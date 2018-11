Dha Yurt Bülteni 14

27 Kasım 2018 Salı 17:06



27 Kasım 2018 Salı 17:06

(EKİYLE YENİDEN)1)ŞEHİT ÜSTEĞMEN YURTSEVER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIİSTANBUL Sancaktepe'de dün askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever (29), memleketi Bursa'da askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in cenazesi ilk olarak Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Afacan Sokak'taki baba ocağına getirildi. Şehidin acılı ailesi, tabutun başında gözyaşı dökerken, eşi Şebnem Yurtsever ve annesi Ayşegül Yurtsever ayakta durmakta güçlük çekti. Baba ocağında helallik alınan şehidin cenazesi daha sonra cenaze namazı için merkez Osmangazi ilçesindeki Mihraplı Camii'ne getirildi. Tabutun başında şehidin devre arkadaşları pilotlar nöbet tuttu. 1,5 yıllık evli olan ve İstanbul'da yaşayan şehidin cenazesinde annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) başta olmak üzere Bursalılar gözyaşı döktü. Burada askeri tören düzenlenirken, devre arkaadaşı pilotlar tabutun başında nöbet tuttu.Şehidin cenaze törenine Bursa Valisi Yakup Canbolat, Vali Yardımcısı Abidin Ünsal, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İstihkam Okul Komutanı Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Merkez Garnizon Komutani Kıvanç Kerpiççi, TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, CHP İl Başkanı Hüseyin Akkuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, ailesi, yakınları ve yüzlerce kişi katıldı.MÜFTÜ NAMAZI YENİDEN KILDIRDICenaze namazını kıldıran İl Müftüsü İzani Turan, namaz bitip tabut askerler tarafından omuzlara alındığı sırada, namazı eksik kıldırdığını söyledi. Askerler tabutu yeniden musalla taşına koyduktan sonra Müftü Turan cenaze namazını yeniden kıldırdı.Şehit Aykut Yurtsever, Mihraplı Camisi'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.Görüntü Dökümü---------------------------Yanlış kılınan cenaze namazı-İkinci cenaze namazı-Şehidin yakınlarından detaylar-Cenazenin top arabasına yüklenmesi-Protokolden ve törenden detaylarSüre: 3.6 dakika, Boyut: 348 MBHaber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA,=====================================================2)SUŞEHRİ'NDE 3 VAŞAK AYNI ANDA GÖRÜNTÜLENDİSİVAS'ın Suşehri ilçesinde yaşayan Sinan Uysal, nesli tükenme tehlikesi altında ve koruma kararı bulunan vaşaklardan 3'ünü aynı anda görüntüledi.İlçede taşımalı eğitim gören öğrencilerin içinde bulunduğu minibüsle Suşehri-Sivas karayolu üzerinde seyir halinde olan Sinan Uysal, Çokrak Tüneli mevkisinde kediye benzeyen hayvanlar gördü. Durup cep telefonu ile hayvanları görüntüledi. Araçtaki çocuklarının da kedi ve kaplana benzettikleri hayvanlar için yaptıkları ilginç yorumlar görüntülere yansıdı. Vaşaklardan birisinin yamaçta gezinti yaptığı, yavru oldukları sanılan diğer ikisinin ise karayolunda sağa sola koştukları görüldü. Uysal, çektiği görüntüleri ilçede izlettiği arkadaşlarından hayvanların nesli tükenmekte olan vaşak türü olduğunu öğrendi. Uysal, "Nesli tükenmekte olan bir hayvan türünü görüntülemekten mutluluk duydum. Gerçekten çok güzellerdi" dedi.Görüntü Dökümü:--------------------------Vaşakların görüntüleri-Onları çeken sürücünün açıklamasıHaber: Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas),=====================================================Servisi kaçıran çocukları okula götürürken TIR'a çarptı: 2 ölü, 2 yaralı3)KAZADA ÖLEN ÖĞRENCİLER SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDIKocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitiren Mahmut Hulagü'nün cenaze namazı Yavuz Sultan Selim Camii'nde kılındı. Baba İsa Hulagü ve ağabeyleri Mehmet ve Murat Hulagü tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.