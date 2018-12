Dha Yurt Bülteni -14

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:55



BAKIMI TAMAMLANAN KAMYONUN ALTINDA KALAN TAMİRCİ ÇIRAĞI ÖLDÜAYDIN'ın Nazilli ilçesindeki bir tamirhanede çalışan 15 yaşındaki Efekan Aslan, bakımı yapılan kamyonun altında kalarak öldü.Olay, bugün saat 10.00 sıralarında, Karaçay Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi D-16 blokta bulunan bir tamirhanenin önünde meydana geldi. Eski sigorta hastanesinin yıkım işini yapan hafriyat kamyonu şoförü E.T., hidrolik sistemindeki arızanın bakımını yaptırmak için 34 JF 0735 plakalı aracıyla tamirhaneye geldi. İddiaya göre 6 aydır işyerinde çalışan ve çıraklık eğitim okulu 2. sınıf öğrencisi olan Efekan Aslan, bakımı tamamlanan kamyonun altında kalan anahtarları toplamak için altına girdi. Aslan'ın kamyonun altına girdiğini fark etmeyen sürücü E.T, viteste unuttuğu kamyonu test etmek için çalıştırdı. Bu sırada hareket eden kamyonun tekerleği, Aslan'ın başını ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aslan'ın öldüğü belirlendi. Olayı duyarak işyerine gelen Efekan Aslan'ın ailesi, sinir krizi geçirdi. Kamyon şoförü E.T., gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından Aslan'ın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Olay yerinden görüntüKamyondan görüntüVatandaşlardan ve sanayide çalışanlardan görüntüGüvenlik görevlilerinin incelemelerinden görüntüÖlen çocuğun annesi ve yakınlarının feryatlarıCenazenin çıkarılışı ve cenaze aracına tabuta koyuluşuKazanın meydana geldiği yerin görüntüleriHaber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK- Burhan CEYHAN/ NAZİLLİ (Aydın),===========================PHUKET'TE MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLEN ZEHRA'NIN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİTAYLAND'ın Phuket Adası'nda, muay thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi ile birlikte motosiklet kazasında yaşamını yitiren Zehra Yalçınkaya'nın (28) cenazesi, memleketi Trabzon'un Of ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.Olay, 30 Kasım gecesi Tayland'ın Phuket Adası'nda meydana geldi. Hollanda'dan tatil ve dövüş sporu 'Muay Thai' dersi için Phuket Adası'na giden, Hollanda Radboud Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Zehra Yalçınkaya'nın bulunduğu, Muay Thai sporcusu Cezayirli Amine Halimi yönetimindeki motosiklet yolda, iddiaya göre U dönüşü yapan otomobile çarptı. Kazada, Trabzonlu baba ile Hollandalı annenin 2 çocuğundan biri olan Türkiye Kadın Motosikletçiler Kulübü üyesi Zehra Yalçınkaya ve Amine Halimi hayatını kaybetti.TOPRAĞA VERİLDİHollanda'da ailesiyle beraber oturan hukuk mezunu Zehra Yalçınkaya'nın cenazesi, 10 gün süren girişimlerin ardından dün akşam saatlerinde Trabzon'a getirildi. Yalçınkaya ailesi tarafından Trabzon Havalimanı'nda teslim alınan Zehra Yalçınkaya için Of ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Zehra Yalçınkaya'nın Hollanda'dan gelen arkadaşları, akrabaları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılan kalabalık, acılı aileye taziyelerde bulundu. Cenaze için Hollanda'dan gelen Zehra Yalçınkaya'nın yakın arkadaşları da gözyaşlarına hakim olamadı. Zehra Yalçınkaya, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi."HAYAT DOLUYDU"Zehra Yalçınkaya'nın Hollanda'dan gelen arkadaşlarından Tım Vermoolen, "Hukuk fakültesinde Zehra ile tanışmıştık. Zehra çok çalışkan, hayat doluydu. Tanıştıktan sonra yakın arkadaş olmuştuk. Beraber spor yapıyorduk. Çok üzgünüz" dediDiğer arkadaşı Arnoud Martens ise "Zehra ile üniversitede tanışmıştık. Çok iyi birisiydi. Hedefinde hep üst seviyelere çıkmak vardı. Üniversiteyi zamanında bitirmiştik. Çok zaman geçirdik" diyerek üzgün olduğunu söyledi.Görüntü Dökümü-----------------Zehra'nın Hollanda'dan gelen arkadaşlarıyla röp-Cenaze namazının kılınması-DetaylarHaber Kamera : SELÇUK