Dha Yurt Bülteni 14

1)ANAMUR, SAĞANAKLA GÖLE DÖNDÜMERSİN'in Anamur ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeni ile birçok ev ve işyeri su altında kaldı.İlçede saat 21.00 sıralarında başlayan gök gürültülü sağanak nedeni ile birçok ev ve işyerini su bastı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ile Anamur Belediyesi ekipleri, su basan adreslerde tahliye işlemi başlattı. İlçenin çeşitli noktalarında cadde, sokak ve tarım arazileri de göle döndü. Ekiplerin çalışmaları tüm hızıyla sürerken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.SERA VE BAHÇELER ZARAR GÖRDÜMersin'in Anamur ilçesinde çıkan hortum, Demirören Mahallesi'ndeki bahçe ve seralara büyük zarar verdi. Fırtınanın şiddetiyle çam ağaçları kökünden sökülürken, elektrik hatları da zarar gördü. Demirören Muhtarı Mustafa Halat, fırtınanın bölgede yaklaşık 5 milyon lira zarara neden olduğunu söyledi. Anamur Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Kara ve Basın Halkla İlişkiler Müdürü Osman Tanrıverdi, hortumun vurduğu yerlerde incelemelerde bulundu. Ziraat Odası Başkanı Ahmet Şeref Gümüş, zararın büyük olduğunu ve kesin rakamın incelemelerden sonra ortaya çıkacağını söyledi.Görüntü Dökümü----------------------------Yağmur görüntüsü-Anayolda su birikintisinden geçen TIR-Vatandaşların su dolu caddelerden geçişi-Hortumun vurduğu Demirören Mahallesi'nden genel ve detaylar-Hortumun vurduğu seralar ve zeytin bahçeleri-Avokado bahçeleri-Vatandaşlar ile röp.-İlçe Tarım görevlisi ile röp.-Ziraat Odası Başkanı inceleme yaparken-Zarar tesbiti yapan görevliler not alırken-Ziraat Oda Başkanı ile röp.-Yıkılan seralar, zeytin ağaçları, çam ağaçları ve telefon hattından görüntülerHaber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),Süre: 5 Dk. Boyut: 220 MB.==============================================2)EDREMİT'TE MİNİBÜSÇÜLER KONTAK KAPATTIBALIKESİR'in Edremit ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan dolmuşçular, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden gelen dolmuşlar tarafından mağdur edildikleri gerekçesiyle bir saatliğine kontak kapattı. Eylem, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'nın bir hafta içinde konunun çözüleceği sözünü vermesiyle sona erdi.Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Küçükkuyu beldesinden hareket ederek Edremit ilçesine yolcu taşıyan dolmuşların, Edremit kent merkezinden geçerek devlet hastanesine kadar gitmesini istemeyen yaklaşık 50 minibüsçü ve dolmuş taksici, hükümet konağı önünde bir saatliğine kontak kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle Hürriyet Bulvarı'nın tek şeridi bir saat ulaşıma kapandı.Eylem sırasında yaşanan duruma tepki gösteren dolmuş şoförü Ahmet Demir, "Bizler mazotlarımızı, kredilerimizi ödemeyecek duruma düştük. Küçükkuyu arabaları indi bindi yaparak şehir merkezinden hastaneye yolcu taşıyor. Biz bunlardan şikayetçiyiz. 2013'ten beri onların belgeleri yok. Çalışma izinleri yok. Kontak kapattık" dedi.Bir başka dolmuş şoförü Abdullah Demirbilek ise, "Biz şehir içi taşımacılığı yapıyoruz. Balıkesir merkezde nasıl bir sistem uyguluyorsa Büyükşehir burada da aynısını uygulasın. Toplu Taşıma Merkezi yapsın. Dışarıdan 5 liraya bir yolcuyu getirip de burada bir buçuk liraya yolcu taşımasınlar. Akçay'dan ya da Küçükkuyu'dan geliyorsa garajın orada indirsin yolcusunu oradan da alsın gitsin. Burada 60 tane araba var. Şehir içinde dilenci gibi kapı kapı dolaşıyor. Hepsi aç, borcunu ödeyemiyor" diye konuştu.Açıklamaların ardından kooperatif başkanları Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı ile görüşerek sorunun çözülmesini istedi. Kaymakam Sırmalı, bir hafta içinde bu soruna bir çözüm bulunacağı yönünde söz vermesi üzerine dolmuşçular eylemlerine son vererek dağıldı.'SON 6 AYDIR MAZOT BORCUMUZU ÖDEYEMEDİK'30 aydır bu sorunun çözülmesini beklediklerini ifade eden Meydan Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Suat Mutlu, yaptığı açıklamada, "Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne (UKM) gittik derdimizi anlattık. 