü. İki pilot için, geçen pazartesi günü son kez havalandıkları Çıldır Havalimanı'na tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen törene pilotların ailelerinin yanı sıra, meslektaşları ve Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de katıldı. Hüzünlü anların yaşandığı tören sonrasında Hamdi Yılmaz'ın cenazesi memleketi Kayseri'ye, Merve Altun'unki ise Afyon'un Sultandağı ilçesi Yakafenik Köyü'ne götürüldü. Cenazelerin yarın toprağa verileceği açıklandı.Görüntü Dökümü---------------------:Cenaze aracının akademiye girdiği sıradaki görüntüsü.Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR==================================================BM'DEN İDLİB'E 27 TIR İNSANİ YARDIMBİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Hatay'ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan İdlib'e 27 TIR insani yardım gönderildi.Reyhanlı'daki lojistik merkezinden yüklenen TIR'lar BM görevlileri eşliğinde geldiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndaki işlemlerin ardından İdlib'e hareket etti. BM'nin içerisinde insani yaşam malzemesi bulunan TIR'lardaki malzemeler İdlib ve kırsalında sivil halka dağıtılacak.Görüntü Dökümü----------------------------BM araçları Cilvegözü'ne gelirken-Gümrük sahasına girerken-DetaylarSÜRE: 2'35"-BOYUT: 289 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),==================================================Motosiklet yakıt deposu ve yemek çatalı ile flamingo heykeliHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ve heykel sanatçısı Mervan Altınorak, motosiklet yakıt deposu ve 240 adet yemek çatalı ile flamingo heykeli yaptı.Uzun zamandır mozaikle resim, hurda sanatı ile heykel yapan Mervan Altınorak, geyik ve at heykelinden sonra bu defa da motosiklet yakıt deposu ve yemek çatalı, su borusu, oto yedek parçası, yay kullanarak flamingo heykeli yaptı. Heykelin ağırlığının yaklaşık 20 kilo, boyunun ise 133 santimetre olduğunu belirten Altınorak, "Hurda sanatı olarak yaptığım ve Zerafet adını verdiğim flamingo heykelini bir hafta gibi kısa sürede tamamladım. Aksesuar olarak da küçük ebatlarda olmak üzere karınca ve arı heykeli yaptım. Sırada tavus kuşu var. Zamanımı hurdalarla heykel yapmakla değerlendiriyorum. Türkiye'de, hurda sanatçının yaygınlaşması için elimden gelen çabayı gösteriyorum. Amacım hurda sanatının benimsenmesidir. Yapacak daha çok eserim var, kısmet olursa sergi açmayı düşünüyorum" dedi.Görüntü dökümü-------------------------Yapılan flamingo-Mervan Altınorak çalışma yaparken-Kullandığı malzemelerden görüntü-Mervan Altınorak'ın konuşması-Tavus kuşu yaparken görüntülerSÜRE: 03' 10"-BOYUT: 355 MBHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),======================================Çiftlik evinde 1528 parça tarihi eser bulunduMANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki bir çiftlik evine jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda, 1528 parça tarihi eser ele geçirildi.Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi'nde 2 gün önce yaşamını yitiren çiftçi 82 yaşındaki Mehmet K.'nin çiftlik evinde, çok sayıda tarihi eser bulunduğunu öğrendi. 10 günlük çalışmanın ardından Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığının arama kararıyla harekete geçen jandarma ekipleri, bu sabah eve operasyon yaptı. Adeta müzeyi andıran evde raf, vitrin ve masalara sıralı halde çok sayıda tarihi eserle karşılaşıldı. Yapılan kontrolde Helenistik, Roma, Bizans, İslam ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 1528 parça tarihi eser belirlendi. Aralarında heykeller, sikkeler, amforalar, vazolar, el yazmaları ve muhtelif eşyaların da bulunduğu eserler, Manisa Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Evin içinden görüntüGenel ve Detay görüntü(KJ Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,======================================Gasp şüphelisi: 12 günlük bebeğe süt alacaktıkANTALYA'da lise öğrencisi İ.K.'yi saçından sürükleyip cep telefonunu gasp eden A.D. (37) ve kayınbiraderi F.