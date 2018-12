Dha Yurt Bülteni -14

11 Aralık 2018 Salı 16:47



DHA YURT BÜLTENİ -14Yalova'da seralar su altında kaldıYalova'da etkili olan yağışlar nedeniyle Kadıköy beldesinde seralarda su baskını yaşandı. Çiftçilerin mahsulünün su altında kalmasında, bölgeden geçen Sellimandıra Deresi'nin bir tarafına henüz istinat duvarının yapılmamasının etkili olduğu iddia edildi. Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, Yalova'ya içme suyunun sağlandığı Gökçe Barajı'nın fazla suyunun tahliyesi durumunda bölgenin tamamının etkilenebileceğini söyledi.Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli, su taşkınları nedeniyle seralardaki sebzelerin sular altında kaldığını söyledi. Beşli, "Kadıköy beldemizden saat 12.00 sıralarında ihbar geldi. İhbar üzerine bölgeye geldiğimizde dere yatağından korkunç bir taşma olduğunu ve bu dere yatağındaki taşmalardan dolayı seraların sular altında kaldığını gördük. Taşma da devam ediyor. Şu anda bütün seralarımızın içindeki sebze su içinde. En az 50 seramız zarar görmüş durumda. Sel de devam ediyor. Barajın kapakları açılmadığı halde böyle. Bize söylenen, barajda su seviyesinin normal seviyeyi 80 santimetre aştığı. Su tahliye olursa daha kötü sonuçlar olacağını söyledilerö dedi.YALOVA'DA SEBZENİN YÜZDE 80'İ BU BÖLGEDEN KARŞILANIYORKadıköy'de DSİ tarafından derenin bir kısmının ıslah edildiğini söyleyen Beşli, "Derenin bir tarafının ıslahı yapılmadı. Bu esnada ne yapıldı? Bir hata da şuradan kaynaklanıyor; her sene derenin temizlenmesi ve derinleştirilmesi lazım. Burada temizlenmeyi yapmazsanız kot yüksek, kum, çakıl, taş, bunlar alınmadığı sürece suyun yükselmesine engel olmanız mümkün değil. Yağışlar daha devam ederse hem baraj tehlikede, hem de bölgemizdeki tarıma büyük tehlike olacaktır. Bir de maddi hasar çok olacaktır. Bir an önce DSİ bu olaya el atsın. Durumu Tarım İl Müdürlüğü'ne de bildirdik. Oradan da ekipler geliyorlar. Hasarın ne olduğunu da tam bilmiyoruz. Çünkü bütün ürün suyun altında. Tabii şimdi o üründen bir şey beklemek de mümkün değil artık. Kadıköy bölgemiz kışlık sebzede zaten bir numara. Yeşillik dediğimiz sebzenin Yalova'da yüzde 80'i Kadıköy'den karşılanıyor. Şu anda tarıma karşı en elverişli bölgemiz. Bunun önleminin alınması lazım. Her sene insanların mağdur olmaması için bir an evvel dere istinat duvarının yapılması lazım. Bir de derenin temizlenmesi lazım" diye konuştu.MAHSUL SULAR ALTINDASerasında ürettiği kara lahana ve pazıları su altında kalan ve 40 bin liranın üzerinde zararı olduğunu ifade eden Yasin Korkmazlar, "Zararımız büyük. Artık oradan bu kış verim almamız, hasat almamız mümkün değil. 3 dönüm seramız var. Hepsi sular altında. Ürünlerin üstünü balçık toprak var. Normal toprak değil, balçık var" diye konuştu.Görüntü dökümü:------------Su altındaki seralardan görüntü-Deredeki taşkından görüntü-Yalova ziraat odası bşk. röp.-Sera içinden çiftçi ile röp-Baraj tahliyesinden görüntüSüre: 5 dkBoyut: 560 mbHaber/Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,===============Adıyaman'da yağmur su baskınlarına neden olduAdıyaman'da, şiddetli yağmur nedeniyle köy, bazı köylerde su baskınları yaşandı.Adıyaman'da 2 gündür süren yağmur, Gerger ve Sincik ilçelerinde su baskınlarına neden oldu. Ekili arazilerin su altında kaldığı iki ilçedeki köylerde, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Evleri basan sular görevliler ve vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Gerger'e bağlı Gölyurt köyünde aşırı yağmur sonrası köyde bulunan cami de su altında kaldı. Köyde birçok kişi de sel suları nedeniyle evlerinden dışarı çıkamadı. Gerger'in Kesertaş köyünde de şiddetli yağışın ardından ulaşımın sağlandığı köprüde çökme meydana geldi. Önlem alan ekipler, köprüyü yaya ve araç ulaşımına kapattı.Sincik ilçesinde de tarım arazilerini etkileyen aşırı yağış nedeniyle birçok ev su altında kaldı.Kent merkezinde bulunan Tepecik, Eğriçay ve Altınşehir köprüleri yükselen sular nedeniyle kısa süreli ulaşıma kapatıldı, AFAD ekipleri köprü ayaklarında kayma olup olmadığını kontrol ederek önlem aldı.Kent merkezinde de etkili olan yağış 115 ev ve işyerinde su baskınına yol açtı. Belediye ekipleri evleri dolduran suları vidanjör yardımıyla