Dha Yurt Bülteni 14

24 Kasım 2018 Cumartesi 18:12

DHA YURT BÜLTENİ 14Eğitimciler, Öğretmenler Günü'nü denizde yüzerek kutladıHATAY'ın İskenderun ilçesinde aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bir grup eğitimci 24 Kasım Öğretmenleri Günü'nü denizde yüzerek kutladı.Nuran Yılmaz Çok Programlı Lisesi Müdürü Feremez Balaman'ın da aralarında bulunduğu eğitimcilerin de yer aldığı grup 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde geleneksel olarak yaptıkları etkinliği Denizciler'de gerçekleştirdi. Grup kendi arasında Öğretmenler Günü dolayısıyla futbol karşılaşması yaptı. Yağmur altında denize girmeye hazırlanan Müdür Feremez Balaman 'Yağmur' adlı şiir okuduktan sonra Doğu Akdeniz'in sularına atladı. Ardından da beraberindeki eğitimci ve diğer arkadaşları da tüm eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlayarak, tek tek denize atlayıp 24 Kasım'da denizde, kulaç atma keyfi yaşadılar.Görüntü Dökümü---------------------------Öğretmenlerin kayalıkların üzerinde konuşması-Denize atlayan öğretmenler-Okul müdürü Feremez Balaman'ın şiir okuyup denize atlaması-Öğretmenlerin denizde yüzerken görüntüsüSÜRE: 3,14 sn BOYUT: 131 mbHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),======================================Hakan Çavuşoğlu'nun kayınpederi son yolculuğuna uğurlandıTürkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu'nun dün vefat eden kayınpederi Sezai Canlı (88), bugün son yolculuğuna uğurlandı.Çanakkale'nin Biga ilçesi Çınardere köyündeki evinde bir süredir tedavi gören Sezai Canlı, dün hayatını kaybetti. Sezai Canlı için bugün Çınardere köyü camiinde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ile protokol üyeleri ve Canlı ailesinin yakınları katıldı. TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu evin önünde kurulan taziye çadırı ile camide cenaze töreni öncesinde taziyeleri kabul etti. Bir dizi ziyaret için kentte bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da köye gelerek Hakan Çavuşoğlu, eşi Fatma Çavuşoğlu ile ailesine taziyelerini iletti. Bakan Turhan, daha sonra buradan ayrıldı.Sezai Canlı'nın cenazesi, Çınardere Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandıGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Cenaze töreni öncesiden görüntüler.-Hakan Çavuşoğlu'nun taziyeleri kabul etmesinden görüntü.-Cenaze töreninden genel ve detay görüntüler.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,=======================================Dört nesil öğretmen bir araya geldiKocaeli'nin Gebze ilçesinde, 61 yaşındaki Nevzat Gülmen, öğretmen olan öğrencisi 42 yaşındaki Kenan Yazıcı ve onun da öğretmen olan öğrencisi 25 yaşındaki Duygu Arslan ile birlikte 70 yaşındaki öğretmeni Münir Eryarsoy'u ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.Gebze'de emekli öğretmen Nevzat Gülmen öğretmen olan öğrencisi Kenan Yazıcı ve onun da öğretmen olan öğrencisi Duygu Arslan ile öğretmeni Münir Eryarsoy'u evinde ziyaret ederek, dört nesil öğretmeni bir araya getirdi. Nevzat Gülmen öğretmeninin elini öpüp, hediye vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaretin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Münir Eryarsoy, yetiştirdiği öğrencisinin öğrencilerinin de öğretmenlik mesleğini seçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Duygulanan Münir Eryarsoy, "Öğretmen olmayı kendi isteğimle seçtim ve öğretmen okulunda kurada Bitlis'i çektiğimde bu kadar seveceğimi bilmiyordum. 'Başka bir okula verelim seni' dediler ama ben hayır istemiyorum dedim. Bitlis'i bilmiyordum, hepsi beni sevdiler sadece öğrenciler değil, halkta beni sevdi, bende onları çok sevdim. Oradan istemeyerek de olsa ayrıldım, tayinim Mardin'e çıktı. Öğrencilerime bu meslekte yönlendirmelerde de bulunuyorum, bu mesleği tavsiye ediyorum, mesleğimi ve öğrencilerimi seviyorum. Öğretmenliği herkese tavsiye ederim. Çünkü öğretmenlik, nasıl bir anne baba çocuğu olmadığı zaman rahatsız oluyorsa, bende öğrencilerim olmadığı zaman rahatsız oluyorum." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜMünir Eryarsoy'un Öğretmenler Gününü kutlamalarıSohbet etmeleri ve konuşmalarıHABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli),=======================================Tunceli'de Öğretmenler Günü'ne buruk kutlamaTürkiye'de görev başındayken birçok öğretmenin şehit edildiği Tunceli'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü, buruk kutlandı.24 Kasım Öğremenler Günü nedeniyle Tunceli Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Vali ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'in yanı sıra kamu kurum yönecileri ile çok sayıda öğretmenin katımılıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Buruk bir ortamda yapılan programda bir konuşma yapan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 1994 yılında Mazgirt'e bağlı Darıkent köyünde şehit edilen 6 öğretmen ile Tunceli-Erzincan karayolunda teröristelerce şehit edilen Necmettin Yılmaz ve Batman'da şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin isimlerini tek