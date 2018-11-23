Dha Yurt Bülteni 14

23 Kasım 2018 Cuma 17:03



23 Kasım 2018 Cuma 17:03

Türkiye'de bir ilk: 285 gram doğan Elçin bebek hayata tutunduŞIRNAK'ta 8 ay önce 285 gram olarak dünyaya geldikten sonra Batman'daki özel hastaneye getirilen Elçin İnal, burada uygulanan tedavi ile 4 kilo 160 grama ulaşarak ailesine teslim edildi. Elçin bebeğin, Türkiye'de bu ağırlıkta hayata tutunan ilk, dünyada ise 3-4 bebekten biri olduğu belirtildi.Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 ay önce Bişenk-Ebubekir İnal çiftinin 285 gram olarak doğan kız bebeği Elçin İnal, tedavi için getirildiği Medicalpark Batman Hastanesi'nde hayata tutundu. Elçin bebeğin sağlık durumu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Hastane Başhekimi Dr. Haluk Aygüler, böyle bir vakada bebeğin hayata tutunmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Hastanemiz yenidoğan ünitesiyle bölgeye hizmet veriyor. Böyle bir vakanın taburcu olması bize mutluluk verdi. Başta doktorumuz Yusuf Bey olmak üzere yenidoğan ünitesindeki tüm personele teşekkür ediyorum" diye konuştu.İnal bebeğin tedavi sürecini anlatan Yenidoğan Uzmanı Dr. Yusuf Kale ise "İnal bebek bize geldiğinde ultrasonları ve kalp yapısı normaldi. Beyninde de herhangi bir kanama yoktu. Bu ağırlıktaki bebeklerin yaşamaları çok nadir görülen bir durum. Yeni doğan ünitemizde uyguladığımız tedaviler sonrası bebeğimiz iyi noktaya geldi. Yaptığımız kontrollerde sadece gözünde 'rop' denilen rahatsızlık belirlendi. Ancak enjeksiyonla müdahalede bulunduk. Yaklaşık 8 aylık tedavi sürecinin ardından bebeği 4 kilo 160 gram olarak ailesine teslim ettik. Tabii bu durum sadece benim değil, yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki tüm arkadaşlarımızın başarısıdır. Ülkemizde bu ağırlıkta yaşama tutunan ilk bebek Elçin İnal oldu. Dünya literatüründe yaptığım araştırmalarda da bu durumda sadece 3-4 bebeğin olduğunu söyleyebilirim" dedi.Görüntü DökümüDr. Yusuf Kale'nin konuşmasıÇocuğun küvezdeki görüntüsüGenel ve detay görüntülerHABER-KAMERA REŞAT YİĞİZ/BATMANGÖRÜNTÜ BOYUTU: 205 MB============================10 gündür haber alınamayan kadın, evinde baygın bulunduAFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde kendisinden 10 gündür haber alınamayan Ayşe Akiner (83), polis ekiplerince evinden baygın halde bulundu. Açlık ve susuzluk nedeniyle halsiz düşen kadın, hastanede tedaviye alındı.Çakır Mahallesi Nasuh Sokak'ta tek katlı evde yalnız yaşayan Ayşe Akiner'e her gün yemek getiren belediye ekipleri, yaklaşık 10 gündür ulaşamayınca durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak Ayşe Akiner'in evine girdi. Evi kontrol eden polis, yaşlı kadını yatağında hareketsiz bulan ekipler, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ayşe Akiner, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Akiner'in, uzun süredir yemek yemediği ve su içmediği için halsiz düştüğü belirtildi.Çakır Mahalle Muhtarı Sefa Karabunar, "Kapıyı arkadan kilitlemiş. Belediye personeli ulaşamayınca polis ve zabıta yardımıyla kapıyı açtık" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Kadının yaşadığı ev önünden zabıta,polis ve 112 çalışırken genel görüntü-Evin içersinden yıkıkların görüntüsü-Zabıta polis ve sağlık personeli kadına ev içersinde müdahale ederken görüntü-Kadın hastaneye sevk edilirken görüntü-kadın ambulans içersinde görüntüRÖP: Sefa Kayapınar(Çakır mahallesi muhtarı)-Evin dışından görüntü270 MB/// 02.26öHABER-KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),==========================Bakanlar Albayrak ve Gül, üniversitelilerle buluştu (2)BAKANLAR ESNAFLA BULUŞTUHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, üniversitedeki programın ardından Mehmet Nuri Paşa Camii'nde cuma namazı kıldı. Bakanlar, namazın ardından cami avlusundaki vatandaşlara tatlı ikram etti. İki bakan daha sonra Boyacı Mahallesi'nde bakırcılarla bir araya geldi. Bakırcı ustalarıyla bakır döven Albayrak ve Gül, esnaflarla sohbet edip, sıkıntılarını dinledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Abdulhamit Gül ve Berat Albayrak'ın tatlı ikramıEsnaf gezileriTürkü söylenmesiBakır işi yapımasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 114 MB========================Darende'de devrilen midibüste ölenler gözyaşlarıyla toprağa verildi (2)SÜRÜCÜ TUTUKLANDIMalatya'da dün meydana gelen 7 kişinin öldüğü kazada kendisinin de aralarında olduğu 15 kişinin yaralandığı kazada tedavisinin ardından gözaltına alınan midibüs sürücüsü Cevdet Aysel, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Güvenlik güçlerince başlatılan soruşturma kapsamında yapılan takometre incelemesinde kaza sırasında midibüsün hızının 100 kilometre olduğu belirlendi. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan sürücü Aysel, tutuklanarak cezaevine konuldu.MALATYA===========================YANAN EVDEN EŞYALARINI ÇIKARMAYA ÇALIŞTIİZMİT(Kocaeli), - İZMİT'te, Bahar Dik'in dışarıda bulunduğu sırada evinde yangın çıktı. İtfaiyenin yangını söndürmeye çalıştığı sırada gelen Bahar Dik, eşyalarını çıkarmak isteyince izin verilmedi.Öğle saatlerinde, İzmit Cedit Mahallesi Şeyh Akif Sokak'ta Bahar Dik'e ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bahar Dik'in dışarıda bulunduğu sırada evden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. Alevler evi sararken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sırasında gelen Bahar Dik, yanan evinden eşyalarını çıkarmak için içeri girmek istedi. İtfaiyeciler, Bahar Dik'e izin vermedi. