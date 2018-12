Dha Yurt Bülteni 14

02 Aralık 2018 Pazar 01:26



02 Aralık 2018 Pazar 01:26

YALOVA'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM AFAD verilerine göre saat 00: 36'da Yalova Çınarcık 'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 13.73 kilometre olarak ölçüldü.Haber: YALOVA===============================İZNE ÇIKAN ASKER, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİAYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Tayfun Akcan (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Akcan'ın Ankara 'da askerlik görevini yaptığı ve izne çıktığı öğrenildi.Kaza, saat 17.30 sıralarında Aydın- İzmir Karayolu üzerindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. Ankara'da askerlik yaptığı öğrenilen Tayfun Akcan, izin alarak memleketi Muğla 'ya doğru otobüsle yola çıktı. Otobüs, Sultanhisar ilçesi yakınlarındaki dinlenme tesisinde mola verdi. Otobüsten inen Akcan, yolun karşısına geçmeye çalışırken Denizli istikametinden gelen Mustafa Egemen yönetimindeki 09 TS 705 plakalı otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Akcan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.E. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Acil servis önündeki ambulansAcil servis önündeki askerin dayısıAcil servis önündeki askeri personelTayfun Akcan fotoHaber-Kamera: Burhan CEYHAN-Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ, (Aydın),================================ÖĞRETMENEVİNDE DERS ÇALIŞAN 10 ÖĞRENCİ ZEHİRLENEREK HASTANELİK OLDUKARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, öğretmenevinin kafeteryasında ders çalışan 11 lise son sınıf öğrencisinden 10'u, henüz bilinmeyen nedenle karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kan değerlerinde üst seviyede karbonmonoksit görülen 8 öğrenci, yoğun oksijen tedavisi için ambulanslarla Ankara'ya sevk edildi. Öğrencilerden Ömer Talha Kozan , "Oturuyorduk, sırayla bayıldık" dedi.Olay, akşam saatlerinde tarihi Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nun kafe-restoran kısmında meydana geldi. Burada ders çalışan lise son sınıf öğrencilerinden 2'si baygınlık geçirdi. Diğer öğrencilerden bazıları da rahatsızlandı. Bazı öğrenciler kendi imkanlarıyla bazıları da gelen ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 8 öğrenci kanında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle yoğun oksijen tedavisi için ambulanslarla Ankara'ya sevk edildi. Kente doğalgaz sağlayan firma Kargaz görevlileri ve AFAD ekipleri, Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'na gelerek gaz ölçümü yaparken herhangi bir kaçak veya sızıntıya rastlamadı.Safranbolu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ceren Ayan bir görevlinin doğalgaz vanalarıyla uğraştığını ileri sürerek, "Arkadaşlarla kahve içip ders çalışıyorduk. Sonra orada çalışan bir bayan geldi. Vanayı elledi, bir şeyler yapmaya çalıştı. 10-15 dakika sonra bizim başımız dönmeye başladı ve direkt olarak kalktık. Kalkınca da bir şeyler olduğunu anladım ve arkadaşlara hastaneye gidelim dedim ve hastaneye geldik" dedi.Aynı hastanede tedavi gören Atatürk Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Ömer Talha Kozan ise, "Oturuyorduk, sırayla bayıldık" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Öğrencilerin hastaneden ambulanslara nakledilmesiCeren Ayan ve Ömer Talha Kozan açıklamasıÖğretmenevinde AFAD ekiplerinin ölçüm yapmasıÖğretmenevi Müdürü Şakir Göktaş'ın AFAD ekiplerine olayı anlatmasıSafranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer'in açıklamasıHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU ( Karabük ),==============================GÖZALTINA ALINAN KİŞİYİ GERİ ALMAK İÇİN POLİSE SALDIRDILAR: 7 GÖZALTIADANA'da, kahvehanede yapılan kimlik kontrolünde hakkında arama kararı olan kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin akrabası olduğu ileri sürülen grup ise polise saldırdı, 7 kişi gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Adana- Karataş Yolu üzerinde bulunan kahvehanede meydana geldi. Devriye görevinde olan polis ekipleri, kimlik kontrolü yapmak kahvehaneye için girdi. Kontrol sırasında ismi öğrenilemeyen kişinin aranması olduğunu tespit eden polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Kahvehanede bulunan ve şüphelinin akrabaları olduğu iddia edilen 40-50 kişilik grup ise polise karşı çıkarak, gözaltına engel olmak istedi.Olayın büyümesi üzerine çok sayıda destek ekibinin olay yerine gelmesiyle polislere karşı çıkan, taş ve sopalarla saldırmaya kalkan grup dağıtıldı. Grup içerisinde bulunan 7 kişi ise gözaltına alınıp Köprübaşı Karakolu'na götürülürken, arbede sırasında yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri grup dağıttıktan sonra uzun süre olayın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu.Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü-----------------------------Olayın gerçekleştiği kahvehane detayDestek polis ekiplerinin olay yerine gelmesiPolisin olay yerini kontrol aldıktan sonra mahallede beklemesiOlayı balkondan izleyen vatandaşlarKahvehane önünde polisin incelemesiSÜRE: 01'48" BOYUT: 200 MBHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,=============================YARDIMA GELEN EKİPLERE ATEŞ AÇTIKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, tek başına yaşayan Aytekin E.'den haber alamayan yakınları polise haber verdi. Aytekin E. ihbar üzerine eve gelen polis, itfaiye ve 112 Acil ekiplerinin üzerine pencereden tabancayla açarken, şans eseri yaralanan olmadı. Aytekin E. gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Gölcük Çiftlik Mahallesi 4307. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki tek katlı evde yaşayan Aytekin E.'den bir süredir haber alamayan yakınları, hayatından endişe ederek polise haber verdi. Bunun üzerine Aytekin E.'nin evine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Kapıyı açan olmayınca, itfaiye ekipleri kilitli kapıyı açmak için çalışma başlattı. Bu sırada Aytekin E., evin mutfak penceresinden tabancayla kapı önündeki ekiplere doğru 3 el ateş etti. Kapı önünde bulunanlardan şans eseri yaralanmadı. Ateş edilmesi üzerine evin etrafında operasyon başlatan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kısa sürede Aytekin E.'yi yakalayarak etkisiz hale getirdi.Gözaltına alınan Aytekin E., Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, polis ekipleri evde olay yeri inceleme yaptı. Aytekin E.'nin neden ateş ettiği yönünde ise bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Olayın yaşandığı evin görüntüsü-DetayHaber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/ GÖLCÜK ( Kocaeli ),====================================ESKİŞEHİR'DE 'HEDEFİM SENSİN' FİLMİNİN GALASI YAPILDIATA Demirer'in senaryosunu yazdığı, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini yaptığı 'Hedefim Sensin' adlı filmin Eskişehir galası yapıldı.Bir sinema salonunda bu akşam düzenlenen galaya yönetmen Kıvanç Baruönü ile filmin başrol oyuncuları Ata Demirer Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri katıldı. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği galada konuşan Ata Demirer, "Seyirciye çok hızlı geçen komik eğlenceli bir şey olduğu ile ilgili fikirlerimiz var şu an için. Daha öncesinde de çok komik ve güzel bir proje olduğunu düşünüyorduk filmin yapımcıları olarak, hem oyuncusu hem her şeyi olarak bunları düşünüyorduk ve düşündüklerimiz şu an hayata geçiyor. Bize ayrıca heyecan katıyor" dedi.Demet Akbağ ise "Filmle ilgili bizim düşüncelerimizden çok seyirciden gelen düşüncüleri merak etmekteyiz dünden beri. Dün vizyona girdi malum. Biz de şu anda en azından yakın çevremizden ya da hayran kitlemizden gelen mesajlarla, telefonlarla yaptığımız şeyin karşılığını alınca, güzel güzel şeyler de söyleyince insanlar, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Çok daha yeni. Biz tabi içimize sinerek, ben yıllardır kendi adıma söyleyeyim, içime sinmeyen, kendi gülmediğim bir inanmadığım işlerin içinde olmamaya çalışıyorum. Bu proje, çok inandığım bir projeydi" diye konuştu.Gonca Vuslateri de, "Benim için çok heyecanlı bir şey. Dün de filmden güzel tepkiler gelince çok mutlu olduk. Bundan sonra söz seyircinin. Ama çok iyi bir projenin içinde olduğumu düşünüyorum ve çok mutlu hissediyorum kendimi" dedi. Yönetmen Kıvanç Baruönü de, çok iyi niyetlerle, çok samimi bir şey yaptıklarına inandıklarını ifade etti. Ata Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve yönetmen Kıvanç Baruönü, filmi izlemeye gelenlerle birlikte selfie çekildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Yönetmen ve oyuncuların sinema salonuna girmeleriAta Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri'nin konuşmalarıSeyircilerle selfie çekilmesiAta Demirer, Demet Akbağ, Gonca Vuslateri ve yönetmen Kıvanç Baruönü'nün konuşmalarıBoyut: 672 MBHaber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/ DHA===================================