tek okuyarak konuşmasına başladı. Vali Sonel, şunları söyledi:"Vedat İnan, Mustafa Kaynarca, Ali İhsan Çetinkaya, Büminhan Temizkan, Rüstem Şen, Metin Kaynar 1994 yılında Mazgirt'e bağlı köyünde alçak teröristlerce şehit edilen öğretmenlerimiz. Son olarak Şenay Aybüke Yalçın öğretmenimiz Batman'ın Kozluk ilçesinde ve Necmettin Yılmaz öğretmenimiz ise Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yaparken memleketi Gümüşhane'ye gitmek için kullandığı Tunceli- Pülümür-Erzincan yolunda şehit edildi. Bunun gibi daha nice şehit öğretmenimiz var. Öğretmenlerimizi şehit eden teröristler güvenlik güçlerimizce tek tek etkisiz hale getirildi. Kahraman güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Tunceli artık huzur şehri. Vatandaşlarımız gece geç saatlere kadar dışarıda vakit geçiriyor. Huzur şehri olunca, başta eğitim olmak üzere her alanda kalite yükseliyor. Eğitimde başarıyı getiren bütün unsurlar Tunceli'de var. Eğitimde başarı çıtasını yükselten öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum"Vali Sonel, konuşmasında Tunceli'nin eğitimine destek sağlamak amacıyla okul yaptıran iş insanları Ali Büyükdağ ile Kazım Güntaş'a teşekkürlerini iletti.Konuşmaların ardından, öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu, skeç gösterileri sunuldu. Etkinlik kapsamında stajyerliği tamamlayan öğretmenler yemin ederek öğretmenlik mesleğine başladı.Görüntü Dökümü:-Tören salonundan görüntü-Şehit öğretmenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması-Vali'nin konuşması-Ödül töreni-Törenden detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300 MB=======================================Site otoparkına ders düşen otomobilde yaşanan can pazarı kameradaTrabzon'da yokuş aşağıya indiği yolda sırada sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, demir korkulukları da aşarak bir sitenin bahçesinde düştü. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 13.00 sıralarında Çukurçayır Mahallesi, Hozonoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirleneyen kadın sürücünün yönetimindeki otomobil, cadde üzerindeki yolda yokuş aşağı manevra yaparken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği araç, yokuş olan yolun bitimindeki elektrik direğine çarptı, ardından demir korkuları da aşıp, girdiği çimenlik alanda bir süre sürüklendi. Sürüklenerek takla da atan otomobil, sitenin önünde yer alan bahçeye düştü. Kazada ters dönen araçtaki kadın sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Kaza üzerine, site sakinleri ve çevredekiler araçtakilere ilk yardımda bulunarak, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAZA SONRASI KAMERADAÖte yandan, otomobilin, kaza sonrası görüntüleri de düşüp ters döndüğü siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası görüntülerde, site sakinleri ve bazı apartman çalışanlarının ters dönen araçtaki yaralılara yardıma koştuğu, kapıları açtıkları araçtaki kişilere ilk yardımda bulunduğu, aracın olası yanma riskine karşı da yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştığı görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Kaza sonrası görüntüleriHABER KAMERA: Emre KOLTUK/TRABZON,-=======================================Beton mikseri, hafif ticari aracın üzerine devrildi: 2 yaralıAdıyaman'ın Kahta ilçesinde, beton mikseri ile hafif ticari aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Kahta Çayı yakınlarında meydana geldi. Rahmi Maçin (55) yönetimindeki 02 AAC 885 plakalı beton mikseri ile Agit Akcan (56) yönetimindeki 02 KP 047 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrildiği kazada her 2 sürücü de yaralandı.Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Kaza yeriDevrilen araçlarPolis ve olay yeri inceleme-Mikserin altında kalan hafif ticari araçGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN86 MB=======================================2 arkadaşını öldüren garson, polisi görünce intihara kalkışmış (2)ŞÜPHELİLER TUTUKLANDICumhuriyet Savcılığındaki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler Alparslan K. ve Tanju Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.=======================================Dış cephesini boyadığı binanın iskelesinden düşen işçi öldüTRABZON'da dış cephe boyası yapmak için çıktığı 7 katlı apartmana kurulu iskeleden dengesini kaybederek bulunduğu yerin alt balkonuna düşen Habil Şişman (54), hayatını kaybetti.Olay, saat 15.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Sena sitesinde meydana geldi. Siteye ait 7 katlı apartmana iskele kuruan ve dış cepe boyası yapan Habil Şişman, çalıştığı sırada aniden dengesini kaybederek bulunduğu 4'üncü katttan 3'üncü katın balkonuna düştü. Yan apartmanda bulunan görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıları kontrolde, düştüğü balkonun iç kısmındaki zeminde düşüp başından darbe alan Şişman'ın, yaşamını kaybettiğini belirledi. Şişman'ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜBinadan görüntülerCesedin çıkarılışıOlay yeri incelemeleriHABER KAMERA: Emre KOLTUK/ORTAHİSAR (Trabzon), -