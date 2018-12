Dha Yurt Bülteni -14

12 Aralık 2018 Çarşamba 17:18



1)ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜ ALTUĞ VERDİ, MERSİN'DE TOPRAĞA VERİLDİRİZE İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki makamında, tayin görüşmesinin ardından trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun (38) silahlı saldırısında şehit olan İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin (46) cenazesi, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için kent merkezindeki Muğdat Camii'nde tören düzenlendi. Törene şehidin eşi Leyla, 13 yaşındaki kızı İrem Almira, annesi Nuran, babası Ertuğrul, kardeşleri Ertunç ve Volkan Verdi ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Şerafettin Yılmaz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kd. Albay Oğuz Bavbek, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin eşi ve annesi, cenaze töreninde yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu.Törende konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iyi bir memur ve iyi bir aile babası olduğunu belirterek, şehide Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.İl Müftüsü Dr. Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından cenaze aracına konulan Verdi'nin tabutu, Mezitli Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi burada gözyaşları arasında defnedildi.ŞEHİT BABASINDAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLERTören öncesi konuşan şehidin emekli emniyet müdürü babası Ertuğrul Verdi, "Biz bu teşkilata başımızı koyup girdik. Ölüm de bizim için ama delikanlıca, kahpece değil" ifadelerini kulllandı.GÖRÜNTÜLER CANLI YAYINLANDIHaber-Kamera: Mustafa ERCAN- Adnan AÇIKGÖZ- Eser PAZARBAŞI/MERSİN, -===============================================2)SURİYE'NİN EL RAİ KASABASINDA PATLAMA: 7 YARALIKİLİS'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasında bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesiyle meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısında bulunan ve Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Halep kentine bağlı, Çobanbey olarak da bilinen El Rai kasabasının merkezinde öğleden sonra bomba yüklü motosiklet ile saldırı düzenlendi. Patlamada, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca düzenlendiği belirtilen saldırıda yaralananlar tedavi için Azez ve sınır hattında kurulu sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.Görüntü Dökümü--------Patlama anıHasan KIRMIZITAŞ,===================================================3)KARTEPE'DE KAR KALINLIĞI 70 SANTİME ULAŞTIKOCAELİ'de, Samanlı Dağları'nın zirvesinde bulunan Kartepe'de kar kalınlığı 70 santime ulaştı.Kocaeli'de bulunan Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden Kartepe'de son günlerde aralıklarla etkili olan yağışlarla birlikte kar kalınlığı 70 santime ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleri ile kayak merkezine giden yolda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar lastiği olmayan birçok araç yolda güçlükle ilerledi. Günübirlik tatil için aileleriyle birlikte gelenler, kayak merkezi yolu üzerinde kızak ve şişme botlarla kayarak eğlenmenin keyfini çıkardı.Görüntü Dökümü-----------------:-Kar küreme çalışmaları-Karda eğlenen vatandaşlar-Vatandaşlarla röp.-Anons-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),===============================================4)DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİ AFAD KURTARDITrabzon'un Akçaabat ilçesinde derede mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.Akçaabat'ta Söğütlü Deresi'nde suya kapılarak oluşan adacık üzerinde mahsur kalan köpeği gören çevre sakinleri polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, ip yardımıyla köprüden dereye indi. Köpek, bağlanan iple yukarı çekilerek kurtarıldı. AFAD ekipleri, kurtardıkları ve yiyecek verdikleri sevimli köpekle hatıra fotoğrafı çektirdi.Görüntü Dökümü-----------Köpeğin kurtarma anıAFAD ekiplerinin kurtarma çalışmalarıHABER Emre KOLTUK KAMERA: AKÇAABAT (Trabzon),==============================================5)KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYON KIRDI, HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN YARA ALMADAN ÇIKTITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, önünü çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan Özdemir Gümüş'ün otomobili takla atarak devrildi. Sürücü Gümüş, kazadan yara almadan kurtuldu.Kaza, Malkara-Tekirdağ karayolunun Yenice Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Özdemir Gümüş, 34 BOR 083 plakalı otomobili ile Tekirdağ istikametine gittiği sırada sırada önüne aniden köpek çıktı. Özdemir, köpeğe çarpmamak için manevra yapınca kontrolden çıkan otomobil takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtulan Özdemir, polisi aradı. Özdemir, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için hamle yapınca aracın çukura girip takla attığını söyledi.Görüntü Dökümü:--------------------------Kaza yerindenHurdaya dönen otomobilden detayÖzdemir'in kazayı anlatmasıOlay yerinden genel detayHaber-Kamera: Murat YAYIN,(Tekirdağ), MALKARA,===============================================6)ANTALYA'DAKİ 'SİLAHLI KAVGA'YA KARIŞAN ŞÜPHELİLER YAKALANDIAntalya'da, iki grup arasında borç- alacak anlaşmazlığından çıkan ve 2 kişinin yaralandığı kavgaya karıştığı tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi 54'üncü Sokak'ta dün saat 16.30 sıralarına iki grup arasında borç-alacak anlaşmazlığından tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopa, bıçak, tabanca ile pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada, F.T. ve E.E. bıçakla bacağından yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polisin geldiğini fark eden diğer şüpheliler ise olay yerinden araçlarıyla kaçtı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar bir evin de penceresine isabet etti.ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDIOlayla ilgili inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından ve yaralılar F.T. ve E.E'nin ifadelerinden yola çıkarak, kavgaya karışan diğer şüphelilerin M.T., M.E., F.R., S.A., H.S., B.R. ve S.R. olduğunu tespit etti. F.T. ve E.E. tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, diğer 7 şüpheli de operasyonla yakalandı. Ekipler, olay yerinde ve şüphelilerin kullandığı araçta yaptığı incelemede, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 3 adet fişek, 3 adet boş kovan, 1 adet çelik yelek ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi.BORÇ- ALACAK MESELESİŞüphelilerden M.T. ve M.E'nin 130 bin TL'ye ortak ev aldığı, bu evden dolayı aralarında borç- alacak anlaşmazlığı bulunduğu belirlendi. M.T., F.R. B.R. ve S.R'nin dün konuşmak için F.T., M.E., E.E., S.A. ve H.S.'nin bulunduğu dernek binasına geldiği, konuştukları sırada küfürleşme nedeniyle kavga çıktığı kaydedildi. Kavga sırasında şüphelilerden B.R'nin, F.T. ve E.E'yi bıçakla bacaklarından yaraladığı, F.T'nin ise aracındaki pompalı tüfekle kalabalığı dağıtmak için havaya ateş ettiği tespit edildi.Şüphelilerden B.R., S.A. ve F.T., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜLER GEÇİLMİŞTİHaber: Yılmaz KILIÇKAYA/ANTALYA,=================7)EKONOMİYE KATKISI 40 MİLYON DOLAR; DEFNE DEĞİL 'DEFİNE'Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, tohumundan elde edilen yağ ve yaprakları ilaç, kimya ve kozmetik sanayisinde ham madde olarak kullanılan defne ağacının ülke ekonomisine yıllık 40 milyon dolar katkısı olduğunu söyledi. Aybal, "Defne öyle bir ağaç ki 'define' de diyebilirsiniz" dedi.Antakya'da bir otelde Orman Genel Müdürlüğü tarafından 'Defne İstişare Toplantısı' düzenlendi. Toplantıda konuşan Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal, defnenin Türkiye ekonomisine 40 milyon dolar civarında katkısı olduğunu belirterek, defne üretimi ve elde edilen gelirin artırılması konularını değerlendirmek istediklerini söyledi.Türkiye'de yaklaşık 150 bin hektar alanda defne ağacı yetiştirildiğini kaydeden Aybal, "Hatay, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin Orman Bölge Müdürlüklerinin de önemli üretim merkezlerinden. Defnenin 40 milyon dolar civarında ülke ekonomimize katkısı olduğunu biliyoruz. Bunu yeterli bulmuyoruz, hem üretimin hem de ürünün orman köylüsü ve bu işle uğraşan yöre halkına sağladığı kazancın artmasını istiyoruz. Defne öyle bir ağaç ki 'define' de diyebilirsiniz. Bunun dünyada yüzde 90'ı ülkemizde yetişiyor. Bu bizim açımızdan dünyada tekel olmak anlamına gelir. 1 milyon kişi defne işinde istihdam ediliyor. Bu çok önemli bir rakam. Yörede çalışan vatandaşların ve teşkilat mensuplarının yanı sıra sivil ve özel sektörle birlikte bu tür toplantılar yaparak ürünün gelecekte ekonomiye katkısını artırmayı hedefliyoruz."Görüntü Dökümü------------------------Toplantı salonundan genel ve detay görüntüOrman Bölge Müdür Yardımcısı Aybal ile röp.Salondan genel görüntüSÜRE: 02.14 BOYUT: 251 MBHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY==================================================8)KIRIK TAMPON 3 SOYGUN ZANLISINI YAKALATTIMUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundan pompalı tüfekle gerçekleşen soygunun ardından kaçan zanlılar, kullandıkları minibüsün kırılan tamponundan yola çıkan ekiplerin araştırmasıyla belirlenip yakalandı. Gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Olay, 3 Ekim Çarşamba günü, Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyona saat 03.00 sıralarında siyah bir minibüsle gelen, yüzleri maskeli ve ellerinde pompalı tüfek bulunan 3 kişi, istasyon çalışanlarını silah doğrultarak etkisiz hale getirdi. Çalışanları üzerinde bulunan bir miktar parayı alan gaspçılar, plakasını kapattıkları siyah minibüsle olay yerinde kaçtı. Gaspçıları yakalamak için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurdu. İlçedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, gaspçıların kaçtığı minibüsün sağ ön tamponunun hafif şekilde kırıldığını belirledi. Aracın tespit edilmesi için ilçedeki işyerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, yaklaşık 200 aracı takibe aldı. Olayda kullanılan minibüs, tespit edildi. Kimliklerinin O.S, S.S.Ç. ve U.S. olduğu tespit edilen 3 zanlı, geçen cumartesi günü ev ve işyerlerinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.Görüntü Dökümü-----------------:Gözaltına alınan 3 zanlının adliyeye sevk edilirken fotoğrafıBir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen minibüsten görüntüHaber- Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE (Muğla),===============================================