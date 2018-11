Dha Yurt Bülteni 14

26 Kasım 2018 Pazartesi 17:12



BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜİstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in (29) Bursa'da yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan aile fertleri, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan ailesine, askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) Yurtsever, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Yurtsever'in oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde Şebnem Yurtsever ile hayatını birleştirdiği ve eşiyle İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.Görüntü Dökümü;-Şehidin evinden görüntüler-Şehit babası Ayhan Yurtseverin komşusu ile röportaj-Şehidin düğününden görüntüler============================================YALOVA'DAKİ VİLLADA KAŞIKÇI CİNAYETİYLE İLGİLİ ARAMA (3)VİLLALAR KAÇAKYalova'da, Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili arama yapılan 2 villanın da kaçak inşa edildiği ortaya çıktı. 2014 yılında biri tarla, diğeri ise elma bahçesi olarak mülk edinilen villalara imar izninin bulunmadığı için cezai işlem uygulandığı ortaya çıktı. Villalardan birinin girişinde Suudi Arabistan Kralı Selman ile veliaht prens Muhammed Bin Selman'ın fotoğraflarının asılı olması dikkat çekti.Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Yalova'nın Termal ilçesi Samanlı köyündeki 2 villada başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu ve konsolosluk lojmanlarında yapılan aramaların ardından uzman kriminal ekipler, her iki villada da olası özel bölümleri araştırıyor. 3 bin 750 metrekare alana sahip villanın bahçesindeki 3 su kuyusundaki suyun tahliyesinin ardından ekipler merdivenle kuyulara inip iz aramaya başladı.Kapsamlı aramanın yapıldığı Suudi Prens Selman'ın arkadaşı olduğu iddia edilen Suudi iş insanına ait villanın 2014 yılında Muhammed Al Fozan ve Muhammed Al Suhai isminde iki kişi adına tarla olarak satın alındığı, imar izni olmayan tarlaya kaçak olarak inşa edildiği iddia edildi. Aramanın yapıldığı diğer villanın ise yine aynı tarihte Omary Turizm Gıda Tic. A.Ş. tarafından satın alındığı imar izni bulunmayan ve elma bahçesi olarak görülen alana yine kaçak olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Kaçak villanın girişindeki duvarda Kral Selman ile Veliaht Prens Selman'ın fotoğraflarının asılı bulunması dikkat çekti.VİLLALARIN SAHİPLERİ SUUDİ İŞ İNSANLARIİstanbul'dan gelen özel ekibin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Samanlı köyünde arama yaptığı villaların sahipleri de belirlendi. Villa sahibi iki Suudi iş insanının, Kaşıkçı cinayeti öncesi ve sonrasında, 15 kişilik infaz ekibinde bulunanlarla telefon görüşmesi yaptıkları öne sürüldü.Sabah erken saatlerde ilk aramanın başladığı büyük villanın Al Fozan and Al Suhai şirketine ait olduğu, şirketin yönetim kurulu başkanının Muhammed Al Fozan olduğu öğrenildi. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Al Fozan'ın, Suudi Arabistan'daki Arap İş Başarı Ödülleri'ne layık görülüp Ömür Boyu Başarı Ödülü kazandığı da öğrenildi. Diğer villanın ise Omary Turizm Gıda şirketine ait olduğu, yönetim kurulu başkanının da Abdulaziz İbrahim Al Omary olduğu bilgisine ulaşıldı.CİNAYET ŞÜPHELİSİ YALOVA'DAKİ SUUDİ İLE GÖRÜŞMÜŞİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kaşıkçı cinayeti ile ilgili yapılan açıklamada, Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını gerçekleştiren şüphelilerden birinin olaydan bir gün önce Yalova'da ikamet etmekte olan Suudi Arabistan vatandaşıyla iletişim kurduğununu tespit edildiği, bu görüşmenin, Kaşıkçı'nın cesedinin ayrıldıktan sonra yok edilmesine/saklanmasına yönelik olduğunun değerlendirildiği belirtildi.