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi. Bahar Dik evinin yanmasının üzüntüsünü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yanan binanın görüntüsü-İtfaiyenin çalışmaları-Ev sahibinin eve girmeye çalışması-DetayHABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),=========================================Atatürk'e hakaret eden sosyal medya kullanıcıları hakkında şikayetçi olduİZMİT'te, iş adamı Mehmet Avcı, Atatürk'e hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan 130 sosyal medya hesabı kullanıcısı hakkında şikayette bulundu.İş adamı Mehmet Avcı, haklarında delil topladığı 130 sosyal medya hesabı sahibi hakkında 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'a muhalefet'ten şikayetçi oldu. Kocaeli Adliyesi önünde açıklama yapan Avcı, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında Atatürk'e hakaret etmiş olanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum, bulunmaya da devem edeceğim. Tüm Türkçü ve Atatürkçü insanlara sesleniyorum. Türkiye genelinde 50 şehirde Atatürk'e hakaret etmeyle ilgili sosyal medyada bir hareket başlattık. Bütün Türkçü ve Atatürkçü insanları oraya davet ediyorum. Artık bizim başımız dik olacak. Atatürk'e küfreden ve hakaret edenler mutlaka devletin adaletine gelecekler. Bu adliyenin basamaklarını saya saya hesap verecekler. Bize yaptıkları zulmü, yaptıkları saygısızlıkların tamamının hesabını verdireceğiz" dedi.Bugün toplam 130 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Avcı, "Lütfen sosyal medyada hakaret edenleri bize bildirin. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettirmeyeceğiz. Artık bunun bir suç olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Elimizde deliller var. Bunları da tespit ettik, savcılığa vereceğiz. Sosyal medyada Atatürk'e hakaret ettiğini belirlediğimiz 1903 hesap var. Bunları 300 kişilik bir ekip tarafından takip ediyoruz. 441 tane hesap korktukları için kapandı. Artık Atatürk'e hakaret edenler hakkında tek tek suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Adliye önünde hazırlıklardan görüntü-Mehmet Avcı'nın açıklaması-Şikayet dilekçelerinin görüntüsü-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),================================Şanlıurfa'da, gasp şüphelisi 4 kişi tutuklandıŞANLIURFA'da, vatandaşların cep telefonlarını tabanca ve bıçak zoruyla gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi, tutuklandı.Kentte, bazı kişilerin bıçak zoruyla cep telefonlarının gasbedildiği şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerleri yakınlarındaki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin H.Y., S.K, F.A. ve İ.U. olduğunu saptadı. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Asayiş Şube MüdürlüğüŞüphelileri şubeden çıkarılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 2 MB=======================Kırıkkale'de trafik kazaları MOBESE görüntülerine yansıdıKIRIKKALE, kent merkezinde çeşitli gün ve saatlerde meydana gelen trafik kazaları MOBESE görüntülerine yansıdı. Görüntülerdeki kazaların birinde kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil 11 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Bir başka kaza da ise şehir içi taşımacılık yapan bir minibüsün hızını alamayarak kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobilin arasına girmesi görüntülerde yer aldı.Kırıkkale'de MOBESE görüntülerine yansıyan kazaların biri Alpaslan Pehlivanlı Bulvarı Etiler Kavşağında meydana geldi. Yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmekte olan anne 11 yaşındaki çocuğu Bilal Mert K.'nin elini bıraktı. Karşı kaldırıma tek başına geçen anne ve baba çocuğun karşı yoldan tek başına geçmesini bekledi. O sırada yaya yolundan koşarak karşıya geçmekte olan çocuğa kırmızı ışık ihlali yapan otomobil çarptı ve ağır yaralanmasına neden oldu. Bilal Mert K. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Görüntülere yansıyan diğer kaza, Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerinde Yahşihan ilçesi Yenişehir kavşağında meydana geldi. Şehir içi dolmuşu hızını alamayarak kırmızı ışıkta bekleyen kamyon ve otomobilin arasına girdi. Kazada maddi hasar meydana geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Mobesa görüntülerine yansıyan kaza görüntüleriErhan GÖĞEM/KIRIKKALE, -===========================Şanlıurfa'da huzur operasyonuŞANLIURFA'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde huzur operasyonu düzenledi.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 500 polis, kent genelinde şüpheli gördüğü kişi ve araçları durdurarak arayıp, kimlik kontrolü yaptı. Kalabalığın yoğun olduğu bölgeler ile otobüs durakları, parklar, okul çevreleri ve kafelerde arama yapan polis, vatandaşları da şüpheli durumlara karşı uyardı. 818 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamada, çok sayıda işyeri denetlendi, 10 okul servisine eksiklerinden dolayı cezai işlem uygulandı.Kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 14 noktada zırhlı araçlarla önlem alan polisin uygulaması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Polis ekiplerinin parklarda aramasıŞüphelilerin üst aramasının yapılmasıOkul ve kafelerde arama yapa polislerGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 37 MB