24 Haziran seçimlerinden sonra bu işi halledeceklerini söylediler. Şimdi geldik bugüne. Dün UKM toplantısı vardı yine bir karar çıkmadı. Bir ay sonraya atıldı. Bir ay, bir ay biz 30 aydan beri bekliyoruz bunuö dedi.Son 6 aydır mazot borcunu ödeyemediklerini de kaydeden Mutlu, "Arabaların hepsinin yetkili servise borcu var götüremiyoruz. Kaymakamımıza geldik. Ricamız bize asgari ücretten bir maaş versin, bizim arabaların depolarını doldursun, arabalarımızın bakımını yapsın biz bedava çalışmak istiyoruz. Hizmetse böyle olsun. Aldığımız 15 yolcunun 10 tanesi ücretsiz. Derdimizi anlatmak için bütün esnaf arkadaşlarımızla beraber toplandık kaymakamlığa anahtar bırakmaya diye geldik. Fakat kaymakam bey söz verdi, 'ben bunu bir hafta içinde çözeceğim' diye. Biz de tekrar vazgeçtik. Eğer bu sorun çözülmezse bir hafta sonra yine buradayız: hakkımızı alıncaya kadar devam edeceğiz. Bizim tam talebimiz Küçükkuyu arabalarının, 17 plakalı Çanakkale'den gelen arabaların burada şehir içinde indi bindi yapmamaları, garajda kalmaları. Bu, Türkiye'nin her yerinde böyle yasalar da böyle, kanun da böyleö diye konuştu.Edremit Şehir içi Taksi Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı İbrahim Ethem Sözer de, "Biz de 3 yıldan beri bu işle uğraşıyoruz. 17 plakaların garajdan sonra hastaneye kadar gitmesini istemiyoruz. En son garajda kalmasını istiyoruz. Biz bu yüzden para kazanamıyoruz. Bütün esnaf perişan. Buna bir çözüm aramak istiyoruz. Kaymakam bey bu konuda söz verdi. Bir hafta içinde inşallah çözüm bulunacak. Sorunumuzu giderecek. Gidermezse tekrar buraya geleceğiz" diye konuştu.Görüntü Dökümü---------------------------Kaymakamlık önünde duran dolmuşlarDolmuş Şoförleri ile röportajMeydan Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Suat Mutlu ile röportajTaksi Dolmuşçular Kooperatifi Başkanı İbrahim Ethem Sözer ile röportajDolmuşların olay yerinden korna çalarak ayrılmasıHaber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT(Balıkesir),==============================================3)SAVCI KARARIN BOZULMASINI İSTEDİİZMİR'de terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alıp ABD'ye dönen Rahip Andrew Craig Brunson için duruşma savcısından üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz geldi. Daha önce karar hakkında müddet-i muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sunan Savcı gerekçeli kararın açıklanmasından sonra yaptığı başvurusunda kararın bozulmasını talep etti. Rahip Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt ise daha önce kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.İZMİR/DHA=============================================4)SOKAK KÖPEĞİNİN ÜSTÜNÜ MONTUYLA ÖRTTÜKIRKLARELİ'de bir kişinin, gece sokakta üşüyen köpeğin üzerine montunu örterek ısıtmaya çalışması güvenlik kamerasına yansıdı. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Güzel yürekli bu vatandaşımızı makamımda ağırlamak isterim, tanıyanların benimle iletişime geçmesini bekliyorum" dedi.Kırklareli'nin Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda bir iş yerinin önünde, gece sokaktaki köpeği gören bir kişi, köpeğin üşümemesi için yere köpük serip üzerine de montunu örttü. Vatandaşın bu davranışı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasını yansıdı. Görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, henüz kimliği belirlenemeyen kişiyi makamında ağırlamak istediğini söyledi. Kesimoğlu, "Dün gece Kırklareli'mde içimizi ısıtan bir an yaşandı. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda yüreği güzel bir insan, montu ile köpeğin üzerini örterek ısınmasına yardımcı oldu. Güzel yürekli bu vatandaşımızı makamımda ağırlamak isterim, tanıyanların benimle iletişime geçmesini bekliyorum" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Sokak köpeğiKişi sokak köpeğinin yayına gelmesiKöpek için yere köpük sermesiKöpeğin üzerine montuyla örtmesiDetaylarHaber: Vahit İŞBAŞARAN/KIRKLARELİ,==============================================5)BURDUR'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 2 YARALIBURDUR'un Yeşilova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Bahçelievler Mahallesi Yeşilova-Burdur Karayolundaki kaza, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 15 AN 286 plakalı otomobil ile 15 LE 519 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı. Kazada, Halime Kılınç (55), Hüseyin Kılınç (22) ve Mustafa Çeliköz (46) yaralandı. Olay yerindeki müdahaleden sonra Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alınan yaralılardan Halime Kılınç, burada yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.Görüntü Dökümü---------------------------Güvenlik kamerası çarpışma anıHaber: Yavuzkan AKDOĞAN- Kamera: BURDUR-========================================6)FETÖ ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİADANA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 32 kişi, adliyeye sevk edildi.Adana İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 'askeri mahrem' yapılanması içinde olduğu iddiasıyla Adana, Ankara, Amasya, Bitlis, Kayseri, Kütahya, Malatya, Van, Mersin ve Şanlıurfa'da 28'i muvazzaf, 1'i emekli, 2'si görevden ayrılarak üniversitede, 1'i ihraç, 1'i de özel sektörde çalışan toplam 33 asker ile 3 öğretmen ve 1 mühendis olmak üzere 37 şüphelinin evine operasyon yaptı. Aralarında Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma'da 12'si subay, 21'i astsubay rütbesinde görevli asker şüphelilerin, örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurduklarının değerlendirildiği açıklandı. Operasyonlar kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiGörüntü Dökümü---------------------------Zanlıların adliyeye getirilmesiSÜRE: 02'54" BOYUT: 322 MBHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,======================================7)ADIYAMAN'DA, SERGİSİADIYAMAN Fotoğraf Yolcuları Derneği (AFYOL), tarafından 'Fotoğrafların diliyle Adıyaman' sergisi açıldı.Keleş Konağı'nda düzenlenen Fotoğraf Yolcuları Derneği üyeleri tarafından çekilen 80 fotoğrafın yer aldığı serginin açılışına; Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.Sergi açılışında konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman'ın il oluş yıl dönümü öncesi fotoğrafların sergilenmesini anlamlı bulduğunu ifade etti.Bu yıl ikincisini düzenlediklerini sergideki eserlerin birbirinden değerli olduğunu anlatan dernek başkanı Mustafa Faruk Şenlik, sergide kentin farklı yönlerinin ele alındığını kaydetti.Dernek yöneticilerinden Muhammet Alan ise sergiye birçok fotoğraf sanatçısının emeğinin bulunduğunu belirterek, "Bir çok arkadaşlarla birlikte bu çalışmayı bu sergiyi yaptık. Burada Adıyaman'ın güzelliklerini dışarıya yansıtmak amacıyla bu çalışmaları düzenledik. Bir çok arkadaşımız bunun için emek verdi. Yorulmadan çalıştık. Şimdi buradayız bu sergiyi Adıyaman ilimizdeki hemşerilerimize sunuyoruz" dedi.Görüntü Dökümü---------------------------Keleş KonağıFotoğraflarBelediye Başkanı Hüsrev Kutlu ile röp.Fotoğraf Yolcuları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Alan ile röp.Adıyaman Fotoğraf Yolcuları Derneği Başkanı Mustafa Faruk Şenlik ile röp.Sergiye katılanların fotoğrafları incelemesi-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 160 MB