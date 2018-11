Dha Yurt Bülteni 14

28 Kasım 2018 Çarşamba 17:57



Gebze'de viyadük inşaatı sırasında beton blok düştü; 3 işçi enkaz altında kaldı (Ek)ENKAZ ALTINDAKİ 3 İŞÇİNİN KİMLİKLERİKuzey Marmara Otoyolu'nda çöken viyadüğün enkazında kalan 3 işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Betonlardaki demirler kaynak makineleri ile kesilirken, 3 vinç ile parçalar kaldırılıyor. Çalışmalar için bölge ışıklandırıldı. Enkaz altında kalan işçilerin Mustafa Canpolat, Mehmet Canpolat ve Bayram Kılıç olduğu öğrenilirken, enkaz altında kalan işçilerin yakınları olay yerine girmek isteyince kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma vatandaşları sakinleştirerek, olay yerine girmelerine izin vermedi. Otoyol inşaatında çalışan işçiler ise enkaz altında kalan mesai arkadaşlarının çıkarılması için yapılan çalışmaları üzüntü ile izledi.Ergün AYAZ-Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU-GEBZE/DHA===============================================SELİN VURDUĞU KÖYDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADIEdirne'de sağanak, su baskınlarına neden oldu, yollar kapandı (7)Edirne'de dün akşamdan itibaren sabaha kadar etkili olan sağanak yağış, en çok Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa'da etkili oldu. Sağanak yağmurun ardından köyle aynı adı taşıyan dere taştı, çevresindeki ev ve ahılları su bastı. Çok sayıda hayvan telef olurken, sel sularının arasında kalan Veysel Evren ise hayatını kaybetti. Selin evlerinin bahçe duvarını yıktığını ve ahıldaki 3 büyükbaş ve 10 kadar küçükbaş hayvanını telef ettiğini anlatan Mehmet İsen, "Sabah saatlerinde sel suları etkili oldu ve evin duvarını yıktı. Ahırdaki hayvanlarımız telef oldu. Evlerimizin içine de su girdi. Köyde çok hasar var. Şimdi temizlik çalışmasına başladık. Her odamızda yarım metrenin üzerinde su girdi. Biz daha önce bu kadar su geldiğini görmedik" dedi.Görüntü Dökümü:-Derenin taştığı yer-Sular altındaki arazi ve evler-Kepçenin sel sularında çalışması-Yıkılan evin duvarı-Ahırdaki telef olan hayvanlar-Mehmet İsen ile röp.-Köyden genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,-==============Yağmur ve rüzgar, sahili çöplüğe çevirdi (2)SULAMA KANALI TAŞTIManavgat'ta devam eden yağış nedeniyle Taşağıl Mahallesi'nde sulama kanalı taştı. Taşan sular bazı evlerde baskınlara neden oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT ekipleri tarafından taşkını önlemek amacıyla çalışma başlatılırken, su baskını yaşanan bazı evler tahliye edildi.Hocalar Mahallesi'ni D-400 karayoluna bağlayan yolda meydana gelen su birikintileri nedeniyle yol trafiğe kapandı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri su seviyesini tam olarak bilemedikleri için yolu ulaşıma kapattı.Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisinde bulunan derelerin taşması sonucu da sel suları evlerin yakınlarına kadar yükseldi. Bölge halkı kendi imkanlarıyla derede su akışını engelleyen dal ve odun parçalarını temizlemeye çalışırken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması sonrası su akışı normale döndü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Kızıldağ Mahallesi'ndeki taşkandan vatandaş cep telefonu görüntüleriHABER: Mithat ABAKAN- KAMERA: MANAVGAT (Antalya),======================11 YAŞINDA BAŞLAYAN TECAVÜZÜN HESABINI SONRA SORMAYA GELDİANTALYA'nın Serik ilçesinde yanında çalıştığı kişinin kendisine 11 yaşından itibaren tecavüz ettiğini, 15 yaşında istismarın ardından bir çocuk dünyaya getirdikten sonra Almanya'ya yerleştiğini anlatan S.B. (43), hayatını karartan kişiyle adalet önünde hesaplaşmak için Türkiye'ye döndüğünü söyledi.S.B., Serik ilçesinde yanında çalıştığı Bayram S.'nin 4 yıl boyunca kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla 1990 yılında polise başvurarak şikayetçi oldu. 11 yaşında tecavüze uğradığını, bu durumun 15 yaşına kadar devam ettiğini belirten S.B., dayanamayınca intihara kalkıştığını söyledi. Bayram S.'nin tecavüz suçundan yargılandığını anlatan S.B., "Bana o dönem avukat tayin edilmedi. O süreçte hamile olduğum anlaşıldı. Bayram S.'nin ailesinin işkencelerine maruz kaldım. Bir defasında beni tekmeleyerek bayılttılar. Uyandığımda doğum ebesinin yanındaydım. Kürtaja izin vermedim ve oradan kaçtım. Bana tecavüz eden kişinin dayısı da avukat bulacağını söyleyerek beni evine çağırdı. O da tecavüz etti, çıplak fotoğraflarımı çekip şantaj yaptılar. Dava sürerken kızım dünyaya geldi. DNA ile çocuğun Bayram S.'den olduğu kesinleşti" dedi.'