İsmail ÖZTÜRK- Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA,===================================================='Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarpmasıyla şehit olan polis için tören (EK)SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIGiresun'un Bulancak ilçesinde, hükümet konağı önünde düzenlenen törenin ardından Şehit Polis Memuru İmdat Berçin'in cenazesi karayoluyla memleketi Ordu'ya getirildi. Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde baba ocağına getirilen Berçin için burada helallik alındı. Şehit polisin naaşı daha sonra Ulubey ilçe merkezine götürüldü. Cenaze törenine Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, askeri erkan, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Polis Memuru İmdat Berçin'in cenazesi, Ulubey Kent Meydanı'nda ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Yeni Sayaca Mahallesi kabristanlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.Cenaze töreni sırasında, şehidin annesi Durdiye, eşi Fatma ve çocukları Seda Nur, Mehmet Efe, Mustafa Sıraç Berçin, gözyaşlarına hakim olamadı. "Ah yavrum, neredesin yavrumö diyerek gözyaşı döken anne Durdiye Berçin, oğlunun tabutuna sarıldı. Şehit oğlunun çerçeveli fotoğrafını eline alıp öpen acılı anneyi yakınları teskin etmeye çalıştı.GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORORDU/DHA=============================================KAYSERİ'DE TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN (1)KAYSERİ'de bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. 4 işçi dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 20 itfaiye aracıyla yangına müdahale ediliyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜİtfaiyenin müdahalesiKAYSERİ======================Ulaş'ta trenler çarpıştı: 14 yaralı (3)VALİ AYHAN'DAN YARALILARA ZİYARETSivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesi Bostankaya Tren İstasyonu yakınında, yük treni ile yolcu treninin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti. Vali Ayhan, kazada çeşitli yerlerinden yaralanıp, Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Yaralılardan 2'sinin ayakta tedavi edildiğini, şu an hastanelerde 12 yaralı olduğunu belirten Ayhan, "Yaralarımızı tek tek ziyaret ettik. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Emniyetin, jandarmanın ve sağlık ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile olay kısa sürede kontrol altına alındı. Sis ve sinyalizasyon sistemleri tekrar gözden geçirilecek. Yaralılarımıza geçmiş olsun. Sivas Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servis çalışanlarına da teşekkür ediyorum. Kazayı herhangi bir can kaybı olmadan atlatmak sevindirici. Gerekli tedbir ve dersler de alınmalı" dedi.Görüntü Dökümü:-Valinin yaralıları ziyareti-Yaptığı açıklamaHaber: SİVAS, DHA======================================'AMBULANSI ÇALDIĞIMI HATIRLAMIYORUM'ANTALYA'da özel bir hastaneye ait ambulansı çaldıktan sonra Serik'te yakalanan Fikri Çalışkan tutuklandı. Çalışkan ifadesinde, sokakta yaşadığını ve o gece de hastanede uyuduğunu belirterek, "Uyanıp dışarı çıktım. Üşüdüğümden dolayı ambulansı gördüm ve içine girdim. Ambulans çalışır vaziyetteydi. Aracı çaldığımı hatırlamıyorum" dedi.Antalya'da özel bir hastanenin bahçesinde park halinde anahtarları üzerinde bırakılan ambulans, geçen cumartesi günü sabaha karşı kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Durumu fark eden hastane yetkililerinin polise haber vermesinin ardından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, GPS üzerinden takibe aldıkları ambulansın Serik'e gittiğini tespit etti. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine haber verilmesi üzerine ambulans Gedik Kavşağı'nda durduruldu. Ambulansı kullanan Fikri Çalışkan polis tarafından gözaltına alındı. Fikri Çalışkan polis merkezine götürülürken, ambulans ise hastane yetkililerine teslim edildi.'NASIL SÜRDÜĞÜMÜ VE NEREYE GİTTİĞİMİ HATIRLAMIYORUM'Polis merkezinde ifade veren Fikri Çalışkan, daha önce Batman'da ikamet ettiğini, bazı ailevi sorunları ve sağlık problemleri nedeniyle Antalya'ya geldiğini anlattı. Antalya'ya ne zaman ve nasıl geldiğini bilmediğini söyleyen Çalışkan, "Burada ikametim olmadığı için sokakta yatıp kalkıyorum. Herhangi bir iş yapmıyorum. Hava soğuk olduğu zaman bazen hastane içerisinde yatarım. Bu gece de hastane içerisinde yatıyordum. Uyanıp dışarı çıktım. Üşüdüğümden dolayı ambulansı gördüm ve içine girdim. Ambulans çalışır vaziyetteydi. Ambulansı daha sonra çalmışım. Aracı nasıl sürdüğümü ve nereye gittiğimi hatırlamıyorum. Görevli polisler beni durdurduğunda Serik'te olduğumu öğrendim. Görevli polislere direnmedim. Aracı çaldığımı hatırlamıyorum. Zaten aracı çalma niyetim de yoktu. Amacım sadece ambulansın içerisinde ısınmaktı. Araca herhangi bir zarar vermedim. Yaptığımdan dolayı pişmanım" dedi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fikri Çalışkan çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.HIRSIZLIK KAMERADADiğer yandan şüphelinin ambulansı çalma anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntüde hastane önünde bekleyen ambulansa binen şüphelinin, daha sonra araçla hareket ettiği yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------Park halindeki ambulansAmbulansın çalınmasıHaber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,=========================EŞEĞE SOPAYLA VURDU, 'MASAJ YAPTIM' DEDİÇORUM'un Sungurlu ilçesine bağlı Eşme köyünde, Elmas A.'nın (80), ahırda fenalaşıp, yere düşen eşeğini kaldırmaya çalıştığı anlara ait görüntüler, sosyal medyada tepkilere neden oldu. Yerde hareketsiz yatan eşeğine kalkması için sopayla vuran kadın, şikayet üzerine bölgeye gelen jandarma ile hayvan barınağı görevlilerine "Şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğime masaj yaptım" dedi. Eşek, görevlilerce ahırdan alınıp, kentte getirildiği barınakta tedaviye alındı.Olay, dün, ilçeye bağlı Eşme köyünde meydana geldi. Yörede tarım ve hayvancılık ile uğraşan Elmas A.'ya ait eşek, iddiaya göre, bağlı olduğu ahırda fenalaşarak, yere düştü. Yerde hareketsiz yatan eşeğini gören Elmas A., komşularından yardım istedi. Yaşlı kadın, bir süre eşeğinin ayaklarını hareket ettirmeye çalıştı. Elmas A., kaldırmaya çalışıp, başarılı olamadığı eşeğine, eline aldığı sopayla vurmaya başladı. Bu sırada komşulardan biri, Elmas A.'nın hayvana vurduğu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı.'ŞİDDET UYGULAMADIM, MASAJ YAPTIM'Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, yaşlı kadına, hayvana şiddet uyguladığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal paylaşım sitelerinde yayılması ve bazı kişilerin şikayeti üzerine, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Görüntülerden Elmas A.'nın evini tespit eden jandarma, beraberindeki Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerince köye gelerek, incelemelerde bulundu. Karşısında ekipleri gören Elmas A., hayvana şiddet uygulamadığını öne sürerek, "Ben asla şiddet uygulamadım. Bayılan eşeğimin ayaklansın, diye ayaklarına masaj yaptım" dedi.EŞEK TEDAVİYE ALINDIAhırdaki eşek, yapılan inceleme ve jandarma ekiplerinin tutanak tutmasının ardından görevlilerce alınıp, Çorum Belediyesi Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki barınağa getirilerek, tedaviye alındı.'SONUNA KADAR ARAŞTIRACAĞIZ'Bilim Kültür ve Turizm Derneği Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Şeyda Çimen, eşeği barınakta inceledikten sonra yaptığı açıklamada, "Şu an için eşeğe işkence yapılıp, yapılmadığını bilmiyoruz. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar mevcut. Veterinerler sürtünmeden dolayı yaraların oluşmuş olabileceğini söyledi. Biz de dernek olarak araştırmamızı sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.Görüntü Dökümü:-Yaşlı kadının eşeğe sopa ile vurması-Kendi yöntemi ile tedavi etmesi-Eşeğin araç ile barınağa getirilmesi-Tedavi edilmesi-Şeyda Çimen açıklama-Detaylar(SÜRE: .4.30 Dk ) (BOYUT: 242 MB)Haber-Kamera: Serkan BARIŞ /ÇORUM,=================================UŞAK'TA PARÇALANMIŞ HALDE 5 ÖLÜ KÖPEK YAVRUSU BULUNDUUŞAK'ın Ulubey ilçesindeki hayvan barınağının yakınlarında parçalanmış halde 5 ölü köpek yavrusu bulundu.Dün (pazar) öğle saatlerinde sokak hayvanlarını beslemek amacıyla Ulubey ilçesindeki belediyenin hayvan barınağına giden vatandaşlar, kuruma 150 metre mesafedeki ormanlık alanda, parçalanmış halde 5 köpek yavrusunu görünce dehşete düştü. Kimisinin başı kesilmiş, kimi başına darbe almış olan hayvanların vahşice öldürüldüğü görüldü. İhbar üzerine, jandarma çalışma başlattı. Köpekleri, kimin öldürdüğünün belirlenip yakalanması için araştırma başlatıldı. Jandarma ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün soruşturmayı sürdürdüğü bildirildi.Uşak Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Nebahat Avcu, "Türkiye'de 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Türk Ceza Kkanunu kapsamında değerlendirilmiyor. Maalesef ki Kabahatler Kanunu kapsamında değerlendiriliyor. Böyle olduğu sürece, ölümlerin arkası kesilmeyecek. Kanuna göre bunu yapan kişinin faili bile bulunsa, bir hayvanın değeri 870 TL'dir. Bu kanun değişmeden; bu caniliğin önüne geçilebileceğini düşünmüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(Vatandaşların çektiği görüntü)Parçalanmış 5 köpek yavrusunun görüntüleriHaber: Feyzi DAVULCU/ UŞAK,=============================HASANKEYF'TE İHALE İPTALİNE RAĞMEN TAŞIMA İŞLEMLERİ SÜRÜYORBATMAN'da, Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçe Hasankeyf'teki eserlerin taşınması için yapılan ihaleyi Danıştay'ın iptal etmesine rağmen, iki firmadan oluşan ortaklık, Kızlar Camii'nin duvarları ile El-Rızk Camii'nin minaresini taşıma işlemlerine devam ediyor. Hasankeyfliler ise çalışmalar sırasında yollarının kapatıldığını belirterek firma yetkililerine tepki gösterdi.Ilısu Baraj Gölü altında kalacak tarihi ilçe Hasankeyf'teki eserlerin taşınması için Devlet Su İşleri'nin yaptığı ihale, Danıştay tarafından iptal edildi. İlçede çok sayıda eser taşınırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı soruşturma başlattı. Danıştay'ın iptal kararına rağmen, iki firmalı ortaklık, Hasankeyf'ten nakledilecek 7 eser arasında yer alan Kızlar Camii ile El-Rızk Camii'nin minaresini taşıma çalışmalarını sürdürüyor. İlçe sakinleri ise çalışmalar sırasında yollarının kapatıldığını belirterek firma yetkililerine tepki gösterdi.Kızlar Camii duvarlarının taşınması sırasında ilçe içinden geçen yola hafriyat döken firma yetkililerine tepki gösteren Belediyenin eski Meclis Üyesi Abdullah Tarhan, "Tarihi eserlerin bir bölümü taşındı. Oysa Danıştay bu eserlerin taşınma ihalesini 3 gün önce iptal etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı da soruşturma başlattı ama ilçede değişen bir şey yok. Yapımcı firma şimdi de yolumuzu kapatmaya çalışıyor. Eski elektrik hatları sökülüyor, içme suları akmıyor. Yeni konutlar bize teslim edilmeden başlayan sorunlar artarak devam ediyor" dedi.Öte yandan firma yetkilileri, Danıştay'ın kararı kendilerine ulaşmadığı için çalışmalara devam ettiklerini, ihale iptal edilse bile Kızlar Camii duvarları ve El-Rızk Camii'nin minaresinin yeni yerleşim yerine taşınacağını söyledi.arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/HASANKEYF (Batman),============================================TÜRKİYE'NİN TEK BİYOSFER REZERV ALANINDA HES'İ DURDURMA KARARI ÇEVRECİLERİ SEVİNDİRDİÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'nın tarım alanlarına, biyoçeşitliliğe ve ekosisteme zarar vereceği gerekçesiyle Artvin'in Borçka ilçesi Camili Köyü'nde yapımı planlanan Camili Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinin, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini sonlandırması kararı, çevrecileri sevindirdi. Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olduğu belirtilen bölge, UNESCO tarafından 'Dünya Biyosfer Rezerv Alanı' ilan edilmiş ve koruma altına alınmıştı.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Artvin'in Borçka ilçesinde çevrecilerin doğaya zarar vereceği gerekçesiyle karşı çıktığı, UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Camili köyünde yapımı planlanan Camili Regülatörü ve HES projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecini sonlandırdı. Bakanlık, ÇED sürecini sonlandırma kararında projenin tarım alanlarına, bölgeye has 'Kafkas Irkı Arı Popülasyonu'na, biyoçeşitliliğe ve doğal yaşlı ormanların yer aldığı ekosisteme vereceği bütüncül zararlar dolayısıyla telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracağı kanaatine vardı.KARAR SEVİNDİRDİBakanlığın, Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanında HES'i durduran ÇED sürecini sonlandırma kararı çevrecileri sevindirdi. Macahel Vakfı kurucusu Halit Zengin, HES projelerinde şirketlerin ÇED raporu almasının zorunluluk olduğunu hatırlattı, bakanlığın bazen 'ÇED gerekli değildir' ya da 'ÇED olumlu' kararı verebildiğini söyledi. Zengin, "Bakanlığın verdiği ÇED süreci sonlandırma kararı çok nadir görülen bir durumdur. Bakanlık orada projenin uygulanması için verilmesi gereken ÇED raporunu uygun bulmadı ve onay vermedi. Güzelde bir karar verdi. Emsal olabilecek bir karar. O bölgede yapılabilecek diğer HES'ler için de bu karar emsal olabilecek" dedi.'BAKANLIK BİZİMLE AYNI FİKİRDE'Avukat Yakup Okumuşoğlu da "Çevre ve Şehircilik Bankalığı uzun aradan sonra ilk defa doğru bir karar verdi. Macahel bölgesi UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv alanı ilan edilmiş Türkiye'deki tek biyosfer rezerv alanıdır. Camili'de 8 HES projesi var. Geçmişte, 3 HES için 5 dava açtık. 8 tanesinden 3'ü gündeme gelmişti. Sonuncusu da Camili HES projesiydi. ÇED sürecinin sonlandırılması ile bakanlık bizimle aynı fikirde karar verdi. Bu önemli bir gelişmedir. Bakanlık yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.CAMİLİ BÖLGESİCamili havzası, Artvin ili, Borçka ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Havza, Borçka ilçesine 45 kilometre uzaklıkta, Gürcistan sınırındadır. Camili; Dünya Bankası ve Küresel Çevre Fonu tarafından belirlenen biyolojik açıdan zengin ve tehdit altında olan dünyadaki 25 karasal ekolojik bölgeden birinde yer alır. Camili havzası, Kafkas Ekolojik Bölgesi içerisinde WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) tarafından uygulanan 'Yüksek Koruma Değerli Ormanlar Projesi' kapsamında WWF tarafından izlenmektedir. Ayrıca 'Karçal Dağları Önemli Bitki Alanı'nın da bir parçası olan ve UNESCO tarafından Dünya Biyosfer Rezerv Alanı ilan edilerek koruma altına alınan Camili havzası Türkiye'nin de tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyor. Camili, saf Kafkas arı ırkının varlığını sürdürdüğü bir alandır. Ayrıca, en önemli süzülen kuş göç yollarından birisi üzerinde bulunduğu için küresel öneme sahiptir. Türkiye'nin ilk ve öncü biyosfer rezervi olan Camili de Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi projesi yürütülmektedir.Adem GÜNGÖR/ARTVİN, -====================