İ. (32), polis tarafından yakalandı. A.D. ifadesinde, parasız kaldıklarını, kayınbiraderinin 12 günlük bebeğine süt almak için genç kızın telefonunu gasp ettiklerini söyledi.Olay, 19 Kasım Pazartesi günü Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi Şehit Musa Özkan Caddesi'nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra yürüyerek eve giden İ.K.'nin yanına yanaşan A.D. ve F.İ., cep telefonunu almaya çalıştı. Direnen genç kızı saçından tutup yerde sürükleyen ve cep telefonunu alan saldırganlar, içersinde eşleri ve birer çocuklarının da olduğu otomobille kaçtı.ARAÇ DURDURUP TAKİP ETTİYoldan geçen bir aracı durduran İ.K., gaspçıların bulunduğu otomobili takip etti, plakasını alarak polise bildirdi. İ.K.'nin şikayeti üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasından şüphelilerin adreslerini ve kimliğini kısa sürede tespit etti.'SÜT ALMAK İÇİN GASP ETTİK'Operasyon düzenleyen polis, A.D. ve F.İ.'yi gözaltına aldı. Gasbedilen telefon ise çalılık alanda buldu. Şüphelilerden 5 yaşındaki engelli erkek çocuk babası A.D. polisteki ifadesinde, F.D.'nin kayınbiraderi olduğunu belirterek, "İkimiz de işten çıkarıldık. F.İ'nin 12 günlük bebeği var. Annesini emmiyordu. Parasız kaldık. Olay günü, eş ve çocuklarımızla araçla seyir halindeyken İ.K.'nin telefonla konuştuğunu gördük. Aklımıza telefonu gasbetmek geldi. Telefonu aldık. Kız direndi. Saçından tutup sürükledik ve tekme attık. Arabayla kaçıyorduk. Kendisi de bir araca binip bizi takip etti. Korkudan telefonu attık ve kaçtık. Telefonu satıp bebeğe süt alacaktık" dedi.Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------Zanlıların şubeden çıkışı-Polis ekipleri ile yürümesi birlikte-Birlikte araca binmeleri-Asayiş dış plan-Detaylar'98 MB// 58 SN'Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,======================================Bayburt'ta çatı yangını: 1 kişi dumandan etkilendi, 2 iş yeri yandıBAYBURT'ta bir iş yerinin çatısında çıkan ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il teşkilatının yer aldığı 2 katlı binaya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürülürdü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken 2 iş yeri de kullanılamaz hale geldi.Yangın, öğle saatlerinde Şeyhhayran Mahallesi, Şair Celali Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde tek katlı bir iş yerinin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın da alevler, kısa sürede büyüyerek rüzgarın da etkisiyle içerisinde Bayburt CHP il teşkilatının da bulunduğu 2 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında bina içerisinde bulunan ve yoğun dumandan etkilenen Adnan Topsakal (68), itfaiye ve polis ekipleri tarafından bulunduğu çatıdan çıkarılarak Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangında 2 işyeri kullanılamaz hale geldi.Öte yandan, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkan Yardımcısı Nesmuttin Selçuk da, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu, hasar gören işyeri sahibi ve esnafa geçmiş olsun dileklerinde bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYangın detaylarıDetaylarKJ: Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ BAYBURT-DHA======================================Alanya'dan Rusya'ya 15 bin adet avokadoANTALYA'nın Alanya ilçesinde üretimi yapılan avokado Türkiye'deki ihtiyacın yaklaşık yüzde 70'ini karşılarken, son dönemde Rusya ve Ukrayna'ya da ihracat yapılmaya başladı. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, "Geçen hafta Ukrayna'ya göndermiştik. Şimdi de Rusya'ya gönderiyoruz. Rusya'ya 15 bin adet gönderdik" dedi.Türkiye'nin en önemli sebze ve meyve üretim merkezlerinden Alanya'da son dönemde artan avokado üretimi, Türkiye'deki ihtiyacın önemli bölümünü karşılar hale geldi. Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi Sevilgen, Alanya'da avokado hasadının başladığını söyledi. Türkiye üretiminin yüzde 70'inin Alanya'dan karşılandığını aktaran Sevilgen, avokado ihracatının da yavaş yavaş yapılmaya başlandığını söyledi.RUSYA'YA 15 BİN ADET GÖNDERDİKBu yıl Ukrayna ile başlayan avokado ihracatının Rusya ile devam ettiğini anlatan Sevilgen, "Avokado her geçen gün trendini artırıyor. Geçen hafta Ukrayna'ya göndermiştik. Şimdi de Rusya'ya gönderiyoruz. Rusya'ya 15 bin adet gönderdik. Devamını istiyorlar ama elimizde yeteri kadar yok" dedi.ALANYA AVOKADOSU DAYANIKLIMevsim dolayısıyla avokado üretiminin yapıldığı ender ülkelerden biri olduklarını vurgulayan Hilmi Sevilgen, yurt dışından talebin de bu yüzden geldiğini aktardı. Diğer ülkelerde şu anda avokado hasadının bittiğine işaret eden Sevilgen, Rusya'ya patentini aldıkları Alanya avokadosunu gönderdiklerini söyledi. Alanya avokadosunun hem dayanıklı hem de raf ömrünün uzun olduğunu belirten Sevilgen, "Aslında iç piyasaya yetiştirmekte zorlanıyoruz. Ancak bu meyveyi çok istedikleri için göndermeye karar verdik. Geçen yıllarda da Rusya'ya göndermiştik. Bu yıl ilk kez gönderiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Avakado görüntüsüPaketleme görüntüsüRöp: Alanya Avokado Üreticileri Birliği Başkanı Hilmi SevilgenKaset Durumu: Link geçildiHaber- Kamera: Engin ANAK/ALANYA(Antalya),======================================Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'ndan, Ecem Balcı cinayetinde ithamlara tepkiİZMİT(Kocaeli), - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 45 yaşındaki Süleyman Kara'nın, 17 yaşındaki Ecem Balcı'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas dava ile ilgisi olmayan bazı ithamlarda bulunulduğunu, gerçeklerin üstünün kapatılmaya çalışıldığını belirtti.Gölcük'te, Ecem Balcı bu yıl 5 Ocak tarihinde ortadan kayboldu. Kızının kaybolmasının ardından bunalıma giren ve rahim kanseri olan Esra Ercömert, 14 Ocak'ta gittiği Kandıra'nın Kaltalkayası mevkisinde kayalıklardan denize atladı. Esra Ercömert'in cesedi 2 gün sonra denizde bulunarak toprağa verildi. Ecem Balcı'nın en son annesinin erkek arkadaşı Süleyman Kara ile görüştüğü, Ecem Balcı'nın, erkek arkadaşıyla cep telefonundan mesajlaşırken, Süleyman Kara'nın define bulduğundan, çok zengin olduklarından bahsettiği tespit edildi. Polis, Süleyman Kara'nın, Ecem Balcı'nın kaybolmasından sonra tarihi eser kaçakçılığından tutuklu bulunduğunu belirledi. Polisin, cezaevinde ifadesini aldığı Süleyman Kara, Ecem Balcı'yı öldürdüğünü itiraf ederek, cesedi gömdüğü yeri gösterdi. 15 Şubat gecesi Gölcük'ün Ayvazpınar köyünde ormanlık alanda yapılan çalışma ile Ecem Balcı'nın cesedi gömüldüğü yerden çıkarıldı. Süleyman Kara ilk duruşmada yaptığı savunmasında suçlamaları kabul etmedi.Bugün, Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edilen duruşmada tutuklu yargılanan Süleyman Kara, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, delilleri karartmak suçlaması ile tutuksuz yargılanan sanıklardan İ.D.'nin oğlu M.E.D. tanık olarak dinlendi. M.E.D. Ecem Balcı ile yakın arkadaş olduğunu belirterek, "Ecem bana annesinin eski eşlerinden biri tarafından 14 yaşında hamile kaldığını ve çocuk aldırdığını söylemişti. Ecem ne zaman kötü bir durumda olsa Süleyman'ı arardı. Ecem kaybolmadan önce bu taciz olayları ile ilgili şikayetçi olacaktı." dedi. Duruşmada, Süleyman Kara'nın tanık olarak mahkemeye çağırılan eşi E.K. ise tanık olmak istemediğini söyledi.Mahkeme heyeti, Sanık Süleyman Kara'nın tutukluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve Ecem'in kuzeni A.A.'nın tanık olarak dinlenmesi için davayı 19 Ocak 2019'a ertelenmesine karar verdi.DURUŞMA SONUNDA TARTIŞMADuruşma sonunda adliye önünde Ecem Balcı'nın babası Gökhan Balcı, avukatları Aslıhan Şen ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas yaptığı açıklama esnasında sanık yakınlarının laf atması sonucu sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma polislerin araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcisi Ayşen Ece Kavas yaptığı açıklamada, "Biz provokasyonlarla değil, adaletin sağlanmasıyla ilgi mücadele edeceğiz. Bu zamana kadar davalarda gördüğümüz şey zaten türlü bahaneler uydurmaları oldu. Davayla alakası olmayan bazı ithamlarda bulunuyorlar. Bu şekilde de geçeklerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Bizim amacımız da gerçekleri ortaya çıkartmak. Bu yüzden ilk ifadesinde öldürdüğünü kabul edip daha sonrasında ise öldürmediğini söylüyor. Bu zamana kadar şüpheli ölümlerden cesaret alıyor. Bu ülkede yasalar var." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜAdliye önünde yaşanan tartışmadan görüntüAçıklamadan görüntüHABER-KAMERA: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),======================================Uluslararası Trakya Balkan İş Formu, Tekirdağ'da düzenlendiTRAKYA Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) tarafından düzenlenen Uluslararası Trakya Balkan İş Formu'nda konuşan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez. Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu kardeşliğimizi devam ettireceğiz" dedi.TRAKYAKA tarafından Uluslararası Trakya Balkan İş Formu toplantısının 5'incisi Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, yerli ve yabancı iş insanları, sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Vali Aziz Yıldırım, dünyada artık ölçeklerin büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu:"Ticareti üretimi tek başına yapmak yerine güçlerin birleştirilerek daha büyük bir sinerji ya da bizim kadim literatürümüzdeki gibi daha büyük bir bereket elde etmek mümkün. Türkiye'mizde de komşularıyla bulundukları yere göre bulundukları coğrafyaya göre bir takım birliktelikler formlar, organizasyonlar var. Bunlardan bir tanesi de burada bugün beşincisini yaptığımız Trakya ve Balkanlar İş Formu'dur. Ümit ediyorum ki bu iş formu daha sonrasında daha büyük bir birlikteliğe daha sağlam organizasyon ve teşkilat yapısına kavuşur. Balkanlardaki diğer ülkeleri de bu iş formuna katmak bu platformun bir üyesi haline getirmek gerekiyor. Zamanla bunun olacağına inanıyorum. Trakya Anadolu'nun önemli bir parçası. Trakya devletimizin Avrupa'ya açılan kapısı. Bu coğrafyada 500 yüzyılı aşkın bir süre birlikte yaşadık. Bundan sonra da birlikte yaşayacağız inşallah. Ülkeler arasında haritalar üzerinde çizilen sınırlar gönüllerimizde insanlar arasında çizilmez. Biz iş birliğimizi, komşuluğumuzu kardeşliğimizi devam ettireceğiz. Bu iş birliği ile birlikte dünyanın aynı alanda faaliyet gösteren üretim yapan pek çok büyük firmasına karşı birbirimizi destekleyeceğiz. Bu forumun böyle bir sinerjisinin olması gerektiğine inanıyorum."Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri, formun dolu dolu geçerek, çok güzel bir şekilde sonuçlanmasını dilediğini ifade ederek, " TRAKYAKA tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Trakya ve Balkan İş Formu her zaman sonuçlarıyla gündemimizde olacak. Yeni yapılanmayla beraber kalkınma ajansları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak genel müdürlüğümüz bünyesinde yoluna devem edecek. Kalkınma ajansları, sahip olduğu yerel bilgiyle ilgili, bölgelerinin yerel dinamiklerini tespit etme kapasitesini artırmak için katkılar sunuyor. Burada 5 farklı ülkeden iş dünyası insanlarının da bu foruma katkısı olacağını düşünüyorum" dedi.TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya'nın gelişmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "Trakya'nın gelişmesi kalkınması için çalışıyoruz. Trakya bölgesi ülkemizin Avrupa'ya, Balkanlar'a açılan kapısı ve geçmişten gelen güçlü tarihi ve kültürel bağlara bağlı olması hasebiyle ve kalkınma ajanslarımızın misyonlarımızdan biri olan komşularımız ile ticarette ve iş bağlantılarına yönelik çalışmalara önem veriyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Toplantıya katılan yerli ve yabancı konuklar-İstiklal Marşı'nın okunması-Salondan detaylar-Vali Yıldırım'ın konuşması-Barış Yeniçeri'nin konuşması-Mahmut Şahin'in konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,