tahliye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------Gerger ilçesi sel baskınıVatandaşlar baskında eşyalarını kurtarmaya çalışmasıKöprü trafiğe kapatılması ve jandarmaKent merkezinde derelerin taşmasıAFAD ekiplerinin köprülerde inceleme yapmasıTaşan köprülerKöprünün yıkılmış haliGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 450 MBHaber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)=================Kaş'ta yağmur ve hortum seraları vurdu (3)'30- 35 DÖNÜM BİR ZARARIMIZ VAR'Kaş'a bağlı Ova Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şiddetli yağışın ardından oluşan hortumun zarar verdiği bölgede hasar tespit çalışmaları sürerken, üreticiler de seralarını toplamaya başladı. Kaş Ziraat Odası Başkanı Ramazan Süer, "Ova Mahallesi'nde dün saat 20.30 sıralarında hortum oldu. Seralarımızda zarar oluştu. Sabah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Demre Belediye'miz, devletimizin tüm imkanlarıyla olay mahalline geldik. Seraları tamamen gezdik. Ön tespitlerimizde 30- 35 dönüm bir zararımız var. TARSİM Bölge Müdürümüzle görüştük, hemen eksperleri buraya yönlendirdi. Kaymakamlığımız başkanlığında hasar tespit komisyonu oluştu. Komisyonumuz da zararları tespit etti. En kısa sürede raporlar ilgili yerlere verilecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Serası zarar gören üreticinin konuşmasıZarar gören seradan detayZiraat Odası Başkanı Ramazan Süer'in açıklamalarıHABER: Ahmet ACAR- KAMERA: KAŞ (Antalya),=================Aranan şüpheli yol kontrolünde yakalandıAntalya'nın Kemer ilçesinde yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta 'kasten öldürme' ve 'birden fazla kişiyi tehdit' suçlarından aranan İ.B. yakalandıktan sonra tutuklandı.Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri D400 karayolunda yaptıkları yol uygulamasında saat 02.00 sularında 07 CPH 84 plakalı otomobili durdurarak inceleme yaptı. İncelemede araçtaki İ.B.'nin kendi kimliği haricinde iki sahte kimlik daha taşıdığı belirlendi. Şüphelinin yapılın kimlik kontrolünde Harran'daki adli makamlarca 'birden fazla kişiyi tehdit' ve 'kasten öldürme' suçlarından arandığı tespit edildi.İ.B. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Hükümet konağı yazısı detayİ.B.'nin adliyeye getirilmesi87.3 MB/// 00.46"HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER(Antalya),=================='İşitme engelli öğrenciye öğretmenden tokat' iddiasıAntalya'da yüzde 62 işitme engelli İ.T.'ye (9) arkadaşıyla kavga ettiği için okulda öğretmen tarafından tokat atıldığı iddia edildi. Rapor alan aile, öğretmen hakkında şikayetçi oldu.Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu'nda 3'üncü sınıf öğrencisi İ.T.'nin annesi Ebru T. (27), 6 Aralık Perşembe günü oğlunun okulundan arayan kişinin kendisine hemen gelmesini söylediğini belirtti. Okula gittiğinde müdür yardımcısının, işitme engelli oğlunun bir çocukla kavga ettiğini ve çocuğun ailesinin şikayetçi olacağını söylediğini anlatan Ebru T., o ana kadar evladını görmediğini aktardı. "Bu çocuk kavgası. Adı üstünde çocuk. Kavgadan iki dakika sonra bu çocuklar birlikte oynar" diyen Ebru T., daha sonra eve dönüp eşi Mustafa T.'ye (29) haber verdiğini söyledi. Eşinin okula gittiğini ve güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde, İbrahim'e öğretmeni tarafından tokat atıldığını gördüğünü anlatan Ebru T., şoke olduklarını söyledi.'OĞLUMA VURDUĞUNU GÖRDÜĞÜMDE KANIM DONDU'Mustafa T. ise yüzde 62 işitme engelli oğlunun arkadaşıyla kavga ettiğini öğrenince okula gittiğini belirterek, şunları söyledi:"Görüntüleri izlemek istedim. Çünkü bana oğlumun kavga ettiği, çocuğun ailesinin şikayetçi olacağı söylendi. Ben de polis merkezine yansıyacak ne var diye bakmak istedim. İzleyince şoke oldum. Kanım dondu. Kavga sırasında oğlumun yaka paça 3 öğretmen tarafından sınıftan çıkarıldığını gördüm. Sonra merdivenlerden inen bir başka öğretmenin kollarını sıvayarak tokat attığını gördüm. Çocuğumun saçından çekerek vurduğunu gördüm. Sağ kulağındaki işitme cihazı yerinden çıkıp yere düştü. Kanım dondu. O an hiçbir şey konuşamadım. Bir an önce o ortamdan uzaklaşmak istedim. Oğlumu alıp çıktım okuldan. Çocuğum sorularıma bile cevap vermiyordu. Adeta sinmiş gibi. Eve gelince anlatmaya başladı."'OKUMUŞ İNSANLAR BUNU YAPIYORSA'Öğretmen hakkında polise şikayetçi olduklarını belirten Mustafa T., "Okumuş insanlar bunu yapıyorsa, cahil insanlar ne yapar" dedi. Oğluna tokat attığını ileri sürdüğü öğretmenin kendilerini hiç aramadığını, iletişim kurmadığını belirten Mustafa T., "İ. benim kırmızı çizgim. İşitme engelli. İmplant ameliyatlı. Allah'ın verdiği bir melek o. Oğlumun darp edilmesi benim kırmızı çizgimi aştı" dedi.