İLÇEDE KÖTÜ GÖZLE BAKTILAR'Tehdit ve şantaj nedeniyle mahkemede kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini söylemek zorunda kaldığını aktaran S.B., 15 yaş üstünde olması ve kendi rızasıyla ilişkiye girdiğini beyan etmesinden dolayı sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verildiğini kaydetti. Mahkemenin tecavüzün 15 yaşında gerçekleştiğini göz önüne aldığını dile getiren S.B., yaşadığı ilçede çok rahatsız edilmesinden dolayı Antalya'ya yerleştiğini kaydetti. Burada yaşlı bir kişiye bakarak geçimini sağladığını anlatan S.B., tanıştığı bir kişiyle evlendiğini, ancak bu kişiden de şiddet nedeniyle boşandığını belirtti.ADALET ÖNÜNDE HESAPLAŞMAK İÇİN DÖNDÜOtelde çalışırken tanıştığı Alman turistle evlenerek Almanya'ya yerleştiğini anlatan S.B., "Bana yapılanların hesabını soracağıma ant içtim. Herkes bana gülmüştü. Geri döndüm. Son dönemler ülkemizde çok fazla çocuk istismarı olduğunu gördüm. Sustuğum için kendimi suçlu hissettim. Belki bu adamlar başka çocuklara da tecavüz etmiştir. Bana tecavüz eden kişinin hiçbir şekilde pişmanlık duymaması ve kızımdan özür dilememesi beni çok yaralıyor. Bu mücadele kimsesiz kadınların mücadelesi. Başka kadınlara faydalı olmak istiyorum" diye konuştu.YARGITAY'A BAŞVURULDUS.B.'nin avukatı Ahmet Kuş, davanın temyizi için Yargıtay'a başvurduklarını söyledi. O dönemde temyiz hakkını Cumhuriyet savcılarının kullandığını aktaran Ahmet Kuş, "Savcı kararı temyiz etmemiş. Dolayısıyla dava karara bağlansa dahi temyiz hakkı kullanılmadığı için zaman aşımı işlemez. Bu davaya ilişkin zaman aşımı söz konusu değil. Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunduk. Muhtemelen dava yeniden görülecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Songül Baerisca ile röp-Detaylar'633 MB// 5 DK 33 SN'Haber Hasan DEMİRBAŞ- Kamera Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,==============================KAHRAMANMARAŞ'TA 99'UNCU YILDÖNÜMÜ COŞKUSUKAHRAMANMARAŞ'ın milli mücadelesinde kaledeki Fransız bayrağının halk tarafından indirilip yerine Türk bayrağının çekilmesinin 99'uncu yıldönümü törenle kutlandı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene; KSÜ Rektörü Niyazi Can, Jandarma Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, daire amirleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kahraman ecdadın Türk Bayrağı'nın indirilmesine izin vermediğini belirterek, "İşgalci Fransızlar bizim özgürlüğümüzün, inançlarımızın, yaşamımızın teminatı olan, ay yıldızlı al bayrağımızı bu burçlardan indirme küstahlığına kalktı. Kahraman ecdat o gün, ölmediğini dimdik ayakta olduğunu ve ay yıldızlı al bayrağın göklerden indirilmesinin ölümden beter olduğunu tüm dünyaya gösterdi " dedi.Daha sonra kalede Fransa bayrağının dalgalandığını gören Avukat Mehmet Ali Kısakürek'in beyannamesi okundu. Halk Oyunları ekibinin gösterim yaptığı törende Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı bir konser verdi. Ardından törene katılanlar 99 yıl önceki gibi kaleye yürüdü. Kalede Türk bayrağı göndere çekilmesinin ardından program sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------------Törene katılanlarİstiklal Marşı'nın okunmasıFatih Mehmet Erkoç'un konuşmasıFolklör gösterisiKaleye yürünmesiBayrağın göndere çekilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 371 MB=================================YARALI KEDİYİ EVE GÖTÜRÜRKEN POLİS ARACININ ÇARPTIĞI ÖMER KURTARILAMADIBOLU'nun Gerede ilçesinde, otomobilin çarptığı yaralı yavru kediyi evine götürdüğü sırada, 'dur' ihtarına uymayan sürücüyü takipteki polis aracının çarpması sonucu beyin ölümü gerçekleşen Ömer Faruk Akyıldırım (9), 22 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.Kaza, 6 Kasım Salı günü Gerede'nin Dayıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. D-100 Karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan bir sürücü, otomobili ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri şüpheli aracın peşine düştü. Ara sokaklarda devam eden kovalamaca sırasında, polis memuru N.Ç. yönetimindeki otomobil, yol kenarında yürüyen Sevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen anne ve oğlu yaralandı. Polis memuru N.Ç.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞMİŞTİKazayı hafif sıyrıklarla atlatan anne Sevgi Akyıldırım sağlığına kavuşurken, hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ömer Faruk Akyıldırım'ın 13 Kasım Salı günü beyin ölümü gerçekleşti.Hastanede 22 gündür yoğun bakımda bulunan Ömer Faruk, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesinin yarın öğle vakti Yakakaya köyünde cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.KAZA GÜVENLİK KAMERASINDAGüvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polis aracının otomobili takip sırasında anne ve oğluna çarptığı görüldü. Görüntülerde ayrıca, çocuğun yürürken elinde bulunan kediyi sevdiği de yer aldı.POLİS SERBESTSevgi ve oğlu Ömer Faruk Akyıldırım'a çarpan polis aracının sürücüsü polis memuru N.Ç.'nin, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve yıllık izne çıkarıldığı öğrenildi. Polisin kovaladığı aracın sürücüsü ise güvenlik kameraları sayesinde tespit edildi. Sürücü hakkında, 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle para cezası kesilerek, ehliyetine el konuldu. Ayrıca uyarıcı madde kullanması nedeniyle sürücü hakkında soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü----------------ARŞİV-Aracın çarpma anı-Çocuğun fotoları-Yakınlarının görüntüsü-Olay yeriMurat KÜÇÜK/BOLU, -=====================