Şükrü Azizcan Avran'ın cenaze namazı ise Hayırsevenler Camii'nde kılındı. Cenaze namazına İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okudan, İgsaş Ortaokulu Müdürü Murat Dumansız, kazada yaralanan baba Fikret Avran, sınıf arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazları sonrası iki çocuğun cenazeleri Körfez Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Kılınan cenaze namazları-Cenazeye katılanlardan detaylar-Hulagü ailesinin tabuta sarılmalarıKOCAELİ/DHA=============================================4)SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİMERSİN'de yaptığı bir konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği ve 'Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' iddiası ile hakkında Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.Başka bir davadan Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Mersin'de görülen hakaret davasının 8'inci duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mahkeme başkanı, Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile Mardin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın da Mersin'deki dosya ile birleştirildiğini bildirdi. Söz alan Selahattin Demirtaş, "Mardin'den gönderilen dosya içerisindeki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Hakkımda açılan diğer davalar ile ilgili birleştirmeye yönelik yapılacak işlemler tamamlanıp, dosyalar tek bir mahkemede toplandıktan ve usul işlemleri yerine getirildikten sonra davanın görüleceği mahkemede savunma yapmak için hazır olmak istiyorum" dedi. Mahkeme, yazışmaların içeriği ve birleştirme kararlarının sonucunun beklenmesi nedeni ile duruşmayı 4 Nisan 2019'a erteledi.Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, -==================================================5)KARADENİZ'DE HAMSİ BEREKETİ; KİLOSU 5 LİRAYA GERİLEDİKARADENİZ'de palamuttan sonra hamsi bereketi yaşanıyor. Denizde bolca avlanan hamsinin 10 liradan satılan kilosu 5 liraya geriledi.Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'de balıkçılar ağlarını denize bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunun yaşandığı Karadeniz'de bu kezde hamsi bereketi yaşanıyor. Karadeniz'de avlanan hamsiler tezgahları dolduruyor. Bolluğu nedeniyle geçen hafta 10 liraya satılan hamsinin kilosu 5 liraya geriledi.Sinoplu balıkçı İsmail Değer, bu yıl iyi hamsi olduğunu belirterek "Balık çok olduğu zaman fiyatlarda otomatik olarak düşüyor. Az olduğu zamanda yükseliyor. Yüksek miktarda balık tuttuk. Bu nedenle fiyatı düşürdük. Halkımızda taze balık yesin. Hamsi şuanda Bartın taraflarında. Bu tarafa doğru geliyor. Büyük ihtimal ile kayıkların gelişine bakılırsa artık Sinop taraflarına doğru gelme ihtimali yüksek. Şuanda Amasra tarafında kayıklarımız avlanıyorö dedi.Görüntü Dökümü--------------------Balık avından havadan görüntülerBalıkçı tezgahlarından görüntülerBalıkçı İsmail Değer açıklamalarıDetayBalık avından havadan görüntüler(SÜRE: 3: 07 Dk) (BOYUT: 345 MB)Haber-Kamera: Esra AKSU/SİNOP,==================================================6)MAHALLE RENGARENK OLDUKARABÜK Belediyesi, Öğlebeli Mahallesi'nde zamanla kötü bir görünüm kazanan evlerin dış cephelerini boyayınca mahalle rengarenk bir görünüm kazandı.Karabük Belediyesi, Öğlebeli Mahallesi'nde zamanla kötü bir görünüm kazanan evlerin dış cephelerini boyamaya başladı. Belediye dış cephe boyama çalışmalarını sürdürürken, şimdiden mahalle rengarenk bir görünüme kavuştu. Belediye yetkilileri, boyama çalışmaları tamamlandığında Öğlebeli Mahallesi'nin rengarenk ve canlı bir görünüme kavuşacağını, Karabük'ün silueti haline geleceğini bildirdi. Mahalle sakinleri ise mahallelerinin güzel bir görünüme kavuştuğunu belirterek, belediyeye teşekkür etti.Görüntü Dökümü--------------------Mahalleden görüntülerBoyama çalışmalarından görüntülerHABER: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,==================================================7)1.80 METRELİK ÇİNİ VAZO İLE GUİNNESS'E ADAYBURSA'nın İznik ilçesinde, çini ve seramik ustalığı yapan Kadir Yılmaz (45), yaptığı 1 metre 80 santimetrelik çini vazo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvuru yaptı. Yılmaz, bu uzunlukta bir vazonunun ilk kez yapıldığını öne sürdü.Tarihi ve doğal yapısının yanı sıra çini ve seramikleriyle ünlü olan İznik'te, 35 yıldır çini ve seramik ustalığı yapan Kadir Yılmaz, orijinal İznik işlemesiyle 1 metre 80 santimetrelik çini vazo yaptı. Yılmaz, Yaklaşık 3 ay boyunca üzerinde çalıştığı vazo ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek için başvurdu. Guinness'ten haber beklediğini söyleyen Yılmaz, bu uzunlukta bir çini vazonun dünyada ilk kez yapıldığını belirterek, "Bu vazo üzerinde 3 ay çalıştım. Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekiniyorlar. İznik çinisinden yaptığım bu vazo ile Guinness'e adayım. Oradan gelecek haberi bekliyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------Vazodan detaylar-Kadir Yılmaz Röp.