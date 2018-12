Dha Yurt Bülteni-14

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:49



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:49

KEK İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI POLİSE TAKILDIDENİZLİ'de polisin durdurduğu bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada, koltuğun altına kekin içine saklanmış 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün (Cumartesi) Pamukkale İlçesi Denizli-Antalya Karayolu'nda denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako ile arama yapıldı. Çako'nın arka koltukta tepki vermesi üzerine arama yapan polisler, poşet içinde sufle kekler buldu. Keklerin içini açan polis, küçük poşetler içinde gizlenmiş toplam 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polis kontrol noktalarını her türlü yöntemi deneyerek geçmeye çalışan uyuşturucu tacirlerinin yöntemi polisleri bile şaşırttı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako'nun arama yapması-Arka koltuk altında keklerin bulunması-Polislerin kekin içinden uyuşturucu maddeleri bulmasıHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,===================BODRUM'DA UYUŞTURUCUYA 3 TUTUKLAMAMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.Bodrum Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün (pazar) akşam Ortakent Yahşi Mahallesi'nde M.A. ve R.Ş.'yi, M.A.Ç.'ye uyuşturucu satarken yakaladı ve üzerlerinden 2 gram skunk ele geçirildi. M.A. ve R.Ş.'ye, 'Nasır' lakaplı N.İ.'nin uyuşturucu temin ettiğini öğrenen ekipler, harekete geçti. N.İ., narkotik ekipleri tarafından bir alışveriş merkezinde yakalandı. N.İ.'nin yapılan üst aramasında, 11 gram skunk ele geçirildi. M.A.Ç., uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen N.İ., M.A. ve R.Ş. ise tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Zanlıların adliyeye getirilişiHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),===============================İSTİKLAL MARŞI'NI İŞARET DİLİ İLE OKUDULARMERSİN'in Anamur ilçesinde yaşayan konuşma engelli öğrenciler, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törende İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okudu.Güleç Mahallesi'ndeki etkinliğe Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Mercan, Halk Eğitim Müdürü Mustafa Kayabaşı ve Büyükşehir Koordinasyon Dairesi Anamur Şube Müdürü Ünal Erkan başta olmak üzere engelli bireyler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törende konuşma engelli öğrenciler İstiklal Marşı'nı işaret dili ile okurken, burada konuşan Kaymakam Kurdoğlu, "Her ülkede yüzde 7 ila 14 arasında engelli birey yaşıyor. Anamur'da da yaklaşık bin engelli vatandaşımız var" dedi.Etkinlikte engelli bireylerin sergilediği orta oyunu da büyük beğeni topladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Programdan genel ve detay görüntüler-İstiklal Marşı okunması-Konuşmacıların konuşmaları-Öğrencilerin şiir ve gösterilerinden görüntüler-Protokol ve genel görüntüler(BOYUT: 150 MB) (SÜRE: 04.00 DK)Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin),=======================GÖRME ENGELLİ BETÜL'ÜN AZMİKÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Betül Ağır (16), kısıtlı imkanlarına rağmen derslerinde gösterdiği azmi ve elde ettiği başarılarıyla okuldaki arkadaşlarına örnek oluyor.Ankara Altındağ Görme Engelliler Okulu'nu bitiren doğuştan görme engelli Betül Ağır, Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde 11/B sınıfında eğitimini sürdürüyor. En büyük hedefi hukuk fakültesini kazanarak avukatlık yapma olan Betül Ağır'ı, ilçedeki bir camide din görevlisi olarak görev yapan babası Akif Ağır her gün okula getirip götürüyor. Betül'e arkadaşlarının yanı sıra öğretmen ve arkadaşları da destek veriyor. Ağır ailesinin iki çocuğundan en küçüğü olan Betül Ağır, azmi ve çalışkanlığı ile okulda herkese örnek oluyor. Betül'ün ders kitapları ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kendisine özel olarak kabartmalı olarak gönderiliyor.Sıra arkadaşı Sevgi Ertem, "Betül'ün eğitim azmi bizleri şaşırtıyor. Onunla gurur duyuyoruz. Babası okula getirdikten sonra ona biz sahip çıkıyoruz. Teneffüs saatlerinde onu bahçede gezdiriyoruz. Betül çok başarılı bir öğrenci. Hedefine ulaşacağından eminim" diye konuştu.Betül'ün Türkçe öğretmeni Havva Nur Akın da, "Betül'ün kitapları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderiliyor. Özel kabartma harflerle yazılmış kitapları ile dersleri takip ediyor. Sözlü sınavlarda tahtaya kaldırmıyoruz. Kendisine ait masasında bir tahtası var. Soruları soruyoruz, Betül bize özel tahtasından cevap veriyor. Çok başarılı bir öğrencimiz. Gurur duyuyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Görme engelli Betül Ağır ile sınıfından röp.-Görme engelli Betül Ağır'ın arkadaşı ile röp-Görme engelli Betül Ağır'ın Türkçe öğretmeni Havva Nur Akın ile röpHaber-Kamera: Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),============================ENGELLİLER GÜNÜ'NDE, BOZYAZI'DA RESİM SERGİSİ VE DANS GÖSTERİSİMERSİN'in Bozyazı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlandı. Engelli gençlerin açtığı resim sergisi ve dans gösterisi büyük beğeni topladı.Törene Bozyazı Kaymakamı Hayati Taştan, Belediye Başkan Yardımcısı Birsen Atılgan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Ümran Şeref, Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin Bozyazı ve vatandaşlar katıldı.Engelliler ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Gazi Yıldırım, "Engeller yoksa engelliler de yoktur. Toplumun engellilerimizle ilgili kafalarındaki engelleri atmaları ve engellilerimizin önündeki engelleri kaldırmaları gerekmektedir" dedi.Konuşmanın ardından engelliler tarafından yapılan resimlerin yer aldığı sergi gezildi. Dans gösterisi de ayakta alkışlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Kaymakam ve protokolün sergiyi gezmesiSaygı duruşu ve istiklal Marşı okunmasıDernek Başkanı Gazi Yıldırım'ın konuşmasıEngellilerin halay ve zeybek oyunuTürkülerKaymakama portre hediye edilmesiGenel ve Detaylar(BOYUT: 150 MB) (SÜRE: 04.00 DK)Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin),==============================ŞIRNAK'TA KİTAP KUMBARA STANDIŞIRNAK'ta, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Hayrettin Olcay ve üyeleri, 'Bir kitap bir umuttur, sen de umut olmaya var mısın?' projesi kapsamında sanat sokağında kitap kumbara standını kurdu.Sanat sokağında kurulan kitap kumbara standına vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, ilk kitap bağışını AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı Hayrettin Olcay yaptı. Olcay, hergün farklı bir noktada stand kuracaklarını ve topladıkları kitapları okullardaki öğrencilere teslim edeceklerini söyledi. Okullardaki kütüphane eksikliğinden dolayı böyle bir proje hazırladıklarını belirten Olcay, "Bazı okullarımızda kütüphane yok, kitaplara ihtiyacı olan öğrencilerimiz var. Biz de bu durumda 'Bir kitap bir umuttur, sen de umut olmaya var mısın?' sloganıyla kitap kumbarası kurduk. Hergün farklı bir noktada standımızı kurarak kitap toplayacağız. Topladığımız kitapları ihtiyacı olan okullarımıza en kısa sürede teslim edeceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Kitap Kumbaraya Gelenler-Kitapların kumbaraya bırakılması-Başkan Olcay'ın açıklaması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,GÖRÜNTÜ BOYUTU: 50 MB