BAŞAR// TRABZON,======================================================AYRILMAK İSTEYEN KIZ ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, AYNI TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ"Sayın Editörlerin Dikkatine""Ayrılmak isteyen kız arkadaşını öldürdü, aynı tüfekle intihar etti' başlıklı haberimizi, öldürülen kişinin 'Şerife Bozdoğan' olarak yazılan ismini, kaynağından 'Şerife Boztepe' olarak düzelterek, yeniden veriyoruz.NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, Recep Oğuzhan Altunok (20), kendisinden ayrılmak isteyen üniversiteden kız arkadaşı Şerife Boztepe'yi (20) av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdi.Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Recep Oğuzhan Altunok, aynı üniversitede Sivil Havacılık Kabin İşletmeciliği Bölümü 2'nci sınıf ögrencisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şerife Boztepe ile son kez konuşmak istedi. Dün gece buluşan ikili, bir arkadaşlarını da yanlarına alarak 81 AAK 696 plakalı otomobille, Ürgüp yakınındaki Damsa Baraj Gölü yakınına gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışma büyüdü. Recep Oğuzhan Altunok, aracın bagajında bulunan ruhsatsız av tüfeğini aldı ve kendisinden ayrılmak isteyen Şerife Boztepe'ye ateş etti. Boztepe, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığıldı. Recep Oğuzhan Altunok, daha sonra aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Yanlarında bulunan arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üniversiteli iki gencin de öldüğünü belirledi.Yapılan incelemenin ardından gençlerin cansız bedenleri, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.ÜNİVERSİTEDE ÜZÜNTÜKapadokya Üniversitesi'nde iki öğrencinin ölümü büyük üzüntüye neden olurken, Rektör Hasan Ali Karasar, "Üzücü bir olay" dedi.Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından öldürülen Şerife Boztepe'nin sosyal medya hesabında, Peribacaları'na karşı çektirdiği fotograf ile 'Kalbinin renginde yaşa hayatı' paylaşımı dikkat çekti.Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR, -====================================================ŞANLIURFA'DA HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDIŞanlıurfa'da 3 ayrı otomobilden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan H.B. tutuklandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte 3 ayrı araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarıyla çalışma başlattı. Otomobillerdeki parmak izi ve bölgedeki güvenlik kameralarının incelemesinin ardından, şüphelinin H.B. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda çaldığı malzemeler ile yakalanan H.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.Görüntü Dökümü----------------Şubeden çıkartılan şüpheliPolis aracına bindirilen şüpheliGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA====================================================DÜĞÜN KONVOYUNDA PKK'YI SİMGELEYEN BEZ PARÇASI SALLAYAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesinde düğün konvoyunda PKK terör örgütünü simgeleyen bez parçası sallayan 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.Hürriyet Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, düğün konvoyunda PKK'yı simgeleyen bez parçasının sallandığını fark etti. Bunun üzerine konvoyu durduran polis ekipleri, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarını salladığı belirlenen 2'si kadın 4 kişiyi gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerine yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgularına başlandı.VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),==============================ESKİŞEHİR'DE UYUŞTURUCU ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDEESKİŞEHİR'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, özel harekatçıların da desteğiyle 160 polisle dün sabaha karşı uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önceden belirlenen evlere baskın düzenlendi. Gözaltına alınan 44 kişinin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda 30,98 gram bonzai, 4,57 gram skunk, 9 uyuşturucu hap, 22 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 81 mermi, 1 kurusıkı tabanca, 1 kılıç ele geçirildi.Şüphelilerden 38'i Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün adliyeye sevk edildi.Görüntü dökümü:-Polis kamerasından;-Ekiplerin Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışları,-Özel harekat polislerinin evlere baskın yapmaları,-Ekiplerin bir evin kapısını kırıp içeriye girmeleri,-Ele geçirilen uyuşturucuarın fotoğrafı.-Şüphelilerin adliyeye getirilmelerinden çekilen görüntüler bulunuyor.Haber-Kamera: ESKİŞEHİR/ DHABoyut: 784.03 MB==============================KARTEPE'DE 71 MİLYON TL'LİK TELEFERİK PROJESİNİN TEMELİ ATILDIKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, 71 milyon TL'ye mal olacak Derbent ile Kuzuyayla arasında yapılacak 4.67 kilometre uzunluğundaki teleferik projesinin temeli törenle atıldı. Projenin Şubat 2020'de tamamlanması hedefleniyor.Türkiye'nin kış turizmi açısından en önemli noktalarından biri olan Kartepe'de, uzun yıllardır yapılması planlanan teleferik projesinin temeli atıldı. 2017 yılının Eylül ayında ihalesi gerçekleştirilen, bu yıl Mart ayında yer teslimi yapılan 71 milyon TL'lik Kartepe Teleferik Projesi'ne ilk harç Derbent Dağ Yolu-Poligon Alanı'nda düzenlenen törenle atıldı. Birçok ağaç türüne ev sahipliği yapan ormanların üzerinden İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleyerek Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşılmasını sağlayacak dev teleferik projesinin ihalesini en yüksek teklif ile Valter Asansör firması kazanmıştı. 2018 yılının Mart ayında yer teslimi yapılan teleferik projesinin çevresinde kurulacak tesislerle birlikte yaklaşık 100 milyon TL'ye mal olması bekleniyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'ndan tüm izinleri alınan teleferik hattının ilk etabı olan Hikmetiye-Derbent Kuzu Yayla Mesire Alanı arasındaki 4 bin 960 metre hat ihaleyi alan firma tarafından 29 yıllığına işletilecek. Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılacak olan teleferik hattı çift yönlü olacak. Teleferikte 24 adet 10'ar kişilik kabin yer alacak. Teleferik hattı yüksekliği 11 metre ile 45 metre arasında değişen direkler üzerinde gidecek. Hikmetiye İstasyonu 20 bin, Kuzuyayla İstasyonu da 3 bin 644 metrekare alanda hizmet verecek. Proje ile yılda en az 500 bin kişiye hizmet verilmesi planlanıyor.Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Teleferik projesi her seçim gündeme geliyordu. Ama geçen seçimlerde biz bunun vaadini vermiştik. Bunu başarabilmek için büyük mücadeleler sarf ettik. Alınması gereken yasal izinler, prosedürler, hem yerel hem de merkezi anlamda uzun sürdü, ama 3,5 yıllık bir mücadelenin sonunda ihale süreci tamamlandı. Teleferiğin hizmete girmesinin, hem yerel, hem ülke genelinde, hem de uluslararası alanda katkısı büyük olacak." dedi.Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise, "2020 yılının Şubat ayında umarım hep beraber açılışında buluşuruz. Bunun sözünü de firmamızdan alıyoruz. Bunu belediyeler yapabilir ama bu işi ehline vermek lazım. Biz belediye olarak yapsak bir sürü masraf ve işletme sorununa yol açıyor. Yap-işlet-devret modeli en sağlıklı olan yöntem. Valter Firması'nı işletme yaptığı yerlerde gördüm, umarım aynı kaliteyi burada da bulacaklar. Doğayı bozmayıp, tahrip etmeyeceklerini düşünüyorum. Ben çevreye çok duyarlıyım. Buranın doğasıyla uyumlu bir eser olacağını düşünüyorum" diye konuştu.Konuşmaların ardından protokol üyeleri birlikte temele ilk betonu dökmek için butona bastı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Törenden konuşmalar-Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in konuşması-Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu konuşması-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İzmit(Kocaeli),=============================