Çocuk kavgasının bu kadar büyütülmemesi gerektiğini belirten Mustafa T., olaydan sonra oğlunun okula gitmek istemediğini söyledi. Yaşanan olayın evladının psikolojisini bozduğunu da sözlerine ekleyen Mustafa T., oğlunun geceleri ağlayarak uyandığını belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------Okul dış plan görüntüOlayın olduğu güvenlik kamera görüntüleriKadın öğretmenlerin İbrahim'i kollarından tutarak sınıftan uzaklaştırmalarıErkek öğretmenin gelişi İbrahim'e tokat atmasıİbrahim'in işitme cihazının düşmesiİbrahim annesi ile ders çalışırken görüntüsüRÖP 1: Ebru Topal ( Anne )RÖP 2: İbrahim TopalRÖP 3: Mustafa Topal ( Baba )İbrahim İşitme cihazlarını gösterirken553 MB -- 04.59// HDHaber: Selma KUNAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,===================Kocaeli'de uyuşturucu ilaç operasyonuKocaeli'de, İstanbul'a gitmekte olan İran plakalı olan TIR'da yapılan aramada 251 bin 530 adet uyuşturucu etkisi olan ilaç ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'a gitmekte olan İran plakalı TIR'ı TEM Otoyolu'nda durdurdu. TIR'ın çekicisine gizlenen reçeteye tabi uyuşturucu etkisi olan 251 bin 530 adet ilaç ele geçirildi. TIR sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucunda 3 kişi daha gözaltına alındı. 4 kişi hakkında 'Uyuşturucu madde nakli ve ticareti yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------TIR'dan ilaçların çıkarılmasıİlaçlardan görüntüHABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),===================Şanlıurfa'da sokak hayvanlarına sıcak barınakŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi'ne ait hayvan barınağı kış aylarında sahipsiz sokak hayvanların sıcak yuvası olmaya devam ediyor.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 10 dönüm üzerine kurulan ve 200 hayvan kapasitesi bulunan Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezi, soğuk kış günlerinde de sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte sokaklardan toplanan sahipsiz hayvanlar, muayene ve kontrolleri ile aşıları yapılarak, barınağa alınıyor. Her gün sağlık bakımı günlük rutin olarak yapılan barınakta rahatsızlanan kedi ve köpeklere de vetenirerler tarafından müdahale ediliyor.Şanlıurfa'nın 13 ilçe ve kırsalından gelen tüm sokak hayvanlarının barınakta her türlü tedavisinin yapıldığını belirten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Halil Kırmızı, büyük bir rehabilitasyon merkezi projesinin uygulamasına geçmek üzere olduklarını söyledi. Hayvan koruma dernekleri ile sürekli olarak irtibat halinde olduklarını da anlatan Kırmızı, "Sokak hayvanlarımıza yönelik en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisindeyiz. Barınağımızda her türlü hijyenik koşullar oluşturulmuştur. Bunun yanı sıra çeşitli yardım kuruluşlarının da destekleri ve bağışları oluyor. Merkezimize gelerek tedavisi tamamlanan sokak hayvanlarımız tekrardan doğaya salınıyor, barındırdığımız hayvanlar ise sadece sağlık yönünden sıkıntısı olan hayvanlardır. Dileyen vatandaşlarımız istedikleri zaman barınağımıza gelerek burayı gezebilirler. Kapımız herkese açık" dedi.Öte yandan Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) tarafından paylaşılan bir videoda Şanlıurfa Kedi ve Köpek Rehabilitasyon Merkezinde kalan hayvanların çok kötü şartlarda kaldığı, büyük bir kısmının ise çok zayıf kaldığını ileri sürdü. Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) paylaşımında şu ifadeler yer aldı:"Burası Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Hayvan Barınağıymış, köpeklerin karınları açlıktan sırtlarına yapışmış çoğu hastalıklı ve sakat... Bu konunun tüm hassasiyetle takipçisi olduğumuzu bildiriyoruz!"GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Hayvan barınağındaki köpeklerKöpekler için yapılan kulübelerHayvanlara yem verilmesiGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 326MBHaber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)