-DetaylarHaber - Kamera: Mehmet BULDU/BURSA,==================================================8)OSMAN CAN'IN SOSYAL MEDYA KAMPANYASI İLE TEDAVİ MASRAFLARI 2 GÜNDE TOPLANDIARTVİN'in Hopa ilçesinde, tıpta Osteoporoz olarak bilinen kemik erimesi hastalığına yakalanan Osman Can Topal'ın (11) sağlığına kavuşabilmesi için bir umut Küba'ya götürülmesine karar verildi. Maddi imkanı olmayan ailenin tedavi masraflarını karşılayabilmesi kampanya başlatıldı. Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanyada küçük çocuğun Küba'da tedavi olabilmesi için gerekli para 2 günde toplandı.Bursa'da oturan Ramiz Nuri ve Zekiye Topal'ın ilkokul 3'üncü sınıfta okuyan çocukları Osman Can, 2 yıl önce bacaklarındaki ağrı nedeniyle hastaneye götürüldü. Osman Can'a tıpta Osteoporoz olarak bilinen kemik erimesi hastalığı teşhisi konuldu. Bursa ve Ankara çeşitli hastanelere götürülen Osman Can sağlığına kavuşamadı. Memleketleri Artvin'in Hopa ilçesine dönen aile, Küba'da kemik erimesi tedavisinin uygulandığını öğrendi. Çocuklarının rapor ve biyopsi sonuçlarını İngilizceye çevirerek bu ülkeye gönderen aile, tedavi için davet edildi. Maddi imkanları yetersiz olan aile için Osman Can'ın yengesi Sevgi Topal yardım kampanyası başlattı, banka hesabı açtı. Sosyal medya üzerinden duyurulan kampanyada küçük çocuğun Küba'da tedavi olabilmesi için gerekli para 2 günde toplandı. Osman Can, önümüzdeki günlerde tedavi için Küba'ya götürülecek.'ÇOCUĞUM, KEMİK KANSERİ HASTASI'Osman Can Topal'ın babası Ramiz Nuri Topal (47), oğlunun sağlığına kavuşması için mücadele ettiklerini belirterek "2 yıl önce Bursa'dan gelerek Hopa'ya yerleştik. Çocuğumun sağlığı için 2 ya da 3'üncü katlara çıkması gerekiyordu. Malum kiralar pahalı olduğu için, çocuğumun sağlığı için Hopa'ya geldik. Ev sahibimizden de Allah razı olsun bize 2 yıldır zam yapmadı. Osman Can, ilkokul 3'üncü sınıfta bu hastalığa yakalandı. Ağrıları vardı, biz normal oynarken düşmüş olabileceğini sandık. Bursa'da hastaneye getirdik. Tomografi ve MR çekildi, biopsi alındı. 7 gün sonra sonuçları aldık. Hocalarımızın özverileriyle ağrılar bir nebzede önlendi. Çocuğum; kemik kanseri hastası. Bu hastalığı hiç duymadık, ilk kez karşılaştık" dedi.'KÜBA'DAN ARTAN PARAYI BAĞIŞLAYACAĞIZ'Tedavi süresinde, bir yakının tavsiyesi ve girişimleri sonucu oğlunun Küba'da tedavi umudunun doğduğunu anlatan baba Topal, "Akrabalarımızdan bazıları bu hastalığa Küba'nın bir umut olabileceğini söyledi. 2'inci ve 3'üncü aşamaya gideceği için tedavisi 'yok' deniliyor. Amcaoğlu Küba ile bazı iletişimlerde bulundu. Evraklar Küba'ya gönderildi. Küba'dan da olumlu haber geldi. Biz Türk hocalarımızın hepsinden memnunuz ama bu tedavinin orada olması bizler adına bir umut. Çocuğum sağlına kavuşmak, hayata bağımlı kalmamak istiyor. Osman Can için yengesi sosyal medya bir fikir ortaya attı. Paylaşım yapıldı, herkes maddi yardımda bulundu. Oğlumun adına hesap açtırdık ve kaymakamlığı da bire bir, bilgilendirdim. Olaya resmiyet kazandırdık. Oğlum için toplanan para eğer fazla gelirse, geri kalan parayı bu tür yardıma muhtaç kişilere, hastalara LÖSEV'e bağışlayacağız. Çocuğumun iyi olmasını istiyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------Osman Can'ın görüntüleriAile detaylarıBaba ile röp.DetaylarÇocuğun sağlıklıyken görüntüleriHaber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA====================================================9)ALİ DEDE, YAPILAN EVİNDE KEDİLERİYLE HUZUR İÇİNDE YAŞIYORBOLU'nun Mudurnu ilçesinde, Ocak ayında sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangından kurtulduktan sonra kucağındaki kedisiyle çekilen fotoğrafıyla bilinen 83 yaşındaki Ali Meşe, kendisine teslim edilen evinde 3 kedisi ve engelli oğluyla huzurlu bir yaşam sürüyor. Geçen 17 Ocak'ta Mudurnu ilçesine bağlı Ordular Köyü'nde oturan Ali Meşe benzin dökerek sobayı yakmak istediği sırada, eşi ve engelli oğluyla yaşadığı ahşap ev yanmıştı. Ali Meşe'nin yangının ardından kucağındaki kedisiyle çekilen fotoğrafı herkesi üzmüştü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak Ali dedeye yardım yapılacağını duyurmuştu. Ali Meşe, dönemin Bolu Valisi Aydın Baruş'un öncülüğünde, yardımseverler ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla yangından 4 ay sonra yeni evine kavuşmuştu. Yılın büyük bölümünde Bolu kent merkezinde oturan oğlu Ahmet Meşe ile birlikte yaşayan Ali Meşe, köy özlemiyle kendisine yapılan evine döndü.Köyde yaşayan engelli oğlunun yanına giden Ali Meşe, kurtardığı kedisi, diğer 2 kedi ve engelli oğluyla huzur içinde yaşıyor. Günün büyük bölümünü kurtardığı kedi ve köyde bulunan diğer 2 kedi ile ilgilenerek geçiren Ali Meşe, "Kedilerim yanımdan ayrılmıyor. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorum. Kucağıma alıp kedilerimle oynuyorum. Çok mutluyum evim çok güzel. Keyfim yerinde." dedi. Kedileri özenle beslediğini belirten Meşe, sağlık durumuyla ilgili olarak da dizlerinde ağrı olduğunu ve kulaklarında duyu kaybı olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü---------------------Kedileri öpüp sevmesi-Röportaj-Evden görüntüler-DetaylarSüre: 01.59-Boyut: 223.3 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/MUDURNU(Bolu),====================================================10)GAZİANTEP'TE EVE KUMAR BASKININDA 93 KİŞİ YAKALANDIGAZİANTEP'te, polisin kumar oynatılan bir eve yaptığı operasyonda 93 kişi yakalandı. Kumar oynadığı saptanan 84 şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında para cezası verilirken, kumar oynatan 9 kişi ise adliyeye sevk edildi.Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Bey Mahallesi'ndeki bir evde kumar oynatıldığı bilgisi aldı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler 4'ü kadın, 93 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynadığı belirlenen 84 kişi 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan 9 şüpheli ise emniyetteki sorgulamasının ardından sağlık kontrolünden geçirilip, 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü--------------------Şüphelilerin polis aracından indirilmesiŞüphelilerin adliyeye götürülmesiGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEP- DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB====================================================11)CEYLANPINAR'DA, KÜLTÜR EVİ TAHRİP EDİLDİŞANLIURFA'nın Ceylanpınar Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yapılan Kültür Evi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edildi.Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ve mahalle ile aynı ismi taşıyan Kültür Evi'nin önündeki banklar tahrip edilirken, yakılan ateşle de duvarlara zarar verildi. Durumun bildirilmesinin ardından belediyenin şikayeti üzerine polisler, Kültür Evi'ni tahrip eden kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun da zarar gören Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi'nde incelemelerde bulundu. Olayı gerçekleştirenleri kınayan ancak bu tip girişimlerin kendilerini hizmetten alıkoymayacağını ifade eden Altun, şöyle dedi:"Kültür evi bahçesinde bulunan 5 masanın bir kısmı yakılarak bir kısmı da yıkılarak zarar görmüştür. Burası halkımızın ortak kullanım alanıdır. İnsanlarımız burada sevinçlerini ve hüzünlerini yaşıyorlar. Böyle güzel bir tesise zarar vermenin hiçbir izahatı olamaz. Biz belediye olarak bu tür eylemlerle sürekli karşılaşıyoruz. Biz şunu söylüyoruz, onlar yıkmaya ve yakmaya devam ettikçe, biz en güzelini, en yenisini, en modernini yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman bu hizmet aşkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Temennimiz bu eylemleri yapan kişi ve kişilerin bir an önce yakalanarak adaletin önüne çıkarılması ve en ağır şekilde cezalandırılmasıdır."Görüntü Dökümü--------------------Başkan yardımcısı Mehmet Altun ile RopörtajKültür evinde tahrip edilen banklarYakılan bank ve duvarKültür evinden genel detay görüntülerHaber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 333 MB====================================================12)16 SUÇTAN ARANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDIANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl hapis cezası bulunan E.S. polisin çalışması sonucu yakalandıktan sonra tutuklandı.Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri uyuşturucu, hırsızlık, gasp, yağma, silahla yaralama gibi 16 suçtan aranan ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler düzenledikleri operasyonda E.S.'yi sabah saatlerinde Korubaşı Mahallesi yolunda yakaladı. Gözaltına alınan E.S. polis merkezindeki işlemlerinin ardından Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. E.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderdi.Görüntü Dökümü--------------------Şüphelinin adliyeye getirilmesiHABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya),